В чужой шкуре. Третья часть

Estellan Просмотров: 118 Комментарии: 1 +3 Вчера, 08:51 by

Как минимум, половина и этого дня прошла совершенно бестолково. Мечась между кабинетами, я продолжал высматривать охотника или призрака, но не находил ни того, ни другого. Если с охотником это еще было как-то понятно, то нестандартное поведение бестелесного вгоняло в тупик.Никогда в жизни не сталкивался с настолько непредсказуемым поведением призраков, которые, к тому же, не оставляли следов. Ну, со следами все тоже более-менее объяснимо, в этом теле я значительно урезан в способностях. Может, ритуал призыва организовать? Однако, если нас за этим занятием кто-нибудь застукает – проблем не избежать. Не смотря на то, что все обо всем забудут уже к следующему возвращению к началу петли. Как-то все безрадостно.Спускаясь по очередной лестнице, я думал над нашими безрадостными перспективами и строил коварные планы по призыву призрака, когда тот явился нам сам... не во плоти, конечно, но и не в духе, если можно так выразиться.- Ты так и будешь туда-сюда шастать? Что ты ищешь? Или ты тоже не тот, кем кажешься? – призрак вырос прямо из пола, похоже, это был его фирменный трюк. И весь его вид говорил о том, что он не слишком-то рад нас видеть. Она.Определенно, этот призрак был женского полу, что удалось определить уже после того, как выбравшись из-под пола (какие только вещи не происходят в этом мире), полупрозрачная фигура обрела более-менее приличную четкость. Я даже узнал ее. Элуэль, наемница. Кто бы мог подумать?- Элуэль? Какими судьбами? В смысле… ну… в такой форме.Бывшая наемница отчетливо смутилась, огладила полупрозрачными руками свою куртку, словно та планировала слинять, и воззрилась на мое пристанище, нехорошо прищурилась.- Стало быть, мы знакомы? Признаться, не узнаю тебя в гриме.- Смотритель доков.- Смотри-и-итель? А я-то думаю, и с чего пацан вдруг стал ко мне присматриваться, да еще и за лохмачом стартанул так, что еле догнала. Ты-то что тут делаешь? Да еще и в таком виде?- Вообще-то, я этот вопрос задал первым. Что тут произошло? Где все?- Все? Все здесь. Меня и Мариуса отправили сюда сразу, как разобрались в том, что тут завертелось.- И где Мариус?- Там же, где и я. В котельной. И не вздумай говорить, что соболезнуешь. Знаю я эти ваши соболезнования.Отлично. Кто-то умудрился незаметно положить пару наемников и так же незаметно оттащить их в котельную. Не подняв паники. Я привычным жестом помассировал виски, чувствуя, как потихоньку начинает ехать крыша. Кто-то со стороны? Явно, если на него не обратили внимания изначальные жители петли. Где-то по школе шарится киллер, которого я проглядел? Не исключено, что он сейчас где-нибудь из-за угла приглядывает за мной, чтобы прикончить и отправить тусить к наемникам.- Элуэль, расскажи по порядку. А то у меня, кажется, с этим заданием скоро ум за разум зайдет.- Рассказать? Рассказываю. Попали мы с Мариусом сюда на третий день. Почти к самому закрытию петли, как оказалось. Около пяти часов. Разобраться толком не успели, как сразу за нами заходит этот лохматый и, без предисловий, втыкает в спину Мариуса свой тесак. Я даже испугаться не успела. Само собой, я на него тут же накинулась, он сверкнул глазами, знаешь, совсем не человеческими, как мне показалось. Обменялись мы несколькими ударами, он оказался как-то непредсказуемо сильным и быстрым, и мне пришлось драпать. Драпала я от него по всему зданию. Несколько раз удавалось успешно спрятаться. Я все ждала, пока петля сбросится и у меня появится время на передышку. Там или меня бы перекинуло куда-то в другое место, или вообще выкинуло бы из петли. Да и он на прежнем месте не оказался бы. Только вот… могу тебе поклясться, что в прятки мы с ним играли не один час, а время не менялось. Оно как замерло на без пяти пять. А потом он меня догнал…Призрак замолчал, а я старался не думать о том, что перенесла наемница. Мало приятного рассказывать про собственную смерть.- Потом он ушел, и через какое-то время петля сбросилась. А я себя обнаружила в таком вот качестве.- Элуэль, посмертие, конечно, не слишком приятная штука. Но я могу позаботиться и о тебе, и о твоем теле. Если у тебя есть последняя воля…- Заткнись, просто заткнись, смотритель. Ты и понятия не имеешь… - призрак перевел дух и поднял на меня взгляд, в котором отчетливо светилось упрямство пополам со злостью. – Я здесь осталась не для того, чтобы диктовать завещание и распределять между безутешными родственниками последние портки. Этого урода надо остановить. Отомстить, конечно, тоже неплохо было бы, но он и сам – орудие.- А вот с этого места давай поподробней.- Короче, в своем новом… образе, мне удалось за ним проследить. Сделать, конечно, я уже ничего не могу, но проследить вполне в моих силах. И вот, что мне удалось узнать. В здании он появляется каждый раз без пяти пять. Практически сразу время останавливается. Значит, он изначально привязан к петле и является ее частью. Странно другое. Если он изначальная часть петли, значит, не смог бы заметить меня и Мариуса, как не заметили все остальные ее участники. Но он заметил. Странно-светящиеся глаза тоже не так уж и часто встречаются у людей. Следовательно, он или тоже чье-то вместилище, как ты с этим парнишкой… или одержим кем-то, кто одновременно находится и снаружи, и здесь. Вот этот момент интересен уже тем, что я и предположить не могу, кто бы это мог быть? Демон?- Что демону делать в школе? – я тоже задумался. На самом деле не так уж и много тех, кто может подселяться в чужое тело. Демоны, само собой, некоторые мелкие боги. Непонятно, что тут происходит такого, чтобы кого-то из этой братии заинтересовать? Если наемница права, то роль подселенца в том, чтобы избавиться от вмешательства извне. То есть, как раз мочить всех тех, кто охотнику может помешать. Какая-то слишком сложная схема.- Не знаю, но кто-то очень не хочет, чтобы охотника остановили. Только они просчитались. Я подозреваю, что подселенец у него появился не сразу, а после того, как образовалась петля. То ли наниматель понял, что капитально здесь напортачил и теперь подчищает или, ну я даже не знаю…- Глупая какая-то ситуация. Если подселенец появился после того, как образовалась петля, значит, он в курсе ее существования. Логично было бы, чтобы его грязные делишки не всплыли, остановить охотника и разорвать петлю.- А может, он как раз заинтересован в существовании петли? Слишком ревностно охраняет. Может, она была создана намеренно?- Слишком много «может» в наших рассуждениях. Тут надо разбираться прицельно. Кстати. Ты говорила, что проследила за ним. Что он тут делает перед тем, как петля сбрасывается?Призрак усмехнулся и стал утрачивать видимость, потихоньку растворяясь в воздухе.- А это ты должен увидеть сам, иначе мне не поверишь.Наемница окончательно растаяла в воздухе, почти сразу же прозвенел новый звонок. Да что ж ты будешь делать-то?«Эй, смотритель, ты ведь не собираешься снова за ним бежать?», - Даниэл подал голос впервые за этот час. Я вздрогнул, успев уже отвыкнуть от чужого звучание в своей, пусть и временной, черепушке.- Как раз это я и собираюсь сделать.«А если то, что она сказала – правда?»- Что значит «если»? Вряд ли у призрака наемницы есть повод врать смотрителю. К тому же, как ты мог заметить, у нее к лохматому и свой список претензий присутствует.«Я о том и говорю. Она говорит, что их он убил сразу, без разговоров, едва зайдя в двери. А если он поймет, что я за ним иду? Что я его вижу. Он меня тоже?»- Такой шанс, конечно, нельзя исключать. Но я постараюсь до этого не доводить.«Да ты оптимист. Убьет-то он меня, а не тебя».- Не убьет, не дрейфь. Вряд ли он пришел сюда для того, чтобы безнаказанно мочить учеников школы. Такое внимание не нужно ни охотнику, ни тому, что может в нем сидеть. Одно дело – замочить парочку наемников, живущих, практически, в параллельном мире. А совсем другое – скандал с убийством учеников школы. Да на него такую облаву объявят, что даже пикнуть не успеет. Разве что, он выбрал весьма экстравагантный способ самоубийства.Слова словами, а вот когда лохматый вошел в двери школы, скользнул по мне и Даниэлю взглядом и направился наверх, моя решимость несколько поубавилась. Подставляться не хотелось, убивать парнишку – тоже. А то, что охотник постарается остановить любого вмешавшегося, очень похоже на правду. И как тут можно обойтись без больших человеческих жертв? Да и без средних хотелось бы.Охотник поднимался по лестнице, обращая на учеников школы не больше внимания, чем на неодушевленные предметы. Удачно, что и я сейчас в теле ученика. Очень удачно. Очередной, спешащий по своим делам, парнишка не особо выделается из толпы.Бросив взгляд на часы на руке, охотник внезапно ускорил шаг, я едва поспевал за ним. Третий этаж, так, это мы уже знаем. Первый кабинет, второй, третий. В четвертую дверь он завернул, не сбавляя шага.Я успел забежать в класс как раз в тот момент, когда он добрался до последней парты. Учеников в классе было немного, все они были заняты своими делами и внимания на здоровенного хмыря не обращали. Внезапно до меня дошло, что он собирается делать.- Стой! – не думаю, что я в самом деле надеялся на то, что он остановится. Вместо этого, он запустил руку под куртку и извлек из ее глубин нечто, смахивающее на какой-то витой белесый корешок.- Стой, кому говорю! – по рядам пробираться слишком долго, пришлось запрыгивать на парту, потом на следующую, но я понимал что не успею… не успею.Охотник остановился на мгновение, поднял взгляд на меня. Его глаза отчетливо сверкнули желтым. «Вот мы и встретились, смотритель», - этот голос, возникший в голове, не принадлежал ни мне, ни Даниэлю.- Кто…Договорить я не успел. Потеряв ко мне интерес, охотник схватил за плечо одного из учеников и, развернув того к себе, вонзил белесый корешок в грудь пацана. Соскакивая с предпоследней парты, я то ли не рассчитал траекторию, а может, сам Даниэл сумел воспротивиться моим планам попробовать придушить охотника или хотя бы отгрызть ему руку. Неуклюже оступившись, я свалился между партами, чтобы увидеть, как недвижимое тело ученика на полу на мгновение изменилось, превратившись в тушку молодого черного волка. И почти сразу же обратно, в тело окончательно и бесповоротно мертвого подростка.Мир мигнул перед глазами, стало темно, потом свет зажегся, и я обнаружил себя в уже знакомом коридоре, на первом этаже. Голова закружилась, пришлось облокотиться о стену.- Все хорошо? – прямо над ухом раздался женский голос, а на плечо легла рука.- Да вашу ж… да, все хорошо, профессор Иннис, нет, в медпункт я не хочу, - выпрямившись, я уставился на стоящую перед собой изящную женскую фигурку, упакованную в строгий костюм, с ворохом тетрадок в руках.- Точно? Может, тебе надо в медпункт? – женщина моргнула, запнувшись. Похоже, мой выпад опередил какую-то команду в программе.- Нет. Все в самом деле хорошо. А теперь я хотел бы остаться один и поразмышлять над проблемами созревания.Похоже, учитель хотела сказать что-то еще, но не решилась. На этот раз она уходила по коридору как-то очень задумчиво.

Ключевые слова: Подселение смотритель охотник призрак авторская история

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