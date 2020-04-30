Озеро

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:50

Хранилище ужасов Просмотров: 88 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 05:50 by

– Скоро мы уже приедем? – Даша недовольно смотрела на меня. – Я уже себе весь зад отсидела.– Попроси свой зад потерпеть ещё 15 минут, – съязвил я, напросившись на лёгкий тычок в рёбра.Я понимал Дашу. Автомобиль, который нам дал дед, этакий убитый Москвич, был старым, медленным и катастрофически неудобным. Прыгая на каждой выбоине и эпилептически подскакивая даже на мельчайшей кочке, я сокрушённо корил себя за то, что не поехал к деду в деревню на своей А6. Побоялся, блин, сурового деревенского бездорожья.Поясню ситуацию. Меня зовут Влад, я - относительно успешный юрист, а Даша - моя будущая жена. Перед свадьбой, естественно, необходимо заручиться одобрением дальних и не очень родственников. Именно по этой причине мы и приехали погостить к моему деду. И это была не единственная причина приезда в деревню. Будучи любителями путешествий, мы с Дашей планировали провести ночь на озере. В палатке. Вдвоём. Романтика и природа - что может быть лучше?Наконец, густые кусты расступились, явив нашему взору хрустальную гладь озера, ярко блестящего на солнце. Как давно я здесь не был! Будучи скрытым густым хвойником, не имея пляжа, озеро отнюдь не пользовалось популярностью ни у местных, ни у приезжих. Да и знало-то о нём очень мало народу, а случайно наткнуться на него было попросту невозможно.Итак, выбрав место и разложив небольшую походную палатку, я занялся разведением костра, а Даша пошла купаться. Ещё одна вещь меня несколько удивила. В детстве я часто посещал это озерцо, и тогда оно было прозрачным настолько, что даже на максимальной глубине отчётливо виднелось дно. Сейчас же, войдя в озеро вслед за Дашей, стоя по колено в воде, я не видел своих ног. Причём озеро было не выцветшим от зелени, нет, вода была чёрная, чернее моих чёрных плавок.От размышлений о потере прозрачности воды меня отвлёк внезапный Дашин крик. Я поднял голову. Она плыла ко мне так быстро, насколько могла, а лицо её обезобразил страх.– Меня что-то укусило! – Крикнула она мне.Когда она выбралась из воды, мы уставились на рану на бедре, рану, которую я видел впервые в жизни. Выглядела она более чем отвратно. Глубокая, но, к моему удивлению, не кровоточащая. Кожа вокруг неё потемнела, словно по ноге ударили чем-то тяжёлым. В целом было похоже на довольно большой синяк, только с глубокой дыркой по центру.– Болит?– Не очень. Давит как-то немного.– Кто это тебя?– Не знаю. Я просто плыла, потом ко мне что-то как бы присосалось. Я рванула, и оно отцепилось. – Голос Даши дрожал. – Что делать?– Сейчас перебинтуем и повезём тебя...– Куда повезём?И правда. До ближайшего медицинского заведения километров 60 езды.– А может не поедем никуда? – внезапно подняла на меня глаза Даша. Голос у неё перестал дрожать. –Я, по ходу, просто зацепилась за какую-то корягу или типа того...– Даш, я такой раны не видел никогда. Почему кровь не идёт? Надо врачу посмотреть!– Не знаю. Я себя нормально чувствую. К тому же это, считай, последний наш выезд куда-то до свадьбы. Зачем портить всё?— Даша, у тебя травма! Это не комариный укус, не пиявка присосалась, это вообще хер пойми что!— Ай, не хочешь оставаться со мной на природе, так и скажи! Зачем имитировать заботу? Самая обычная рана.— Даш, успокойся, ты чего? Я ж реально беспокоюсь, вдруг зараза какая или что…— Владик! Все ОК! – Даша, кажется, полностью успокоилась. — Я просто зацепилась и всё. За что-то острое. Ерунда.