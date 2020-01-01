Вунтериха

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 10:44

Сделано_в_СССР Просмотров: 23 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 10:44 by

Доводилось ли вам слышать про вунтериху?Мало и редко упоминается она в источниках. Указывается, что в родстве она с ночными страшилами и самим букою. То ли женой, то ли сестрой ему приходится.Увидеть вунтериху можно только в темноте, по горящим глазам да волосам, золотом светящимся, разглядеть среди мрака. В волосах у неё тысячи светляков запутаны, к каждому волоску свой жучок-фонарик привязан. Для чего – не ведомо. Заведено так.Показывается вунтериха далеко не каждому, чаще её присутствие почувствовать, ощутить можно. Если долго не спится, лезут страшные мысли в голову и ползёт, сгущается темнота, съедает свет ночника или свечи – значит близко, где-то рядом вунтериха, с особым своим подарочком пожаловала.Принято считать, что заглядывает вунтериха только к детям и оставляет возле кроватки что-то вроде оберега. А как дохнёт в лицо, так исчезнут сны. Но и кошмары отступят, беспокоить не станут.Появление вунтерихи предвещает скорую встречу с букой – косматым ночным чудищем, для которого нет преград. Сквозь любую, самую крохотную лазейку просачивается бука в комнату, тащит в лапах огромный мешок. В нём прячет бука детей, уносит их куда-то в свой неведомый мир.Тут-то вунтерихины подарочки и пригодятся! Кто вспомнит про них да применит против страшилы ночного, тот невредимым останется. И буку прочь отгонит, и про страх на всю жизнь позабудет.Подарочки вунтерихи - глиняные колокольцы, пищалки непонятной формы, грубо выструганные деревянные трещотки, на вид незатейливы, но способны своим звучанием разогнать все страхи, отвадить от дома злобных ночных существ.Но бывает, можно и самим у вунтерихи в гостях оказаться.Про это будет следующая история.Знакомая моей тётушки, Антонина Ивановна, на пенсии осуществила давнюю мечту - купила дачу. Скромность крошечного нежилого домика с лихвой компенсировалась большим участком, щедро засаженным плодовыми деревьями. Росли там яблони да вишни.Дача Антонины Ивановны с одной стороны граничила с заброшкой, отделялась от неё лишь хлипким покосившимся заборчиком.Соседний участок пустовал. Полностью зарос он травой и дичкой. Лещина и сирень переплелись меж собой настолько, что совсем скрыли с глаз покосившийся домишко с дырявой крышей.И вот через время стала Антонина Ивановна подмечать на том участке какое-то движение. То шмыгнёт кто-то сквозь траву, то зашуршит, задребезжит чем-то. Ближе к вечеру примется мяукать и подвывать. Да порой так жалостно и горько, что щемило сердце. Антонина Ивановна и угощение на границе ставила, и подзывала неведомого зверька, да только всё без толку. Никто на её энергичные призывы не откликнулся да еду из миски не попробовал.И тогда Антонина Ивановна решилась. Ближе к вечеру, как темнеть стало, пролезла на чужую дачу.Напрасно излазила заросли в поисках животинки. Исцарапалась только вся да колючек от репьёв насажала. В домик сунуться не решилась. Слишком уж запущенным и мрачным он смотрелся.Потопталась, покрутилась Антонина Ивановна и собралась уходить.Тут-то к ней из домишки бабка и вышла. Встала и смотрит. Антонина Ивановна поздоровалась, назвалась. Объяснять стала, что на участке её делает. А бабка молчит, только глаза сощурила.И воздух вокруг будто плавится. Золотистым сделался, тягучим, вроде киселя. И откуда-то страх пришёл. Да такой, что повернулась Антонина Ивановна и со всех ног домой пустилась.После уже, вспоминая произошедшее, всё никак не могла бабку своей родне описать. Вроде ясно перед собой видела, а не запомнила ничего. Стёрлись, расплылись черты. Помнила только туман мерцающий да ужас, ничего больше.Через неделю к Антонине Ивановне привезли погостить внучку Маринку. С ней подружка приехала, веселее вдвоём-то.Уже на следующее утро девчонки шептались заговорщицки, а после признались, что вечером на соседнем участке котейка мяукал. Да так жалостно, что не выдержали они да тайком туда слазили. Но котёночка не нашли. Вышла к ним немая бабушка и дала каждой по верёвочке-плетёнке, с бубенчиком на конце. Если пошевелить, то глуховатое бряцанье раздаётся.Глянула Антонина Ивановна на подарок и ахнула – старые да грязные оказались те верёвочки, и бубенчики проржавели от времени.После этого случая сходила она к соседям, поспрашивала про странную бабку.- Какая бабка? – удивились те. – Участок заброшенный стоит, лет пять там никто не появлялся.Не на шутку встревожилась Антонина Ивановна, велела девочкам неказистые подарки выбросить.- Вы же в третий класс перешли! Понимать должны, что у чужих людей брать ничего нельзя!Маринка её послушала.А подружка пожалела подарок, оставила. Нравился ей ворчливый дребезг бубенца.Через время, когда в город вернулись, в одну из ненастных ветреных ночей наведалась в комнату к Маринке тьма, выбралась из старого шкафа, поскрипела протяжно дверцей, попугала да обмотала накрепко одеялом, придушила легонько, потащила куда-то из кровати.Хорошо, что девчонки в тот раз вместе ночевали. Спасла Маринку подружка!Проснулась она внезапно и увидела огромную чёрную тушу. Рыча и причмокивая, заталкивала нечисть в мешок извивающийся свёрток.Попробовала закричать подружка – не выходит. Пропал полностью голос!Да и пусто в квартире, в гостях Маринкины родители, некого на помощь звать.И вдруг, словно подсказал кто, что сделать следует, как защититься от зла!Схватила девочка дарёную веревочку, затрясла ею изо всех сил. Забормотал, заворчал бубенец. Будто зарычал предупреждающе…Задрожала чёрная туша. Завыла разочарованно. Расплылась пятном да истаяла. Только мешок на полу остался. А там в одеяле Маринка...Мешок девчонки после выбросили, взрослым ничего не сказали.Что попусту рассказывать, всё-равно не поверят.А когда снова погостить к Антонине Ивановне приехали, то решили они отнести соседке гостинец. Конфеты да печенье собрали для странной бабки.Подошли к домишке, позвали – никто не откликнулся.Постучали тогда для порядка и вошли внутрь.Видят - нежилое всё. Полы провалены. Тряпьё повсюду валяется, мешки старые, пыльные. Моховые заросли паутины по углам.Тишина вокруг глухая, ватная.И вдруг – шаги.Шлёп да шлёп по полу. Шлёп да шлёп. Только не видно кто идёт!Выронили девчонки пакет с угощением и прочь убежали.Позабыли от страха и дверь прикрыть.Та вскорости сама затворилась.И пакет почти сразу исчез.Приняла вунтериха гостинец.Автор - Елена Ликина.

Ключевые слова: Вунтериха темнота мрак бука чудище тьма гостинец

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