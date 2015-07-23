Forbidden stories of death [FSOD]. Объект № 002 "Пожиратель Теней"

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 08:03

Причина: Стилистика автора сохранена.

Vait D. Selenger Просмотров: 81 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 08:03 by

: невозможно установить.невозможно установить.На небе расположилась огромная грозовая туча, которая может как разделяться по отдельным сегментам, так и соединяться в одну огромную тучу. Само по себе чудо сея природы ведёт себя странно. Оно будто живое существо, некоторые участки, ведут себя, как темные щупальца из облаков, и они извиваются, словно змеи. Также она или оно передвигается против ветра и закрывает собой солнце по большей части. Как следует из записей выжившего из протокола объекта FSOD № 001, а именно из выдержки в личном дневнике, где прикреплена записка, данный объект расщепляет всё, на что упадёт его тень. Даже если это только отдельная часть тела. Для успешного наблюдения, в дальнейшем нужно передвигаться осторожно и не попадаться под тень данной тучи.В ходе первичного наблюдения за объектом также выясняется, что тучи испускают не характерные обычным грозовым тучам молнии ярко-фиолетового цвета. И что самое странное, кажется, что во время удара молнии, при освещении которого можно заметить под грозой на земле множество теней. Издали не удалось рассмотреть, поэтому нужно подобраться поближе.1. Тень тучи поражает только на освещенных участках?2. Можно ли обойти или обмануть тени?3. Чьи тени внутри тучи, и как их освободить?На улицах по-прежнему пусто, я не знаю, куда мне идти. У меня нет ни малейшего понятия о том, как узнать наверняка, что произошло в данном городишке. Остаётся только блуждать по закоулкам и надеяться, что я сам не попадусь в эту аномалию. А молнии красивые, однако, не настолько, чтобы терять бдительность.В ходе передвижения по произвольному маршруту, в городе я также заметил одну вещь. Точнее животное. Если быть конкретнее, обычные крысы. В пяти метрах от себя я увидел, как большая крыса, предположительно сантиметров так двадцать или тридцать, передвигается в тени здания, возле освещённых солнечным светом участков. Параллельно этому я видел, что именно по освещённому участку передвигалась тень. Словно змея, она извивалась и двигалась параллельно крысе. Данное наблюдение дало понять пару моментов:1. Тени этой грозовой тучи точно разумны;2. Возможно, есть вариант передвигаться в тени других объектов, чтобы избежать участи других живых организмов.Передвигаясь в тенях зданий, за собой я не заметил подобных теней. Возможно, данная туча сама по себе слепа, а единственные её ориентиры - это тени. Последние ориентируются лишь в двумерной плоскости, они не имеют глаз или ушей, они не могут чувствовать запах, однако они могут чувствовать изменения в двумерной плоскости подле себя. То есть получается, что если ты попал один в поле зрения тени, то они будут тебя преследовать? Точно не ясно.Подходя к перекрёстку на моём пути, возникла одна проблема, я не могу перейти дорогу, а солнце почти в зените. Щупальца тучи, как и её тени, передвигаются по освещённым дорогам и объектам. Но передо мной теней не было, да и рядом тоже.Я быстренько перебегаю через освещённую дорогу, и о чудо. Мои теории подтвердились, тени преследуют живые организмы, только если те застали их вокруг себя. Вскоре мне пришлось выбить оконное стекло и пролезть в квартиру на первом этаже, так как снаружи солнце было почти в зените, и тени стали бы ещё меньше.Как только я попал внутрь, я сразу же закрыл шторами, но свет всё равно просвечивал. На всякий случай я отошёл с просвечиваемой зоны, при этом очень вовремя. Резко появились на освещённом полу, сквозь шторы, тени, они двигались, зигзагообразно проверяя каждые углы в свету. Вдруг за спиной послышалось мяуканье, и из-за угла соседней комнаты вышел кот, при виде меня его шерсть стала дыбом, и он начал на меня шипеть. Видимо кот не любит лишних гостей, тяжело наверно хозяевам пришлось. Кот резко побежал на меня, вознамериваясь прогнать чужака, однако он попал на свет, и его коснулась одна из теней. Зверёк неожиданно упал на бок и начал биться в конвульсиях с криками. Затем он остановился и, ровно дыша на полу, начал рассыпаться в пыль. Я немного вздохнул с облегчением, иначе бы возможно произошли некоторые негативные обстоятельства. И всё же жалко котика…Освещая себе путь в доме фонариком, я направился на