— Ай, знаешь что? Хрен с тобой, мы останемся. Но за тобой должок.— Какой? – заигрывающе спросила она.— Сама не знаешь? – с этими словами я подхватил её на руки и побежал к палатке.— Спасите! Насилуют! – Давясь смехом, визжала Даша.Заснули мы с заходом солнца.***Я проснулся от громкого всплеска, нарушившего мёртвую ночную тишину. “Почему не поют сверчки?” – запоздало подумал я.Даши в палатке не было.— Даша, – негромко позвал я. И тут же подумал, как глупо я выгляжу, зовя кого-то, находясь внутри.Выбравшись из палатки, я сначала не увидел ничего. Единственный источник света, луна, был закрыт облаками. К счастью, мне хватило ума взять с собой фонарик. Выбравшись из палатки снова, я включил его и в первую очередь направил луч света на озеро. Непоколебимость водной глади была нарушена одиноким бревном, плывущим от центра к берегу справа от нашего.— Даша! – Крикнул я. Ответа не последовало.Я направил фонарик на кусты, прошелся вокруг палатки, сходил к лесной дороге.— Даша! Дааашааа! – Орал я, но все без толку.Наконец, луна выглянула из-за облака, и я снова кинул взгляд на озеро. Увиденное заставило меня просто осесть на землю от потрясения. Сказать, что я обалдел – ничего не сказать.Бревно, увиденное мною в темноте, оказалось Дашей, плывущей лицом вниз.— Даша! – Хрипло выкрикнул я. Ответа, как обычно, не последовало. Неудивительно, труп же не может ответить.Отгоняя от себя подобные мысли, я решительно направился к озеру. Зашел по пояс, намочив тут же потухнувший фонарик. Поплыл. Даша колыхалась на волнах, без движения, без звука. Не думайте, что я забыл про странную рану, я помнил, я готов был в любую секунду почувствовать укус неизвестной херни.Доплыв, наконец, до своей невесты, я схватил её за плечи, повернул к себе. Увидел её лицо. Нет, она не была мертва. Да, смертельно бледная, какая-то опухшая, с синими губами, она смотрела на меня. Не в пустоту, как смотрят трупы, а на меня.- Что с тобой?!Ответа не последовало. Её лицо не отражало никаких эмоций. Она смотрела на меня и всё.Прижав её одной рукой к себе, я что есть силы погрёб обратно к берегу. Но как я ни старался, мое местоположение не изменялось ни на метр. Я оставался на месте. Через пару мгновений до меня дошло, что это Даша, словно буёк, удерживает меня.Внезапно я почувствовал укус. Что-то довольно крупное вцепилось мне в живот. Не сказал бы, что это больно, но отчётливое чувство того, как множество маленьких зубов шевелятся во мне, не из приятных.Вдруг это что-то мощно рвануло меня вниз. Затем ещё и ещё, рывками погружая меня всё глубже и глубже, в чёрную воду. Как там говорила Даша? Рванулась и оно отстало? Наивная. Тысячи маленьких зубов крепко засели у меня в животе, и вырвать их можно было лишь с частью своих кишок.С глубиной тьма расступились, и я увидел. Увидел, что тащило меня вниз. Нет, это была не рыба. Это было длинное щупальце, или хобот, не знаю. Какой-то толстый белый канат, тянущий меня вниз, на дно. В глазах понемногу начинало темнеть от недостатка кислорода.Ещё несколько рывков, и я увидел дно. Точнее, ни хрена это не было дном. Внизу, в самом центре озера, зияла огромная воронка, бездонная, идеально круглая воронка, всасывающая и выталкивающая воду, из которой и выползли эти два щупальца, держащие нас с Дашей. Что там внутри, мне хотелось знать меньше всего.На границе потери сознания я заметил, что фонарик всё ещё болтается ручкой на моём предплечье. Старый, ещё советский, стеклянный фонарик. Стеклянный.