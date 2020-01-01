Воспоминание

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:12

Сделано_в_СССР Просмотров: 97 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 06:12 by

Домик им понравился. Такой маленький, всего-то две комнатки и прихожая - веранда, но было там так уютно и спокойно, так приятно пахло чьей-то налаженной и счастливой жизнью, что они нисколько не огорчились, узнав, что пришли слишком рано.- У тебя спешат или у меня? - спросила бабушка, одетая во все черное, цветом чернее самой черной космической дыры.- Давай сверимся, - сказала вторая, такая яркая всем обликом, что смотреть на нее было даже немного больно.Они вытащили из карманов широких юбок большие песочные часы и зашевелили губами, считая песчинки.- Спешат, - вынесла вердикт дама в черном и огорченно цыкнула зубом. Она не любила, когда что-то работало неточно.- Подождем, отдохнем немножко, - успокоила ее вторая.Они взяли стулья и сели возле кровати, на которой лежала древняя старушка, до подбородка накрытая пуховым одеялом, несмотря на то, что весна выдалась жаркая, ранняя, окна были открыты и душистый горячий воздух наполнял комнатку теплом и ароматами цветущих вишен. Глаза старушки были закрыты, лицо осунулось, а дыхание было тяжелым и неровным. Она умирала.Жизнь и Смерть (это именно они явились сюда по важному делу - забрать душу древней бабушки и посадить росток новой, ибо были они неразлучны и шагу без друг друга ступить не могли и по вселенскому закону не могли только брать или только одаривать) терпеливо ждали.- Уютный домишко, - сказала Жизнь, чтобы хоть как-то развлечься и не сидеть просто так.- Спасибо, - неожиданно прошелестело из-под одеяла и пока еще едва видимая Душа села на кровати.- Уже? - удивилась Смерть и вытащила часы, но там еще оставалось несколько песчинок.- Уже? - переспросила Душа и попыталась взлететь.- Погоди, есть еще время, - успокоила ее Жизнь, - поживи еще!- Странные вы какие-то, - поддержала ее Смерть, - то вы за жизнь цепляетесь, вымаливаете даже ни минуты, секунды, то...- Ты можешь назвать вот это жизнью? - перебила ее Душа, показывая на крохотное, почти детское тельце под одеялом. - И хорошо еще, что это только неделю длилось, до этого даже кое-что успела сделать, чувствовала, конечно, что конец близок, - Душа изо всех сил сдерживала нетерпение и ждала, ох, как она ждала вопроса.- И что ты сделала? - спросила Смерть и подмигнула Жизни.- Вот! - взволнованная Душа нырнула куда-то в пуховую перину и вытащила две шали - легкие, воздушные, невесомые, одна черная, цветом чернее любой черной космической дыры, а вторая сочного алого цвета, такой бывает иногда на закате, словно слепой художник вдруг прозрел и в невероятном восторге выплеснул краски в небо.- Дай угадаю, - притворно задумалась Смерть, - сама связала? Это нам? Взятка?- Подарок, - обиделась Душа, - нитки пауки дали, да не всякие там длиннолапые, грубые мужланы, а крохотные, трепетные, что охотятся за невидимыми глазу букашками.- А краски? - Жизнь держала шали в руках и не могла налюбоваться.- Это грозовое небо красило, а это кровавое солнце на закате.- Дай угадаю, - повторила Смерть, - это мне? - и она потянулась за черной шалью.- Нет, - почти выкрикнула Душа, - в тебе и так бездны довольно, тебе алый, чтобы ты всегда помнила, сколько цвета в мире!- Да я и так вроде бы помню, - пробормотала Смерть, накидывая шаль, - как на нее посмотрю, даже в глазах рябить начинает, - она насмешливо глянула на помрачневшую Жизнь.- Мне, значит, мрак? - несколько обиделась Жизнь, ожидая, что Душа тоже как-то затейливо объяснит свой подарок.- Для контраста, - просто сказала Душа, и Жизнь слегка разочаровалась. - На память о Смерти, - быстро поправилась Душа, видя, как с лица румяной Жизни уходят краски.- Да мы и так неразлучны, - пробурчала Жизнь, но решила сменить гнев на милость, - красивая! - Похвалила она шаль и накинула ее на плечи.Душа довольно улыбалась и ждала.- Почти все, - сказала ей Смерть, глядя на утекающие песчинки, - ты готова? Собралась?- Давно готова, - Душа вытащила из перины маленький узелок.- Погоди, сколько там у тебя?- Дюжина, ровно дюжина!- Нельзя, не положено!- Пожалуйста!- Ты пойми, нам не сложно взять все, но там... - Смерть подняла глаза к беленому потолку, - все равно отнимут, просто выкинут, оставь здесь, может быть кто подберет, а с собой можно взять только одно.- Только одно... - расстроилась Душа и развязала узелок. Пошарила в нем, подумала и вытащила комочек солнца.- Покажешь?- Конечно! - Душа подкинула комочек вверх, и Смерть с Жизнью с удивлением увидели большой, празднично накрытый стол, много людей, все радостные, довольные, жуют, разговаривают, выпивают, смеются, такое хорошее семейное застолье.- Это наш с дедом День Рождения, в один день мы родились, звезды так решили, не знаю, почему умерли не вместе. А тогда нам по 70 стукнуло. Все дети приехали, все внуки и правнуки уже были. Помню: умоталась я тогда, хлеб пекла, пироги, а как села за стол, такое счастье меня накрыло, такой волной... и деда моего тоже, я уверена, когда он уходил, тоже этот день с собой забрал, - она вопросительно посмотрела на Смерть и та, улыбнувшись, кивнула.- Я так и знала, - сказала Душа и тихонько заплакала.- Плохая примета перед дорогой реветь, - Смерть поднялась со стула и бережно оторвала Душу от тела. Старушка на кровати вздрогнула и перестала дышать.- Сестра, твой ход, - Смерть повернулась к Жизни, та сделала вид, что задумалась, а потом сказала Душе:- Праправнук у тебя родится через 9 месяцев.- Что ты? Как же так, как они без меня? Обратно нельзя, совсем никак? Хоть на годик, а? - Душа вырвалась из рук Смерти и попыталась вернуться в тело.- Ну, что ты, как маленькая! Все! Пора!- Я смогу их навещать?Жизнь и Смерть вздохнули. Люди были такими любопытными, так хотели знать все наперед, так страшились неизвестности и будущего, что если отвечать на все вопросы, ни одна душа не была бы доставлена в загробный мир и ни одна бы ни родилась.- Многое зависит от тебя, - уклончиво ответила Смерть и повторила, - пора!Душа облетела комнатки своего домика, прикоснулась к своей старой свадебной фотографии, висящей в рамке над кроватью, погладила швейную машинку - старинную, она так ею гордилась, настоящий Зингер - ее приданое, всю семью обшивала эта машинка; посидела пару секунд на кровати мужа, подумав, что она скоро с ним соединится и уже никогда не расстанется, как он ей и обещал в день свадьбы, а сам обманул, умер, бросил ее на долгие десять лет! Она подумала, что хорошо бы попрощаться с внучкой, живущей в соседнем доме, с внуком, с ... Она не успела. Ее подхватил вихрь и она еле-еле смогла схватить свое воспоминание, единственное, разрешенное к вывозу, возможно, самый счастливый день в ее жизни.Автор - Оксана Нарейко.

Ключевые слова: Жизнь и Смерть Душа древняя старушка весна веранда беседа прощание

Другие, подобные истории: