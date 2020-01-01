Хвост

Сделано_в_СССР Просмотров: 173 Комментарии: 0 +3 Вчера, 13:23 by

- Я их видел! Аmicus meus est illi! (что означало «мой друг, они существуют», насколько я помнил латынь)- Васька, приезжай срочно!- восторженный голос моего друга Антона звучал так, словно он нашёл миллион.- Кого видел? Что там у тебя произошло?- спросил я, но зная характер приятеля, понимал, что лучше поехать. Он всё равно по телефону ничего не расскажет.Мы когда-то учились вместе в медицинском, особо не дружили, но всегда выручали друг друга в нужную минуту, тем более, что минут таких много не случалось.Через минут двадцать я был у Антона.Когда он открыл двери, я понял, что дело серьёзное.Глаза моего приятеля горели от возбуждения, руки он нервно потирал одну о другую, почему-то напомнив мне большую муху.Тоха буквально втащил меня в квартиру, едва я позвонил.- Что тут у тебя? – спросил я. – Кого ты увидел?- Чертей, Васька, самых настоящих чертей. Аж две штуки!Я автоматически потянул носом воздух, принюхиваясь на предмет запаха алкоголя.- Ты меня хоть раз пьющим видел? - рассмеялся Антон.Тут он был прав. Даже в лучшие времена нашего бурного студенчества он единственный не выпил ни капли. Он даже не курил.Кто-то считал, что он выпендривается, кто-то, что имеет железный характер, но и те и другие за глаза называли его странным.- И не употреблял никаких лекарств? – усомнился я.- И высокой температуры у меня тоже нет, - нервно хихикнув, ответил он. – Зато есть доказательство! Идём! Я застал их в комнате, представляешь? Совершенно случайно. Чертенята ещё совсем мелкие, это было сразу ясно, они думали, что я их не вижу. Потом, конечно, сбежали в разлом, что-то прокричали и воздух разошёлся, получилось что-то вроде трещины в пространстве, а внутри этой щели - огонь. Они туда юркнули, но я успел одного поймать за хвост и случайно оторвал.Мы вошли в комнату.Стол был застелен бесплатной газетой, их пачками разносят почтальоны, только давно никто кроме стариков и старушек не читает.Но то, что лежало на ней, меня поразило, сначала даже ужаснуло.Потом я понял, что это розыгрыш и расхохотался.На газете лежал обычный телячий хвост. По крайней мере, я так решил.- Я тоже полчаса хохотал, так легко у них хвост отрывается, прямо не черти, а ящерки какие-то, - обрадованно говорил Антоха, думая, что я не понял, что он меня разыграл, и смеюсь над тем, что он умудрился оторвать у чёрта хвост.Недолго думая, я объяснил ему, что шутка не удалась.И тут произошло такое, что я до сих пор, вспоминая, покрываюсь холодным потом.В воздухе появилась пылающая расщелина сантиметров в восемьдесят, оттуда высунулась лохматая рука и, схватив с газеты хвост, моментально утащила его к себе, опалив жаром из разлома края газеты. Разрыв пространства затянулся, словно его изнутри застегнули на замок-молнию, как обычную куртку.Всё исчезло, лишь в воздухе остался сильный запах серы и палёной бумаги. Пришлось открыть балкон, чтобы проветрить комнату.Антон смотрел на меня рассеяно, как человек, потерявший то, что случайно нашёл.- Ты видел, - горестно проговорил он, когда немного пришёл в себя. – Нет, ты это видел? Я ведь даже не сфотографировал. Кто же мог подумать, что они вот так?- Знаешь, Тоха, - подумав, ответил ему я, - может оно и к лучшему. Представь, какая бы была шумиха, поверь тебе люди. Но, скорее всего, у тебя бы изъяли артефакт, ну, хвост, в общем, для изучения объекта, так сказать, а самого в дурку бы прописали, чтобы не распространялся. Все эти сенсации особо-то и ни к чему. Мы с тобой знаем и ладно.- Может быть, ты и прав, - многозначительно вздохнув, ответил Антон.Закончился этот день в ближайшем баре. Я впервые видел, как Антон пил водку.Автор - Лана Ленц.

Ключевые слова: Друзья видение черти пространство трещина хвост

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