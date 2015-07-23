Лагерь странных людей

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:29

Причина: Изменен раздел.

Jindar Просмотров: 24 Комментарии: 1 0 Сегодня, 01:29 by

Тёплым летом, когда солнце встаёт рано утром, а заходит за горизонт поздно вечером, родители привезли меня в лагерь. Находился он в лесу, далеко от города, даже домов рядом не было. Территория лагеря была унылой: советские корпуса, памятник в центре, заброшенное здание за забором, прям как в страшной истории. Вокруг поля и леса, но на территории росли дубы, сосны, клёны. Не в таком лагере я мечтал провести лето. Сразу мне сказали в каком я отряде, попал я в 1, что и не удивительно, ибо мне 15. Территория меня не сильно обрадовала, надеялся на новые знакомства, чтоб было не так грустно.Нашёл я их буквально через час. Моими соседями по комнате стали два парня, Рома и Никита. Весьма общительные и весёлые. Рома был довольно высоким, носил очки и играл на гитаре. Никита был невысоким, постоянно залипал в телефон и не очень-то и хотел общаться, но я и Роман смогли его заинтересовать.За три дня я полюбил этот лагерь, нам давали много свободного времени. Играть в футбол целый день на большом поле из травы, а потом ужинать и вечером рассказывать страшные истории в кругу друзей. Рома вечером играл на гитаре, вожатые разрешали разжечь костер. Но везде есть и неприятные вещи и тут не без того. В отряде был парень, звали Серёга. Ходил сгорбленный, как шимпанзе, но при этом имел подтянутое тело, много молчал и смотрел на всех с отвращением. Ел за троих, некоторым еда не нравилась, а он ел. Постоянно ходил с тетрадью и что-то писал, над ним некоторые подшучивали, он не обращал внимания. Все мои попытки с ним поговорить увенчались полным провалом.Но, на удивление, он постоянно приходил к нам в комнату, рассказать что-то Роме, преимущественно - страшные истории, наивные и не продуманные, что-то по типу гроб на колёсиках. Это нас веселило. Но когда он собирался выходить, добавлял: «Странные вы - люди». Иногда он играл с нами в футбол, такое ощущение, что он не знает понятие игры в команде. Сам выходил из защиты в нападение и забивал, в этом он был как монстр.На четвёртый день я решил выйти в туалет поздно ночью, он был один на этаже, длинный коридор, который поглотила тьма, а ещё и страшные истории, которых я наслушался: «Надо было остался в кровати», — подумал я. Но это просто коридор. Прохожу мимо окна. Возле него стоит сгорбившийся силуэт, что-то чавкает и смотрит в окно на единственный фонарь. За окном гавкает собака, яростно, будто защищает свою территорию. Потом я понял, что он не чавкает, а что-то пишет и нашёптывает текст. Оно резко повернулось, и я понял, что меня заметили, фигура пошла на меня, держа в руке тетрадь. Расстояние между нами сокращалось. В трёх метрах от меня он повернул направо и пошёл к стене. Включился свет— Друг мой, почему ты не спишь? Что у тебя с лицом?Это был Серёжа, но он смотрел на меня, улыбаясь, он не разговаривал со мной, а тут с улыбкой начал диалог. Это очень странно.— Ты, как я понимаю, в недоумении, что я тут делаю в столь поздний час. Люблю я ночью погулять, а коль на улицу нельзя, то хоть тут постою. У меня к тебе вопрос. Ты веришь в те страшные истории, которые вы друг другу рассказываете?— Хочу верить, — с опаской произнёс я.— Хм-м-м-м…, странные вы — люди. Иди поспи, завтра я вас уничтожу на поле, — он долго думал над тем что сказать. — Спокойной ночи!— И тебе…После возвращения в комнату я долго не мог уснуть, но через час усталость победила.