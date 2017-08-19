Пандемия. Вступление

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 04:55

Twilight666 Просмотров: 216 Комментарии: 30 +3 Сегодня, 04:55 by

После прочтения прошу сообщить, выкладывать ли мне следующую главу рассказа? Буду ждать ваши комментарии.Пандемия COVID-19 оказалась на много серьезнее, чем предполагалось.В коде ДНК вируса было два небольших, отдельно заслуживающих внимания, элемента – спусковые механизмы, как прозвали их вирусологи. Один из них запускал тот или иной сценарий развития болезни и её распространения. Элемент ориентировался на носителя, место распространения – погоду, влажность и многие другие факторы. Поэтому где-то смертность была зашкаливающей, а где-то шёл только прирост числа зараженных, с низким количеством летальных исходов.Второй элемент не был задействован и находился в спящем режиме. При более детальном изучении, в нём обнаружили возможность изменять ДНК того, в чьём теле он окажется. На этом вирусологи и решили сыграть, разработав антидот. Надеялись, что вместе с разработанным ими решением - вакциной, пойдёт цепная реакция, и вирус уничтожит сам себя.Вышло не так. В связке с разработанным лекарством элемент вируса действительно активировался и оказался не спасением, а настоящей угрозой планетарного масштаба! Китайский Ухань победил эпидемию? Город снова открылся? Я вас умоляю! Именно вирусологи из Китая и нашли это ошибочное решение, предоставив его на всеобщее обозрение миру, без соответствующих тестов. Как гром среди ясного неба по их стране, а потом и по всей планете, прокатилась новая, более страшная эпидемия, выкосив более 30% населения, и ещё около 40% превратив в мутировавших существ. Остальные 30% с ужасом наблюдали за происходящим. Отсутствие времени на тесты и проверки сыграло с человечеством очень злую шутку! Когда вакцину поставили на поток и привили ей более половину земного шара, тогда и раскрылась отсроченная правда действия антидота. Он действительно лечил основные симптомы. Но вместе с этим, человек терял свой истинный облик превращаясь в монстра.На текущий момент есть два подтипа, существующие на нашей планете."Чистые" – так называют в наше время естественно переболевших людей, оставшихся в живых. К ним также относятся ещё 3% с врожденным иммунитетом.И второй подтип – "мутировавшие" (дословно - мутанты). В сводках новостей тех дней, кроме количества зараженных и умерших, стала фигурировать шкала – "количество мутантов". И точная цифра по этому параметру.- Мутанты? - спросите вы удивленно.Да, именно они! Существа с безобразными наростами на разных частях тела. Вздувшаяся грудная клетка из-за аномального роста лёгких. Непропорционально длинные конечности и многое другое. И главное: почти у большинства из них происходили необратимые изменения мозга. Но об этом стало известно слишком поздно, когда чистое человечество оказалось на грани исчезновения. Физические и физиологические процессы происходили не сразу, а вакцинная была слишком масштабной и стремительной.Те мутанты, кто сохранил свой рассудок, не спешили помогать чистым в их неравной борьбе, помня прошлые унижения.- Какие унижения? – спросите вы ещё более удивленно.А теперь включите воображение, что делали в наше время с людьми, страдавшими разными синдромами, например синдромом Дауна? Правильно, многие считали их лишней ячейкой общества. Их обходили стороной, их мало брали на работу, на них смотрели свысока, считали изгоями! А теперь вернемся в действительность. Представьте, что было, когда появилось некоторое количество мутировавших, но ещё осознающих себя людьми существ?Верно! Начался их геноцид!А теперь на полгода вперед. Представьте улицы, которые наводнили сотни тысяч мутантов, и чистые оказались в меньшинстве. В тот момент геноцид изменил направление. Мутанты начали истреблять людей. Вместе с этим начался дефицит продуктов, анархия на улицах. Правительство? Ещё раз ха! Оно капитулировало, сложив полномочия, когда запахло жаренным. Президент, конечно, пытался с экрана телевизора подбадривать население, настраивать всех на то, что все обязательно закончится и закончится хорошо. Разрабатывал какие-то планы и стратегии. Искал новый антидот даже!Показуха, да и только! Как, наверное, легко говорить громкие слова из безопасного места, в котором можно прожить десятилетие или больше. Окруженный охраной, своей семьей и кучей других олигархов в своём огромном подземном городе-бункере. Да, они могли верить в то, что для них жизнь пройдёт легко и красиво.Слишком эмоционально получилось? Но по-другому никак. Сейчас я сижу в небольшом забаррикадированном помещении и пытаюсь оставить после себя хоть что-то. Какие-то обрывки того, что было до начала конца, историю о том, что жизнь когда-то была нормальной. Для потомков, которые смогут пережить это. Если смогут. И если смогут найти меня, мои останки и эти записи.Представлюсь: я – Громов Александр Иванович. Это мои дневники, дневники выживающего. Да, именно так. Выживающего, потому-то привычная нам жизнь канула в лету. Хотя нет, выживающие сейчас – это моя семья, оставшаяся в относительной безопасности, – молюсь за них каждый день. А я - погибающий. Замурован в двадцати пяти квадратных метрах без возможности выбраться из-за завала возле выхода. Поэтому остаётся только одно, изливать все случившееся на бумагу. Благо, её здесь осталось очень много."Ещё можно попробовать завал разобрать и выбраться", - подумаете вы, читая эти строки?Ну, что же, идея имеет место быть. Но это опасно, может случиться новый обвал. Все, что над моей головой сейчас, очень неустойчиво из-за взрыва. Это мой склеп и моя могила. Ладно, прочь негативные мысли! Нужно успеть изложить всё случившееся по порядку, пока осталось время, пока остался запас продуктов, воздуха и воды. Итак, поехали.

Ключевые слова: Пандемия вирус авторская история

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