Бабка-излом

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:04

Причина: Стилистика автора сохранена.

Great Sultan Просмотров: 87 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 11:04 by

Собственно, я даже не знаю с чего начать. Произошедшее до сих пор снится мне в кошмарах. Буквально за пару дней, я из жизнерадостного, открытого, полного сил мужчины, превратился в замкнутого и тревожного. И всё это из-за этого дома, будь он неладен. Давайте начнём немного издалека, чтобы всё было понятно.Я всю жизнь был атеистом, скептиком и убеждённым коммунистом. Мне всю жизнь внушали веру в коммунизм, и я искренне верил, даже после распада Советского Союза. В церковь я не ходил, бабок не слушал. Однако произошедшая история, заставила меня поверить в то, что в этом мире есть нечто потустороннее и мистическое.Ну в общем-то, до 2004 года я жил и работал в Киеве на одном предприятии. Потом предприятие обанкротилось, его закрыли, ну а мне и моей жене оставалось жить на небольшую пенсию. Ни а какой работе речи не шло, учитывая мой возраст и состояние здоровья. Пенсии хватало, но сказать, что жили мы богато - не могу. И с наступлением очередного экономического кризиса упал и курс гривны, и теперь нам разве что оставалось сосать лапу. Мы действительно еле-еле сводили концы с концами. К тому же долги. Были даже мысли уехать в Польшу, собирать клубнику, как это сделали наши соседи, но мы отказались от этой идеи. Денег не хватало, и тогда моя жена вспомнила про дом своей покойной бабки, что в Киевской области. Думаю, вы поняли, что мы решили его продать. Мы уже нашли покупателя, и перед днём покупки мы решили привести дом в порядок. Собственно, дальше я и поведую, что с нами приключилось.В этом доме я и моя жена последний раз были 10 лет назад, и нам необходимо было проверить его состояние, да и вообще его наличие. Утром мы выдвинулись в путь на такси и через полтора часа уже были на месте. Дом оказался на месте и на удивление целым, даже окна не были выбиты. Внутри вид конечно был удручающим, всё пыльно и грязно. Пока мы возюкались с уборкой и готовкой еды, а мы рассчитывали на то, что останемся на ночь, то время подошло уже ближе к вечеру. Мы знатно устали и сели пить чай. Ну здесь и произошёл первый случай. Сидим значит, пьём чай с конфетами, тут в дверь, а она деревянная, кто-то начал долбить, не стучать, а именно долбить. Жена аж на месте подпрыгнула. Я посмотрел на неё вопросительным взглядом, а она только пожала плечами. Встав со стула, я направился к двери и громко спросил "кто там?", в ответ тишина. Я взглянул на жену, она показала жестом, чтобы открыл, ну я и открыл. На пороге стояла старая бабка, лет 85 уж точно, с таким выражением лица, будто я ей под дверь нагадил.- Вы кто?- Тому позови.- Вы кто, я спрашиваю? Какая Тома?- Тому позови! (уже грубее сказала она)- Да нет здесь никакой Томы! Давай проваливай отсюда!В этот момент я хлопнул перед нею дверь и закрыл её на замок. Жена взглянула на меня немного испуганно, я промолвил лишь, что мол старушка с головой не дружит. Далее сидим, допиваем чай, и тут жена поставила чашку на стол и задумалась.- Что-то случилось?- Слушай, Саш (моё имя), а ведь мою бабушку Тамарой звали. А эта старушка, по-моему её лицо мне знакомо.- Ну может совпадение просто.- Саш, ты так уверен?Я только пожал плечами, а что я мог ответить? Мы допили чай, а этот случай быстро выветрился у меня из головы. Завтра предстояла встреча с покупателем, я и жена решили пораньше лечь спать. Проснулся я от того, будто кто-то скрёбся в окно на кухне. Спросонья я не сразу понял, откуда идёт звук. Не став будить жену, я тихо встал с кровати и направился на кухню. Встав у двери кухни, я стал прислушиваться. Ничего. Постоял пару минут и решил идти обратно в постель, как в друг в дверь постучали. Я от неожиданности аж подпрыгнул. "Кому это не спится" - подумал я. Подойдя к входной двери, стал прислушиваться, затем гроздно спросил: "Да, кто там?". В ответ тишина. Ну я и лёг спать. Проснулся утром, как ни в чём не бывало. За окном шёл дождь. Я умылся, позавтракал и позвонил покупателю. Мы назначили встречу к полудню, около дома. Выйдя на улицу покурить, я не сразу обратил внимание в чём дело. Дело было в том, что на двери, стенах и стёклах были выцарапаны непонятные символы, иероглифы какие-то. "Да что же такое, то а" - подумал я и позвал жену. Она немного встала в ступор, затем посмотрела на меня вопросительным взглядом. Я даже не знал, кто это мог быть. Вернее догадывался, но пока винить не спешил. До приезда покупателя я хотел залатать царапины, но мне нужны были стройматериалы, которые продавались в соседнем селе. Я пошёл по дороге, проходящий через лес (решил сократить путь). Иду как бы, всё хорошо, дождик правда моросит, но ничего. И тут на пол пути я останавливаюсь. Почему? Впереди стояла та вчерашняя бабка и сверлила меня, натуральным образом сверлила. Я хотел быстрым шагом пройти мимо неё, но тут... я даже не знаю, как передать это словами. Она буквально изогнула спину, словно излом какой-то, а вместо ног у неё были, ну я думаю вы сами догадались, что там были. Мой тогдашний испуг просто не передать словами, я словно маленький ребёнок, не понимал, что происходит. Я, мать вашу, начал бежать назад... Бежал так, сам бы Усейн Болт позавидовал, бежал, не оглядываясь. Я слышал позади себя, будто за мной табун лошадей гонится, и такой злобный, хрюкающий смех. Я уже успел выдохнуться, но лес не кончался. Реально говорю, лес не кончался. ... Дальше, мне наверное просто повезло. Я споткнулся и ударился головой, потеряв сознание. Проснулся уже дома, перепуганная жена приводила меня в сознание, а рядом стояли два молодых парня. Как же мне тогда было плохо... ох. "Саша, ты поседел" - сказала жена, мне принесли зеркало, и я действительно стал наполовину седым. В тот день, я и моя жена с горем пополам продали этот дом. Не буду рассказывать, как мы возвращались в Киев, как перепуганная жена всё расспрашивала меня. Уже в Киеве жена мне рассказала, что оказывается Тамара (бабушка жены) была в контрах с этой старухой. Правда не знаю, по какой причине. Стоит ли говорить, что та старуха померла 10 лет назад? Вот так.Автор - я.

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