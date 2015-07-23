По двум причинам

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:07

Причина: Стилистика автора сохранена.

Серебряная пуля Просмотров: 78 Комментарии: 1 +1 Вчера, 21:06 by

Вчера я провалился на месте, буквально.Не люблю вечеринки, корпоративы, вообще неуютно чувствую себя на людях. Если бы не мой приятель, решивший приударить за секретаршей из моего отдела, я бы и не пошёл. Ирочка примечала его, кокетничала, смеялась над простоватыми шутками Игорька, заливаясь краской, но потом отвлекалась, и мой приятель неизменно возвращался "ко мне" на работу. Его ежедневные появления стали сильно меня напрягать.Так я согласился сопроводить его на наш корпоратив, взяв обещание: "Всё или ничего, реши для себя и катись с моей работы", - одновременно понимая, что это плохая идея - тащиться с ним в общество, от которого сам я в не рабочее время старался держаться подальше.Секретарша пришла с кавалером, а мой друг медленно, но верно напивался, рассказывая неуместные анекдоты, над которыми смеялся задорно, но в полном одиночестве."Как я не догадался, что столкнувшись с моим безразличием, Ирочка решит оторваться на моём друге?" Ума не приложу. Друг смеялся всё громче, повторяя шутки, под неодобрительные взгляды, а я прекрасно понимал, что увести его не получится.Дело шло к драке, и, конечно, случайно налетевшим на него оппонентом стал мой шеф. Схватив товарища за руку, я быстро продвигался с ним к стене. Нервно соображая: "Что же делать?"- K выходу он бы не пошёл, при этом я знал, что долго его удерживать у меня не получится.В этот момент я от души пожелал провалиться на месте, вместе с пьяным Игорьком. Облокотившись о стену, я вдруг почувствовал, что проваливаюсь сквозь неё, прихватив друга. Внезапно мы оказались на улице, в каком-то тёмном переулке за рестораном.Холодок пробежал по моей спине. Мой же товарищ сделал мудрое открытие, что пить надо бросать. Поддержав его, я отправился ловить такси, благо погода стояла жаркая, и нам ничего не надо было забирать в вестибюле. А может, и надо?!Ирочка с подвыпившим шефом, кавалером и плохо державшимся на ногах незнакомым мне мужиком, поняв, что я снова ускользаю, весьма некстати появилась на улице с горящим взором. Встав в нескольких метрах, она просверлила взглядом улицу. Её глаза торжествующе засияли, остановившись на мне с Игорьком.Она словно олицетворяла всё, что я не люблю: сплетни, скандалы, всеобщее внимание.Где-то в глубине подсознания у меня промелькнула мысль, что если я возьму товарища под локоть и отведу взгляд, она нас потеряет. Уцепившись за эту идею, я схватил друга за рукав и уткнулся в телефон. Словно не понимая, что реально, а что нет, Игорь молчал.Я тоже потерял границы реальности, разряженная батарея в моём телефоне самозаряжалась от моей руки. Один процент, два, три... Телефон смачно пикнул, и я снова почувствовал на себе Иркин взгляд.Такси остановилось, не поднимая глаз, я усадил своего приятеля и уселся сам, до моего слуха доносился враждебный голос секретарши: "Константин Николаевич, он обязан перед вами извиниться, это он притащил сюда этого пьяницу", - говорила она, обращаясь к моему начальнику.Машина тронулась, батарея на телефоне, достигнув своего апогея, показывала сто процентов, в руке чувствовалось покалывание… Я посмотрел в окно, увидев меня, Ирка замерла, будто не веря своим глазам."Идите вы все танцевать!", - подумал я и углубился в онлайн чтение длинной и угрюмой работы по социологии, как вдруг у меня в голове раздался назидательный голос моей недавно почившей бабушки: "Всё в этой жизни происходит если не от любви, так, значит, оно из-за нервов, внучек, запомни".

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