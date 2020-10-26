Ведьмина внучка

Сделано_в_СССР Просмотров: 170 Комментарии: 2 +3 Вчера, 17:48 by

Ночь - таинственное время.Кузина проснулась от воя собаки среди ночи: на небе ни луны, ни звёзд, хоть глаз коли, темень.- Опять, да что же такое? Третий день подряд! Муха, место, место. - открыв окно, рявкнула Маня на кобеля, привязанного возле порога, и улеглась назад в одинокую постель.Колька - муж Марии - работал в ночную смену в поле. От завывания кобеля на душе становилось неспокойно, в голову лезли плохие мысли, потому что просто так собака не будет подвывать, животина всегда чувствует недоброе.Женщина перевернулась на мягкой перине на другой бок, накрывшись с головой одеялом так, что только нос торчал, и, пытаясь не думать о плохом, задремала.***Николай, несколько суток работая ночью, стал замечать странности, от которых по телу у него бегали мурашки.Стоило ему заглушить мотор, как непонятно откуда рядом с трактором появлялась большая чёрная кошка, истошно мяукающая, пытающаяся влезть к нему в кабину.В деревне всегда с опаской относились к чёрным котам, помощникам тёмных сил. Если такая киса перейдёт дорогу - жди беды.Кузин собирался перепроситься в дневную смену. От страха, пережитого за ночь, он и днём не мог спать. Как только проваливался в сон от усталости, ему казалось, что на него бросается преследующая его ночью кошка.Агроном дал добро, и Николай должен был выйти последний раз в ночную смену, от чего внутри у него всё опускалось.Коля решил не глушить трактор до утра. "Только бы не поломаться," - успел он подумать, как вдруг заглох.- Тьфу, вот засада! - выругался вслух механизатор.Подождав минут пятнадцать, набравшись смелости, он решил выйти и осмотреть "Кировец"."До деревни километров десять идти по темноте домой - не вариант, да и технику бросать жалко, мало ли что,"- размышлял Колька.Спиной он почувствовал, что не один. Повернувшись Николай вздрогнул: перед ним стояла Анна.- Тьфу ты! Чего ты здесь делаешь? - насторожился Колька, готовый бежать прочь со всех ног.- Ха-ха-ха! - заигрывающе засмеялась Аня. - Колюшка, ты что, девки испугался? - приблизилась дивчина к нему и поправила его белокурый чуб.Желание Николая пуститься наутёк пропало. Нежный аромат духов Анны ударил в нос, от него закружилась голова. Ночная гостья всё ближе подступала к мужику...Очнулся Кузин в кабине трактора от того, что кто-то его тряс за грудки.- Колян! Колян! - пытался разбудить Санёк - сменщик товарища. - Ты сломался?Не дожидаясь ответа Сашка попытался завести технику, которая заработала с одного оборота.- Во чудеса! - удивился продирающий глаза Николай. - Мне что, всё приснилось, что ли?- Что приснилось? - удивился Юров.- Ничего. - почти шёпотом проговорил Кузин. - Наверное, приснилось.- Колян, тебе сегодня опять в ночь. Петрович не может с тобой поменяться, у него со здоровьем проблемы, так что агроном сказал передать, пока всё по-старому.Весь день Коля опять проворочался в постели не сомкнув глаз. На уме у него была Анна. "Надо же такому присниться. А главное с чего?" - спрашивал он мысленно у себя.Следующую смену всё повторилось. Теперь мужчина убедился в реальности происходящего. Он словно потерял контроль над собой и опять изменил своей Мане.С этого момента мужик впал в забытье. Ему начало казаться, что ночью с Анной он живёт, ему легко и спокойно, а с наступлением утра всё исчезает и одолевает тоска.***- Колюшка, Коленька, любимый. - пыталась разбудить мужа Маня, который в очередной раз стонал и бормотал что-то во сне.- Чего тебе? - сердито отозвался супруг, ещё до конца не очнувшийся.- Коль, опять кошмар? Ты в последнее время сам не свой. Что случилось? Я ведь чувствую, что-то не так. Ты как в воду опущенный. У тебя может болит что? - Мария присела на край кровати и пристально рассматривала Николая.- Да в порядке всё. Чего цепляешься? Заняться нечем? Хватит взглядом мозолить.Маня потянулась к Николаю, чтобы поцеловать его, но он, поджав губы, отвернулся на другой бок.- Коленька, я соскучилась. Ты меня даже не обнимешь?- Давай накрывай на стол. Устал я, не до обжиманий мне. У тебя только одно на уме. - старался задеть Колька побольнее жену, чтобы отбить желание приставать к нему. Мысли его были заняты Анной.Теперь он не представлял себя с супругой, вызывающей у него отвращение, в настоящий момент Кузин ненавидел её так же сильно, как раньше любил. То ли дело зеленоглазая рыжеволосая любовница, с искорками в глазах, от поцелуев которой внутри всё трепетало."Больше так не могу, надо порвать с Манькой," - всё чаще думал Николай, с трудом дожидаясь ночной смены, чтобы снова раствориться в возлюбленной.Долго скрывать неверность у мужика не получилось, да и как утаить, если забросил он работу, о чём агроном сообщил жене, интересуясь, что за проблемы у Николая.Новость о том, что муж не ходит на работу, ошарашила Маню. Когда Колька вернулся якобы с ночи, она в лоб спросила, не гуляет ли он от неё.Казалось, муж давно ждал этого вопроса.- Мань, я ухожу.- Куда? Ты только пришёл.- Ты не поняла, я развожусь с тобой. Не могу больше врать. Другую люблю.