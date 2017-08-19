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Творческие истории

Мистическая история: осознанное сновидение, в котором я застрял

Внимание! Данная история является рассказом третьего лица. Повествование ведется от первого лица с целью сохранения атмосферы.

Неважно сколько лет человеку, для него запретный плод всегда будет сладок. Сказали тебе, что нельзя, так у тебя ежесекундно нарастает желание это попробовать. Не кури, не пей, не общайся с хулиганами с соседнего двора, не превышай скорость - и так далее. Разве найдется тот, кто ни разу не грешил чем-нибудь из этого? Кому-то даже так понравилось, что появилась болезненная зависимость от некоторых запретов.

Почти 15 лет назад я увлекся такой темой, как осознанные сновидения. Изучая данное явление, как закоренелый скептик, я четко понял, что это - правда, психофизический факт. Я стал читать всевозможные тематические книги и покупать подписки на исследования, чтобы однажды самому испытать нечто подобное, отправиться в безграничное путешествие по Вселенной собственного сознания.

Через три года я разбирался в теме настолько хорошо, что мог проводить платные встречи с сотнями наивных людей, рассказывая им о том, как сам каждую ночь испытываю осознанные сновидения. Однако, несмотря на огромный багаж теоретических знаний, мне все же никак не удавалось добиться осознанного сновидения. Я перепробовал множество поз, менял режим и даже баловался горячительным, но осознанные сновидения так и не приходили.

Все изменилось после встречи с "мастером".

Мой хороший приятель, который имел аналогичные увлечения, давно познал осознанные сновидения, а помог ему с этим один "мастер". После непродолжительных уговоров он свел меня с этим человеком, который через несколько дней общения предложил встретиться с глазу на глаз на моей территории.

Убедившись, что в квартире нет ничего лишнего, способного отвлекать разум в момент перехода в "зазеркалье", мой наставник стал раздавать советы, которые я, как прилежный ученик, усердно записывал. Оставаясь наедине, я снова и снова практиковался, пытаясь осознать, что сплю. Однажды у меня получилось.

Прекрасно помню тот сон, когда мне удалось осознать, что происходящее - игра подсознания. Я, бродя по полупустому мегаполису, произнес вслух: "Черт, как мой мозг смог все это создать? Я никогда прежде не был в этих местах".

Это был триумф, которого я ждал годами!

Осознав себя во сне, я практически сразу ощутил, как начал пробуждаться, и картинка происходящего стремительно искажалась, превращаясь в бесформенные фигуры.

Встретившись с мастером, я на эмоциях описал все, что чувствовал и о чем думал в тот момент. Он с легкой улыбкой на лице молча выслушал, а потом между нами завязался диалог:

- Тебе понравилось?

- Еще бы! Это было очень необычно.

- Будто попал в кино, где ты актер и сценарист одновременно, верно? - ухмыльнулся он.

- Пока лишь как актер, но было очень круто. Хочу еще и еще.

- Фантастический опыт, но не стоит забывать об одном правиле, - собеседник нахмурился.

- М?

- Скоро для тебя осознанные сновидения станут чем-то обыденным, но никогда, ни при каких обстоятельствах не пытайся встретиться с теми, кого уже нет в живых.

- Почему? Это возможно? Ты так делал? - посыпались вопросы от меня.

- Понимаешь ли... - он выдержал паузу. - В момент осознанных сновидений часть твоей личности оказывается на перепутье между нашим миром и миром теней.

- Звучит, как завязка какого-то ужастика, - я недоверчиво посмотрел на него.

- Я тебя предупредил. Не испытывай судьбу.

Я не случайно сказал о сладости запретного плода.

Когда больше половины моих сновидений стали осознанными, и я научился распознавать там запахи и вкусы, то я решил умышленно нарушить правило.

Мой сон начался с длинного темного коридора, где на стенах в кашпо висели неведомые цветы. Сорвав один из бутонов, я поднес его к носу и ощутил приятный аромат. Я прекрасно понимал, что нахожусь во сне и могу редактировать сценарий, поэтому в мою голову пришла бестолковая идея переместиться в место, где я бы мог поговорить с усопшим отцом.

