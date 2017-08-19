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Творческие истории

Волк-хранитель

Эта история произошла со мной буквально на днях.

Учусь я в колледже, попутно работаю в небольшой забегаловке официанткой. Часто задерживаюсь допоздна, бывало и за полночь домой возвращаться приходилось. Думаю, вы сами понимаете, как мне в такие моменты страшно бывает. Ну вот, представьте: вы - хрупкая девушка без навыков самообороны, одни на улице, мало ли, изнасилуют, задушат и прикопают твой труп в любой подворотне.

Ну вот, в один из таких дней я выхожу из кафешки, закрываю двери на ключ и иду в сторону своего дома. К слову, рядом с этой забегаловкой протекает речка небольшая, но глубокая. По незнанию и утонуть можно.

В общем, иду я, мельком на время в телефоне поглядываю, а оно уже недетское, час ночи. Прошла ещё пару метров и слышу шаги за спиной. Мне становится как-то не по себе, но обернуться боюсь. Ускоряю шаг и, думаю, вы понимаете, что преследователь тоже ускорился. Всё же оборачиваюсь и вижу мужика. Молодой, но улыбка злая. В руках у него ножик, маленький, но острый. Понимаю, что бежать надо. Но куда? Недолго думая, сворачиваю в сторону той самой речки, пытаюсь запутать этого маньяка. Бегу уже на всех парах, мужик этот немного отстал, орёт что-то вслед. Стараюсь не останавливаться, уже вижу отблески ночного неба в воде.

Уже ближе к реке спотыкаюсь об какой-то мелкий камень и падаю на землю. Ну как же не вовремя...

Разворачиваюсь лицом к преследователю, а этот мужик медленно, будто издеваясь, подходит. Вертит нож в руке, да посмеивается.

Схватила камень, что под руку попался, швырнула ему в лицо. Попала в переносицу, кровь фонтаном хлынула на камни.

- Вот же сука! - схватившись за нос, зашипел подонок. - Ну всё, мразь, лёгкой смертью не отделаешься!

Только он занес надо мной нож, как его отвлек рык со стороны. Оба поворачиваемся на звук и о, Боже... Прямо на этого мужика надвигается волк. Большой, массивный, с чёрной лоснящейся шерстью и такими яркими жёлтыми глазами. Обнажает клыки, слюна на булыжники капает. Странно на меня смотрит, будто сказать что-то пытается, а потом как набросится на парня. Тот аж отлетел с диким ором в сторону воды. А там склон довольно высокий был, расшибиться можно.

Я тихонько встаю с земли, а волк-то этого мужика за ворот куртки хватает и прямиком к обрыву тащит.

Судьбу испытывать я больше не захотела и быстро в противоположную сторону ринулась. Последнее, что от того пацана услышала, так это его дикий вопль: похоже, волчара-то и скинул его в реку.

На следующий день мне пришлось обратно на то место идти: пока убегала, ключи там обронила. Да и искать долго не пришлось, ключи на тёмном булыжнике как на ладони лежали. Подобрала их, да вот что-то меня потянуло к обрыву сходить, посмотреть.

Подошла я к тому месту и вижу: прямо у берега тот волк лежит, на волнах колышется. Да вот странность: вокруг него уже мухи летали, да и слабый запах гнили чувствовался, значит, труп здесь уже несколько дней пролежал.

Тогда... Кто меня спас-то?


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:30
Сегодня, 06:30 by WhiteWolfПросмотров: 94Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Девушка ночь маньяк волк река авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 07:43
0
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Концовка истории порадовала.) Пусть покоится с миром волчара! Призрак волка будет на страже, пока его бездыханное тело не похоронят где то на берегу. Думаю, это должна сделать спасённая девушка, в знак благодарности. Отличная творческая история! +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                 
#2 написал: WhiteWolf
Сегодня, 09:55
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1
Сделано_в_СССР

Большое вам спасибо за отзыв! Мне очень приятно kissing_heart
Зарегистрирован: 3.08.2020
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