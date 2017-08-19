Мистическая история: осознанное сновидение, в котором я застрял

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:43

Причина: Изменен раздел

Light_a_dark Просмотров: 86 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 05:43 by

Внимание! Данная история является рассказом третьего лица. Повествование ведется от первого лица с целью сохранения атмосферы.Неважно сколько лет человеку, для него запретный плод всегда будет сладок. Сказали тебе, что нельзя, так у тебя ежесекундно нарастает желание это попробовать. Не кури, не пей, не общайся с хулиганами с соседнего двора, не превышай скорость - и так далее. Разве найдется тот, кто ни разу не грешил чем-нибудь из этого? Кому-то даже так понравилось, что появилась болезненная зависимость от некоторых запретов.Почти 15 лет назад я увлекся такой темой, как осознанные сновидения. Изучая данное явление, как закоренелый скептик, я четко понял, что это - правда, психофизический факт. Я стал читать всевозможные тематические книги и покупать подписки на исследования, чтобы однажды самому испытать нечто подобное, отправиться в безграничное путешествие по Вселенной собственного сознания.Через три года я разбирался в теме настолько хорошо, что мог проводить платные встречи с сотнями наивных людей, рассказывая им о том, как сам каждую ночь испытываю осознанные сновидения. Однако, несмотря на огромный багаж теоретических знаний, мне все же никак не удавалось добиться осознанного сновидения. Я перепробовал множество поз, менял режим и даже баловался горячительным, но осознанные сновидения так и не приходили.Все изменилось после встречи с "мастером".Мой хороший приятель, который имел аналогичные увлечения, давно познал осознанные сновидения, а помог ему с этим один "мастер". После непродолжительных уговоров он свел меня с этим человеком, который через несколько дней общения предложил встретиться с глазу на глаз на моей территории.Убедившись, что в квартире нет ничего лишнего, способного отвлекать разум в момент перехода в "зазеркалье", мой наставник стал раздавать советы, которые я, как прилежный ученик, усердно записывал. Оставаясь наедине, я снова и снова практиковался, пытаясь осознать, что сплю. Однажды у меня получилось.Прекрасно помню тот сон, когда мне удалось осознать, что происходящее - игра подсознания. Я, бродя по полупустому мегаполису, произнес вслух: "Черт, как мой мозг смог все это создать? Я никогда прежде не был в этих местах".Это был триумф, которого я ждал годами!Осознав себя во сне, я практически сразу ощутил, как начал пробуждаться, и картинка происходящего стремительно искажалась, превращаясь в бесформенные фигуры.Встретившись с мастером, я на эмоциях описал все, что чувствовал и о чем думал в тот момент. Он с легкой улыбкой на лице молча выслушал, а потом между нами завязался диалог:- Тебе понравилось?- Еще бы! Это было очень необычно.- Будто попал в кино, где ты актер и сценарист одновременно, верно? - ухмыльнулся он.- Пока лишь как актер, но было очень круто. Хочу еще и еще.- Фантастический опыт, но не стоит забывать об одном правиле, - собеседник нахмурился.- М?- Скоро для тебя осознанные сновидения станут чем-то обыденным, но никогда, ни при каких обстоятельствах не пытайся встретиться с теми, кого уже нет в живых.- Почему? Это возможно? Ты так делал? - посыпались вопросы от меня.- Понимаешь ли... - он выдержал паузу. - В момент осознанных сновидений часть твоей личности оказывается на перепутье между нашим миром и миром теней.- Звучит, как завязка какого-то ужастика, - я недоверчиво посмотрел на него.- Я тебя предупредил. Не испытывай судьбу.Я не случайно сказал о сладости запретного плода.Когда больше половины моих сновидений стали осознанными, и я научился распознавать там запахи и вкусы, то я решил умышленно нарушить правило.Мой сон начался с длинного темного коридора, где на стенах в кашпо висели неведомые цветы. Сорвав один из бутонов, я поднес его к носу и ощутил приятный аромат. Я прекрасно понимал, что нахожусь во сне и могу редактировать сценарий, поэтому в мою голову пришла бестолковая идея переместиться в место, где я бы мог поговорить с усопшим отцом.Я оказался в аэропорту, где встретил его очень молодым, красивым и, что самое главное, здоровым. Я подбежал к нему, обнял и со слезами на глазах стал говорить о том, как люблю и как сильно скучаю. Отец испуганно посмотрел на меня, а потом шепотом завел разговор:- Тебя не должно здесь быть. Ты ведь еще очень молод.- Я жив, папа! Я просто научился контролировать свои сны. Это долгая история.- Ты думаешь, что спишь?- Да, конечно! - пытаясь приободрить его, ответил я. - Прямо сейчас лежу в своей постели.- Нет, сынок. Это не просто сон.- Что ты этим хочешь сказать?- Просто уходи.- Пап, ты чего?- Уйди! - гневно прокричал он.Я непроизвольно зажмурился от пронзительного крика, а когда открыл глаза, то перед моим взором предстал абсолютно пустой аэропорт, где теперь была только одна единственная дверь. Быстрым шагом я подхожу к ней, дергаю ручку и... просыпаюсь.Через мгновение зазвонил смартфон и свет экрана тут же пронзил ночной мрак. Подношу к уху, произношу привычное "алло" и сквозь помехи слышу: "Выбирайся, мать твою!"Я в шоке пытаюсь занять положение сидя и... переношусь в аудиторию университета, где когда-то учился. Кругом знакомые лица и скучная лекция по высшей математике. Поворачиваю голову вправо и вижу товарища, с которым дружил все пять лет.- Ты прям в открытую уже дрыхнешь на парте? - широко улыбнувшись, спросил он.- А?- Хрен на, - в шутку ответил он. - Ты чего тормозишь?- Что вообще происходит?- Думаю, что перед тобой студенческие...Но не успел он закончить фразу, как помещение начало трясти с такой силой, что я в страхе прижал к голове руки, пытаясь защититься от невидимой угрозы. Все рассыпается, пыль, крики и ужасающий гул. Просыпаюсь. Все как в первый раз, включая внезапный звонок смартфона. Помехи. Голос: "Проснись!".Бесконечный кошмар.Меня швыряло в разные моменты прошлого, которые оканчивались какой-нибудь кaтастрофой. Опять и опять я переживал какой-то ужас, пробуждался и надеялся, что теперь-то, наконец, выбрался из кошмара. Нет. Все по кругу.- Я сплю, сплю, сплю, просто сплю! - сидя со своей первой девушкой в парке, бурчал я с закрытыми глазами.- Эй, ты в порядке?- Нет. Не мешай.- Какой же ты грубиян! - обиделась она, сложив руки на груди.Я осознаю, что это просто сон во сне с плохим финалом.- Хочу туда, где хорошо и безопасно. Я - автор сценария! - прокричал я со всей силы. - Хватит!Я пробуждаюсь. Светло. На подушке следы засохшей крoви, которая, вероятно, во сне шла носом. На часах 17:40. Я проспал почти 18 часов. Смартфон молчит. Все закончилось.Порой у меня случаются осознанные сновидения, но я больше не экспериментирую и не влияю на происходящее. Бесконечный кошмар, который мне довелось пережить, моментально вправил мозги. Сегодня я могу уверенно заявить, что сны представляют собой нечто большее, перенося наш разум и душу туда, куда в обычной жизни нам не дано попасть.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Сон сновидения зацикленность отец мудрец

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