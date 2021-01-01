Катенька

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:29

Сделано_в_СССР Просмотров: 20 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:29 by

Катя проснулась рано. На часах была половина восьмого. Она встала и отодвинула занавески. Из окна её комнаты прекрасно были видны луга, узкая лента местной речушки и тёмная стена леса. С другой стороны её дома лес подходил почти вплотную к забору. Небо на горизонте едва заметно начало светлеть, туман стелился от реки, неся с собой прохладу и влагу.Девушка колебалась с выбором - лечь снова спать или нет. Вдруг она услышала звуки. Возможно от них она и проснулась. Это были оживлённые мужские голоса. Разговаривал её отец с охранниками. Потом раздались шумы моторов заводящихся квадроциклов. Всё понятно. Опять на охоту.Её отец выбился в местные депутаты три года назад. С тех пор он всё меньше проводил время с семьёй и всё чаще, в редкие выходные, пропадал на охоте с компанией таких же как он чиновников, имеющих достаточно власти и денег, чтобы обеспечить себе это развлечение в любое время года, не зависимо от сезона и лицензий.А Катя ненавидела охоту. Она понимала, что для отца и подобных ему - это лишь забава, способ реализовать желание убивать безнаказанным образом. А когда ввели закон о вольерной охоте… Тогда она просто отказалась есть то, что отец приносил в качестве трофея. Всем видом показывая своё презрение к этому. Постепенно её конфликт с отцом возрастал, как снежный ком.Вот и сейчас, слыша весёлые голоса мужчин, она испытала раздражение. «Опять едут в вольер, - думала она, - с вышек стрелять… Мрази. А забросить бы их в тайгу, оставить им только ножи. И стаю волчью на них! Обделались бы сразу… Волки…» Девушка вспомнила разговор отца за ужином и поняла, что едут они не в вольер. Скорее всего, будут охотиться на волка.Слухи о волке-людоеде ходили ещё с весны. Странные были это слухи. Они леденили девушке душу и, как ни странно, вызывали интерес. Вёл себя тот волк крайне необычно. Не было известно ни одного случая, чтобы он задрал домашний скот, напал на женщину или старика. Его жертвами стали несколько охотников и рыбаков. Причём, и людоедом-то условно его называли. Не ел он своих жертв, лишь разрывал на части!А недавно одиночные следы волка были замечены недалеко от их дома. И были эти следы крайне необычными. Вроде волчьи, только раза в два больше обычных! Можно было подумать, что это большая собака, типа мастифа или волкособа, но камеры зафиксировали огромного волка. Сомнений не было, это хищник, большой и опасный. Кроме того, он проявлял крайнюю сообразительность, минуя все ловушки и засады. Чем нагонял ещё большей жути на всех, кто пытался его выследить.Видела Катя страх и обеспокоенность на лице отца, и интерес её всё больше разгорался.В дверь, после короткого стука, заглянула мама:- Катюшка, ты не спишь?Катя вздрогнула и повернулась.- Папа просил передать тебе, чтобы ты сегодня из дому не выходила. Волк, вроде как, ходит в нашем лесу. Они сегодня охотиться будут на него. А я уехала, буду поздно.Дверь закрылась. Катя знала, что сегодня у мамы будет крестовый поход по косметологам-массажистам-парикмахерам…Лес. Как же он манил. Катя любила этот дом лишь за то, что он располагался почти в лесу, на отшибе посёлка. Это была такая глушь, что сюда не забредали даже грибники. Лишь приезжали, иногда, важные отцовы гости и работники: охранники, домработницы. Катя любила, взяв собаку, уходить в лес одна. Хотя отец всегда ругал её за это, стращая волками и медведями. Но только там, под сводами раскидистых сосен, в тишине, среди лесных ароматов, она расслаблялась по-настоящему, становясь самой собой.Наскоро позавтракав, девушка спустилась во двор и, нарушив наказ отца, вышла к лугам, со стороны заднего двора, там, где были хозяйственные постройки. Солнце уже поднялось над макушками деревьев и залило тёплым светом берег реки. Безмятежно и красиво. В лесу раздались выстрелы и лай собак. Отец охотился совсем рядом с домом.Желая отогнать неприятные мысли, девушка решила вернуться за своим псом и выйти к реке. Вдруг она услышала странный шум. Обернувшись, она застыла в оцепенении. В пяти метрах от неё, прижавшись боком к дереву, стоял огромный волк! Да, он действительно был огромным. Больше любой увиденной когда-либо ею собаки. Он тяжело дышал и смотрел на Катю исподлобья.Девушка скользнула по нему взглядом и увидела кровавый подтёк на задней лапе. Волк был ранен. Всё это заняло пару секунд. Осознание, что это волк… Звуки лающих собак, свист охотников, которые стремительно приближались…Сердце девушки сжалось. Она понимала, что убежать через луга раненый волк не сможет. Её взгляд упал на сарай. Она распахнула дверь и пробормотала:- Сюда! Давай! Прячься!Зачем она так сделала? Трезвым рассудком не объяснить этого. Разве могла она рассчитывать, что зверь поймёт её и поверит ей? Но обо всём этом она будет думать после. А сейчас, когда секунды стали тягучими, как резина… Когда тяжёлый взгляд загнанного зверя вонзился ей в душу… Когда она на интуитивном уровне поняла, что может его спасти…Волк посмотрел на распахнутую дверь, на девушку, на дверь. И в два прыжка исчез среди утвари и мешков в сарае. Катя закрыла дверь и щёлкнула задвижкой.Вдруг вылетела борзая и принялась лаять на сарай, за ней следующая… Катя взвизгнула.- Катька! Ты что шляешься тут? Дура! - голос отца раздался над её головой, выводя её из оцепенения. – Чего встала? Ты пулю поймать хочешь…Отец поливал её бранью, пока охранники оттаскивали борзых. Схватив девушку за руку, отец грубо толкнул её за ограду и захлопнул калитку.Катя стояла, пытаясь унять дрожь, пока звуки собак и охотников не стихли вдали. Они пересекли луга и углубились в лес, пытаясь найти след.Катя вышла за калитку и посмотрела на сарай. Там, за металлической дверью, был огромный раненый зверь. Теперь девушку от осознания этого объял ужас!«Вдруг я открою, а он кинется на меня? - думала она. - Он ранен и напуган. Вдруг он…» Мысли девушки метались в голове обжигающими искрами. Но она должна довести дело до конца.На ватных ногах Катя подошла к сараю и отодвинула засов. Встав немного сбоку от двери, она распахнула её. Волк стоял прямо перед дверью! Не ожидая этого, девушка отпрянула назад и упала. От ужаса она сжалась в комок и закрыла голову руками. Но ничего не произошло. Лишь лёгкий порыв ветра и шуршание травы под сильными лапами.Катя выглянула из-за руки и увидела, что волк уже стоит возле деревьев. Он оглянулся и посмотрел ей в глаза до жути осмысленным взглядом, а потом исчез, растворившись в темноте леса.***В тот день отец вернулся поздно. Он был очень зол, так как охота была неудачной, и ему так и не удалось найти след подстреленного зверя. Злобу он выместил на дочке, припомнив ей не только непослушание этого дня, но и все предыдущие.Мама так и не вернулась, предусмотрительно оставшись у бабушки. Заступиться за девушку было некому. Она молча выслушала весь поток унижений от отца, не в силах ничего сказать в ответ и, с тяжёлым сердцем, отправилась спать.В ту ночь ей впервые приснился этот сон… Словно идёт она по лесу. Лето. Тепло. Тишина. Абсолютная тишина. Не слышно голосов птиц, ни жужжания насекомых, ни ветка не треснет. Замерло всё. И она идёт, словно ведёт её кто-то, к конкретной цели. Она осознаёт влияние чужой воли, но противостоять не может! И вот, она выходит на поляну, зелёную и залитую солнечным светом. А там стоит молодой мужчина. Лицо незнакомое, приятное. И в этот момент она видит, что на поляну со всех сторон выходят волки! Огромные волки с горящими глазами. Ей становится жутко. Но мужчина говорит ей: «Не бойся, Катенька!»Она открыла глаза и села в кровати. Руки были холодные и липкие, сердце отчаянно колотилось в груди. Окно было светлым - полнолуние.Катя подошла и выглянула на улицу. Холодный и чистый свет луны заливал луга. Река блестела серебристой лентой. Покой. Но что-то вызывало у девушки дискомфорт. Ощущение присутствия.