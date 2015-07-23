Forbidden stories of death [FSOD]. Объект № 002 "Пожиратель Теней"Объект № 002 «Пожиратель теней»
Возраст: невозможно установить.
Тип: невозможно установить.
Описание/Биография:
На небе расположилась огромная грозовая туча, которая может как разделяться по отдельным сегментам, так и соединяться в одну огромную тучу. Само по себе чудо сея природы ведёт себя странно. Оно будто живое существо, некоторые участки, ведут себя, как темные щупальца из облаков, и они извиваются, словно змеи. Также она или оно передвигается против ветра и закрывает собой солнце по большей части. Как следует из записей выжившего из протокола объекта FSOD № 001, а именно из выдержки в личном дневнике, где прикреплена записка, данный объект расщепляет всё, на что упадёт его тень. Даже если это только отдельная часть тела. Для успешного наблюдения, в дальнейшем нужно передвигаться осторожно и не попадаться под тень данной тучи.
Примечание:
В ходе первичного наблюдения за объектом также выясняется, что тучи испускают не характерные обычным грозовым тучам молнии ярко-фиолетового цвета. И что самое странное, кажется, что во время удара молнии, при освещении которого можно заметить под грозой на земле множество теней. Издали не удалось рассмотреть, поэтому нужно подобраться поближе.
Вопросы и теории:
1. Тень тучи поражает только на освещенных участках?
2. Можно ли обойти или обмануть тени?
3. Чьи тени внутри тучи, и как их освободить?
Выдержка из личного дневника:
На улицах по-прежнему пусто, я не знаю, куда мне идти. У меня нет ни малейшего понятия о том, как узнать наверняка, что произошло в данном городишке. Остаётся только блуждать по закоулкам и надеяться, что я сам не попадусь в эту аномалию. А молнии красивые, однако, не настолько, чтобы терять бдительность.
В ходе передвижения по произвольному маршруту, в городе я также заметил одну вещь. Точнее животное. Если быть конкретнее, обычные крысы. В пяти метрах от себя я увидел, как большая крыса, предположительно сантиметров так двадцать или тридцать, передвигается в тени здания, возле освещённых солнечным светом участков. Параллельно этому я видел, что именно по освещённому участку передвигалась тень. Словно змея, она извивалась и двигалась параллельно крысе. Данное наблюдение дало понять пару моментов:
1. Тени этой грозовой тучи точно разумны;
2. Возможно, есть вариант передвигаться в тени других объектов, чтобы избежать участи других живых организмов.
Передвигаясь в тенях зданий, за собой я не заметил подобных теней. Возможно, данная туча сама по себе слепа, а единственные её ориентиры - это тени. Последние ориентируются лишь в двумерной плоскости, они не имеют глаз или ушей, они не могут чувствовать запах, однако они могут чувствовать изменения в двумерной плоскости подле себя. То есть получается, что если ты попал один в поле зрения тени, то они будут тебя преследовать? Точно не ясно.
Подходя к перекрёстку на моём пути, возникла одна проблема, я не могу перейти дорогу, а солнце почти в зените. Щупальца тучи, как и её тени, передвигаются по освещённым дорогам и объектам. Но передо мной теней не было, да и рядом тоже.
Я быстренько перебегаю через освещённую дорогу, и о чудо. Мои теории подтвердились, тени преследуют живые организмы, только если те застали их вокруг себя. Вскоре мне пришлось выбить оконное стекло и пролезть в квартиру на первом этаже, так как снаружи солнце было почти в зените, и тени стали бы ещё меньше.
Как только я попал внутрь, я сразу же закрыл шторами, но свет всё равно просвечивал. На всякий случай я отошёл с просвечиваемой зоны, при этом очень вовремя. Резко появились на освещённом полу, сквозь шторы, тени, они двигались, зигзагообразно проверяя каждые углы в свету. Вдруг за спиной послышалось мяуканье, и из-за угла соседней комнаты вышел кот, при виде меня его шерсть стала дыбом, и он начал на меня шипеть. Видимо кот не любит лишних гостей, тяжело наверно хозяевам пришлось. Кот резко побежал на меня, вознамериваясь прогнать чужака, однако он попал на свет, и его коснулась одна из теней. Зверёк неожиданно упал на бок и начал биться в конвульсиях с криками. Затем он остановился и, ровно дыша на полу, начал рассыпаться в пыль. Я немного вздохнул с облегчением, иначе бы возможно произошли некоторые негативные обстоятельства. И всё же жалко котика…
Освещая себе путь в доме фонариком, я направился на кухню, чтобы перекусить и попить кофе, если он есть в этом доме. Ожидания лишь частично оправдали себя. В холодильнике остались только законсервированные овощи и мясо, остальные продукты сгнили. Кофе не оказалось, вместо него был пакетированный чай. Как же я ненавижу его, сплошная химия и никаких натуральных трав. Открыв консервированные овощи, я начал жадно уплетать их. Они были довольно съедобны, и желудку плохо не становилось от них. Закончив с овощами, я открыл тушёнку. В её привычном виде я её никогда не ел, так что пришлось зажечь газовую плиту и поставить банку на медленный огонь. Через минут семь–десять содержимое банки кипит. Запах изумительный, чтобы не обжечься во время поглощения, я вывалил на глубокую тарелку.
Поставив фонарь на стол так, чтобы он освещал лишь стену, я принялся за поглощение мяса. В какой-то момент я краем глаза увидел, как извивающаяся тень появилась в свете фонаря на стене. И тут я слетел со стула и прижался к противоположной стене. Не думал, что эти гадкие тени могут появиться и при неестественном свете. Тени, спустя несколько минут, просто ушли обратно, видимо, они поняли, что ловить им тут точно нечего.
Выключив фонарик, он отправился в темноте обратно, в ту комнату, куда залез через окно. В комнате тоже не оказалось теней, что несомненно радовало. Решив всё же продолжить свой путь, он выходит через парадный выход с противоположной стороны здания. Время давно перевалило за полдень, а значит, и тени зданий выросли в размерах, и можно будет пройти.
Выбравшись в темный переулок, я продолжил своё движение по городу. Тени сновали везде, где падало солнце. Где-то сцапали крысу, где-то даже большого паука. Получается, абсолютно все тени, абсолютно всех живых существ попадают под раздачу. От раздумий отвлёк очередной перекрёсток. Его я также перешёл быстро и незаметно продолжил свой путь.
Дело шло к закату, и мне посчастливилось добраться до огромного торгового центра, однако нас разлучало большая площадь, освещаемая светом заката. Тени, словно клубок змей кишат, однако ко мне пришла в голову мысль: «Если ты не можешь спрятаться в тени неживых объектов, то нужно её создать». Честно говоря, задумка до жути бредовой была, однако это могло сработать. А чтобы протестировать эту идею, я потратил двадцать минут, чтобы выловить крысу и привязать сверху к ней пластмассовую тарелку, которая закрывает её тень полностью, даже хвост.
Я выпустил её на площадь, и она побежала сквозь тени без каких либо проблем. Однако тарелка зацепилась о бордюр и слетела с неё. Тени окутали и прикончили её. Что ж, пусть и с потерями, но опыт удался на славу.
Теперь, немного вернувшись в переулки, мне попался на глаза огромный пляжный зонт из дерева и не просвечиваемого брезента. Разобрав ножку и оставив только трубу длинной в метр, на котором и держался раскрытый зонт. И да, я смог потом пройти сквозь минное поле из теней до торгового центра. Победа над самой смертью, думал я, ликованию не было предела.
ТЦ был такой же пустой, никаких признаков жизни. Пара-тройка часов прошла, и уже стемнело, автоматически включились фонарные столбы, и можно было ясно увидеть, как на освещённой местности снуют змееподобные тени.
Осматриваясь в ТЦ, я также заглянул в продуктовый, никогда не думал, что смогу так наесться. Потом направился в отдел спальной мебели, где располагались сотни мягких и больших кроватей. Однако радость сменилась паникой, как только я ступил на свет ночника возле кроватей. В этот момент меня заметили тени и направились за мной. Фонарь никак нельзя было включать, иначе доберутся до меня. Значит, надо двигаться вслепую. И на ощупь я добрался до какой-то лавки. Здесь были какие-то украшения из камешков различной формы. Но когда руки ощупывали дальше, они наткнулись на лампочку. В этот момент взыгрался шторм на улице, и сверкали молнии. При свете молний можно было заметить тени всех живых существ, особенно людей. Они выли, кричали от ужаса и боли, словно человеческие души попали в ад. В какой-то момент ярко-фиолетовая молния ударила прямо в антенны ТЦ, и разряд заставил работать пару минут всё в округе. И в тот момент, когда загорелся везде свет, я понял, что сейчас погибну очень глупой смертью, ибо я находился в магазине люстр и различных ламп.
Меня начали опутывать тени, и я вдруг почувствовал, что будто разрывают меня изнутри. Боль была невыносимая, и последние мысли перед смертью от болевого шока были: «Вот чёрт…»
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 08:03
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 08:03 by Vait D. SelengerПросмотров: 81Комментарии: 3
Ключевые слова: Смерть тени туча авторская история