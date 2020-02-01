Лобастово озеро

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:27

Сделано_в_СССР Просмотров: 23 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:27 by

«До чего же странная моя бабуля!» - думал Александр, обводя взглядом кухню старого бабушкиного дома. Все полки были заполнены баночками с настойками, мешочками с сушеными кореньями и грибами, пучками трав. Странным же был разговор, который она с ним завела. А именно её настоятельный совет не приближаться к лесному озеру.- Говорю тебе! – продолжала бабушка. - К Лобастовому озеру ни ногой! Я знаю, что ты упрямый болван. И хуже того, городской болван. Но это не мои выдумки. Я за тебя ответственность несу.- Бабушка… Ты забыла, наверное, что мне уже двадцать семь лет! И я не заинтересован в том, что бы лишиться жизни в расцвете сил. Там гибнут люди. Я услышал тебя. Купаться не полезу, не переживай.- Там не просто купаться нельзя. Подходить к нему нельзя… Это озеро не имеет дна. Оно ведёт в саму преисподнюю! Местные все знают, а вот приезжие часто на беду нарываются.Заверив, в сотый раз, бабушку в своём благоразумии, Саша, наконец-то сбежал из-под её удушающей опеки. С каждым шагом в сторону леса ему становилось всё легче на душе, всё радостней.Прекрасная июльская погода радовала солнечными днями. Воздух в лесу был густым и насыщенным ароматами хвои и трав. В детстве, Саша часто проводил каникулы у бабушки. Он и тогда слышал все эти страшилки о лесном озере. И хорошо знал, что местные категорически не пускают детей гулять по лесу без взрослых.«Хм…Преисподняя…- думал Саша, вспоминая утренний разговор.- Скорее всего, в этом озере есть холодные течения и водовороты, которые и были причиной гибели людей и животных. Хотя… Может что-то ещё есть.»Он шёл по лесной тропинке, оценивая открывающийся пейзаж, стараясь найти подходящий вид. Ведь у него была цель, ради которой он и приехал в деревню- пополнить свою галерею пейзажами русского леса.Несколько раз он ставил мольберт и пытался сделать набросок, но… всё не то. Не вдохновляет.Так он продвигался вглубь леса. Вдруг, протоптанная тропинка начала теряться в зарослях. Дальше, очевидно, никто не ходил. Но за деревьями он чётко видел просвет. Любознательность повела его вперёд. Прямо среди зарослей, возникла табличка. На ней, явно кто-то из местных написал красной краской: «Озеро лобасты. Дальше ни шагу. Опасно для жизни!»Парень замешкался. Сильное желание взглянуть, хоть издали на запретное место просто распирало его изнутри! И он решил подойти поближе.Минут пять он пробирался среди кустарников и высокой травы. Но то, что открылось его взору, было совершенно неожиданным. Вместо заросшего дикого водоёма, он увидел ухоженный, свободный от травы и сухих ветвей берег! Чистый песок был, словно просеянный через сито. На гладких валунах грелись под солнечными лучами ящерицы. Вода озера искрилась на солнце, маня голубизной. Тишина. Птицы заливают свои трели. Стрекочут кузнечики. Подойдя ближе к воде, Саша увидел на песке отпечатки маленьких босых ног. Он, невольно, засмотрелся на изящный след, пытаясь понять, как выглядела та, кто его оставила. След явно был женским.«Так вот что… -подумал, с долей раздражения Саша.- местные придумали легенду о смертельно опасном озере, чтобы городские не ездили сюда и не гадили. Хотя… есть в этом логика. Что ж… солнце поднимется выше и обязательно искупаюсь.»Выбрав идеальный ракурс, Саша поставил мольберт и принялся за работу. Вдохновение было, руки двигались сами, душа пела!Вдруг, он услышал едва уловимое движение. Повернув голову, никого не увидел. Показалось… Потом, в другой стороне, снова движение и лёгкий девичий смех…Саша встрепенулся. «Ну вот… сейчас припрутся местные и моя муза помашет мне ручкой.» Он раздосадовано оглянулся, надеясь увидеть молодёжную компанию, но… Никого не было. Такая же тишина, ни шороха, ни звука. Парню стало не по себе… Что же это? Кто смеялся.