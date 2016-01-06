Чудо, которое меня напугало

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 08:51

зелёное яблочко Просмотров: 112 Комментарии: 1 +2 Вчера, 08:51 by

Чудеса тоже разными бывают. Какие-то удивят, какие-то обрадуют, а какие-то и напугают.Сейчас этот человек, который рассказывает мне свою историю, уже на пенсии. Он достает из маленькой потертой коробочки часы. Маленькие часики с пожелтевшим от времени циферблатом.«Я уже и не помню, сколько лет мне тогда было, когда бабушка со стороны отца подарила мне на день рождения эти часы. Может двенадцать, может четырнадцать, совсем ещё был мальчишка. Простенькие механические часики, теперь такие и носить никто не станет. Но это был лучший подарок в моей жизни. Незабываемые впечатления. Неизбалованный в то время такими подарками, а было это в конце семидесятых, радости моей не было предела. Вручая часы, бабушка вместе с поздравлениями мне шепнула: "Пройдут годы, помру я, время другое настанет, тяжёлое. И когда будет тебе совсем худо, переверни стёклышко на циферблате другой стороной, и будет у тебя всё хорошо. Переворачивать стёклышко можно только один раз. Не балуй со стёклышком- то".Посмеялся я тогда про себя, чтобы бабушку не обидеть. В то время это было совсем нереально, что я когда-то состарюсь, и что бабушка когда-то умрёт. Ведь на то время всё было хорошо, все были живы и рядом со мной. Я был счастлив.После армии я уже не надевал бабушкины часы. Спрятал их подальше, оставив как память.В начале девяностых трудное время наступило. Ни работы не было, ни денег. Сейчас я всё думаю: как же мы жили в то время? Даже прилавки в магазинах были пустыми, не то, что наши холодильники. Как-то выкручивались. И без денег как-то жили. Вернее, выживали.Настал такой день, что стало мне совсем невмоготу. Да ладно мы, взрослые, но ведь детей надо было чем-то кормить.Сидел я вечером на кухне и думал, как дальше жить. Думал, что впереди у меня никакого просвета. Будто стена передо мной. Ни работы, ни денег на хлеб. Вспомнил я тогда бабушку, как она мне говорила про тяжёлые времена. Бабушки уже лет семь как не было с нами. Вспомнил и о часах. С трудом, но нашел я эти часы. Какими они мне маленькими показались. Ну, прямо игрушечные. Завёл я их, смотри-ка - тикают. А может попробовать стеклышко на циферблате перевернуть, чем чёрт не шутит? Ушел я в спальню, чтобы жена не видела, закрыл дверь. Подцепил стёклышко иголкой, смотрю: отошло. Перевернул и вставил, нажав, чтобы на место оно встало. Раздался щелчок...Замелькали картинки перед моими глазами, вся жизнь моя. Вот я сижу у мамы на коленке, мама совсем ещё молодая. Отец сидит рядом и строгает ножичком из деревяшки мне игрушку. В комнате пахнет свежеиспечённым хлебом и парным молоком... как же хорошо-то...Как легко-то.И вдруг раздается телефонный звонок. Я поднимаю трубку.- Вячеслав Семенович?- спрашивает незнакомый голос.- Да,- отвечаю.- Это хозяин мясокомбината. Вы тут резюме оставляли. Я ознакомился с ним, вы нам подходите. Бывший директор на пенсию уходит. Можете завтра приезжать, принимать дела.- Простите,- говорю,- но вы, наверное, ошиблись номером.- Я никогда не ошибаюсь,- отвечает мне голос из трубки,- завтра у вас есть день. Надумаете - приедете. А нет, другого найдём.В трубке раздались короткие гудки.- Это что, шутка такая? - говорю я жене, - кто-то меня разыгрывает? Я никакого резюме не оставлял, и тем более на мясокомбинат. Да и выше начальника цеха я никогда не пробивался, а тут - директор. Какой из меня директор?- А ты съезди, - загорелись глаза жены, - представляешь, какие перспективы, да ещё в такое тяжелое время. А ты справишься. Конечно, справишься.- Да никуда я не поеду, - убираю я часики обратно в коробочку. - Что я - сумасшедший, что ли?Но я поехал и много лет возглавлял лучший в нашем регионе мясокомбинат. Да, мне повезло. А может и не в везении дело, а в бабушкиных часах?Бывший директор меня принял без лишних вопросов. Всё объяснил: что и как. Поначалу я подумал, что, наверное, меня подставить хотят. Раньше ведь как было - принимают человека, тот живёт какое-то время очень даже неплохо, ставит подписи, куда надо, а потом - в тюрьму. На его место нового принимают. Но нет. Месяц проходит. Два. Год. Всё ровно идёт, и я как сыр в масле. Сказка, а не жизнь.И вот, значит, уже через много лет, сижу я в своем кабинете и вспоминаю своё детство. Вспоминаю бабушку и часики эти. Выдвигаю ящик стола и достаю вот эту коробочку с часами."А, интересно, - думаю, - если я сейчас переверну стёклышко на циферблате, что-нибудь произойдет? А чего мне теперь бояться, жизнь удалась. Работа, лучше не надо. Дети выросли, свои семьи у них. Да и не в часах наверняка дело-то. Просто так совпало тогда".Я повертел часики в руках да и подцепил стёклышко ногтем. Перевернул его. Стёклышко щелкнуло, встав на место.Перед глазами побежали картинки из моей жизни. Детство... юность... Хорошо-то как. Как легко.Раздался телефонный звонок. Я поднимаю трубку.- Вячеслав Семенович? - слышу я голос хозяина.- Да. Здравствуйте, Николай Степанович. Как здоровье? - интересуюсь я.- Сколько, говоришь, тебе до пенсии? - спрашивает хозяин.У меня похолодело внутри. Неприятно как-то похолодело.- Да ещё лет семь-восемь, - говорю.- К тебе молодой директор подойдёт, ты его в курс дел введи.- А что, я разве плохо работаю? По-моему, с вашей стороны за всё время нареканий не было.- Хорошо работаешь, хорошо, - отвечает хозяин, - только и молодым надо дорогу давать. Парень - умница. К тому же жених дочки моей.- Понятно, - пробормотал я в трубку..."А ведь предупреждала меня бабушка, что стекло на циферблате можно переставлять только один раз... Говорила ведь, что с часами нельзя баловать... Так с тех пор и не смог я никуда устроиться. Вроде и знакомства были хорошие, только морды свои они стали от меня отворачивать".»Вячеслав Семенович повертел часики в руках и протянул мне.- Хочешь попробовать? - спрашивает.- Нет уж, - отшатнулся я от его руки, - спасибо. Я уж как-нибудь сам. Без всяких там чудес.Автор - БуракоF.

Ключевые слова: Бабушка работа часы директор чудо случай

Другие, подобные истории: