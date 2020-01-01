"А выключил ли я на кухне свет?"

Я НЕ ВЫКЛЮЧАЛ НА КУХНЕ СВЕТ

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:54

Причина: Стилистика автора сохранена.

Stasogyg Просмотров: 19 Комментарии: 0 0 Сегодня, 04:54 by

Спокойная и тихая окраина городка N. Это находится в пригороде Z. Единственная пятиэтажка в радиусе нескольких километров вокруг. Здесь ласковое солнце и великолепное пение птиц днём, потрясающие звёзды и прохладная сырость ночью. Славный... подъезд и... этаж - моя вотчина, моя крепость. В подъезде порой пахнет незнакомыми мне лекарствами и отвратительными выделениями кошек. Поэтому, задержав дыхание, я стараюсь как можно скорее попасть в квартиру. Оказываюсь внутри - запираюсь. Можно выдохнуть.Очередной учебный день завершён. Без сил падаю на разложенный диванчик."Сейчас отдохну, и можно будет приступить к выполнению заданий на завтра. Эх, поужинать было бы неплохо".Квартира досталась от бабушки, у которой я был единственным и самым любимым внуком. Почему не кому-то из моих родителей? Понятия не имею. С тех пор они мне больше не звонили и не писали.Жильцов в доме мало. Большая часть квартир пустует. Если я кого и встречал в ранее - так это несколько пожилых людей. А, ну ещё парнишка лет шестнадцати, из соседней квартиры по лестничной клетке. Родителей его я ни разу не видел. Да и зачем это мне?Сработал "аварийный" будильник."Только не это! Я снова уснул..."Время на телефоне показывало час ночи. А вернулся я домой в восемь вечера.Что ж, пора приступать к заданиям. И тогда я успею позавтракать перед электричкой в шесть утра.Свет в своей "спальне" я не выключал. Хорошо. Можно было бы сходить попить, да вот только на счету каждая минута. Этажом выше происходит какая-то суета. Слышны шаги, двигается мебель."Нашли время, чёрт бы их побрал! Мне нужно сконцентрироваться на работе!"Мягко горит люстра. Аккуратно шуршит ручка по белоснежной бумаге, выводя каракули, которые я считаю вполне читаемыми.Спустя пару страниц и чертежей, беру небольшую паузу. Нужно передохнуть. Довольно спонтанно в голову приходит вопрос:- А выключил ли я на кухне свет?Меня это встревожило. Не то, чтобы я боялся получить приличную сумму в квитанции от "ЭнергоСора"... Просто... В детстве мне часто говорили: "Всё, что может тебя побеспокоить - боится света".Из-за домашней работы, я не заметил, как источник шума переместился с этажа сверху - на мою кухню. Кто-то аккуратно двигал стулья, открывал шкафчики и скрипел досками пола. Кухня была прямо за стеной моей "спальни". Свет люстры выхватывал часть прихожей, освещая её и разделяя на две части.Я нервно дёрнул рукой и опрокинул очки. Странные звуки прекратились."Может, я задремал?"Спокойным шагом кто-то прошёл от кухни до прихожей, остановившись по ту сторону полосы света. Можно было без труда вытянуть голову вправо и посмотреть, что же там такое. Но я боялся даже пальцем пошевелить. Страх сковал моё тело.Где-то за окном, вдали шумел товарный состав. Шустрые колёса отбивали ритм, понятный только им самим.В прихожей что-то щёлкнуло. По странному проектированию, все выключатели были расположены по пути на кухню. В том числе и выключатель от моей "спальни". Не-е-ет... Это не мог быть щелчок холодильника или электрического счётчика.Минутку... Приходя домой поздно вечером, я нажал две кнопки. Две комнаты были освещены...Волосы на голове зашевелились от ужаса.

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