Катя поёжилась. Она опустила глаза и скользнула взглядом по кустам рябины возле забора. Вдруг она увидела движение. Большая тёмная тень скользнула вдоль ограждения по направлению к лесу. Девушку объял мистический ужас. Она отпрянула от окна и присела на пол, пытаясь взять себя в руки. «Катенька!»- звучало в её голове так, словно она услышала этот голос рядом…***Закончилось лето, а вместе с ним и каникулы. Катя снова погрузилась в суету учёбы. Ей так даже было легче. Она приходила домой только спать. Мало видела отца. А когда мама пошла на встречу и повесила на окна в её комнате плотные шторы, ей стало спокойно. Ощущение, что с улицы за ней наблюдают, прошло. Лишь эти сны… Беспокойные, жутковатые, но такие интересные, будоражили её душу. Она боялась их и ждала. Сны о волках, о глубине и красоте леса. Сны, в которых она видела его, странного мужчину, не боящегося волков. Голос которого успокаивал её страх.Шумиха вокруг волка-людоеда немного улеглась. Новых жертв больше не было. Хотя, охотники шептались между собой о том, что постоянно видят в лесу его следы. И что ловушки, поставленные на него, всегда находят сработавшими. И пустыми.***Был вечер пятницы. Когда Катя вернулась с учёбы, было уже темно. Выйдя из машины, она задержалась во дворе, вдыхая прохладный чистый воздух. Отец был дома не один.В коридоре до девушки донеслись мужские голоса, с гостиной. Катя узнала некоторых из них - коллеги отца. Раздеваясь в дверях, она услышала разговор:- Мы аккуратно им пульки прямо в глаз пустили, чтобы шкурки не попортить. Они целёхонькие!- Да, чучела выйдут идеальные!Проходя мимо входа в гостиную, Катя увидела трофеи, разложенные на полу. Это были пакеты с мясом, явно большой разделанной туши, и два тельца маленьких медвежат.Взгляд девушки остановился на последних. Она не могла оторваться и продолжала всматриваться. Маленькие лапки были разведены в стороны, будто ребёнок, играясь, упал на спину и раскинул руки, маленькие пушистые ушки. Медвежатам было не больше двух месяцев… Окровавленная дыра вместо глаза…- А, Катюшка! - пробасил кто-то из гостей. - Заходи! Посмотри, какие хорошенькие!Ей что-то говорили. Гости смеялись, они были выпившие. А девушка лишь смотрела на кровавые тушки всё больше расширяющимися глазами.- Вы убили медведицу и медвежат? - прошептала, наконец, она.- Чучелки сделаем! - пьяно смеясь, проговорил отец. - Поставим возле камина!- Мясники! Уррроды! - прошептала Катя севшим голосом. - Будьте вы прокляты!Не в силах больше выносить зрелище крови и пьяных рож, она вылетела в коридор, наскоро вскочила в кроссовки, сорвала с петли куртку и выскочила на улицу.- А ну вернись! Извинись перед гостями! - орал ей вслед отец.Видя, что дочь бунтует, он подал знак трём охранникам, и те незамедлительно бросились за девушкой.***Катя выбежала со двора и бросилась в лес. В груди у неё всё горело от ярости и ненависти. В глазах у неё стояли отрезанные медвежьи стопы, лежащие поверх обрезанной плоти в мешке и маленькие окровавленные мордочки медвежат.Она бежала, не замечая, что рвёт одежду о ветви, спотыкаясь об корни деревьев, падая и поднимаясь… Иногда она останавливалась и прислушивалась. Её звали. Её искали. Девушка не знала, что ей делать дальше, куда бежать, где найти пристанище. Одно лишь она знала точно - домой не вернётся. Никогда!Вдруг, крепкая рука схватила её за плечо.- Катя, стой! - раздалось возле её уха.Голос был девушке знаком. В отблесках лунного света она увидела лицо остановившего её, и лицо тоже было знакомым. Она решила, что её догнал один из охранников.- Пусти! - воскликнула она. - Пусти, пёс! Ненавижу тебя! Ненавижу твоего хозяина!В тот миг она не смогла отца назвать «отцом». Сделав отчаянное усилие, девушка вырвала руку и бросилась бежать. Со всех сил!Она остановилась, когда вдохи стали обжигать лёгкие, а во рту появился вкус крови. Стараясь дышать как можно тише, девушка прижала руки к груди и оглянулась. Она напряжённо вслушивалась в тишину леса, всматривалась в темноту между деревьями. Никого. Наконец, она восстановила дыхание и выпрямилась. Развернулась, делая шаг вперёд, и… уткнулась носом в широкую грудь. В тот же миг её схватили крепкие, словно тиски, руки.