Умершая сестра приходила во сне попрощаться

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 10:28

Nik_dk Просмотров: 35 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 10:28 by

Моя мама в 20 лет родила дочь, назвали Ирочкой. Все было хорошо, но потом как ведро холодной воды диагноз — рак мозга. Ире было на то время 3 года.Не представляю, как это мама пережила (нас с сестрой тогда еще не было и в помине). Она в то время работала с папой на севере России, а дочку, они пока работали, оставили бабушке с дедушкой на Украине — те в ней души не чаяли, любимая внучка.Долго описывать горе, депрессию, борьбу и все вытекающее я не буду. Прошло время, и Ирочка умерла. Но жизнь пошла как-то дальше.Интересный факт, что умерла она у бабушки с дедушкой в доме, а перед домом у бабушки был цветник, розы, пионы, тюльпаны она там сажала. Но когда умерла Ирочка, все цветы завяли и по сей день там ничего не растет почему-то. Хотя бабушка пыталась при жизни там что-то садить, все безрезультатно.Маму пугали, что ребенок умер некрещенным (в то время мало кого крестили, 1981 год) и попадет не туда, не в рай. И мама увидела сон: ей приснился ад, ее впустили туда (мама говорила, что там было мерзко, гадостно и она боялась прикоснуться хоть к чему-то). Она облетела все, искала дочку, но не нашла, и мама вернулась обратно проснувшись, и с точной уверенностью, что ее ребенок «там, где нужно».Ира иногда ей снилась, но ничего такого не было. Прошло время, в 1987 году мама родила сестру мою старшую. Больше мама надолго дочь не оставляла, дедушка с бабушкой очень тяжело перенесли смерть первой внучки. Они прилетали в гости на Украину, родителей проведать, и тут была могила Ирочки, чтоб ее проведать. Не помню точно, когда это было, но сестре был годик, а может и полтора — не суть.Они прилетели, погостевали, и пришло время лететь обратно. И маме приснился сон (и приснилось так, что им лететь то ли завтра, то ли билеты на послезавтра). Ирочка пришла к ней во сне и говорит: «Мамочка, приди пожалуйста ко мне (мама поняла, что на могилу), я хочу увидеть сестричку, потому что я ее потом еще очень долго не увижу.Это и был весь сон, мама еще говорила, что она так поняла, что Ирочка прощалась, что больше она не будет сниться. С тех пор действительно она больше ни разу не приснилась. Ушла. Естественно, мама исполнила ее желание, пошла с сестрой на могилку. Интересно мне, откуда она могла знать, что у нее есть тут сестра? И почему надо было прийти на могилку, чтоб она увидела, разве они сидят возле могил? Непонятно мне это.Автор - Юля.

Ключевые слова: Дочь болезнь смерть сны душа прощание история из жизни

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