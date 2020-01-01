Ему не место в этом мире. Часть 1

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 16:51

Fahrengeit Просмотров: 75 Комментарии: 0 0 Сегодня, 16:51 by

В этом году весна пришла рано – уже к началу февраля растаял последний снег, а из-под него показались подснежники. Даже перелетные птицы понемногу начали возвращаться, наполняя своим пением потеплевший воздух. Говорили люди, что неспроста все это, рано еще мол, да мало кто их слушал – хоть и было в этой местности подобное впервые, но уж не совсем от мира жители отрезаны. Вон, в некоторых странах зимы вообще, можно сказать, не наступало, даже температура почти ни разу не опускалась ниже нуля. Так что особо не беспокоились.Был обычный в меру теплый вечер. На скамейке у парка сидел мужчина лет тридцати на вид, рыжеволосый, одетый в светло-зеленую, крайне необычную одежду. Не имел он при себе ни телефона, ни плеера, ни книг каких-нибудь. Он лишь улыбался, то и дело поднимая взгляд вверх и наблюдая за пролетавшими радостно чирикающими птицами, которые уже явно готовились ко сну, ибо путь они держали к свитым на деревьях гнездам. Редкие прохожие мало обращали внимания на этого странноватого незнакомца, а те, кто смотрел в его сторону, недоуменно хмыкали или пожимали плечами – уж больно необычно выглядел он по сравнению с ними всеми. Если не считать уже упомянутых волос и одежды, кожа его была довольно бледной, и могло показаться, будто он и на солнце-то едва ли бывал. Но надолго никто взгляда не задерживал – ну приезжий какой-нибудь, иностранец, и не таких видали. Может, из севера откуда, кто ж его разберет? И так и проходили мимо.Но одна девушка все ж таки после недолгих раздумий села рядом с ним и с любопытством уставилась на него.- Эмм… здрасьте, - неуверенно заговорила она. – Вы простите, что я так бестактно, но я таких, как Вы, в нашем городке еще не видела никогда. Вы ведь иностранец, правда? А откуда, если не секрет? Меня, кстати, Таня зовут. – Уже тараторила она.С губ незнакомца не сходила улыбка. Девушка забеспокоилась было, но лишь на мгновение – улыбка эта была какой-то по-отечески теплой, даже согревающей, прям под стать погоде.- А ты не из робкого десятка, - заговорил он каким-то шелестящим, напоминавшим легкий ветерок голосом. – Не боишься вот так легко к незнакомцам подсаживаться?- А чего мне бояться? – Таня прищурилась. – Не похожи Вы на маньяка какого-нибудь.- Ну да, ты права. Ладно, раз спрашиваешь, было бы невежливо промолчать, - он протянул руку, и на его ладонь неожиданно совершенно без какого-либо страха уселся воробей. Девушка опешила, не веря своим глазам. – Из Норвегии я, не так давно приехал. Люблю вот путешествовать, разные страны познавать, с интересными людьми знакомиться. А что касается имени, то можешь называть меня, ну, скажем, Бджарт.- Сложное-то какое имя у Вас, - не особо внимательно отозвалась Таня, все еще изумленная поведением птицы, которая как ни в чем не бывало, уселась на большой палец иностранца, смотря ему, казалось, прямо в глаза. – Ой, извините, мне уже идти пора, - опомнившись, воскликнула она. – Стемнеет вот-вот, а мой папа не любит, когда я поздно прихожу домой. Рада была познакомиться, - и девушка, махнув на прощание рукой, быстрым шагом направилась в сторону жилых домов. Бджарт не стал покидать скамейку, так и держа в руке засыпающего мирным ночным сном воробья и, казалось, убаюкивая его.***- А где Вы сейчас живете? Наверное, снимаете квартиру какую-нибудь? – спросила Таня.На следующий день они встретились там же, у парка. «Видимо, любит он это места сильно, раз каждый день сидит тут», - думала девушка. На сей раз никакие птицы к нему не подлетали, хоть и кружились над головой.- Нет, - все тем же спокойным, тихим голосом отвечал он. – Я здесь живу.- Что, прямо тут? Да бросьте, Вы не похожи на бездомного.- А кто сказал, что я бездомный, - так самая, обезоруживающая улыбка. – Ведь как раз сейчас ты и видишь жилье мое.«Неужели сумасшедший какой-то?», - подумала Таня. – Да вроде и нет. Хотя, эта его улыбка постоянная, и манера голоса…»Странное чувство охватило ее. Вдруг ей показалось, будто волосы у иностранца и не рыжие вовсе, а скорее золотистые, блестящие на солнце, будто драгоценный металл. Она помотала головой, отгоняя наваждение. И правда, чего только не померещиться после изнурительных занятий в колледже. Тем не менее, одна мысль все же осталась – имя-то ему подходит как нельзя лучше, ведь Бджарт значит «яркий», «светлый». Но было в нем что-то странное, чего девушка не могла объяснить. Будто веяло от него какой-то отрешенностью от мира сего. Да и ощущала себя Таня рядом с ним спокойно, даже умиротворенно, забывая о разных невзгодах и проблемах. Необычный он был, норвежец этот, необычный и притягательный, по-хорошему притягательный.