Я оказался в аэропорту, где встретил его очень молодым, красивым и, что самое главное, здоровым. Я подбежал к нему, обнял и со слезами на глазах стал говорить о том, как люблю и как сильно скучаю. Отец испуганно посмотрел на меня, а потом шепотом завел разговор:

- Тебя не должно здесь быть. Ты ведь еще очень молод.

- Я жив, папа! Я просто научился контролировать свои сны. Это долгая история.

- Ты думаешь, что спишь?

- Да, конечно! - пытаясь приободрить его, ответил я. - Прямо сейчас лежу в своей постели.

- Нет, сынок. Это не просто сон.

- Что ты этим хочешь сказать?

- Просто уходи.

- Пап, ты чего?

- Уйди! - гневно прокричал он.

Я непроизвольно зажмурился от пронзительного крика, а когда открыл глаза, то перед моим взором предстал абсолютно пустой аэропорт, где теперь была только одна единственная дверь. Быстрым шагом я подхожу к ней, дергаю ручку и... просыпаюсь.

Через мгновение зазвонил смартфон и свет экрана тут же пронзил ночной мрак. Подношу к уху, произношу привычное "алло" и сквозь помехи слышу: "Выбирайся, мать твою!"

Я в шоке пытаюсь занять положение сидя и... переношусь в аудиторию университета, где когда-то учился. Кругом знакомые лица и скучная лекция по высшей математике. Поворачиваю голову вправо и вижу товарища, с которым дружил все пять лет.

- Ты прям в открытую уже дрыхнешь на парте? - широко улыбнувшись, спросил он.

- А?

- Хрен на, - в шутку ответил он. - Ты чего тормозишь?

- Что вообще происходит?

- Думаю, что перед тобой студенческие...

Но не успел он закончить фразу, как помещение начало трясти с такой силой, что я в страхе прижал к голове руки, пытаясь защититься от невидимой угрозы. Все рассыпается, пыль, крики и ужасающий гул. Просыпаюсь. Все как в первый раз, включая внезапный звонок смартфона. Помехи. Голос: "Проснись!".

Бесконечный кошмар.

Меня швыряло в разные моменты прошлого, которые оканчивались какой-нибудь кaтастрофой. Опять и опять я переживал какой-то ужас, пробуждался и надеялся, что теперь-то, наконец, выбрался из кошмара. Нет. Все по кругу.


- Я сплю, сплю, сплю, просто сплю! - сидя со своей первой девушкой в парке, бурчал я с закрытыми глазами.

- Эй, ты в порядке?

- Нет. Не мешай.

- Какой же ты грубиян! - обиделась она, сложив руки на груди.

Я осознаю, что это просто сон во сне с плохим финалом.

- Хочу туда, где хорошо и безопасно. Я - автор сценария! - прокричал я со всей силы. - Хватит!

Я пробуждаюсь. Светло. На подушке следы засохшей крoви, которая, вероятно, во сне шла носом. На часах 17:40. Я проспал почти 18 часов. Смартфон молчит. Все закончилось.

Порой у меня случаются осознанные сновидения, но я больше не экспериментирую и не влияю на происходящее. Бесконечный кошмар, который мне довелось пережить, моментально вправил мозги. Сегодня я могу уверенно заявить, что сны представляют собой нечто большее, перенося наш разум и душу туда, куда в обычной жизни нам не дано попасть.

Автор неизвестен.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:43
Причина: Изменен раздел
Сегодня, 05:43 by Light_a_darkПросмотров: 86Комментарии: 2
+1

Ключевые слова: Сон сновидения зацикленность отец мудрец

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 07:11
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (3221|-1)
Публикаций: 2 223
Комментариев: 12 701
Думаю этот рассказ нужно прочитать тем, кто пытается управлять сном, сновидениями. Всё так классно описано, ужас, страх. Не нужно лезть туда, куда рано или поздно жизнь сама приведёт. +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                 
#2 написал: Light_a_dark
Сегодня, 12:29
0
Группа: Посетители
Репутация: (228|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 1 450
Цитата: Сделано_в_СССР
Думаю этот рассказ нужно прочитать тем, кто пытается управлять сном, сновидениями.

Именно для этого я его и опубликовала.
Чтобы люди тысячу раз подумали перед тем, как этим заняться.
Есть информация, что люди, увлекающиеся осознанными сновидениями чаще заболевают онкологией.
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
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