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Творческие истории

Пандемия. Вступление

После прочтения прошу сообщить, выкладывать ли мне следующую главу рассказа? Буду ждать ваши комментарии.

Пандемия COVID-19 оказалась на много серьезнее, чем предполагалось.

В коде ДНК вируса было два небольших, отдельно заслуживающих внимания, элемента – спусковые механизмы, как прозвали их вирусологи. Один из них запускал тот или иной сценарий развития болезни и её распространения. Элемент ориентировался на носителя, место распространения – погоду, влажность и многие другие факторы. Поэтому где-то смертность была зашкаливающей, а где-то шёл только прирост числа зараженных, с низким количеством летальных исходов.

Второй элемент не был задействован и находился в спящем режиме. При более детальном изучении, в нём обнаружили возможность изменять ДНК того, в чьём теле он окажется. На этом вирусологи и решили сыграть, разработав антидот. Надеялись, что вместе с разработанным ими решением - вакциной, пойдёт цепная реакция, и вирус уничтожит сам себя.

Вышло не так. В связке с разработанным лекарством элемент вируса действительно активировался и оказался не спасением, а настоящей угрозой планетарного масштаба! Китайский Ухань победил эпидемию? Город снова открылся? Я вас умоляю! Именно вирусологи из Китая и нашли это ошибочное решение, предоставив его на всеобщее обозрение миру, без соответствующих тестов. Как гром среди ясного неба по их стране, а потом и по всей планете, прокатилась новая, более страшная эпидемия, выкосив более 30% населения, и ещё около 40% превратив в мутировавших существ. Остальные 30% с ужасом наблюдали за происходящим. Отсутствие времени на тесты и проверки сыграло с человечеством очень злую шутку! Когда вакцину поставили на поток и привили ей более половину земного шара, тогда и раскрылась отсроченная правда действия антидота. Он действительно лечил основные симптомы. Но вместе с этим, человек терял свой истинный облик превращаясь в монстра.

На текущий момент есть два подтипа, существующие на нашей планете.

"Чистые" – так называют в наше время естественно переболевших людей, оставшихся в живых. К ним также относятся ещё 3% с врожденным иммунитетом.

И второй подтип – "мутировавшие" (дословно - мутанты). В сводках новостей тех дней, кроме количества зараженных и умерших, стала фигурировать шкала – "количество мутантов". И точная цифра по этому параметру.

- Мутанты? - спросите вы удивленно.

Да, именно они! Существа с безобразными наростами на разных частях тела. Вздувшаяся грудная клетка из-за аномального роста лёгких. Непропорционально длинные конечности и многое другое. И главное: почти у большинства из них происходили необратимые изменения мозга. Но об этом стало известно слишком поздно, когда чистое человечество оказалось на грани исчезновения. Физические и физиологические процессы происходили не сразу, а вакцинная была слишком масштабной и стремительной.

Те мутанты, кто сохранил свой рассудок, не спешили помогать чистым в их неравной борьбе, помня прошлые унижения.

- Какие унижения? – спросите вы ещё более удивленно.

А теперь включите воображение, что делали в наше время с людьми, страдавшими разными синдромами, например синдромом Дауна? Правильно, многие считали их лишней ячейкой общества. Их обходили стороной, их мало брали на работу, на них смотрели свысока, считали изгоями! А теперь вернемся в действительность. Представьте, что было, когда появилось некоторое количество мутировавших, но ещё осознающих себя людьми существ?

Верно! Начался их геноцид!

А теперь на полгода вперед. Представьте улицы, которые наводнили сотни тысяч мутантов, и чистые оказались в меньшинстве. В тот момент геноцид изменил направление. Мутанты начали истреблять людей. Вместе с этим начался дефицит продуктов, анархия на улицах. Правительство? Ещё раз ха! Оно капитулировало, сложив полномочия, когда запахло жаренным. Президент, конечно, пытался с экрана телевизора подбадривать население, настраивать всех на то, что все обязательно закончится и закончится хорошо. Разрабатывал какие-то планы и стратегии. Искал новый антидот даже!

Показуха, да и только! Как, наверное, легко говорить громкие слова из безопасного места, в котором можно прожить десятилетие или больше. Окруженный охраной, своей семьей и кучей других олигархов в своём огромном подземном городе-бункере. Да, они могли верить в то, что для них жизнь пройдёт легко и красиво.

Слишком эмоционально получилось? Но по-другому никак. Сейчас я сижу в небольшом забаррикадированном помещении и пытаюсь оставить после себя хоть что-то. Какие-то обрывки того, что было до начала конца, историю о том, что жизнь когда-то была нормальной. Для потомков, которые смогут пережить это. Если смогут. И если смогут найти меня, мои останки и эти записи.

Представлюсь: я – Громов Александр Иванович. Это мои дневники, дневники выживающего. Да, именно так. Выживающего, потому-то привычная нам жизнь канула в лету. Хотя нет, выживающие сейчас – это моя семья, оставшаяся в относительной безопасности, – молюсь за них каждый день. А я - погибающий. Замурован в двадцати пяти квадратных метрах без возможности выбраться из-за завала возле выхода. Поэтому остаётся только одно, изливать все случившееся на бумагу. Благо, её здесь осталось очень много.

"Ещё можно попробовать завал разобрать и выбраться", - подумаете вы, читая эти строки?

Ну, что же, идея имеет место быть. Но это опасно, может случиться новый обвал. Все, что над моей головой сейчас, очень неустойчиво из-за взрыва. Это мой склеп и моя могила. Ладно, прочь негативные мысли! Нужно успеть изложить всё случившееся по порядку, пока осталось время, пока остался запас продуктов, воздуха и воды. Итак, поехали.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 04:55
Сегодня, 04:55 by Twilight666Просмотров: 216Комментарии: 30
+3

Ключевые слова: Пандемия вирус авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 06:04
+1
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (3082|-1)
Публикаций: 2 087
Комментариев: 12 313
Хорошее начало истории про пандемию COVID-19. Автор, пишите продолжение! Жду! ) +++

Мой плюс уже кто-то убрал...
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                 
#2 написал: Exeler
Сегодня, 06:20
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 31
Коронавирус - уже тема от которой застрелиться можно. Где её только нет! Разве что на моем ютуб канале или на этом сайте 4stor его нет! Даже ПОЧТИ ЕГО ЗДЕСЬ НЕТ! Лучше бы написал про зомби-апокалипсис. Думаю что после "Сиреноголового монстра всегда следящего за твоим автомобилем" те
ма ЗА будет неплоха для вашего аккаунта.
За коронавирус - минус.
В чем смертельность выживания в таких условиях? То что нельзя из дому выйти? От вируса выздоравливают.

Коронавирус - уже тема от которой застрелиться можно. Где её только нет! Разве что на моем ютуб канале или на этом сайте 4stor его нет! Даже ПОЧТИ ЕГО ЗДЕСЬ НЕТ! Лучше бы написал про зомби-апокалипсис. Думаю что после "Сиреноголового монстра всегда следящего за твоим автомобилем" те
ма ЗА будет неплоха для вашего аккаунта.
За коронавирус - минус.
В чем смертельность выживания в таких условиях? То что нельзя из дому выйти? От вируса выздоравливают.



Я тоже сначал подумал об этом, но когда увидел, что 29 мая все закончится узбагоился.
Зарегистрирован: 1.03.2020
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 07:18
+3
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Комментариев: 5 935
Цитата: Exeler
Коронавирус - уже тема от которой застрелиться можно

Согласна. Уже не первая попытка словить на этом.

И идея мутации от вакцины здесь не свежа.
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#4 написал: Elfin
Сегодня, 07:23
+1
Группа: Редакторы
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Публикаций: 20
Комментариев: 380
Цитата: Exeler
Коронавирус - уже тема от которой застрелиться можно. Где её только нет! Разве что на моем ютуб канале или на этом сайте 4stor его нет! Даже ПОЧТИ ЕГО ЗДЕСЬ НЕТ! Лучше бы написал про зомби-апокалипсис. Думаю что после "Сиреноголового монстра всегда следящего за твоим автомобилем" те
ма ЗА будет неплоха для вашего аккаунта.
За коронавирус - минус.
В чем смертельность выживания в таких условиях? То что нельзя из дому выйти? От вируса выздоравливают.

Коронавирус - уже тема от которой застрелиться можно. Где её только нет! Разве что на моем ютуб канале или на этом сайте 4stor его нет! Даже ПОЧТИ ЕГО ЗДЕСЬ НЕТ! Лучше бы написал про зомби-апокалипсис. Думаю что после "Сиреноголового монстра всегда следящего за твоим автомобилем" те
ма ЗА будет неплоха для вашего аккаунта.
За коронавирус - минус.
В чем смертельность выживания в таких условиях? То что нельзя из дому выйти? От вируса выздоравливают.



Я тоже сначал подумал об этом, но когда увидел, что 29 мая все закончится узбагоился.

Я думаю, автор тут свою фантазию нам хочет показать. Это же не констатация факта, это творческая история. На основании данной темы автор свою историю придумал с неожиданным (все читатели этого ждут), надеюсь, концом. Ну, ждём продолжения.
Зарегистрирован: 22.03.2013
    
#5 написал: Light_a_dark
Сегодня, 08:15
+1
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Публикаций: 42
Комментариев: 1 268
Цитата: Exeler
Коронавирус - уже тема от которой застрелиться можно

Вот, вот. Любая информация про коронавирус задолбала больше, чем он сам.
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
#6 написал: Exeler
Сегодня, 08:47
+2
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Публикаций: 9
Комментариев: 31
То "Ваня кончил. Старуха испарилась", то "Коронавирус - уже тема от которой застрелиться можно"... mmm
Зарегистрирован: 1.03.2020
#7 написал: Estellan
Сегодня, 10:48
+3
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Публикаций: 185
Комментариев: 2 364
Я всегда плюсую творческие от наших авторов.
А вот тема вируса... ее реально МНОГО даже в творческих на фосторе. Как началась паника, так поперла модная тема.
Подумайте над этим, Автор.
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#8 написал: romashka
Сегодня, 13:43
+1
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 75
Ну мля, ну хватит уже!!!! Зашла почитать и тут эта куйня, сил уже больше нет!!!!
Зарегистрирован: 7.02.2014
#9 написал: Light_a_dark
Сегодня, 13:59
0
Группа: Посетители
Репутация: (147|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 1 268
Цитата: romashka
Ну мля, ну хватит уже!!!! Зашла почитать и тут эта куйня, сил уже больше нет!!!!

Да! yaaah hang1 weary 502
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
#10 написал: Twilight666
Сегодня, 14:22
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Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 19
Всем большое спасибо за отзывы!

Внимательно ознакомился с каждым. В начале была идея и ответить на каждый, но боюсь, что из этого получился бы длинный флейм разрозненных ответов. Решил составить один большой текст, уложить своё видение. А также, чтобы каждый участник обсуждения нашёл ответ на свой отзыв.

Иногда идея для написания той или иной зарисовки, короткого рассказа или целой истории – появляется заранее. Долгое время вынашиваешь её, а когда приходит время, состояние и настроение – начинаешь повествование. Осмысленно, обдумывая детали.
Иногда бывают резкие и спонтанные идеи. Мозг или сознание хватают какой-то момент, под рукой оказывается компьютер и есть сводный час / два.

В данном случае, рассказе, идея появилась спонтанно. Больше всего люблю именно это настроение и состояние. Потому-что в эти моменты я полностью погружаюсь в идею и пишу самозабвенно, отключившись от реальности. Хочется добавить, что пишет душа, не задумываясь над сложными деталями, перепрыгивает через них сходу.

Т.к. с пандемией ситуация в реальности непонятная. Я действительно удивляюсь, почему в США и Италии люди пачками…, а у нас просто заражение вверх, но смертность не такая высокая. В общем, я ухватился вот за такие особенности в текущей ситуации и решил сыграть на страхе. Ведь каждый из нас переживает за себя и близких.

Сыграть на страхе, что я имею в виду? Добавить в сюжет «необратимость ситуации». Те нотки и то настроение, которые изменят существование на Земле навсегда. И придёт осознание, что жизнь уже никогда не станет прежней.
Отдельно отмечу пользователя Exeler. Он очень хорошо подчеркнул интересный момент. Есть идея свести всё не к зомби апокалипсису, но к очень похожей ситуации.

По итогу нахожусь в замешательстве и раздумьях. Продолжать ли повествование на сайте? Сам для себя рассказ обязательно завершу. Честно, сейчас уже смущает избитость идеи, да и формат длительного рассказа немного не для этого сайта - общался с администрацией. Нет никак трудностей и ограничений размещать длинные рассказы, но к небольшим историям чуть большее предпочтение.

Ещё раз всем огромное спасибо! Очень приятно читать все отзывы! :)
Зарегистрирован: 13.04.2020
#11 написал: Фингал
Сегодня, 14:28
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 48
слишком фантастично
автор, почитайте рассказ Стивена Кинга "Ночной прибой" - пример как надо про эпидемии интересно писать
хотя может это только мне не понравилось, но рассказ ваш напоминает плохой фильм ужастик
Зарегистрирован: 11.08.2019
#12 написал: Twilight666
Сегодня, 14:36
0
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Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 19
Цитата: Фингал
слишком фантастично
автор, почитайте рассказ Стивена Кинга "Ночной прибой" - пример как надо про эпидемии интересно писать
хотя может это только мне не понравилось, но рассказ ваш напоминает плохой фильм ужастик


Люблю его работы. Кинг - действительно Гений! С большой буквы! :)
Данный рассказ не читал, ознакомлюсь. Спасибо
Зарегистрирован: 13.04.2020
#13 написал: Estellan
Сегодня, 14:38
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Группа: Редакторы
Репутация: (1736|0)
Публикаций: 185
Комментариев: 2 364
Twilight666
Я просто повторю то, что обычно говорю авторам, которые появляются на сайте: "Не торопитесь. Дайте читателям присмотреться к вам. Понять как вы пишете. Очень немногие будут читать роман в трех томах от неизвестного автора. Кроме того, бОльшая часть читателей приходит почитать именно короткие истории, чтобы за вечер\утро их можно было бы освоить несколько и не путаться в персонажах, одновременно вспоминая то, что было в 15 предыдущих главах".
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#14 написал: Light_a_dark
Сегодня, 14:43
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Комментариев: 1 268
Цитата: Twilight666
По итогу нахожусь в замешательстве и раздумьях. Продолжать ли повествование на сайте?

Продолжать нужно, но только не по КВ! Плиз.
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
#15 написал: Twilight666
Сегодня, 14:43
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 19
Цитата: Estellan
Twilight666
Я просто повторю то, что обычно говорю авторам, которые появляются на сайте: "Не торопитесь. Дайте читателям присмотреться к вам. Понять как вы пишете. Очень немногие будут читать роман в трех томах от неизвестного автора. Кроме того, бОльшая часть читателей приходит почитать именно короткие истории, чтобы за вечер\утро их можно было бы освоить несколько и не путаться в персонажах, одновременно вспоминая то, что было в 15 предыдущих главах".


Очень дельный совет. Спасибо. Ценно!
Уже вчера проанализировал этот момент. Некоторое время не понимал, почему у некоторых авторов тысячи и тысячи просмотров, а идёт следующий и у него у всего лишь 100-200-300. Сейчас всё встало на свои места.
Зарегистрирован: 13.04.2020
#16 написал: Фингал
Сегодня, 14:48
+2
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 48
Цитата: Twilight666
Данный рассказ не читал, ознакомлюсь.



лучше в переводе Рейн, перевод Мясникова - совсем не то
если вы конечно не в оригинале читаете :-)
Зарегистрирован: 11.08.2019
#17 написал: Light_a_dark
Сегодня, 14:50
+2
Группа: Посетители
Репутация: (147|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 1 268
Цитата: Estellan
Очень немногие будут читать роман в трех томах от неизвестного автора. Кроме того, бОльшая часть читателей приходит почитать именно короткие истории, чтобы за вечер\утро их можно было бы освоить несколько и не путаться в персонажах, одновременно вспоминая то, что было в 15 предыдущих главах".

Подписываюсь. Когда много букав, тяжеловато.
А если еще и опубликовано без абзацей, то вообще-полный абзац!
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
#18 написал: Фингал
Сегодня, 14:55
+2
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 48
Цитата: Estellan
Очень немногие будут читать роман в трех томах от неизвестного автора.


если написано хорошо - то почему нет
а известное имя писателя - совсем не гарантия качества, одно произведение может быть замечательным, а другое - занудная фигня
Зарегистрирован: 11.08.2019
#19 написал: Estellan
Сегодня, 15:09
+1
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Группа: Редакторы
Репутация: (1736|0)
Публикаций: 185
Комментариев: 2 364
Twilight666
Закономерность. В основном просмотры набирают ИЖ. Раздел творческих историй читают не столь многие. Если история хорошая и попала в Избранное, просмотров побольше.

Light_a_dark
Я знаю)) Самое большое кладбище редких читателей как раз на середине моих сериалов lol

Фингал
Я сужу по себе. Если у автора первая публикация 15 вордовских листов, и это только первая глава первой части, я пройду мимо. Не факт, что автор завершит серию, не факт, что все эти 15 листов у него не растекание мыслью по древу, не факт, что первые 14 листов он не будет пересказывать родословную своей семьи, вплоть до внучатого хомячка двоюродной тетки первой жены брата свекра. А так оно, скорей всего, и будет.
Очень, ОЧЕНЬ мало авторов, которые могут зацепить с первой строки так, что и не обратишь внимания на объем. Процентах в 85 там будет нудятина. Опять же, закономерность)
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#20 написал: Twilight666
Сегодня, 15:23
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 19
Цитата: Фингал
Цитата: Twilight666
Данный рассказ не читал, ознакомлюсь.



лучше в переводе Рейн, перевод Мясникова - совсем не то
если вы конечно не в оригинале читаете :-)


Нет, не в оригинале :) Спасибо

Цитата: Estellan
Twilight666
Закономерность. В основном просмотры набирают ИЖ. Раздел творческих историй читают не столь многие. Если история хорошая и попала в Избранное, просмотров побольше.

Light_a_dark
Я знаю)) Самое большое кладбище редких читателей как раз на середине моих сериалов lol

Фингал
Я сужу по себе. Если у автора первая публикация 15 вордовских листов, и это только первая глава первой части, я пройду мимо. Не факт, что автор завершит серию, не факт, что все эти 15 листов у него не растекание мыслью по древу, не факт, что первые 14 листов он не будет пересказывать родословную своей семьи, вплоть до внучатого хомячка двоюродной тетки первой жены брата свекра. А так оно, скорей всего, и будет.
Очень, ОЧЕНЬ мало авторов, которые могут зацепить с первой строки так, что и не обратишь внимания на объем. Процентах в 85 там будет нудятина. Опять же, закономерность)


Если не сложно, раскройте аббревиатуру ИЖ?
Зарегистрирован: 13.04.2020
#21 написал: Estellan
Сегодня, 15:30
+1
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Группа: Редакторы
Репутация: (1736|0)
Публикаций: 185
Комментариев: 2 364
Twilight666
Истории из Жизни)
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#22 написал: Twilight666
Сегодня, 15:35
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 19
Цитата: Estellan
Twilight666
Истории из Жизни)


А, ок :)

Со мной особых мистических историй не случалось. Фантазия - моё всё!:)
Зарегистрирован: 13.04.2020
#23 написал: Estellan
Сегодня, 15:37
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Группа: Редакторы
Репутация: (1736|0)
Публикаций: 185
Комментариев: 2 364
Twilight666
Не так много авторов честно трудится на ниве Творческих историй. Многие подались в ИЖ. Именно поэтому я перестал читать раздел "из жизни" и поддерживаю всех авторов в своем любимом разделе))
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#24 написал: Exeler
Сегодня, 15:41
+1
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Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 31
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: Exeler
Коронавирус - уже тема от которой застрелиться можно

Согласна. Уже не первая попытка словить на этом.

И идея мутации от вакцины здесь не свежа.

Цитата: Light_a_dark
Цитата: Exeler
Коронавирус - уже тема от которой застрелиться можно

Вот, вот. Любая информация про коронавирус задолбала больше, чем он сам.

Цитата: Twilight666
Всем большое спасибо за отзывы!

Внимательно ознакомился с каждым. В начале была идея и ответить на каждый, но боюсь, что из этого получился бы длинный флейм разрозненных ответов. Решил составить один большой текст, уложить своё видение. А также, чтобы каждый участник обсуждения нашёл ответ на свой отзыв.

Иногда идея для написания той или иной зарисовки, короткого рассказа или целой истории – появляется заранее. Долгое время вынашиваешь её, а когда приходит время, состояние и настроение – начинаешь повествование. Осмысленно, обдумывая детали.
Иногда бывают резкие и спонтанные идеи. Мозг или сознание хватают какой-то момент, под рукой оказывается компьютер и есть сводный час / два.

В данном случае, рассказе, идея появилась спонтанно. Больше всего люблю именно это настроение и состояние. Потому-что в эти моменты я полностью погружаюсь в идею и пишу самозабвенно, отключившись от реальности. Хочется добавить, что пишет душа, не задумываясь над сложными деталями, перепрыгивает через них сходу.

Т.к. с пандемией ситуация в реальности непонятная. Я действительно удивляюсь, почему в США и Италии люди пачками…, а у нас просто заражение вверх, но смертность не такая высокая. В общем, я ухватился вот за такие особенности в текущей ситуации и решил сыграть на страхе. Ведь каждый из нас переживает за себя и близких.

Сыграть на страхе, что я имею в виду? Добавить в сюжет «необратимость ситуации». Те нотки и то настроение, которые изменят существование на Земле навсегда. И придёт осознание, что жизнь уже никогда не станет прежней.
Отдельно отмечу пользователя Exeler. Он очень хорошо подчеркнул интересный момент. Есть идея свести всё не к зомби апокалипсису, но к очень похожей ситуации.

По итогу нахожусь в замешательстве и раздумьях. Продолжать ли повествование на сайте? Сам для себя рассказ обязательно завершу. Честно, сейчас уже смущает избитость идеи, да и формат длительного рассказа немного не для этого сайта - общался с администрацией. Нет никак трудностей и ограничений размещать длинные рассказы, но к небольшим историям чуть большее предпочтение.

Ещё раз всем огромное спасибо! Очень приятно читать все отзывы! :)

Не думал, что стану таким популярным в комментариях к этой публикации

Цитата: Twilight666
Цитата: Estellan
Twilight666
Истории из Жизни)


А, ок :)

Со мной особых мистических историй не случалось. Фантазия - моё всё!:)

Тролль12 родственная душа по паранойе, вы по фантазии.
Зарегистрирован: 1.03.2020
#25 написал: Twilight666
Сегодня, 15:56
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Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 19
Цитата: Estellan
Twilight666
Не так много авторов честно трудится на ниве Творческих историй. Многие подались в ИЖ. Именно поэтому я перестал читать раздел "из жизни" и поддерживаю всех авторов в своем любимом разделе))


Диссонанс - так и чешется спросить верно ли я понимаю ...
ИЖ - это действительно истории из жизни? Или там тоже есть место для полета фантазии? Какие-то легенда, которые нельзя проверить?
Творческие истории - это честное откровение автора что это его фантазия от и до?

Цитата: Exeler
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: Exeler
Коронавирус - уже тема от которой застрелиться можно

Согласна. Уже не первая попытка словить на этом.

И идея мутации от вакцины здесь не свежа.

Цитата: Light_a_dark
Цитата: Exeler
Коронавирус - уже тема от которой застрелиться можно

Вот, вот. Любая информация про коронавирус задолбала больше, чем он сам.

Цитата: Twilight666
Всем большое спасибо за отзывы!

Внимательно ознакомился с каждым. В начале была идея и ответить на каждый, но боюсь, что из этого получился бы длинный флейм разрозненных ответов. Решил составить один большой текст, уложить своё видение. А также, чтобы каждый участник обсуждения нашёл ответ на свой отзыв.

Иногда идея для написания той или иной зарисовки, короткого рассказа или целой истории – появляется заранее. Долгое время вынашиваешь её, а когда приходит время, состояние и настроение – начинаешь повествование. Осмысленно, обдумывая детали.
Иногда бывают резкие и спонтанные идеи. Мозг или сознание хватают какой-то момент, под рукой оказывается компьютер и есть сводный час / два.

В данном случае, рассказе, идея появилась спонтанно. Больше всего люблю именно это настроение и состояние. Потому-что в эти моменты я полностью погружаюсь в идею и пишу самозабвенно, отключившись от реальности. Хочется добавить, что пишет душа, не задумываясь над сложными деталями, перепрыгивает через них сходу.

Т.к. с пандемией ситуация в реальности непонятная. Я действительно удивляюсь, почему в США и Италии люди пачками…, а у нас просто заражение вверх, но смертность не такая высокая. В общем, я ухватился вот за такие особенности в текущей ситуации и решил сыграть на страхе. Ведь каждый из нас переживает за себя и близких.

Сыграть на страхе, что я имею в виду? Добавить в сюжет «необратимость ситуации». Те нотки и то настроение, которые изменят существование на Земле навсегда. И придёт осознание, что жизнь уже никогда не станет прежней.
Отдельно отмечу пользователя Exeler. Он очень хорошо подчеркнул интересный момент. Есть идея свести всё не к зомби апокалипсису, но к очень похожей ситуации.

По итогу нахожусь в замешательстве и раздумьях. Продолжать ли повествование на сайте? Сам для себя рассказ обязательно завершу. Честно, сейчас уже смущает избитость идеи, да и формат длительного рассказа немного не для этого сайта - общался с администрацией. Нет никак трудностей и ограничений размещать длинные рассказы, но к небольшим историям чуть большее предпочтение.

Ещё раз всем огромное спасибо! Очень приятно читать все отзывы! :)

Не думал, что стану таким популярным в комментариях к этой публикации

Цитата: Twilight666
Цитата: Estellan
Twilight666
Истории из Жизни)


А, ок :)

Со мной особых мистических историй не случалось. Фантазия - моё всё!:)

Тролль12 родственная душа по паранойе, вы по фантазии.


Не понял вашу фразу, но интересно. Можно подробнее: "Тролль12 родственная душа по паранойе, вы по фантазии" ???
Зарегистрирован: 13.04.2020
#26 написал: Estellan
Сегодня, 16:02
+1
Онлайн
Группа: Редакторы
Репутация: (1736|0)
Публикаций: 185
Комментариев: 2 364
Twilight666
Если предельно честно, то для каждого типа истории есть свой раздел. То, что произошло в действительности - в свой, то, что вымышлено - в свой, легенды - в своей.
Но никто не отменял и хитрых авторов, которые жаждут славы. Такие авторы пишут истории похожие на то, что может произойти в жизни. Кто-то пытается пересказывать старые творческие своими словами и комментарием в духе: "Рассказала попутчица в поезде, услышал от двоюродного дядьки..." и так далее. Но творчество, оно чувствуется. И если "чуть-чуть приукрасил" читатели еще могут простить, то откровенное "а потом мертвец вылез из гроба и я умер", уже вряд ли.
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#27 написал: Twilight666
Сегодня, 16:08
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 19
Цитата: Estellan
Twilight666
Если предельно честно, то для каждого типа истории есть свой раздел. То, что произошло в действительности - в свой, то, что вымышлено - в свой, легенды - в своей.
Но никто не отменял и хитрых авторов, которые жаждут славы. Такие авторы пишут истории похожие на то, что может произойти в жизни. Кто-то пытается пересказывать старые творческие своими словами и комментарием в духе: "Рассказала попутчица в поезде, услышал от двоюродного дядьки..." и так далее. Но творчество, оно чувствуется. И если "чуть-чуть приукрасил" читатели еще могут простить, то откровенное "а потом мертвец вылез из гроба и я умер", уже вряд ли.


Понял эту тонкую грань здесь. Спасибо :)
Зарегистрирован: 13.04.2020
#28 написал: Estellan
Сегодня, 16:16
+1
Онлайн
Группа: Редакторы
Репутация: (1736|0)
Публикаций: 185
Комментариев: 2 364
Twilight666
Если хотите, я могу вам в личку скинуть ссылку на историю, где автор в итоге настоял, что "все так и было".
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#29 написал: Exeler
Сегодня, 16:16
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 31
Цитата: Twilight666
Цитата: Estellan
Twilight666
Не так много авторов честно трудится на ниве Творческих историй. Многие подались в ИЖ. Именно поэтому я перестал читать раздел "из жизни" и поддерживаю всех авторов в своем любимом разделе))


Диссонанс - так и чешется спросить верно ли я понимаю ...
ИЖ - это действительно истории из жизни? Или там тоже есть место для полета фантазии? Какие-то легенда, которые нельзя проверить?
Творческие истории - это честное откровение автора что это его фантазия от и до?

Цитата: Exeler
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: Exeler
Коронавирус - уже тема от которой застрелиться можно

Согласна. Уже не первая попытка словить на этом.

И идея мутации от вакцины здесь не свежа.

Цитата: Light_a_dark
Цитата: Exeler
Коронавирус - уже тема от которой застрелиться можно

Вот, вот. Любая информация про коронавирус задолбала больше, чем он сам.

Цитата: Twilight666
Всем большое спасибо за отзывы!

Внимательно ознакомился с каждым. В начале была идея и ответить на каждый, но боюсь, что из этого получился бы длинный флейм разрозненных ответов. Решил составить один большой текст, уложить своё видение. А также, чтобы каждый участник обсуждения нашёл ответ на свой отзыв.

Иногда идея для написания той или иной зарисовки, короткого рассказа или целой истории – появляется заранее. Долгое время вынашиваешь её, а когда приходит время, состояние и настроение – начинаешь повествование. Осмысленно, обдумывая детали.
Иногда бывают резкие и спонтанные идеи. Мозг или сознание хватают какой-то момент, под рукой оказывается компьютер и есть сводный час / два.

В данном случае, рассказе, идея появилась спонтанно. Больше всего люблю именно это настроение и состояние. Потому-что в эти моменты я полностью погружаюсь в идею и пишу самозабвенно, отключившись от реальности. Хочется добавить, что пишет душа, не задумываясь над сложными деталями, перепрыгивает через них сходу.

Т.к. с пандемией ситуация в реальности непонятная. Я действительно удивляюсь, почему в США и Италии люди пачками…, а у нас просто заражение вверх, но смертность не такая высокая. В общем, я ухватился вот за такие особенности в текущей ситуации и решил сыграть на страхе. Ведь каждый из нас переживает за себя и близких.

Сыграть на страхе, что я имею в виду? Добавить в сюжет «необратимость ситуации». Те нотки и то настроение, которые изменят существование на Земле навсегда. И придёт осознание, что жизнь уже никогда не станет прежней.
Отдельно отмечу пользователя Exeler. Он очень хорошо подчеркнул интересный момент. Есть идея свести всё не к зомби апокалипсису, но к очень похожей ситуации.

По итогу нахожусь в замешательстве и раздумьях. Продолжать ли повествование на сайте? Сам для себя рассказ обязательно завершу. Честно, сейчас уже смущает избитость идеи, да и формат длительного рассказа немного не для этого сайта - общался с администрацией. Нет никак трудностей и ограничений размещать длинные рассказы, но к небольшим историям чуть большее предпочтение.

Ещё раз всем огромное спасибо! Очень приятно читать все отзывы! :)

Не думал, что стану таким популярным в комментариях к этой публикации

Цитата: Twilight666
Цитата: Estellan
Twilight666
Истории из Жизни)


А, ок :)

Со мной особых мистических историй не случалось. Фантазия - моё всё!:)

Тролль12 родственная душа по паранойе, вы по фантазии.


Не понял вашу фразу, но интересно. Можно подробнее: "Тролль12 родственная душа по паранойе, вы по фантазии" ???

Ну тоже люблю выдумывать истории и выкладывать. но обычно все заканчивается пшиком. То есть дурдомом.
Зарегистрирован: 1.03.2020
#30 написал: Twilight666
Сегодня, 16:30
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 19
Цитата: Exeler
Цитата: Twilight666
Цитата: Estellan
Twilight666
Не так много авторов честно трудится на ниве Творческих историй. Многие подались в ИЖ. Именно поэтому я перестал читать раздел "из жизни" и поддерживаю всех авторов в своем любимом разделе))


Диссонанс - так и чешется спросить верно ли я понимаю ...
ИЖ - это действительно истории из жизни? Или там тоже есть место для полета фантазии? Какие-то легенда, которые нельзя проверить?
Творческие истории - это честное откровение автора что это его фантазия от и до?

Цитата: Exeler
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: Exeler
Коронавирус - уже тема от которой застрелиться можно

Согласна. Уже не первая попытка словить на этом.

И идея мутации от вакцины здесь не свежа.

Цитата: Light_a_dark
Цитата: Exeler
Коронавирус - уже тема от которой застрелиться можно

Вот, вот. Любая информация про коронавирус задолбала больше, чем он сам.

Цитата: Twilight666
Всем большое спасибо за отзывы!

Внимательно ознакомился с каждым. В начале была идея и ответить на каждый, но боюсь, что из этого получился бы длинный флейм разрозненных ответов. Решил составить один большой текст, уложить своё видение. А также, чтобы каждый участник обсуждения нашёл ответ на свой отзыв.

Иногда идея для написания той или иной зарисовки, короткого рассказа или целой истории – появляется заранее. Долгое время вынашиваешь её, а когда приходит время, состояние и настроение – начинаешь повествование. Осмысленно, обдумывая детали.
Иногда бывают резкие и спонтанные идеи. Мозг или сознание хватают какой-то момент, под рукой оказывается компьютер и есть сводный час / два.

В данном случае, рассказе, идея появилась спонтанно. Больше всего люблю именно это настроение и состояние. Потому-что в эти моменты я полностью погружаюсь в идею и пишу самозабвенно, отключившись от реальности. Хочется добавить, что пишет душа, не задумываясь над сложными деталями, перепрыгивает через них сходу.

Т.к. с пандемией ситуация в реальности непонятная. Я действительно удивляюсь, почему в США и Италии люди пачками…, а у нас просто заражение вверх, но смертность не такая высокая. В общем, я ухватился вот за такие особенности в текущей ситуации и решил сыграть на страхе. Ведь каждый из нас переживает за себя и близких.

Сыграть на страхе, что я имею в виду? Добавить в сюжет «необратимость ситуации». Те нотки и то настроение, которые изменят существование на Земле навсегда. И придёт осознание, что жизнь уже никогда не станет прежней.
Отдельно отмечу пользователя Exeler. Он очень хорошо подчеркнул интересный момент. Есть идея свести всё не к зомби апокалипсису, но к очень похожей ситуации.

По итогу нахожусь в замешательстве и раздумьях. Продолжать ли повествование на сайте? Сам для себя рассказ обязательно завершу. Честно, сейчас уже смущает избитость идеи, да и формат длительного рассказа немного не для этого сайта - общался с администрацией. Нет никак трудностей и ограничений размещать длинные рассказы, но к небольшим историям чуть большее предпочтение.

Ещё раз всем огромное спасибо! Очень приятно читать все отзывы! :)

Не думал, что стану таким популярным в комментариях к этой публикации

Цитата: Twilight666
Цитата: Estellan
Twilight666
Истории из Жизни)


А, ок :)

Со мной особых мистических историй не случалось. Фантазия - моё всё!:)

Тролль12 родственная душа по паранойе, вы по фантазии.


Не понял вашу фразу, но интересно. Можно подробнее: "Тролль12 родственная душа по паранойе, вы по фантазии" ???

Ну тоже люблю выдумывать истории и выкладывать. но обычно все заканчивается пшиком. То есть дурдомом.


Любви все возрасты покорны. Пусть даже это и любовь к прозе :) Всё получится! :)

Цитата: Estellan
Twilight666
Если хотите, я могу вам в личку скинуть ссылку на историю, где автор в итоге настоял, что "все так и было".


Буду рад )
Зарегистрирован: 13.04.2020
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