Мария не проронила ни слова, руки и ноги сделались ватными, она осела на диван и уставилась в одну точку. В себя она пришла, когда Николай хлопнул уходя дверью. Ком подкатил к горлу, но слёз не было.Только Колька вышел за порог, как к Маше наведалась соседка. По состоянию подруги она поняла, что та знает про измену мужа.- Мань, куда твой с узлами-то? - аккуратно, издалека начала Симка.Мария не ответила.- Ну не горюй, ещё вернётся. А помнишь бабку этой нахалки Аньки?- Сим, ты о чём? При чём тут Анька?- Бабка её была ведьма записная, даже кошкой могла скинуться (превратиться). - продолжала Сима, не обращая внимания на вопросы Марии. - Вон баба Люся рассказывала, как закрыла чёрную кошку на дворе, а наутро вместо кошки, когда открыла дверь, увидела Лукерью, та выбежала, чуть не сшибла. Так что ведьма эта Анька, другого объяснения нет.- Объяснения чему? - Маша начала догадываться, к чему клонит незваная гостья, но всё же хотела услышать вслух.- А ещё, как думаешь, почему твой к ведьминой внучке ушёл? Разве это не колдовство? Мань, приворот на твоём.Всё встало на свои места. Словно пазл сложился. Мария узнала, на кого променял её супруг.- Что делать будешь? - никак не могла угомониться Сима, характер которой требовал срочно вмешаться и помочь по-соседски. - Лукерья не одного мужика изжила, на тот свет проводила. Внучка бабкино дело продолжает: вытянет все силы, всю душу из него. Привороженные долго не живут.***Манька не могла простить мужа. "Ну и пусть ведьмина внучка его погубит, поделом ему!" - думала она, не соглашаясь на предложение Симы отправиться к гадалке, чтобы снять приворот с супруга.- Не хочу его знать, не верю я в присушки, колдовство всякое. Кобелина он, пусть живёт как знает. - злобно сказала Маша и выпроводила соседку под предлогом, что у неё дела.Скоро от скептицизма Машкиного не осталось следа. Приснился ей странный сон, будто пришёл к ней Колька и плачет, просит помощи. А вид у него что у зомби: тело высохшее, кости да кожа. Откуда ни возьмись, появилась большая чёрная кошка и стала на него кидаться, кусать его. Манька схватила первое что под руку попало и давай охаживать бешеную кису. А та на Кузину накинулась, острыми когтями разодрала руку. От боли Манька закричала матом. Вдруг появился Мухтар, и кошка, испугавшись, растворилась.Очнулась Кузина в холодном поту. На руке царапина, которая ещё кровоточила. Мухтар опять выл. До утра Машка так и не заснула, а с первыми петухами отправилась к Симе, уже согласная отправиться куда угодно за помощью, только прекратить это мракобесие.Гадалка жила в соседней деревне. Мария не успела рта открыть, как бабка-ведунья выложила ей кто она и зачем пришла, добавив, что вовремя обратилась, а иначе быть беде. Колдунья не успокоится, пока не изведёт Кольку, да и Маньку.Долго бабка шептала над водой. Потом дала скляночку Маше и приказала, как та приедет домой, побрызгать все углы, выпить наговоренной воды, а также мужу подлить этой водицы. Кузина удивлялась, как она супруга напоит водой, если он у любовницы живёт.- Скоро явится он, не забудь сделать как сказала. - наказывала ворожея. - А в этом мешочке соль, тоже наговоренная, для зверя.- Для какого зверя? - уточнила Машка.- Поймёшь, когда время придёт.Бабка не обманула. Пришёл Николай к жене, ноги сами его принесли. Зашёл в дом, а объяснить не может, зачем явился. Манька вспомнила про водицу. Навела чай да предложила привороженному попить. Колька не успел глотка сделать, как начало его чистить, и так плохо ему сделалось, что рухнул он на пол. Машка испугалась, не отравился ли супруг, да и как? Она тоже пила эту воду, и ничего подобного с ней не было.Мария уложила Николая на диван, на него напала дремота. Спал Колька недолго. Как только проснулся, начал жене рассказывать свой кошмар, будто он с Анькой связался и от любимой жены ушёл.- Не сон это был. - процедила Мария. - Посмотри, ни одной твоей вещи в доме нет, всё забрал, когда к ведьминой внучке от меня ушёл.Колька испытал шок. Придя в себя он упал на колени и просил прощения у жены, не понимая как же так могло случиться.- Не подвластен себе ты был. - Машка всё-таки простила супруга.С воссоединением семьи странности не закончились. Ночью Маня проснулась от того, что муж задыхался во сне. На груди у него сидела большая кошка, глаза которой светились в темноте, как прожекторы. От ужаса Мария оцепенела. Руки и ноги не слушались. С большим трудом она нащупала под подушкой мешочек с заговорённой солью.Как только соль полетела на зверя, он спрыгнул с Колькиной груди, как ошпаренный. Это невиданное животное, уже не похожее на большую кошку, каталось по полу и визжало.Супруги выскочили из избы в чём были. До утра они не входили в дом, боялись.На следующий день Симка принесла соседям новость, что Анькин дом сгорел прошлой ночью, а сама хозяйка исчезла.Манька с Колькой ничего не сказали, только переглянулись.Странности, преследующие Кузиных, с исчезновением ведьминой внучки прекратились, но они на всякий случай освятили своё жильё, чтобы всякой нечисти неповадно было.Автор - Егорка Мороз.

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