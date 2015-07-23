Морфей

Летяга Просмотров: 29 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 13:40 by

1. Давным давно- Собрание семи смертных грехов прошу считать открытым!За круглым столом сидели шестеро мужчин. Шесть смертных грехов. Каждые сто лет собирались они в большом каменном зале, скрытом в пещерах глубоко под землей, чтобы подвести итоги и обсудить планы на будущее.- Итак, я, пожалуй начну. - Гнев встал и обвел взглядом присутствующих. - Дела наши идут как никогда превосходно. Брат идет на брата, сын на отца, отец на сына, ну и далее по списку. Кровь течет рекой. Это, конечно, спасибо мне.Гнев хищно улыбнулся.- Идем дальше. Похоть. Огромный плюс. Насильников больше, чем священников. Да и каждый пятый священник - насильник. Хвалю.Смазливый красавчик сладко улыбнулся в ответ.- Чревоугодие. Как ты, боров жирный, это делаешь? Вы видели, сколько они жрут на своих пирах? Я удивляюсь, как они прямо за столом не обсираются.- Все полезно, что в рот пролезло. - загоготал жирдяй.- Верю, верю. Молодец. Идем дальше. Лень. Отсутствует. И почему я не удивлен? Из века в век одно и то же! Хоть кто нибудь додумался сходить и разбудить этого засоню?Внезапно дверь распахнулась. В зал вбежал молодой черноволосый парень с желтыми глазами.- Простите, пожалуйста, опоздал. Заблудился в лабиринтах.- Ты, твою мать, кто еще такой?! - вскочил Гнев. - И как попал сюда? Тебе жить надоело, слизняк?- Извините, забыл представиться. Меня зовут Морфей. Я ученик Лени.- Ученик?! Лени?! Да ни в жизнь не поверю! Он задницу то свою от ложа оторвать не может, а тут вдруг ученика взял!Все в зале дружно засмеялись.- А вот зря смеетесь. - насупился парень. - Между прочим, Лень сказал, что у меня большой потенциал, и скоро ему вообще вставать не придется.- Да что ж ты такого умеешь, родной?- Я погружаю людей в сон. Улавливаете? Где сон, там и лень. Профит!- А неплохо. - улыбнулся Гнев. - Ну что стоишь, как истукан? Присаживайся. Посмотрим, какой у тебя потенциал.2. Много веков спустя- Ну ссссука! Убью гаденыша! - Гнев метался по залу, круша все на своем пути. - Ведь уже почти в битве сошлись! Но нет! Императору, видите ли, поспать приспичило! Ну что такого этот гаденыш мелкий ему навеял, что тот сразу на мировую пошел? Руки оторву и жрать заставлю!- Может, все не так плохо? - робко подал голос Алчность.- Не плохо? Не плохо?! Да за последние пятьсот лет пятнадцать войн из-за него сорвались! Ты посмотри на Чревоугодие! Пузо свое в телеге возит, стресс заедает. Жрать-то меньше люди стали. Чуть поклюют - сразу в сон клонит. Похоть, ты когда в последний раз оргии устраивал?- Оргии? - Похоть поперхнулся. - Да у меня просто секс нормальный лет двадцать назад был! Я лично ему кое-что другое оторву и жрать заставлю!- И как ты предлагаешь его искать? - грустно спросил Уныние. - Пятьсот лет по свету рыскаем, а он как в воду канул.- Да мне плевать как! - Гнев швырнул стул в стену. - Заставьте людей! Натравите псов! Да хоть весь сраный ад на уши поднимите! Но чтобы эта шавка валялась у моих ног как можно скорее. И тогда, клянусь, я покажу ему такой сон, который он никогда не забудет.3. Наши дниБрутальный рослый мужчина в красном пиджаке стоял перед дверью. Табличка на ней гласила: «Морфей Николай Петрович. Гипнолог». Мужчина вошел без стука.В кресле у окна сидел пожилой человек. На столе напротив лежали кипа бумаг, ручка и телефон. Напротив стола стояло точно такое же, как у старичка, кресло. В углу стояла кадушка с пальмой. На окне, нежась в лучах солнца, лежал черный кот. В общем, обычный кабинет обычного частного терапевта.- Простите, вы ко мне? - спросил человек в кресле. - У вас назначено?- Нет, не назначено. - ответил мужчина и сел в свободное кресло. - Но мое дело не требует отлагательств.- Простите? - старичок смотрел на него, не моргая.- Бог простит, а я наказываю. Жестоко наказываю. Сиди молча, говорить буду я. Ну что, добегался, гаденыш?- Да я не...- Молчать я сказал! Дважды повторять не буду! Морфей, сука ты такая! Почти! Тысячу! Лет! Я искал тебя. Я обшарил все! Я был в такой жопе мира, которая даже тебе не снилась!- В-в-вы меня с кем-то перепутали! - гипнолог заикался от страха. - Да я ведь даже не Морфей! Это псевдоним! Для статуса! Челышев я! Челышев Николай Петрович!Глаза здоровяка покраснели. Буквально. Даже его пиджак мерк на их фоне. Николай Петрович замер. Из ноздрей, глаз и ушей потекли тонкие струйки крови.- Я предупреждал! Не с тобой я, гнида, разговариваю. Просто сдохни и не мешай!Внезапно кот, мирно дремавший все это время, прыгнул на колени хозяина. Два желтых глаза пристально смотрели в красные глаза незнакомца. Тот сам не заметил, как обмяк, растянулся в кресле и сомкнул веки. Через несколько секунд мужчина мирно спал.Минуту спустя кот выпрыгнул через форточку на улицу. Зашел за угол дома. Через пару мгновений из-за угла вышел молодой желтоглазый брюнет в черном балахоне.- Искал, говоришь? Ну что ж, поищешь еще. Только выспись сначала, а то больно уж гневный.Парень закурил сигарету, посмотрел на окно, из которого только что выпрыгнул, развернулся и затерялся в толпе.Автор - Дмитрий Виноградов.

Ключевые слова: Смертные грехи гнев лень сон

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