Смех раздался снова, и ближе. Подумав, что это кто-то из местных пытается его напугать, он решил больше не оглядываться, и не показывать свои эмоции.Шорохи повторились, и он явно ощутил, что за спиной кто-то есть. Саша не знал, чего можно ожидать поэтому, зажав в руке небольшой нож, резко оглянулся. Он никак не ожидал увидеть то, что увидел: огромные глаза светло-зелёного цвета, смотрели удивлённо и испуганно, лицо, вроде человеческое, но проскальзывали какие-то звериные черты, длинные волосы плыли по воздуху, будто в невесомости. Девушка была обнажена по грудь, а дальше ноги скрывал, словно покрывало, серый туман. Она возникла перед его взором буквально на секунду, а потом резко метнулась в кусты, ветви при этом, даже не шелохнулись!Саша вытер испарину. Уф… По спине поползли мурашки. «Всё-таки, не простое это место…»- подумал он. Повернувшись к мольберту, он, краем глаза, заметил, как бледная ручка ухватила тюбик с краской. Перехватив его взгляд, существо выронило краску и скрылось в кустах.Он быстро собрал вещи. Последним Саша поднял то, что пыталась украсть лесная дива: «Кадмий красный». Подумав, он положил тюбик на один из валунов и пошёл восвояси.Саша настолько был погружен в переживания произошедшего, что не заметил, как дошёл домой. Его рациональный ум никак не мог смириться с увиденным и осознать его.- И всё-таки ты был на озере! - голос бабушки вывел его из раздумий.- С чего ты взяла?- Ты полчаса сидишь и смотришь в одну точку, как полоумный! Ну давай, выкладывай, что видел.У Саши не было ни сил ни желания отпираться и что-то выдумывать. Он, как на духу, выложил своей бабуле всё, что с ним произошло. К его величайшему облегчению, бабушка не злилась и не осуждала его.- Что ж… Тебе повезло увидеть самый безопасный вид русалок - водяниц. Они так-то не агрессивные, любопытные и милые. Только запомни одну вещь - никогда не пытайся поймать водяницу! Зубы и когти у них острые как лезвия!- Баб, ну я что на идиота похож? - протянул, обижено Саша.- Похож! – отрезала бабуля и продолжила. - Я водяниц часто видела, они меня помнят. Я им молоко, иногда, ношу. Что бы они меня в лесу не путали, когда я по грибы хожу. Но есть там ещё кое-кто… Лобаста!- Из-за неё озеро так назвали?- Именно! Это очень сильное и коварное существо! С ней нельзя договориться, её нельзя напугать! Ты для неё еда, не больше! Поэтому никогда не подходи к воде этого озера! По суше лобаста ходить не может. Но если из воды схватит, тебе конец!В ту ночь Саша долго не мог уснуть. Переосмысление жизни и осознание что мир устроен не так, как он думал, будоражило его мозг.Как только забрезжил рассвет, он стал собираться. Мольберт, краски, молоко…- Бабуль! Можно я возьму это молоко? - спросил Саша, беря кувшин.- Эх…- бабушка хотела было возразить, но поняла, что это бесполезно. - Бери, окаянный. Но только к воде не иди! У камней поставь и не смотри! Когда они его на место поставят, тогда забирай.Саша осторожно раздвинул ветви кустарника. На озере было тихо. Оставленный им тюбик краски лежал почти там же. Только он был на половину опустошён. Саша улыбнулся и поднял его. Он поставил молоко возле камней и, отвернувшись, начал раскладывать мольберт.Не прошло и десяти минут, как он услышал смех и возню за своей спиной. Краем глаза он видел, что возле кувшина мечутся несколько теней. Когда всё стихло, он оглянулся, ни кувшина, ни водяниц не было.Спустя час, они вернулись, снова раздался весёлый смех, возня. Саша не оглядывался, боясь спугнуть, и продолжал своё дело. Он чувствовал, что существа совсем близко, за его спиной, заглядывают ему через плечо, трогают его краски, прикасаются к волосам. Больше всего он хотел рассмотреть водных дев и изобразить на своём холсте, но они были неуловимы, как ветер. Только он поворачивался на звук или движение, видел лишь тень, исчезающую за ветвями.