Проснулся рано, солнечные лучи проникали в комнату и светили на лицо лежащему напротив окна Роме. Мы проснулись, почистили зубы и пошли на завтрак, по дороге я думал, стоит ли рассказывать про случившееся вечером. Мы болтали о футболе и прочих мелочах. На завтрак была манная каша, ужас. Куча комочков и к тому же не сладкая, многие отказались есть. Но я не заметил, что кто-то отнес свою порцию Серёже, а точнее, я не увидел самого Серёжу. После того как я это понял, твёрдо решил, что расскажу все Роме и Никите.— Крайняя беседка у столовой, через 15 минут подойду— Что случилось?— Пока не знаю, но точно что-то не очень хорошее…После завтрака, если его так можно назвать, я отправился в корпус, хотел зайти в комнату Серёжи, она была закрыта, но, к счастью, с улицы возвращались его соседи: Миша и Артём.— Где Серёжа?— Этот шизоид? Не видел его утром. Ты что, подружился с ним?— Это абсолютно не важно, если узнаете где он, пожалуйста скажите!Я вылетел на улицу и направился к беседкам, попутно, как сумасшедший, спрашивая у каждого: «Где Серёжа?» Ответ был один: «Я не знаю». Когда я прибыл на место встречи, я увидел моих соседей по комнате, сидящих в беседке. В ней был длинный стол, с лавками такой же длины, крыша стояла на железных сваях, покрытых ржавчиной, покрашенных синей краской, которая была в состоянии, мягко говоря, не очень. Рядом стояло много таких беседок, но рядом с этой в такое время никого не было. Все пошли в свои комнаты, играть в футбол или просто прогуливаться.— Что ты хотел?— Возможно, вы не предадите этому значения, но сегодня ночью Серёжа вёл себя странно. Я ночью вышел из комнаты, он стоял в темноте, что-то писал и смотрел на фонарь в окне. Заметив меня, он улыбнулся и начал диалог, без того негатива, который он всегда использовал при общении. Но просто так я б это не говорил, дело в том, что он, скорее всего, пропал.— Так вот куда ты бегал, не пойму в чём связь, — с удивлением на меня посмотрел Никита.— Ты хочешь сказать, он от любезности пропал? — усмехнулся Рома.— Я полагаю, что его поведение было очень странным, предлагаю выяснить в чём причина, разукрасим лагерные будни, если вы против, то я сам. Всё равно нужно узнать, где он.— Ладно, куда ты без нас? Правда, Никита? Никита…— Что за чёрт???Ворота лагеря открыли, они были большие, и поэтому издалека это было видно. Мы встали и решили подойти поближе. В них заехал большой чёрный джип, из него вышел парень лет 15. Длинные синие волосы, жёлтый пиджак и штаны того же цвета. Красная рубашка и туфли. Пожав руку человеку в машине, он подождал пока ворота закроют, вздохнул. Но заметив девушек, «летящей походкой» направился к ним. Невероятно эстетичные движения корпуса, он словно парил. Подойдя к беседкам у корпуса, он начал диалог с девушками.— И что это за недоразумение? — с удивлением произнёс Никита— Мне нужно с ним поговорить! — решительно и твёрдо сказал Рома— Постой! Он даже не обратит на тебя внимание, посмотри на него и на себя. Он раздавит тебя своим «Я». Пойдём вместе! Может, он не будет себя чувствовать так уверенно.—Я с тобой полностью согласен, Рома, не знаю, что между вами, но лучше мы будем рядом.Мы двинулись к нему, минуя место сбора лагеря, которое было слева, мы пошли по протоптанной тропе прямо к тому парню. Я заметил что-то странное в поведении Ромы, когда мы говорили про пропажу Серёжи, он проявлял безразличие, но после того как заметил этого новенького, резко стал серьёзным. Тем временем мы почти подошли. Было понятно, что он заметил наш интерес к его персоне.— Невежливо! Как же невежливо. Вас мама не учила, что нельзя прерывать чужие разговоры? Особенно таким, как вы, — не поворачивая головы, гордо и твёрдо он сказал так, что пропало любое желание разговаривать с ним. Но Рома остался на месте и все видом настаивал на общении с ним.— Вижу, до вас не доходит, — он повернулся, и его лицо было милым, хоть он и злился. — О-О-О-О-О-О-О! Какой милый парень! Дай пройти, шпала! Как тебя зовут?— Н-Н-Никита— Оу, какое интересное имя, я - Дмитрий, думаю, мы подружимся, видел на картах у вас одно интересное место, приходи через полчаса на площадку за корпусом, поговорим, но только без этих двух, как бы так сказать, уникумов. Дамы, вынужден откланяться, —сделав движение, он куда-то ушёл.—Ты пойдёшь?—Да, может, узнаю кто он.— Возьми диктофон! Отвечай на его вопросы загадками, нам нужно добить того, чтоб у него остались к тебе вопросы. У нас тоже могут появиться вопросы. Вопросы задавай такие: «Почему ты позвал меня на встречу, а не девушку?» Если ответит вопросом на вопрос, подметь, что это не этично с его стороны, он чем-то похож на человека, соблюдающего этикет. В это время мы будем искать Серёжу. Думаю, это не просто моя паранойя, уж слишком странно разворачиваются события. Рома, почему такой грустный?— Не нравиться мне это всё.— Как и мне, я пока подготовлюсь ко встрече, а вы займитесь поисками!Никита остался сам, мы пошли искать зацепки, если это можно так назвать. Мы шли по дороге и увидели группу вожатых.— Почему ты думаешь, что он пропал?— Ночью он сказал, чтоб я готовился, завтра он нас раскатает в футболе. Он был в отличном настроении. Уезжать он точно не собирался. Предлагаю спросить у вожатых, где он!Впереди стояли вожатые, они увидели, что мы идём, и прервали беседу.— Денис Иванович, вы не знаете где Серёжа?— Целый день его не видел, мы вот собирались его искать, его вещи на месте. Ладно, ничего страшного с ним не случиться, может, захотел побыть один. Мы его найдём в ближайшее время.Осознав, что вожатые нам не помогут, нужно было найти ключ от комнаты Серёжи.— Нам нужен ключ, поищем Мишу и Артёма, ты на поле, я вокруг корпусов. Быстрее, держим связь, о новостях сообщаем.Я бежал по длинной центральной аллее, выстеленной брусчаткой, много маленьких квадратных кирпичиков, закруглённых у углов, смотрелись мило и красиво. Оббежав монумент с пионером, я забежал за наш корпус и никого не нашёл, побежал вдоль другого корпуса. Знал, что там встреча Никиты, но выхода не было. Сидели они на лавочке под яблоней и мило беседовали. Его улыбка была очень подозрительной. В глубине души мне казалось, что он мерзкий тип, хотя чутьё меня часто подводило. Чувство, будто он хотел съесть Никиту. Я побежал дальше и, наконец, увидел Мишу.— Миш, дай ключ от вашей комнаты, очень нужен.— Зачем это он тебе?Нужно было быстро дать ответ, иначе он что-то заподозрит.— Серёжа дал Роме одну вещь, она ему очень нужна, а сам он сейчас занят и попросил меня забрать её. Так дашь?— Держи, но, если что-то пропадёт, скажу, что это ты.Выхватив ключи, я позвонил Роме, мы договорились встретиться возле комнаты Серёжи. Когда бежал обратно, понял, Дима меня заметил, встреча может сорваться. Но как я понял, он не придал этому значения. Рому ждать не пришлось, мы зашли в корпус почти одновременно. В комнате вещи были в беспорядке, даже штаны висели на карнизе.— Ром, постой на шухере, а я поищу что-то интересное!Открыл тумбочку рядом с его кроватью, в ней была зубная щётка, а за ней торчала маленькая бумажка, я потянул за неё, а это оказался конверт…— Они идут, давай в туалет!Выхватив конверт и закрыв комнату, я влетел в туалет вслед за Ромой.— Давай ты выйдешь, заправляясь, отдашь им ключ, а я потом подтянусь!Так и сделал, выхожу, заправляясь, и вижу Мишу с Артёмом.— О-о-о, искать вас не пришлось, вот ваш ключик, я всё сделал!