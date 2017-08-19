Волк-хранитель

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:30

WhiteWolf Просмотров: 94 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 06:30 by

Эта история произошла со мной буквально на днях.Учусь я в колледже, попутно работаю в небольшой забегаловке официанткой. Часто задерживаюсь допоздна, бывало и за полночь домой возвращаться приходилось. Думаю, вы сами понимаете, как мне в такие моменты страшно бывает. Ну вот, представьте: вы - хрупкая девушка без навыков самообороны, одни на улице, мало ли, изнасилуют, задушат и прикопают твой труп в любой подворотне.Ну вот, в один из таких дней я выхожу из кафешки, закрываю двери на ключ и иду в сторону своего дома. К слову, рядом с этой забегаловкой протекает речка небольшая, но глубокая. По незнанию и утонуть можно.В общем, иду я, мельком на время в телефоне поглядываю, а оно уже недетское, час ночи. Прошла ещё пару метров и слышу шаги за спиной. Мне становится как-то не по себе, но обернуться боюсь. Ускоряю шаг и, думаю, вы понимаете, что преследователь тоже ускорился. Всё же оборачиваюсь и вижу мужика. Молодой, но улыбка злая. В руках у него ножик, маленький, но острый. Понимаю, что бежать надо. Но куда? Недолго думая, сворачиваю в сторону той самой речки, пытаюсь запутать этого маньяка. Бегу уже на всех парах, мужик этот немного отстал, орёт что-то вслед. Стараюсь не останавливаться, уже вижу отблески ночного неба в воде.Уже ближе к реке спотыкаюсь об какой-то мелкий камень и падаю на землю. Ну как же не вовремя...Разворачиваюсь лицом к преследователю, а этот мужик медленно, будто издеваясь, подходит. Вертит нож в руке, да посмеивается.Схватила камень, что под руку попался, швырнула ему в лицо. Попала в переносицу, кровь фонтаном хлынула на камни.- Вот же сука! - схватившись за нос, зашипел подонок. - Ну всё, мразь, лёгкой смертью не отделаешься!Только он занес надо мной нож, как его отвлек рык со стороны. Оба поворачиваемся на звук и о, Боже... Прямо на этого мужика надвигается волк. Большой, массивный, с чёрной лоснящейся шерстью и такими яркими жёлтыми глазами. Обнажает клыки, слюна на булыжники капает. Странно на меня смотрит, будто сказать что-то пытается, а потом как набросится на парня. Тот аж отлетел с диким ором в сторону воды. А там склон довольно высокий был, расшибиться можно.Я тихонько встаю с земли, а волк-то этого мужика за ворот куртки хватает и прямиком к обрыву тащит.Судьбу испытывать я больше не захотела и быстро в противоположную сторону ринулась. Последнее, что от того пацана услышала, так это его дикий вопль: похоже, волчара-то и скинул его в реку.На следующий день мне пришлось обратно на то место идти: пока убегала, ключи там обронила. Да и искать долго не пришлось, ключи на тёмном булыжнике как на ладони лежали. Подобрала их, да вот что-то меня потянуло к обрыву сходить, посмотреть.Подошла я к тому месту и вижу: прямо у берега тот волк лежит, на волнах колышется. Да вот странность: вокруг него уже мухи летали, да и слабый запах гнили чувствовался, значит, труп здесь уже несколько дней пролежал.Тогда... Кто меня спас-то?

Ключевые слова: Девушка ночь маньяк волк река авторская история

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