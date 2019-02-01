Верный

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 13:35

Сделано_в_СССР Просмотров: 95 Комментарии: 1 +4 Вчера, 13:35 by

- О, гостья долгожданная. Ты проходи в дом, я сейчас, руки вымою и следом,- обрадованно произнёс Иваныч, возившийся с лопатой в палисаднике, увидев, что в ограду вошла Наташка.Наталья вот уже третий год жила в городе. Сразу, после того, как мать умерла, туда перебралась.Василий Иванович проживал в соседнем доме и, как старый друг отца, оставлен был приглядывать за их развалюшкой, тоже называемой ранее домом. Но продать дом этот вряд ли получилось бы: старенький, крыша течёт, углы промерзают. Хорошо, если только на землю кто позарится, приобретёт, чтобы на его месте новый построить, только одна беда - от города не близко.Наталья взяла ипотеку, купила однушку недалеко от фабрики, где трудилась, а про старый дом почти и не вспоминала.Приедет раз в год, родительские могилки приберёт и назад. Очень её удивило письмо соседа. Мол, приезжай, дело срочное. Решила, что покупатели объявились, вот и примчалась в выходной.- Ну, как ты там, городская? - спросил Василий Иванович, входя в дом. – А я вот тут к зиме решил перекопать всё под окнами, весной хочу цветов насеять. А то лопух только и растёт уже который год.- Вроде всё нормально. За квартиру потихоньку плачу. Замуж собралась к Новому году,- ответила, поднявшись со стула навстречу ему, Наташа.- Да ты что, - всплеснул руками Иваныч,- вот Настасья-то порадовалась бы. Жаль не дожила матушка твоя до такого дня. Ты чего подскочила - то, сиди, сейчас обедать будем. Курице бо́шку отрублю, хошь пожарим, хошь супчика горяченького, с домашней-то. У магазинных поди вкус не такой?- Нет, дядь Вась, не такой. Они вообще, по сравнению с нашими, безвкусные, - подтвердила девушка. – Давай помогу тебе.Она не спросила сразу в чём дело, почему он её вызвал сюда, знала – сам скажет. Не любит Иваныч расспросов, характер такой.- Тода, вот что, давай, девка, чисть картоху, вон в ведре, да моркву строгай, сейчас надёргаю - принесу. Я в курятник наведаюсь. Сварганим горяченького супчика, а потом побеседуем, - засуетился старик.- Я хотела обратно успеть на шестичасовом поезде, - начала было говорить Наташка, но тут же осеклась, видя, как нахмурил брови дядька Василий.- Ты, Наташа, как хочешь, но разговор у нас будет не простой, он времени требует. Переночуешь у меня, а утром кати в свой город. Или хочешь – сейчас уезжай, только тогда нам и говорить не о чем.Девушка поняла, что остаться придётся, вздохнув, засучила рукава и улыбнулась тому, что ничего не меняется и, сколько бы времени не прошло, характер у Василия Ивановича оставался прежним.К вечеру наговорившись о том, о сём, Наталья осторожно подвела к теме, которая её интересовала. Мол, не соскучился же сосед, а раз вызвал, то причина была.- Конечно, - хитро прищурив правый глаз, ответил Василий Иваныч. – Только подождать немного надо. Как стемнеет, скажу, иначе не поверишь, это больше на сказку смахивает.- Иваныч, ну ты что, ради сказок меня вызвал, что ли? – обиженно произнесла гостья.- Жди, говорю, не время.Он собрал нехитрый ужин на стол. Чай, хлеб, конфеты, варенье, вот и все угощения. В деревне ведь оно по-простому. Удивили, пожалуй, лишь орехи. Для чего? У деда зубов кот наплакал.- Вот вы в городе всё кофе пьёте, - рассуждал Иваныч, - оттого и суетитесь много. Чай, он завсегда к покою, к рассуждениям располагает. Мир вокруг человека, когда тот пьёт чай, становится чуть добрее.