Встретились мы с Ромой у входа в корпус, нам позвонил Никита и сказал, что идёт к нам в комнату. Когда мы собрались в единственном безопасном месте и начали слушать запись, можно было выделить, что Дима постоянно спрашивал про Сергея: биография, повадки. Самое забавное, что он оказался полной противоположностью, пропавшего парня, постоянно шутил и смеялся с любой шутки. В конце он сам предложил ещё одну встречу через два дня.— А у вас как дела обстоят?— Конверт нашли! Кстати, открывай его, очень уж интересно, ради чего мы рисковали.Я достал конверт и, открыв его, увидел белый лист, на котором зелёным маркером было написано: «umbra».— Что за бред? Это шутка?— Ром, успокойся, давай поиграем в футбол, а с этим разберемся на свежую голову.— Ты прав, теперь я на 99% убеждён, что он пропал не просто так.Весь оставшийся день мы проиграли в футбол, возле стадиона постоянно стоял Дима, упёршись в дерево, и отгонял от себя назойливых девушек. Вожатые звонили в полицию и те сказали, что не прошло нужное количество часов, чтоб его искать. Мы долго думали, что такое «umbra». Потом решили поспать. Я проснулся посреди ночи от стука в дверь «ТУК-ТУК».— Кого это принесло? — проснулся РомаПотом по окну «ТУК-ТУК».— Что за чёрт? — проснулся спящий под окном Никита— Хммм… Что такое «umbra»?Странный голос доносился изо всей комнаты, казалось, что и звук нас обволакивает.— Кто это говорит? — глаза Ромы бегали по всей комнате в поисках источника звука.—Так я и сказал, ахахахах.Голос доносился из-за спины наверху. Мы повернулись, на шкафу сидела небольшая тень, похожая на человека, но через секунду она пропала. Мы ещё минут пять стояли в ступоре, но когда поняли, что можно расслабиться, Рома сказал:— Если завтра проснёмся, нужно решать эту проблему и как можно быстрее.Мы долго не могли уснуть, размышляя над тем, что это было и что такое «Umbra». Мы заснули из-за усталости от футбола.Утро было солнечным, я через силу встал и разбудил Рому с Никитой.— Вам снился сон про парня на шкафу?— Как я понял, это был не сон, осталось понять, что это было, — сказал Рома, надевая футболку.— Пошли поедим и потом со всем разберемся, боюсь, теперь наши жизни в опасности.Мы вышли в коридор, там стояло много людей и они что-то обсуждали, такой оживлённости утром никогда не было. Мы заметили Диму, он стоял в зелёном пиджаке, рубашке штанах и туфлях. В руке он держал тетрадь и что-то писал в ней, пока не заметил нас и с улыбкой, светлее солнца, направился к нам. Было понятно, что он пытался показать дружелюбие и доброту, по лицу Ромы читалось отсутствие доверия к нему.— Привет Никита как спа…Его перебила подбегающая к нам Ева, в слезах. Подбежав, она не могла прийти в себя, но, наконец, сказала— Дима, помоги, моя подруга Лиза пропала, я проснулась, а её нигде нет, оббежала весь лагерь, но нигде её не нашла, и никто её не видел!— Что значит нигде нет? Человек не может просто так испариться, — Рома возразил с удивлением. — Успокойся, мы поможем тебе её найти, иди к вожатым, пусть звонят в полицию, а мы её поищем.После слов Ромы она успокоилась, но было понятно, что это не так. У неё тряслись руки и подбородок. Слёзы текли рекой.— Скажите мне, куда пропал, этот ваш Серёжа и что он вообще делал, просто так люди не пропадают.Дима наконец-то посмотрел на нас как на людей, без своей маски притворства, он имел интерес в диалоге с нами. Было понятно, что он поменялся, узнав про Лизу. Он очень крепко сжал ручку в руке, будто не позволял себе начать писать.— Ну он странно себя вёл, ни с кем не разговаривал, писал вечно что-то, ходил сгорбленный, хотя имел отличные физические показатели.— Спасибо, думаю, скоро свидимся.