Я приложил к стеклу костяшки пальцев и сильно надавил. Сердце ужасно колотилось, голова готова была взорваться, я уже готовился умирать, как стекло, наконец, треснуло. Я быстро вынул осколок стекла и начал просто кромсать это щупальце, резал его как сумасшедший. Был бы воздух в лёгких, я бы орал, как ненормальный. Из щупальца полезла какая-то белая масса, и сила сжатия зубов начала ослабевать. Но я уже не резал его, нет. Я тупо имел щупальце в сделанный мною разрез, ковырялся осколком внутри. Естественно, я порезал и свою ладонь, но мне было плевать.Наконец, зубы разжались, и я тут же выплыл на поверхность. Отдышавшись, я решил было проделать ту же операцию со щупальцем Даши. Но её нигде не было. Нырнув, я увидел лишь, как моя невеста, девушка, которую я любил больше всего на свете, погружается прямо в воронку. Похоже, не получив меня, чудовище решило довольствоваться ею. Всё время, пока я её видел, Даша смотрела на меня. Не в пустоту, как это делают трупы. На меня. А потом её поглотила тьма.Невозможно описать, что я чувствовал. Да лучше бы в меня вцепилось 50, нет, 100 таких щупалец, лучше бы облепили меня всего, разорвали на части. Даша. Её больше не будет…Увидев, как еще одно щупальце медленно, как бы в нерешительности, выползает из дыры, я резко выплыл на поверхность и погреб к берегу. Что было сил. Хотя сил не было вообще.Добрался до берега.Сел в машину.Завёлся с 3-го раза.Поехал по дороге. Увиденное в зеркало заднего вида заставило меня выжать из машины все, что только можно было. Над водной гладью, освещаемое луной, поднималось все выше и выше огромное, толстое, напоминающее пизанскую башню, щупальце. На верхушке извивались и переплетались тонкие отростки, а в самом центре возвышался какой-то желтый пульсирующий шар. Не знаю откуда, но я знал, что он видит меня.Я почувствовал резкую боль в животе. Посмотрев вниз, я даже удивился, сколько же крови из меня вытекло. Из разорванного живота. Но боль исходила не из раны. Боль сидела внутри меня.Кажется, во мне стало на несколько живых существ больше.В глазах потемнело. Громкий низкий гул, стоящий у меня в ушах, казалось, сводил меня с ума. Меня вырвало прямо на баранку. Я кинул взгляд на соседнее кресло, куда я швырнул окровавленный осколок фонарика.ВОЗЬМИ ОСКОЛОК И ПОСМОТРИ, ЧТО У ТЕБЯ ВНУТРИ.Галлюцинации. Звуковые галлюцинации.— Возьми осколок, Владик, – донеслось с заднего сиденья.Я посмотрел в зеркало. Даша. Я резко затормозил, вывалился из машины. Меня снова вырвало. Мир вокруг меня рушился. Небо разваливалось на части. Земля дрожала.ВЕРНИСЬ КО МНЕ.ВЕРНИСЬ К ОЗЕРУ.ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО.Я ОТДАМ ТЕБЕ ЕЁ.ВЕРНИСЬ КО МНЕ.Мир погрузился во тьму.***Я лежал на больничной койке. В носу трубки. В руке катетер. У койки два человека в белых халатах. Я не понимал, что они говорили. Ясно одно – говорили они обо мне. Я напряг слух. Сосредоточился. И услышал слово, которое никто не хотел бы услышать в свой адрес:"Овощ".Один из врачей склонился надо мной со шприцом. Заглянул в глаза. Вставил иглу в катетер. Ввел жидкость.Белые стены упали, потолок с прикреплёнными к нему лампами улетел в голубое безоблачное небо.Я сидел на цветущей поляне. Справа от меня стоял автомобиль. Москвич, судя по виду, повидавший многое.— Ну, ты готов, лошара? – послышалось сзади.Я обернулся. Уверенной походкой ко мне шла Даша.— Сама лошара.— Поехали уже. Озеро ждет. Можно я поведу?— Нет. К этому чуду нужен особый, мужской подход, – я подкинул ключи на ладони. – Надеюсь, оно не развалится по пути.

Ключевые слова: Озеро щупальца кишки невеста параллельная вселенная

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