- А орехи – то зачем?- поинтересовалась Наташа.- Так, он любит. Балую иногда.- Кто? Нас же двое тут, больше никого,- спросила девушка, начав подумывать, всё ли хорошо с головой у старика.- Ладно, время уже, расскажу.Налив чай в кружки, лучшей посуды сосед не имел никогда, дед начал рассказ:- Прошлый год, как ты уехала, крышу у дома вашего к осени совсем перекосило, ветра сильные были. Боялся, что он вообще рухнет. Но выстоял. Как-то по глубокой осени, холодать стало уже, снежок ночами да изморозь по утрам на траве появлялись, слышу, ставня у вас на доме хлопает, ветром её туда – сюда мотает. Подумал, так и совсем оторвёт, да и спать не давала, громко больно брякала, вот и пошёл, чтобы подпереть чем-нибудь, а назавтра гвоздём прибить. Фонарик свой старый взял, а то почти стемнело. Подхожу, а её палкой подпёр кто-то уже. Я ко второму окну отправился, там проверить держится или нет, раз уж пришёл.Фонарём светанул, а в доме, вижу, мужик сидит. На него через дыру в крыше снег сыплется, а он колени руками обхватил и носом в них уткнулся. Холодно. Я решил, что бродяга какой. Пошёл в дом позвать, а то околеет к утру при такой погоде.Зашёл внутрь, а там нет никого. Только уйти мужик тот не мог, окна закрыты, а в дверях я стою. Вот и сказал ему, мол, выходи, всё равно уже видел тебя, давай поговорим, зла тебе не желаю.Он и вышел.Борода по пояс. Росточком невысок совсем, метра полтора, может и ниже. Возраст не определить, и темно и опять же лохматый весь, шапка на нём старая, как у твоего отца была, царствие ему небесное, одёжка старенькая. Наверное, в шкафу порылся, нашёл, что ты с собой не взяла, оно и правильно, старьё это тебе без надобности.- Пойдём, - говорю, чаем горячим напою.Мужик не отказался. Пришли, я чая налил, хлеба вареньем намазал. Согрелся мой гость. Разговорились.- Кто такой будешь? – спрашиваю.А он посмотрел на меня, улыбнулся в бороду, вроде как засмущался даже, и говорит:- Так, домовые мы, у соседей ваших служим.Я не поверил, только и спросил сдуру:- А почему про себя, как будто много вас, говоришь?- Положено, мы завсегда так говорим,- отвечает.И замолчал.А через пару минут уходить собираться стал.Я спрашиваю, мол, куда на ночь-то, а он отвечает, что пост покидать нельзя, что-то про верность дому и хозяевам ещё сказал, и ушёл обратно.С тех пор захаживает по ночам иногда. Сегодня, как ты приехала, я сходил к вам в дом, позвал его. А орехи, это ему припас, шибко их любит. Ты, это, забрала бы его.Он в прошлую зиму и в самый холод сидел там, скукожится весь, но не бросает поста своего. А скоро вон опять зима наступит, морозы. К себе не раз звал, не идёт. Хозяев ждёт. У меня сердце кровью обливается, жалко его, вот и не выдержал, написал тебе.Наташка засмеялась.- Ну, ты дед, придумаешь тоже, домовой. Их не бывает. Сказки всё это.Она не успела договорить, как в двери постучали.- Входи,- громко произнёс Иваныч.На пороге появился невысокий мужичок, с пышной бородой, как и описывал его дед Василий. Увидев Наталью, он радостно заулыбался, а по щекам его покатились крупные слёзы.На следующее утро, перед отъездом, она зашла в старый дом и трижды позвала «хозяина» с собой.А через неделю дом рухнул, он и до того держался лишь «на честном слове», но это не помешало к весне найтись покупателю, который поставил на этом месте новый дом, отдав бывшей хозяйке сумму, которая полностью погасила её ипотеку.Автор - Лана Ленц.

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