День прошёл без проблем, Рома как всегда играл на гитаре, но теперь только в нашей комнате. Вожатые запретили гулять после 20:00. Полиция так и не приехала, надежда на их помощь угасала с каждой минутой. Хотя она ещё и не умерла. Решили лечь спать пораньше, чтоб выспаться. Чувствовали, что завтра будет сложный день. Но посреди ночи дверца шкафа пронзительно заскрипела, Рома проснулся.— Оно пришло!— Да-да-да, а вот и я. Странно, что вы не ищите информацию про меня и подсказки, которые вам помогут. Ничтожества.— Он пропал?— Видимо, да. Но я предлагаю минут 20 не спать!Всю ночь шёл дождь, не давая уснуть. Утром, в где-то 5 часов, в дверь кто-то ворвался. Когда парни проснулись, то увидели, что Дима стоит в дверном проёме. Его лицо было очень серьёзным. В руках у него была тетрадь и ноутбук.— Вставайте, у нас много работы, детективы из вас так себе, и это мягко сказано. Предлагаю союз!— Ты о чём? — сказал Рома, потирая глаз, потом посмотрел на часы. — Ты с ума сошёл?— Я знаю, что вы хотите найти Серёжу и тех двух девушек.— Что значит девушек? Кто-то ещё пропал?— Мда-а-а, детективы из вас плохие, та Ева пропала. И, опережая вопросы, я скажу, что видел ту записку в конверте. А теперь за работу. Никита, узнай значение того слова на латыни! А мы должны узнать, что делал Серёжа…— Погоди, ты о чём? Какие слова, расследования, ты о чём?Дима схватил Рому за футболку.— Хватит валять дурака, это очень серьёзно. У меня есть догадка, но я не скажу её, пока она не подтвердится, но для этого нужны вы.— Остынь, мы тебе поможем. Рома, Никита, вы согласны?— Ладно. Как я понимаю, это был твой план, разумный, так и сделаем, Никита, ты тут останешься.Дима я и Никита вышли из комнаты и пошли к комнате Артёма.— Постой, он может спать, давай погуляем по территории!— Разумно, пошли.Они вышли из корпуса и направились к еловой поляне. В ходе беседы оказалось, что Дима не так уж и плох. На поляне кое-что привлекло внимание Никиты.— Идите сюда, это очень странная вещь, здесь не было этой таблички!— И правда, на ней что-то написано…— Похоже на иврит, написано… смерть!— Ты знаешь иврит, и что это вообще значит?— Да, я знаю иврит, но не представляю, что это значит. Уже 7:30, пора посетить Артёма!Ребята молча прошли весь путь, было очень страшно от того как быстро развиваются события. Пропало три человека, и это уже не шутка.Ребята зашли в корпус и увидели огромное столпотворение, снова было очень много людей, не как раньше. Вошли в комнату и увидели, что Артём в панике.— Мне нужно знать, что делал Серёжа!— Моя любимая Ева, пропала!— Успокойся, помоги нам, а мы тебе!— Л-ладно, он писал на странном языке и шептал ночами что-то, мне казалось, что он вообще не спал.— Что скажешь?— Ну что я могу сказать, это довольно странная вещь, возможно Никита что-то нарыл.— О! Вы вернулись! Umbra—это тень. По приданиям у неё есть хозяин. Который может быть неуязвимым, но, если ударить по ней, он получит увечья. Убить её можно только если хозяин умрёт, но есть тени, которые сами по себе, и убить их можно лишь узнав откуда они произошли, и уничтожить это.— Хорошо, разберёмся потом и план действий придумаем. Пошли на завтрак!В двери появился силуэт сгорбленного человека.— Привет всем!— Серёжа? — Рома был максимально рад его появлению.Он был одет в грязный плащ и ботинки. В руках держал привычную тетрадь, но на лице была улыбка.— Приехала полиция, нам нужно найти тех девушек, я сказал вожатым, что меня забрали родители, а они рассказали, что здесь происходит! Давайте поможем их найти!— Мы только собирались, так что иди с Ромой, мы скоро подойдём!— Как я понимаю, ты что-то хочешь сказать.— Да, мы сейчас пойдём помогать искать девушек, но потом будьте на чеку, его появление очень странное.