Полуночница

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:41

Сделано_в_СССР Просмотров: 18 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:41 by

Прошлым летом решила я навестить свою двоюродную тётку. Виделась я с ней только раз, в детстве, когда она сама приехала в гости к моим родителям.Живёт тётка в деревне, в двух часах езды от Иркутска. Поехала я к ней ранней осенью, надеясь погулять в лесах возле её дома и запастись грибами.Вместе с тёткой живёт её сын с семьёй - женой и дочкой восьми лет. Наблюдая, как девочка играет с добродушным маламутом, я заметила, что у неё на лопатке большое родимое пятно странной формы, в виде двух полос. Мне стало любопытно, ведь подобные пятна часто бывают следствием сильных переживаний мамы, но, естественно, я смолчала.- Такой большой пёс. - сказала я тёте. - И такой добрый.- Эх… Риччи - особый пёс! Если бы не он, не было бы сейчас нашей Дашеньки!Я, с интересом, подалась вперёд:- Он спас ей жизнь? Расскажите!Тётка, к моему удивлению, оглянулась, выискивая кого-то глазами. Я видела, что она хочет рассказать мне что-то очень интересное и важное, но колеблется.- Если это секрет, то не… - попыталась я заполнить неловкую паузу.- Нет, не секрет. Просто, история настолько странная, что ты можешь не поверить.- Я как раз, специалист по странным историям!- засмеялась я.Наконец, тётка, снова оглянувшись, решилась:- Я расскажу тебе, пока невестка в огороде. Она категорически против того, что бы кто-то знал. Ей-то больше всех досталось. Ты, конечно, хочешь, верь, хочешь нет. Жила на соседней улице наша дальняя родственница, баба Марфа, одинокая и бездетная. В молодости она была красивая, много мужиков за ней бегало. Но создание семьи тогда её не интересовало. Она была ведьмой, приворожить могла любого, долго любовников возле себя не оставляла - надоедали. Но… Как говорится, молодость проходит быстро. Постарела Марфа и стала никому не нужна. Детей она не имела, а мы, родственники, периодически ей помогали по хозяйству.Когда женился мой сын, баба Марфа совсем уже старая была. А когда жена его, Оксана, забеременела, то стала Марфа проявлять к её животу нездоровый интерес! Всё тянула руки, пыталась потрогать и приговаривала: «Девочку носишь, красавицу!»Оксана, интуитивно, отстранялась от неё, не позволяя бабе прикасаться. А потом и вовсе перестала к ней ходить. Оксана, действительно родила девочку. В то время, баба Марфа слегла. Мы подозревали, что она уже и не встанет. Она лежала, сильно мучилась между жизнью и смертью, и всё звала Оксану, что бы она пришла и показала ей дочку. Оксана же боялась её и наотрез отказалась к ней приходить, тем более с Дашей.Наконец, пролежав месяц, баба Марфа умерла. Оксана и на похороны не пошла. Хотя мы, боясь людских пересудов, пытались настоять, что бы она хоть показалась там. Ни в какую. И была права!На похоронах случилась первая неприятность. Баба Марфа, лёжа в гробу, открыла глаза!Да не боись ты! Это ещё не мистика. Такое бывает. Тело покойника может меняться - процессы разложения так действуют, и глаза могут открыться. Но больше всего в тот момент меня напугал чей-то шёпот из толпы: «Кого-то она ищет!»Я так и не узнала, кто тогда это сказал…Ну, похоронили мы её, дом на продажу выставили, и жизнь начала входить в обычное русло. Как мы тогда думали…Ровно через сорок дней после смерти бабы Марфы, Дашенька стала плакать по ночам. Но не просто плакать… Просыпается Оксана от плача, подходит к кроватке, смотрит, а кот наш, Тишка, стоит напротив окна, вздыбленный и шипит! И так было дней пять. Когда Дашенька просыпалась и плакала, кот стоял, смотрел на окно, дыбился и шипел!Оксана тогда панику бить начала, а мы, дураки, не придавали этому значения. Невестка моя, тогда почти не спала по ночам, всё боялась за дочку. И я стала ночевать с ней в спальне, что бы с Дашей посидеть, пока она спит. Боялась я, что заболеет невестка.И тогда произошёл второй случай. Как сейчас помню, сидела я в кресле напротив детской кроватки. Оксана уснула, сын мой в гостиной спал. Время было часа три ночи. Веки у меня отяжелели, и я стала дремать. Как вдруг, слышу, Тишка шипит! Открываю глаза, а над кроваткой чёрная тень! Женщина!!! Кожа белая аж синюшная, волосы чёрные, как дым по воздуху плывут! Склонилась над Дашей и тянет к ней бледные пальцы!Я как заору!!! А призрак тот повернулся ко мне, на мгновение, и лицо его мне знакомым показалось! Оксана вскочила, и к кроватке, Дашуня плакать начала! А призрак улетел в форточку, как туманное облако!Переполошились мы все той ночью! Сын не поверил мне, а невестка поверила. Уговорила я утром сына свозить нас в соседнюю деревню. Там жила ведунья. Слух о ней шёл, что она сильна против нечисти, заговоры и проклятия хорошо снимает и нежить отваживать умеет.Сын, вначале не хотел, но видя, в каком мы с Оксаной состоянии, повёз.Ведунья, к нашему счастью, была дома. Выслушала она нас и говорит: «В вашем селе умирала бездетная ведьма?» «Умирала!»- говорим, и молчим, что она ещё и родня нам. «А кол ей в грудь при похоронах вбили?» «Нет!» - говорим.Какой кол. Не те времена нынче. А она помрачнела и продолжила: «Ведьма ваша стала Полуночницей. Нечистью. Не передала она силу преемнице, поэтому покой найти не может. И коль повадилась она в ваш дом, значит выбрала преемницей это дитя. И не оставит она вас в покое, пока не похитит девочку!»Мы так и обмерли обе! «Что же делать?» - говорим. «Вы должны раскопать могилу, открыть гроб и вбить осиновый кол в грудь покойнице. Тогда не будет дух её вас беспокоить!»Больше никаких методов борьбы с полуночницей она нам не сказала. Приехали мы домой, уже смеркалось. Усадили мы своих мужиков, и давай им говорить, чтобы они кол Марфе вбили. А они нам у виска крутят и смеются. Что поделать? В любом случае, на ночь глядя кто пойдет покойников откапывать. Оставили мы их в покое.Перед сном, я достала старый семейный альбом. И там нашла фото, где баба Марфа ещё молодая. Так и есть! Она это была! Нежитью в более молодом облике явилась.Решили мы в ту ночь с Оксаной дежурить у кроватки по очереди. И вот, я сплю, Оксана сидит. И снова, Дашенька заплакала, а кот зашипел. Я проснулась, смотрю, Оксана качает кроватку и говорит: «Всё нормально.» А я слышу, будто плач детский раздаётся из гостиной! Я подбегаю, смотрю, а вместо Даши полено лежит. Я кричу: «Где Даша?» А Оксана мне: «Ты что орёшь, не пугай её!» Ведьма ей глаза застелила! Она смотрела на полено и думала, что это её доча!Я схватила полено и, под крики Оксаны, бросила его на пол. Только тогда глаза её открылись! Побежали мы из спальни. Крик на весь дом подняли, мужики наши повыскакивали.Выбегаем мы все на порог, смотрим, а у калитки возня. Подбегаем ближе, видим, Ричард наш бьётся на смерть с чем-то чёрным, а Даша лежит рядом и плачет. Оксана Дашу схватила, а мужики похватали что под рукой было, и пса отбивать.Так они и не рассмотрели, что это было чёрное, по ночи то. Как только они стали колотить это нечто, оно скрылось во тьме, как туман!Риччи тогда был всего год, подросток. Если бы он не перехватил нежить в калитке, утащила бы она нашу Дашулю. Родимое пятно на спине - это следы её поганых пальцев так и отпечатались!У пса тоже шрамы остались. Она его ранила тогда. Сильно он страдал той ночью, ртом пена шла. Мы боялись, что он не выживет. Но до утра дотянул! Как только утро наступило, я заплатила соседу, что бы он отвёз меня с Ричардом к ведунье. Выхаживала она его неделю. Говорит, что выжил пёс только потому, что молодой был. Если бы сил было меньше - погиб бы!А пока я ездила, мужики наши пошли на кладбище, выкопали Марфу и вбили ей кол! Говорят, когда гроб открыли, лежала она как живая. И глаза открыты были, хотя мы закрывали их ей.После того, как они кол вбили, Полуночница больше нас не беспокоила!Мы все в норму пришли, Оксана же больше всех пострадала. Поседела она вся после той ночи, и это в двадцать два года! И руки у неё дрожат с тех пор.***Я сидела, с пересохшим горлом, не в силах ничего сказать. С огорода пришла Оксана и весело поставила тазик с помидорами. Только тогда я заметила, что, крашенные в каштановый волосы, у неё отросли у корня серебристой полосой. И руки её, едва заметно, подрагивали.Даша с псом игралась возле меня. Он увалился на спину, выставляя живот. На боку явно прослеживались четыре полосы - шрамы, не заросшие шерстью.Я ощутила, как мурашки поползли у меня по спине и пошевелили волосы на голове.Автор - Ирина Шведская.

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