Она отчаянно вырывалась, пытаясь ударить негодяя. Но он держал её, игнорируя все потуги.- Катя, успокойся! - твердил ей знакомый голос. - Ты делаешь себе больно. Не бойся меня! Не бойся, Катенька!Последние слова словно кипятком обожгли девушку. Она слышала эту фразу, сказанную этим голосом десятки раз. Во снах. Подняв глаза, Катя рассмотрела лицо. Это был он, мужчина из её снов.Кровь ударила в уши девушке, затягивая глаза тёмной пеленой. Она потеряла сознание.Катя открыла глаза. На секунду ей показалось, что она лежит у себя в комнате, в кровати. Но… Возле её лица ветки и трава, под ней чужая куртка, её накрывает чужая рубашка… Память высветила последние мгновения перед потерей сознания. Сердце забилось чаще, по спине пробежал холодок.Стараясь не издавать звуков, девушка приподнялась на локте и осмотрелась. В метрах пяти от неё, посреди небольшой поляны, скрестив ноги, сидел остановивший её незнакомец. Он был раздет по пояс. Луч луны ярко освещал фигуру, высвечивая странные светящиеся узоры на его теле. Да, они светились, словно сами были сотканы из лунного света, - письмена, похожие на руны. Глаза его были закрыты, казалось, он сидел неподвижно.- Ты в безопасности, дитя! - сказал вдруг мужчина, не открывая глаз.Катя вздрогнула от его голоса и сжалась в комок. Что делать, она не знала. Бежать было бессмысленно.Мужчина плавно встал и подошёл к девушке. Шаги его были пружинящие и бесшумные, как у хищника. Он протянул Кате руку и помог подняться.- Кто Вы? - вымолвила она наконец.-Я - Влад, - ответил он с улыбкой.Девушка сделала шаг назад. Незнакомец был полностью расслаблен. Руны на его теле переливались, словно он горел изнутри. Он запрокинул голову и, раскинув руки, тихо сказал:- Ты чувствуешь это? Чувствуешь, как лес принимает тебя? Чувствуешь его первозданную чистую силу?Катя чувствовала. Лесной воздух пьянил. В темноте её зрачки расширились, глаза распахнулись, слух обострился, обострились чувства… Она боялась неизведанного и желала его.- Я покажу тебе кое-что! - продолжил Влад. - Если ты позволишь мне сделать пару надписей на твоём теле.Голос Влада обволакивал, как бархат. Девушка чувствовала, что не может противостоять его воле. Её сознание притупилось, и она начала наблюдать себя словно со стороны. Медленно, как во сне, до конца не веря в происходящее, девушка сняла куртку, а потом рубашку. Прохлада ночи окутала её тело, но пальцы Влада, прикоснувшиеся к ней, были горячими, словно он держал руку над огнём.Он начал водить ногтем по её телу, аккуратно задевая лишь верхний слой кожи, слегка царапая. Девушке было немного щекотно, но нервная система, напряжённая до предела, игнорировала это. Влад провёл несколько линий по груди и животу Кати, потом перешёл на спину.- Я лишь покажу тебе! - говорил он. - Ты ничем мне не будешь обязана. Ты всегда можешь уйти. А если понравится - останешься.Когда он соединил последнюю линию на лопатке, рисунок на теле Кате тоже вспыхнул синеватым свечением! Девушка ахнула.Влад встал напротив неё, на расстоянии вытянутой руки. Катя посмотрела на него. В лунном свете его глаза поблёскивали дикими огоньками, как у зверя. Но улыбался он совсем по-человечески.- Я буду медленно произносить слова, а ты повторяй за мной. - сказал Влад.Катя кивнула, и он начал говорить. И казалось Кате, что эти странные обрывистые слова она когда-то слышала раньше, что она когда-то знала их значение, но забыла. Она повторяла и повторяла, следуя за голосом Влада. И эти слова начали вливаться в её тело, как тёплая вода, как мёд. Они наполняли её всё больше. И лунным светом уже горели не только письмена, но и всё её тело. По коже пошли мурашки, волосинки вздыбились и… начали расти! Девушка ощутила трансформацию, мощную, необратимую! Но ей не было страшно или больно, нет. Сила переполняла её, пьянила, окрыляла.Ей стало сложно стоять на ногах, и она опустилась.Автор - Ольга Ганиева.

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