кухню, чтобы перекусить и попить кофе, если он есть в этом доме. Ожидания лишь частично оправдали себя. В холодильнике остались только законсервированные овощи и мясо, остальные продукты сгнили. Кофе не оказалось, вместо него был пакетированный чай. Как же я ненавижу его, сплошная химия и никаких натуральных трав. Открыв консервированные овощи, я начал жадно уплетать их. Они были довольно съедобны, и желудку плохо не становилось от них. Закончив с овощами, я открыл тушёнку. В её привычном виде я её никогда не ел, так что пришлось зажечь газовую плиту и поставить банку на медленный огонь. Через минут семь–десять содержимое банки кипит. Запах изумительный, чтобы не обжечься во время поглощения, я вывалил на глубокую тарелку.Поставив фонарь на стол так, чтобы он освещал лишь стену, я принялся за поглощение мяса. В какой-то момент я краем глаза увидел, как извивающаяся тень появилась в свете фонаря на стене. И тут я слетел со стула и прижался к противоположной стене. Не думал, что эти гадкие тени могут появиться и при неестественном свете. Тени, спустя несколько минут, просто ушли обратно, видимо, они поняли, что ловить им тут точно нечего.Выключив фонарик, он отправился в темноте обратно, в ту комнату, куда залез через окно. В комнате тоже не оказалось теней, что несомненно радовало. Решив всё же продолжить свой путь, он выходит через парадный выход с противоположной стороны здания. Время давно перевалило за полдень, а значит, и тени зданий выросли в размерах, и можно будет пройти.Выбравшись в темный переулок, я продолжил своё движение по городу. Тени сновали везде, где падало солнце. Где-то сцапали крысу, где-то даже большого паука. Получается, абсолютно все тени, абсолютно всех живых существ попадают под раздачу. От раздумий отвлёк очередной перекрёсток. Его я также перешёл быстро и незаметно продолжил свой путь.Дело шло к закату, и мне посчастливилось добраться до огромного торгового центра, однако нас разлучало большая площадь, освещаемая светом заката. Тени, словно клубок змей кишат, однако ко мне пришла в голову мысль: «Если ты не можешь спрятаться в тени неживых объектов, то нужно её создать». Честно говоря, задумка до жути бредовой была, однако это могло сработать. А чтобы протестировать эту идею, я потратил двадцать минут, чтобы выловить крысу и привязать сверху к ней пластмассовую тарелку, которая закрывает её тень полностью, даже хвост.Я выпустил её на площадь, и она побежала сквозь тени без каких либо проблем. Однако тарелка зацепилась о бордюр и слетела с неё. Тени окутали и прикончили её. Что ж, пусть и с потерями, но опыт удался на славу.Теперь, немного вернувшись в переулки, мне попался на глаза огромный пляжный зонт из дерева и не просвечиваемого брезента. Разобрав ножку и оставив только трубу длинной в метр, на котором и держался раскрытый зонт. И да, я смог потом пройти сквозь минное поле из теней до торгового центра. Победа над самой смертью, думал я, ликованию не было предела.ТЦ был такой же пустой, никаких признаков жизни. Пара-тройка часов прошла, и уже стемнело, автоматически включились фонарные столбы, и можно было ясно увидеть, как на освещённой местности снуют змееподобные тени.Осматриваясь в ТЦ, я также заглянул в продуктовый, никогда не думал, что смогу так наесться. Потом направился в отдел спальной мебели, где располагались сотни мягких и больших кроватей. Однако радость сменилась паникой, как только я ступил на свет ночника возле кроватей. В этот момент меня заметили тени и направились за мной. Фонарь никак нельзя было включать, иначе доберутся до меня. Значит, надо двигаться вслепую. И на ощупь я добрался до какой-то лавки. Здесь были какие-то украшения из камешков различной формы. Но когда руки ощупывали дальше, они наткнулись на лампочку. В этот момент взыгрался шторм на улице, и сверкали молнии. При свете молний можно было заметить тени всех живых существ, особенно людей. Они выли, кричали от ужаса и боли, словно человеческие души попали в ад. В какой-то момент ярко-фиолетовая молния ударила прямо в антенны ТЦ, и разряд заставил работать пару минут всё в округе. И в тот момент, когда загорелся везде свет, я понял, что сейчас погибну очень глупой смертью, ибо я находился в магазине люстр и различных ламп.Меня начали опутывать тени, и я вдруг почувствовал, что будто разрывают меня изнутри. Боль была невыносимая, и последние мысли перед смертью от болевого шока были: «Вот чёрт…»

Ключевые слова: Смерть тени туча авторская история

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