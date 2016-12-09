Про свадьбу, похороны и покойницу

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 14:33

Red Scorpion Просмотров: 181 Комментарии: 2 +9 Сегодня, 14:33 by

Эта история случилась давным-давно. В одном богатом доме выдавали замуж дочку. Работники раструбили по всей деревне, что щедрые хозяева наварили вдоволь ячменного пива и гусей ощипали целый выводок, и что нежные гусиные тушки сушатся в печи. Соседи считали дни и часы, когда начнётся свадебный пир. Виной всему были несколько десятиведёрных дубовых бочек ячменного пива, аппетитный шартан (нашпигованный бараньим мясом и пряностями бараний желудок), кровяные колбаски и сытный хуплу (пирог с куриным или бараньим мясом), которые мечтали распробовать бедные крестьяне. Не все могли позволить себе такие знатные угощения.Накануне свадьбы в доме невесты раскладывали по сундукам девичье приданое. Сложили в отдельный сундук подарки для жениховской родни: платки, отрезы на платье, селге (вышитые полотенца). Есть ли на свете яство, вкуснее шартана! Мясо молодого барашка, зашитое в бараний желудок, выстаивается, томится в тёплой печи, исходит соком и жиром, пока не станет нежным и мягким. Это необычное кушанье готовится в несколько подходов. В желудок помещается мясо самого крупного животного. Хранится такая колбаса долго. Чувашская легенда гласит, что один солдат, уходя на Германскую войну, захватил с собой шартан. После победы вернулся солдат домой, развязал мешок, а в нем завалялся махонький кусочек сушёного мяса.Настал долгожданный день. Расчесала невеста свои шелковистые, густые волосы, заплела в последний раз девичью косу. Подружки нарядили её в вышитое шёлковыми нитками платье, надели тухью (головной убор), серебряные украшения. Раздался звон свадебных колокольчиков, невесту спрятали в светлице.Дружки жениха, заплатив щедрый выкуп, с трудом протиснулись в дом. Весело пробираясь сквозь плотные ряды невестиной родни, прошли в переднюю комнату. Глядят по сторонам, нет никого, проходят они в горницу, и там пусто. Верно, в светлице молодая прячется. Тянут дубовую дверь, зловеще скрипят старые петли, и тотчас смолкают все в изумлении. Лежит на полу бездыханная девушка, будто подстреленная лебедь с распахнутыми крыльями. Лицо белее мела, губы бескровные. Только что смеялась весело, и вдруг упала замертво. Мать плачет, отец убивается, жених чернее тучи.Вместо свадьбы бедным родителям пришлось собирать похороны. По старинному обычаю уложили дочь в гроб в свадебном наряде, в тухье серебряной, богатые серебряные подвески украшали грудь и спину молодой девушки и похоронили в тот же день. Кладбище возвышалось за деревней. Пока мать и отец проливали слёзы по своей единственной дочери, а сельчане сидели за богато накрытым столом, поедали кровяные колбаски, шартан, пили пиво и пели поминальные песни, на кладбище, в темноте шарили по могильным холмам ночные "гости".Разыскали свежую могилу, принялись яму копать. Целый день не давали покоя лиходеям захороненные драгоценные уборы. Искушали их грешные души: "Возьми! Возьми!" Столько злата-серебра в землю закопали! Только за одну тухью из чистого серебра можно выручить две коровы! А за подвески можно целого коня взять. Усопшей эти богатства без надобности, а они заживут безбедно. Никто и знать не будет, откуда, что взялось.Лопата без усилия входила в рыхлую землицу. Только разбойничье дыхание и шёпот нарушали могильную тишину. Бухнула глухо сталь по деревянной крышке гроба. "У-у-у-у-!" - отозвались диким криком филины, вечные кладбищенские сторожа. В гулкой тишине раздавался треск срываемой крышки гроба, слышался перезвон серебряных монет, когда вытаскивали покойницу из могилы.Бледная луна освещала серые лица разбойников. Белел в темноте девичий наряд, поблёскивала холодным серебром тухья. Мужички срывали с покойницы дорогие украшения, запутываясь в застёжках, стягивали платье, вышитое серебром. Неожиданно заспорили они, кому тухья драгоценная достанется, а кому подвески. Один платье свадебное запихивал себе за пазуху, другой схватил мёртвое тело да и сбросил вниз головой в яму.Ударилась покойница темечком о землю, закашлялась, и выпало колечко злосчастное изо рта. Поднялась дева на ноги. Вцепилась ледяными руками за босую ногу разбойника и прошептала замогильным голосом:- Отд-а-а-й платье, собака! -Хо-о-ло-дно мне! Арестанты!!Мужик так и свалился замертво! Нашёл свою погибель на месте злодеяния. А второй пустился наутёк без оглядки, забыв про намерения закопать могилу и замести следы.Девица нагишом едва добрела до родительского дома. Постучала в окошко. Увидели отец с матерью за окном усопшую дочь, перекрестились, молитвы защитные читают от нечистых духов. Дочка походила вокруг дома, потыкалась в запертые двери и окна, да и отправилась в баню.Утром родители испытали великую радость. Работницы застали в ещё тёплой баньке хозяйскую дочь, которая мирно спала на лавке. После подробных расспросов оказалось, она мерила обручальное колечко, когда услышала звон колокольчиков. Девушка стала спешно стягивать его с пальца. Ведь надевать кольцо до венчания плохая примета. Кольцо не снималось. Стала стягивать его зубами, вдохнула и поперхнулась кольцом.На следующий день в её могилу похоронили мужичка-разбойничка. Второго разбойника разыскали и сердечно поблагодарили за спасение дорогой дочери и поднесли барана. Через неделю сыграли свадьбу. Деревня пировала три дня и радовалась чудесному воскрешению невесты.Автор: Дина Гаврилова.

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