Но суждено было тогда случиться тому, что раз и навсегда разделило жизнь девушки на «до» и «после».Вдоволь пообщавшись с Бджартом, она, как и вчера, к вечеру отправилась домой. И уже в какой-то сотне метров ее дорогу пересек парень, примерно ее возраста, с хитрым и довольно наглым взглядом. «О нет», - пронеслось в ее голове. И было чего занервничать, ведь это – Андрей, главный задира среди всех ее однокурсников. Ни для кого не секрет, что поступил он лишь немалым связям его отца в мэрии, ведь сам студент от силы пару-тройку раз появлялся на занятиях, то и дело доводя преподавателей до белого каления. Но сделать они ничего не могли, поскольку боялись его родителя как огня. Многочисленные драки, приставания к девушкам, недвусмысленные намеки – и это лишь малая часть его не самых лицеприятных дел. Правда, Таню он до этого момента особо не трогал, а вот сейчас весь его вид говорил о намерениях.- Это чего же ты, Танюха, так поздно гуляешь? – вкрадчиво поинтересовался он, окидывая ее взглядом с ног до головы. – Не знал, что ты прям такая храбрая. А мне нравятся подобные.Не имея желания вступать с ним в диалог, девушка хотела было проскочить мимо, но тот внезапно резко схватил ее за запястье.- Ну чего же ты убегаешь? – он засмеялся. – Я тебе больно не сделаю. Наоборот, тебе понравится, - и он, не говоря больше ни слова, потянул ее прямо в парк. Таня с криком пыталась вырваться, но Андрей был куда сильнее и не обращал на ее потуги никакого внимания. Они были уже у самих деревьев, когда Таня обернулась к знакомой скамейке. Иностранец, конечно же, был там.- Помоги! – в отчаянии закричала она сквозь слезы, и в этот момент Андрей толкнул ее в спину, заставив упасть. Они были уже на территории парка. Парень чувствовал полную безнаказанность. Людей сейчас здесь почти нет, а те, кто есть, вмешиваться не станут точно. Он был уверен в этом целиком и полностью, но на этот раз ошибся.- Нехорошо себя ведешь, друг мой, - послышался сзади голос. – Ох нехорошо.Андрей повернулся, в его руке блеснул нож. Перед ним стоял тот самый незнакомец, которого окликнула Таня. Парень сразу понял, что это иностранец какой-то, видимо, недавно в городке, и со всеми жителями незнаком. Что ж, тем хуже для него.- Лучше тебе не лезть, - сказал он грозным, как ему казалось, голосом. – Ты меня не знаешь, и поверь, лучше, чтобы так и оставалось.- Хмм, - незнакомец задумчиво почесал подбородок и глянул на прижавшуюся к стволу дерева Таню. – Я, пожалуй, так не думаю. Шел бы ты отсюда, мальчишка.- Что-о-о? – Андрей разозлился не на шутку. – Черт его знает, кто ты такой и вообще откуда, но ты зря нарываешься.- О, ну конечно же, не зря, - улыбка.Андрей окончательно вышел из себя и замахнулся ножом. Он целился в плечо, не собираясь убивать незнакомца – лишь ранить, все же убийцей парень не был и становиться вовсе не желал. Но то, что произошло дальше, он запомнил точно на всю жизнь.Иностранец даже не попытался увернуться. Нож ударил ему как раз туда, куда направлял его Андрей и… лезвие со звоном переломалось пополам. С ужасом парень заметил продырявленную одежду на месте удара и бледную кожу под ней, без малейшей царапины или хотя бы капельки крови. Разом растеряв всю свою злость, он заорал и со всех ног бросился бежать, не разбирая дороги и лишь чудом не попав под два подряд автомобиля.Иностранец наклонился к Тане. Сейчас она выглядела не менее испуганной, чем ее несостоявшийся обидчик. Она четко видела удар ножом, слышала звук ломавшегося лезвия.- Кто… кто Вы такой? Нет! – выдавила она из себя, пытаясь отползти, но страх сковывал ее движения.- Не бойся, - в его голосе звучала искренняя забота. – Я тебя не обижу. Знай и правда ты, кто я, то поверила бы мне.В небе неожиданно запели птицы, как дневные, так и ночные. Ветер прошелся парком, зашелестев кронами деревьев и быстро разогнав облака. Лунный свет скользнул между крон, и вокруг мужчины отчетливо образовался золотистый, даже золотой ореол. Догадка, безумная, немыслимая для любого, казалось, человека, возникла у Тани в голове. Разом стал понятный и ранний приход весны, и необъяснимое поведение птиц, и исходящее от него тепло.- Вас ведь зовут на самом деле не Бджарт, верно? – он кивнул.

Ключевые слова: Бездомный девушка иностранец авторская история

Другие, подобные истории: