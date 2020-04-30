Озеро– Скоро мы уже приедем? – Даша недовольно смотрела на меня. – Я уже себе весь зад отсидела.
– Попроси свой зад потерпеть ещё 15 минут, – съязвил я, напросившись на лёгкий тычок в рёбра.
Я понимал Дашу. Автомобиль, который нам дал дед, этакий убитый Москвич, был старым, медленным и катастрофически неудобным. Прыгая на каждой выбоине и эпилептически подскакивая даже на мельчайшей кочке, я сокрушённо корил себя за то, что не поехал к деду в деревню на своей А6. Побоялся, блин, сурового деревенского бездорожья.
Поясню ситуацию. Меня зовут Влад, я - относительно успешный юрист, а Даша - моя будущая жена. Перед свадьбой, естественно, необходимо заручиться одобрением дальних и не очень родственников. Именно по этой причине мы и приехали погостить к моему деду. И это была не единственная причина приезда в деревню. Будучи любителями путешествий, мы с Дашей планировали провести ночь на озере. В палатке. Вдвоём. Романтика и природа - что может быть лучше?
Наконец, густые кусты расступились, явив нашему взору хрустальную гладь озера, ярко блестящего на солнце. Как давно я здесь не был! Будучи скрытым густым хвойником, не имея пляжа, озеро отнюдь не пользовалось популярностью ни у местных, ни у приезжих. Да и знало-то о нём очень мало народу, а случайно наткнуться на него было попросту невозможно.
Итак, выбрав место и разложив небольшую походную палатку, я занялся разведением костра, а Даша пошла купаться. Ещё одна вещь меня несколько удивила. В детстве я часто посещал это озерцо, и тогда оно было прозрачным настолько, что даже на максимальной глубине отчётливо виднелось дно. Сейчас же, войдя в озеро вслед за Дашей, стоя по колено в воде, я не видел своих ног. Причём озеро было не выцветшим от зелени, нет, вода была чёрная, чернее моих чёрных плавок.
От размышлений о потере прозрачности воды меня отвлёк внезапный Дашин крик. Я поднял голову. Она плыла ко мне так быстро, насколько могла, а лицо её обезобразил страх.
– Меня что-то укусило! – Крикнула она мне.
Когда она выбралась из воды, мы уставились на рану на бедре, рану, которую я видел впервые в жизни. Выглядела она более чем отвратно. Глубокая, но, к моему удивлению, не кровоточащая. Кожа вокруг неё потемнела, словно по ноге ударили чем-то тяжёлым. В целом было похоже на довольно большой синяк, только с глубокой дыркой по центру.
– Болит?
– Не очень. Давит как-то немного.
– Кто это тебя?
– Не знаю. Я просто плыла, потом ко мне что-то как бы присосалось. Я рванула, и оно отцепилось. – Голос Даши дрожал. – Что делать?
– Сейчас перебинтуем и повезём тебя...
– Куда повезём?
И правда. До ближайшего медицинского заведения километров 60 езды.
– А может не поедем никуда? – внезапно подняла на меня глаза Даша. Голос у неё перестал дрожать. –Я, по ходу, просто зацепилась за какую-то корягу или типа того...
– Даш, я такой раны не видел никогда. Почему кровь не идёт? Надо врачу посмотреть!
– Не знаю. Я себя нормально чувствую. К тому же это, считай, последний наш выезд куда-то до свадьбы. Зачем портить всё?
— Даша, у тебя травма! Это не комариный укус, не пиявка присосалась, это вообще хер пойми что!
— Ай, не хочешь оставаться со мной на природе, так и скажи! Зачем имитировать заботу? Самая обычная рана.
— Даш, успокойся, ты чего? Я ж реально беспокоюсь, вдруг зараза какая или что…
— Владик! Все ОК! – Даша, кажется, полностью успокоилась. — Я просто зацепилась и всё. За что-то острое. Ерунда.
— Ай, знаешь что? Хрен с тобой, мы останемся. Но за тобой должок.
— Какой? – заигрывающе спросила она.
— Сама не знаешь? – с этими словами я подхватил её на руки и побежал к палатке.
— Спасите! Насилуют! – Давясь смехом, визжала Даша.
Заснули мы с заходом солнца.
***
Я проснулся от громкого всплеска, нарушившего мёртвую ночную тишину. “Почему не поют сверчки?” – запоздало подумал я.
Даши в палатке не было.
— Даша, – негромко позвал я. И тут же подумал, как глупо я выгляжу, зовя кого-то, находясь внутри.
Выбравшись из палатки, я сначала не увидел ничего. Единственный источник света, луна, был закрыт облаками. К счастью, мне хватило ума взять с собой фонарик. Выбравшись из палатки снова, я включил его и в первую очередь направил луч света на озеро. Непоколебимость водной глади была нарушена одиноким бревном, плывущим от центра к берегу справа от нашего.
— Даша! – Крикнул я. Ответа не последовало.
Я направил фонарик на кусты, прошелся вокруг палатки, сходил к лесной дороге.
— Даша! Дааашааа! – Орал я, но все без толку.
Наконец, луна выглянула из-за облака, и я снова кинул взгляд на озеро. Увиденное заставило меня просто осесть на землю от потрясения. Сказать, что я обалдел – ничего не сказать.
Бревно, увиденное мною в темноте, оказалось Дашей, плывущей лицом вниз.
— Даша! – Хрипло выкрикнул я. Ответа, как обычно, не последовало. Неудивительно, труп же не может ответить.
Отгоняя от себя подобные мысли, я решительно направился к озеру. Зашел по пояс, намочив тут же потухнувший фонарик. Поплыл. Даша колыхалась на волнах, без движения, без звука. Не думайте, что я забыл про странную рану, я помнил, я готов был в любую секунду почувствовать укус неизвестной херни.
Доплыв, наконец, до своей невесты, я схватил её за плечи, повернул к себе. Увидел её лицо. Нет, она не была мертва. Да, смертельно бледная, какая-то опухшая, с синими губами, она смотрела на меня. Не в пустоту, как смотрят трупы, а на меня.
- Что с тобой?!
Ответа не последовало. Её лицо не отражало никаких эмоций. Она смотрела на меня и всё.
Прижав её одной рукой к себе, я что есть силы погрёб обратно к берегу. Но как я ни старался, мое местоположение не изменялось ни на метр. Я оставался на месте. Через пару мгновений до меня дошло, что это Даша, словно буёк, удерживает меня.
Внезапно я почувствовал укус. Что-то довольно крупное вцепилось мне в живот. Не сказал бы, что это больно, но отчётливое чувство того, как множество маленьких зубов шевелятся во мне, не из приятных.
Вдруг это что-то мощно рвануло меня вниз. Затем ещё и ещё, рывками погружая меня всё глубже и глубже, в чёрную воду. Как там говорила Даша? Рванулась и оно отстало? Наивная. Тысячи маленьких зубов крепко засели у меня в животе, и вырвать их можно было лишь с частью своих кишок.
С глубиной тьма расступились, и я увидел. Увидел, что тащило меня вниз. Нет, это была не рыба. Это было длинное щупальце, или хобот, не знаю. Какой-то толстый белый канат, тянущий меня вниз, на дно. В глазах понемногу начинало темнеть от недостатка кислорода.
Ещё несколько рывков, и я увидел дно. Точнее, ни хрена это не было дном. Внизу, в самом центре озера, зияла огромная воронка, бездонная, идеально круглая воронка, всасывающая и выталкивающая воду, из которой и выползли эти два щупальца, держащие нас с Дашей. Что там внутри, мне хотелось знать меньше всего.
На границе потери сознания я заметил, что фонарик всё ещё болтается ручкой на моём предплечье. Старый, ещё советский, стеклянный фонарик. Стеклянный.
Я приложил к стеклу костяшки пальцев и сильно надавил. Сердце ужасно колотилось, голова готова была взорваться, я уже готовился умирать, как стекло, наконец, треснуло. Я быстро вынул осколок стекла и начал просто кромсать это щупальце, резал его как сумасшедший. Был бы воздух в лёгких, я бы орал, как ненормальный. Из щупальца полезла какая-то белая масса, и сила сжатия зубов начала ослабевать. Но я уже не резал его, нет. Я тупо имел щупальце в сделанный мною разрез, ковырялся осколком внутри. Естественно, я порезал и свою ладонь, но мне было плевать.
Наконец, зубы разжались, и я тут же выплыл на поверхность. Отдышавшись, я решил было проделать ту же операцию со щупальцем Даши. Но её нигде не было. Нырнув, я увидел лишь, как моя невеста, девушка, которую я любил больше всего на свете, погружается прямо в воронку. Похоже, не получив меня, чудовище решило довольствоваться ею. Всё время, пока я её видел, Даша смотрела на меня. Не в пустоту, как это делают трупы. На меня. А потом её поглотила тьма.
Невозможно описать, что я чувствовал. Да лучше бы в меня вцепилось 50, нет, 100 таких щупалец, лучше бы облепили меня всего, разорвали на части. Даша. Её больше не будет…
Увидев, как еще одно щупальце медленно, как бы в нерешительности, выползает из дыры, я резко выплыл на поверхность и погреб к берегу. Что было сил. Хотя сил не было вообще.
Добрался до берега.
Сел в машину.
Завёлся с 3-го раза.
Поехал по дороге. Увиденное в зеркало заднего вида заставило меня выжать из машины все, что только можно было. Над водной гладью, освещаемое луной, поднималось все выше и выше огромное, толстое, напоминающее пизанскую башню, щупальце. На верхушке извивались и переплетались тонкие отростки, а в самом центре возвышался какой-то желтый пульсирующий шар. Не знаю откуда, но я знал, что он видит меня.
Я почувствовал резкую боль в животе. Посмотрев вниз, я даже удивился, сколько же крови из меня вытекло. Из разорванного живота. Но боль исходила не из раны. Боль сидела внутри меня.
Кажется, во мне стало на несколько живых существ больше.
В глазах потемнело. Громкий низкий гул, стоящий у меня в ушах, казалось, сводил меня с ума. Меня вырвало прямо на баранку. Я кинул взгляд на соседнее кресло, куда я швырнул окровавленный осколок фонарика.
ВОЗЬМИ ОСКОЛОК И ПОСМОТРИ, ЧТО У ТЕБЯ ВНУТРИ.
Галлюцинации. Звуковые галлюцинации.
— Возьми осколок, Владик, – донеслось с заднего сиденья.
Я посмотрел в зеркало. Даша. Я резко затормозил, вывалился из машины. Меня снова вырвало. Мир вокруг меня рушился. Небо разваливалось на части. Земля дрожала.
ВЕРНИСЬ КО МНЕ.
ВЕРНИСЬ К ОЗЕРУ.
ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО.
Я ОТДАМ ТЕБЕ ЕЁ.
ВЕРНИСЬ КО МНЕ.
Мир погрузился во тьму.
***
Я лежал на больничной койке. В носу трубки. В руке катетер. У койки два человека в белых халатах. Я не понимал, что они говорили. Ясно одно – говорили они обо мне. Я напряг слух. Сосредоточился. И услышал слово, которое никто не хотел бы услышать в свой адрес:
"Овощ".
Один из врачей склонился надо мной со шприцом. Заглянул в глаза. Вставил иглу в катетер. Ввел жидкость.
Белые стены упали, потолок с прикреплёнными к нему лампами улетел в голубое безоблачное небо.
Я сидел на цветущей поляне. Справа от меня стоял автомобиль. Москвич, судя по виду, повидавший многое.
— Ну, ты готов, лошара? – послышалось сзади.
Я обернулся. Уверенной походкой ко мне шла Даша.
— Сама лошара.
— Поехали уже. Озеро ждет. Можно я поведу?
— Нет. К этому чуду нужен особый, мужской подход, – я подкинул ключи на ладони. – Надеюсь, оно не развалится по пути.
Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:50
Сегодня, 05:50 by Хранилище ужасовПросмотров: 88Комментарии: 1
Ключевые слова: Озеро щупальца кишки невеста параллельная вселенная