Во дворе было много полиции, а ещё, как назло, пошёл дождь. Некоторые были в панике, но согласились помочь, ситуация была крайне необычной. Мы должны были пройти по полю в поисках девушек, а потом войти в лес и посмотреть там.— А может, это Серёжа убил их?— Он был с родителями, ты чего?— Ты видел его одежду? Будто он в лесу эти дни провёл.— Рома, он прав, нам нельзя отвергать такие варианты! Улики сейчас играют против него.Мокрое поле, грязь под ногами и дождь. Поле пахло травой, хоть и в столь влажную погоду. Дима подошёл и позвал пойти за ним. Перед ними лежали тела Евы и Лизы. Их глаза были широко открыты, как и рот, до невероятных размеров, кожа стала серой, и они будто потеряли все жизненные соки. Очень худые.— Действуем быстро, следите за Серёжей и, если он что-то захочет сделать, звоните мне. Я пойду, узнаю, что за существо это сделало.Дима ушёл, а они пошли на территорию лагеря за Серёжей.— Ты видел глаза, как они друг на друга смотрят?— Да, такое чувство, что давние знакомые. Ладно, пошли за ним. Я слышал, полиция установит патрули.Ночью Серёжа вышел из комнаты и пошёл в туалет, парни за ним, но его там не было.— Туалет на первом этаже, лезь в окно, я не знаю, как он пропал, звони Диме!— Алло, что значит пропал, лезьте в окно и за ним, я знаю, куда он пойдёт. Нам нужно будет сжечь его, потом всё объясню.Они встретились на поле, Дима нёс зажигалки.— Вот, как я вижу, он пропал, нам стоит прикоснуться огнём к нему, и он загорится сам…— Говори, откуда ты это знаешь, не говори, что сегодня прочитал.— Хорошо, я охочусь на духов, монстров и прочее, но об этом я не знал.Сзади послышался голос Артёма.— Помогите!— Не оборачивайтесь, это сущий кошмар, не думал, что здесь водится такое, хотя это многое объясняет.Я повернулся и увидел странное гуманоидное существо, красные кошачьи глаза, огромный рот в который, казалось, может вместиться голова человека.— Отче наш…Существо услышало молитву и отступило.— Сильный физически, но глупый и трусливый, дух человека, совершившего суицид —Ырка.Рома закричал и выхватил зажигалку.— Браво, мне абсолютно не страшно.— Что с тобой, старый друг, кем ты стал? — Дима обратился к Серёже так, что, казалось, скоро заплачет.— Ты о таком даже не слышал, не думаю, что такое когда-то было. Помнишь, как мы с тем Раввином изгоняли Диббука, так вот, он оплошал, и демон слился со мной. Дал силу, но оставил рассудок. Ну скоро мой зверёк вернётся, и тогда вы умрёте, а я пойду по миру развлекаться и, если кто-то из вас выживет, то назначаю дуэль через 10 лет на этом месте!— Никита берегись!Монстр набросился на него сзади и начал пить жизнь, мы видели, как наш друг высыхал, и ничего не могли сделать. Стали, как камень, и стояли.— Я Деду расскажу!Ырка испугался, ребята взяли его в круг, но он прыгнул на Диму и убил его.Рома успел поджечь его, и всё закончилось.— Дальше будут вопросы полиции и прочее, если выберемся, то давай заведем по ребёнку и научим их убивать монстров.— Тогда через 10 лет на этом месте и не забудь!Наши дни…Я стоял в поле, рядом лежал разодранный Рома, а в спину кричал голос похожий на Димин, из-за кустов выглядывали глаза.— Вау, вы пришли. Ваш план по созданию сильных детей провален, это я постарался. Тебя, наверное, волнует, почему Рома тогда так не любил Диму, и почему я разговаривал именно с ним. Я ставил на него, думал, он станет моим союзником, но этот глупец Дима мне всё испортил, ну ничего. Теперь твоя жизнь — моя и я тебя уничтожу. Разорвать!Ырки прыгнули, и всё потемнело.— Я победил!

Ключевые слова: Мифические существа легерь подростки друзья авторская история

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