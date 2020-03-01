Монстр-убийца в подъезде

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:04

Причина: Изменен раздел.

И. Ток. Просмотров: 20 Комментарии: 0 0 Сегодня, 02:04 by

Жил я в одном доме, девятиэтажка. Дом находился в Украине, в маленьком городе, далеко от тех, кого можно было позвать на помощь...Вряд ли кто-то заинтересуется этой темой, вряд ли кто-то проведет расследование, а если и найдет дом, то расспросить жителей этого подъезда не получится, так как каждый первый, с кем я был знаком, к моменту моего переезда успел двинуться ввиду последних событий, благо я в своё время был трусливым, и, после произошедшего со мной, сразу начал искать новый дом.О нечисти в нашем подъезде слухи были ещё с моего детства, якобы почтовые ящики были в какой-то слизи, а письма были порваны. Но как оказалось - это не правда. Примерно с девяти-двенадцати лет я начал слышать неестественные для человека шаги в подъезде, причем это было поздней ночью. Как будто кто-то в классики на лестнице играет, причем громко, я слышал все через кухню и кирпичную несущую стену, но не буду преувеличивать - нужно было сильно постараться, что бы это услышать.Когда я вырос, а квартира полностью стала моей, в подъезде стали пропадать лампочки. Ну как пропадать - была лампочка, а наутро только осколки. Со временем непонимание жителей подъезда перешло в страх, а если лифт сломался, то никто не смел выходить из квартиры, максимум раз в неделю, и то с ножом или перцовым баллончиком.Я был скептик и, похоже, только один на весь подъезд. Я прекрасно понимал, что жители сами друг другу ернуды нарассказывали и теперь боятся подъезда, как мучительной смерти. Но однажды мне пришлось поздно возвращаться домой, так как я задержался у друга. Скажу сразу - мы с другом ничего не употребляли, так как мы с ним за здоровый образ жизни. Ну так вот, я вошел в подъезд примерно в час ночи. Собирался уже вызывать лифт, как вдруг услышал какие-то странные хрипы из приквартирного холла.А пока что маленькая предыстория. За день до этого бабка, которую я считал сумасшедшей или как минимум "с изюминкой", рассказала мне, что в этом подъезде пропал мужчина. Он в этом доме не жил, всего лишь приехал к родственникам на неделю. Он собирался идти в магазин, но был обнаружен мертвым. Его тело было ужасно изуродовано, а еще его зачем-то протащили на этаж ниже. Я, конечно, считаю, что бабка эта просто любительница попасть в местную газету нашего Жопинска, и просто придумала это всё. Даже после того, о чем я сейчас поведаю, я до сих пор считаю, что она преувеличила. Ладно, продолжу рассказ.После того, как я услышал хрипы, я вспомнил рассказ этой бабки и быстро рванул по лестнице, не вызвав лифта. Тогда я не обратил внимания на то, что лампочка снова была разбита. Сразу после того как я дал стрекоча, я услышал, что к лифту прыгнуло нечто...Я даже успел увидеть его спину.- Черт! Такого не бывает! - примерно такие мысли были у меня в голове тогда, но я особо не думал, я бежал! Бежал со всех ног подальше от своего кошмара! Добежав до четвертого этажа, я вызвал лифт.Слава Богу, что лифт был на этом этаже!Если бы он был хотя бы на этаж выше, на следующий день люди нашли бы на этом этаже лишь кучу мяса.Когда двери закрывались, я успел увидеть, как существо с огромным грохотом прыгнуло к двери лифта, но не успело войти. Я увидел его лишь через щелку и всего на секунду, но его образ можно было наблюдать месяцами в депрессивных моих глазах! Когда я его увидел, легкие чуть ли не выбили сердце из моей груди! Я уже готовился к инфаркту и к скоропостижной смерти! Но нет, меня отпустило, но я почувствовал невероятную усталость! Кое-как я смог встать и выйти из лифта, мной двигал только страх.Эту ночь я не спал, так как понимал, что во сне увижу образ жуткого гуманоида-убийцы, инстинкты которого жаждали моей смерти!В эту же ночь я позвонил риелтору, и на следующий день он выставил объявление о продаже моей квартиры. Целый месяц я ждал того момента, когда из моей жизни навсегда уйдёт этот дом. Почти каждую ночь я ночевал у друзей, выдумывая странные оправдания. Но в итоге, за день до того, как у меня купили квартиру, я должен был возвращаться домой. И к огромному несчастью, я возвращался когда уже было темно. Когда я подходил к лифту, я услышал мужские крики с верхних этажей. Но помимо них было ещё кое-что...Те самые хрипы и прыжки! Я узнал эти звуки, я понимал, что если я снова увижу это существо, то инфаркт точно не обойдёт меня стороной.Лифт не ехал.Звуки становились всё громче и отчётливей!У меня уже косились ноги, но вдруг двери лифта открылись, и я уже ехал к себе на восьмой этаж. Сказать, что на следующий день я был "разбитым" - ничего не сказать, я ели уговорил будущих владельцев купить квартиру. Да я просто на коленях молил их купить квартиру, я занизил цену чуть ли ни на 200.000 тысяч рублей, для меня количество денег было уже не важно.Уже через неделю всё было просто отлично, я купил участок в Полтавской области и не вспоминал о подъездах более 13 лет, но недавно я увидел жуткий ролик на ютубе!После этого ролика я долго приходил в себя, ведь он может быть шокирующим для обычного зрителя, а я жил в том подъезде. Да, это именно то нечто, что когда-то давно пыталось меня убить!

Ключевые слова: существо подъезд

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