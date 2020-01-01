Ангел-хранитель тётки Насти

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:52

Сделано_в_СССР Просмотров: 113 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 05:52 by

Тётка Настя прожила долгую, но нелёгкую жизнь. Сколько она рассказывала историй про себя - на три жизни хватит. Куда только не бросала её судьба, но несмотря ни на что, Анастасия Павловна никогда, даже в самой сложной ситуации, не отчаивалась.- Мой ангел-хранитель рядом со мной, - говорила она всегда, - я точно знаю, что всё обойдётся.Рассказывала тётка Настя случай из своего далёкого детства, когда девятилетней девочкой заблудилась она в лесу.Собирали они с подружками грибы. И набрела Настя на грибную поляну. И так - грибок за грибком - ушла она далеко от подруг. А когда опомнилась, стала кричать. Но ответа не было, стояла гробовая тишина.Целый день Настя бродила по лесу, а когда силы оставили её - упала на траву и заплакала.Вдруг, подняв глаза, в метре от себя она увидела высокого мужчину в зелёной одежде. Девочку сразу поразил пронзительный взгляд его ярко-синих, словно светящихся, глаз.- Не бойся меня, - сказал незнакомец. В руке его внезапно появилось большое красное яблоко. Мужчина подошёл к Насте и протянул яблоко ей.- Вот, держи. Подкрепись на дорожку, и пойдём. Выведу тебя.Насте и в голову не могло прийти, что незнакомец этот может причинить ей вред, настолько сильную позитивную ауру тот излучал.Мужчина взял девочку за руку, и уже через десять (!!!) минут они вышли из леса. Из-за деревьев доносились голоса. Это Настю искали её подружки вместе с примкнувшими к ним взрослыми.Девочка бросилась бежать в ту сторону и вдруг вспомнила, что не поблагодарила своего спасителя. Она обернулась, но рядом никого не было.Потом, как рассказывала тётка Настя, она ещё пару раз видела этого мужчину. Спустя восемь лет во время пожара, случившегося в общежитии, в котором будучи студенткой она проживала. Девушке тогда чудом удалось уцелеть. Другая встреча с незнакомцем произошла ещё спустя пять лет, когда к Насте поздно вечером пристал возле подъезда пьяный отморозок. Появившийся словно из ниоткуда высокий мужчина заступился за неё. Он на мгновенье повернулся к Насте и шепнул:- Беги.И женщина снова увидела те самые ярко-синие глаза, которые словно светились в темноте.С тех пор прошло очень много лет. Тётка Настя говорила, что этот человек больше ей так и не встретился, хотя она всегда ощущала его незримое присутствие. И вот однажды...На шестьдесят пятом году из-за серьёзной болезни угодила Анастасия Павловна в реанимацию. Она, как говорили потом врачи, находилась на грани жизни и смерти. Порой тётка Настя ненадолго приходила в сознание, а после вновь погружалась в небытие.Когда сознание к ней вернулось в очередной раз, женщина открыла глаза. Рядом с ней, положив руку ей на лоб, стоял высокий молодой врач в маске. Врач провёл рукой по её волосам и до боли знакомым голосом произнёс:- Не бойся. Всё будет хорошо. Я тебя выведу.А когда взгляд женщины прояснился, она увидела глаза. Ярко-синие пронзительные глаза. Они словно излучали свет и заглядывали ей прямо в душу.Через два дня тётка Настя выписалась в отличном состоянии. Перед уходом она обошла всю больницу в поисках того врача, но ей сказали, что среди персонала, который работал с ней, врача с таким описанием нет.Автор - Мистика: по рассказам очевидцев.

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