К концу дня, собирая вещи, Саша увидел кувшин, который стоял на том же месте, где он его оставил. К его удивлению, кувшин до верху был наполнен ракушками и гладкими камнями.Так он ходил на озеро пять дней. За это время, водяницы привыкли к нему и дольше задерживались под его взглядом. Одна водная дева даже целую минуту позировала на камне. Этого достаточно было художнику, чтобы сделать подробный набросок.Всё время Саша был в творческом ударе. Он почти закончил последнюю картину. Оставалось работы на один день.Несмотря на пасмурное утро, Саша решил пойти на озеро и завершить работу, как и планировал. Он, как всегда, захватил кувшин с молоком, мольберт и сумку.Небо хмурилось. Бабушка попыталась было остановить его, но видя его упрямство, махнула рукой.Придя на озеро, Саша, разложил вещи и приступил к работе. К его удивлению, не было никаких звуков. Водяницы не появлялись. Кувшин с молоком стоял нетронутым. Спустя час, начал накрапывать дождь, и парень быстро сложил вещи. «Странно,- думал он.- Неужели, водные девы испугались дождя? Куда они все подевались?»Он подошёл к песку. Следов не было. Озеро было мертвенно тихим и гладким. Саша подходил всё ближе к воде. Тишина. Наконец, он склонился над водной гладью. Берег с золотистым песком заканчивался обрывом. Саша попытался рассмотреть дно, но видел лишь чёрную непроглядную бездну.Вдруг… В долю секунды, он увидел что-то длинное, тёмно-серое, светящиеся во тьме глаза, искажённое первобытной яростью подобие лица, и огромную руку-лапу с невероятно длинными когтями, которые вонзились в его предплечье как лезвия. Дикая сила рванула его вниз.Интуитивно, он успел ухватиться за ветку. Тварь тянула с нечеловеческой силой, но адреналин железной хваткой сжал его пальцы, ветка старого дерева трещала.События разворачивались за секунды. Саша не успел осознать ни страх ни боль. Голова и плечи атаковавшего его существа поднялись над водой. Лобаста занесла вторую лапу. Длинные когти-лезвия летели прямо в лицо жертве. В этот миг, светлая тень перехватила её лапу и повисла на ней. Другие тени вылетали из глубин озера и вонзались клыками в плоть лобасты. На глазах у Саши, их милые личики искажались, обнажая длинные тонкие клыки. Водяницы, с диким визгом и воем рвали плечи и руки лобасты. От боли, тварь выпустила свою жертву. Саша, отлетел от воды, упал, вскочил, не чувствуя боли от шока и, машинально схватив свои вещи, бросился прочь.Подгоняемый адреналином, он смог добежать до дома бабушки, но, зайдя во двор, упал и встать уже не смог. Его рука опухла и болела невыносимо, рассудок путался, тело отказывалось слушаться…***Оставшиеся две недели отпуска бабушка, травами и заговорами, лечила внуку раны. Первые несколько дней, Саша метался в бреду. Но мастерство бабули взяло верх над болезнью.-Понравился ты им!- проговорила она задумчиво,когда узнала все подробности. – Чтобы водяницы да против лобасты пошли… Это невиданное что-то!Наконец, Саша мог ходить, не шатаясь. Оставалось несколько часов до его отъезда. Налегке, он пошёл в лес.На озере снова было тихо. Его спокойные воды искрились в солнечных лучах. Парень достал тюбик с красной краской и, положив его на камень, пошёл прочь. У самых кустов он оглянулся, чтобы бросить последний взгляд на озеро лобасты. Тюбика уже не было.***Саша прогуливался по собственной выставке, оставаясь не узнанным. Ему была интересна реакция посетителей на его картины. Молодая пара остановилась возле последних полотен.- Надо же, так неожиданно, фэнтези! В других картинах абсолютный реализм. - проговорила девушка.- Да. - ответил её спутник. - Это русалки или мавки?Саша, невольно, потёр постоянно ноющие шрамы от когтей озёрной твари и подумал: «Ошибаетесь! Это не фэнтези».Автор - Ирина Шведская.

Ключевые слова: Бабушка Лобастово озеро лес след девичий смех водяница лобаста выставка

Другие, подобные истории: