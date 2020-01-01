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Творческие истории

Нежданная встреча на кладбище

Нежданная встреча на кладбище

Многие, наверное, слышали от своих бабушек и дедушек, что покойники или призраки могут вас предупреждать о чем-то или хотят что-то сказать вам. Например, когда вам грозит опасность. Так вот, одна такая необычная история случилась с одной женщиной.

- Да не тяни, рассказывай, что случилось у тебя, ты прям вся не своя? - спросила я у Зины.

- Ты помнишь Валерку, он еще учился вместе с нами? - начала подруга.

- Круглова, что ли? Да, помню его, так он же умер года два назад в автоаварии, и жена с малышом вроде тоже в машине были... Эх, горя тогда сколько было...

- Ну, так вот, я на днях видела его, и мы даже смогли пообщаться. - Собеседница, которая слушала Зину, просто опешила, и по ее выражению лица видно было, что подруга явно с ума сошла.

- Такого быть не может. Возможно, ты его во сне увидела?

- Да нет же! Говорю тебе, как на духу, - наяву всё было. В тот день я решила к матушке покойной сходить на могилку. Иду, значит, между могилок, смотрю - Валеркина могила, что главное - недалеко совсем от могилки моей мамы. Подошла поближе к его оградке и смотрю, а на фото такой взгляд, словно живой, и смотрит на меня своими добрыми глазами. Я аж прослезилась и с дуру ляпнула ему: "Валер, я скоро подойду к тебе, только маму свою навещу и сразу к тебе; поговорим, вспомним студенческую жизнь", - и пошла к могилке матери. Провела у неё, наверное, часа два точно, а тут уже смеркаться стало, сама знаешь, как быстро осенью темнеет. Ну, я собралась и обратно пошла домой, а как снова стала проходить мимо могилы Валерки, сразу вспомнила, что обещала навестить его, пообщаться. Думаю, ладно, поздно уже заходить, в следующий раз приду, как вдруг голос: "Зин, обещала ведь зайти, проведать, как студентами были, вспомнить, жду вот тебя тут".

Нежданная встреча на кладбище


Я резко оборачиваюсь, смотрю - Валерий стоит передо мной, как живой, на мертвеца совсем непохож, в костюме черном деловом, но запах был от него словно земельный такой.

Я на него глаза вытаращила и даже пошевелиться не могу от шока и думаю - не сошла ли я с ума.

А он продолжает говорить: "Ну что ты стоишь, как вкопанная, заходи, присаживайся", - и показывает жестом руки на столик поминальный, тут я отошла немного и даже говорить смогла:

- Валер, прости, что не зашла сразу к тебе, как обещала, у мамы убиралась на могилке, увлеклась, да и поздно уже, отпусти меня к детям домой, пожалуйста.

Он посмотрел на меня уставшими глазами и лишь головой покачал, а потом сказал:

- Зин, ты даже меня ни о чем не спросишь? Ты ведь знаешь, что я мертвый.

- Почему, конечно, хочется спросить, но страшно мне, боюсь я...

- Ты не меня бойся лучше, а вот этого... Пострашнее будет...

Нежданная встреча на кладбище


Вдруг слышу: жуткий грохот, словно несколько машин врезаются друг в друга... Я обернулась на шум, а повернувшись обратно, увидела, что Валерки и след простыл, как и не было, так я сразу со всех ног бежать с кладбища. Когда добежала до автобусной остановки, ужас меня охватил еще больше. Я отсюда часто садилась на автобус, а тут вижу, что пара машин в него въехала, кругом мертвые тела, крики вокруг, и рев сирен... Думаю: "Господи, ведь тут и я могла быть...". Он меня предупредил, уберег...

Автор - Юрий Флягин.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:30
Сегодня, 06:30 by Сделано_в_СССРПросмотров: 20Комментарии: 0
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Ключевые слова: Кладбище могила авария посещение обещание мертвец предупреждение

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