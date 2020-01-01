Я видела смерть, когда она приходила за своей жертвой

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 16:09

Сделано_в_СССР Просмотров: 139 Комментарии: 0 +4 Вчера, 12:21 by

После окончания медицинского училища меня направили на работу в дом престарелых. Там я подружилась с Елизаветой Мироновной. Старушка жила в отдельном номере, без соседок. «Видать, платит хорошо», - подумала я, когда увидела ее впервые. Она никогда не жаловалась, наоборот, частенько подшучивала и над собой, и над окружающими, порой весьма жестко. И вообще, это была весьма эксцентричная мадам лет девяноста с хвостиком.- Я тут по своей воле оказалась. Детей у меня нет, семьи тоже. Пенсия профессорская, квартира в центре города, приличные сбережения. Когда почувствовала, что слабею, продала все: и жилье, и дачу, и драгоценности. Деньги в банк положила, ими доверенный человек распоряжается. А сама вот сюда переехала. Из родных - только племянница. Никогда теткой не интересовалась, а тут зачастила... С чего бы это?Ее племянница - толстая потная тетка с жирными волосами, вызвала у меня отвращение. Однажды я услышала, как она взвизгнула какому-то мужику, ожидавшему ее в коридоре:- Когда ж она сдохнет, эта старая развалина? Все равно у нее нет больше наследников!- Вера, зайди, когда освободишься, - позвала меня тогда старушка. - Все то, что принесла Ксения, будь она неладна, выбрось на помойку. Только сделай так, чтобы даже бомжи и собаки не могли попробовать. Мало ли чего она туда намешала. Еще отравятся!Наше учреждение находилось за городом в лесопарковой зоне. Если ты опоздал на последний автобус, то доехать до дома не на чем. Так случилось и в тот раз.- Что, не успела? - поинтересовалась Мироновна. - Приходи ко мне. Сегодня старая приятельница привезла заказ: кучу всяких вкусностей. Пировать будем. Хочу перед смертью ни в чем себе не отказывать. Я видела смерть вчера. Смерть свою... Пришла, присела на краешек кровати, с укоризной посмотрела, а потом говорит: «Ты помянуть меня забыла. Исправишь ошибку - приду за тобой. Нет - долго умирать будешь, мучительно... Как я...» Ты думаешь, что я умом тронулась? Нет. А давай вина по рюмашке накатим? Мне уже все можно.Вечером начался дождь, и у нас пропал свет. Такое у нас частенько бывало. Я принесла свечку в номер к Мироновне. Она немного выпила, хоть это и строжайше запрещено, я отказалась.- Я ведь грех великий совершила. Молодую, почти незнакомую женщину со свету сжила. Вот она и приходила ко мне недавно. Как погубила ее? Эх... Мне было двадцать пять, университет окончила, в аспирантуру хотела поступать, жизнь науке посвятить. А потом болеть начала. Врачи поставили диагноз: рак. Какое в те времена лечение? Я чахла на глазах. А умирать ой как не хотелось...Она вздохнула, помолчала немного и продолжила:- Вот и обратилась к одной бабке-ведьме. Та посоветовала переклад болезни сделать. Правда, предупредила: «Судьбу ты свою изменишь, смерть отдашь другому, но что потом случится, никому не ведомо... Решай сама!» Да разве я послушалась? Жить ужас как хотелось. Нужно было взять самое красивое платье, прочитать на него заговор, завязать определенным образом и выбросить в полночь на перекрестке. После, не оглядываясь, идти домой. То платье мне шила портниха на заказ. Я очень его любила. Пришлось расстаться. Все сделала, как ведьма сказала. И знаешь, я начала выздоравливать. Врачи поверить не могли...Старушка помолчала.- А потом я встретила ее, Екатерину, в моем платье. Она жила на соседней улице. Я у общей знакомой спрашивала, откуда у нее то платье. Сказали, что Катя его в комиссионке купила. Как оно там оказалось, ума не приложу. А через три месяца Кати не стало: рак. В том платье и похоронили. И с той поры начались мои беды. Замуж вышла. Ребенка хотела. А Бог не давал. Муж ушел к другой. Так всю жизнь одна и прожила. Имела все: деньги, квартиру, дачу, сделала карьеру. А счастья-то и не было. Приоткрой окно.Душно мне...Легкий ветерок раскачивал пламя свечи.Вдруг Мироновна напряглась, схватила меня за руку:- Ты видишь ее? От стены отделился женский силуэт. Он медленно приближался к нам.Мне стало страшно, я вскрикнула. Видение исчезло.- Значит, ты ее тоже видела, - утвердительно сказала старушка. - Давай помянем ее. Не желала я именно ей зла причинить, просто жить хотелось. Впрочем, зачем себя оправдывать: не ей, другой бы женщине свою болезнь смертельную передала. Пусть простит меня, если сможет. Ладно, иди...Но уснуть мне не удалось. На улице разыгралась такая буря, что прогнала всякий сон. Я решила пойти посмотреть, как там Елизавета Мироновна.Она лежала с закрытыми глазами, а рядом сидела все та же молодая женщина, держала ее за руку и тихо говорила:- Я твоя смерть. За тобой пришла. Не обижаюсь на тебя. Я твою смерть приняла, ты мою жизнь прожила. Неизвестно еще, что страшнее...Я в ужасе осела...Когда пришла в себя окно было открыто, свеча погасла, а старушка умерла. Надеюсь, что у нее была легкая смерть...Я видела смерть, хоть и чужую, но теперь понимаю - у каждого она своя и облик её все видят по разному...Автор - Вера.

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