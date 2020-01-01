Вечно врут эти астрологи

Сделано_в_СССР Просмотров: 61 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 18:05 by

В квартире густели сумерки, висела непривычная тишина, иногда нарушаемая мурчанием сонного кота. Домовёнок вскарабкался по дивану на подоконник и стал смотреть как в окнах дома напротив загорается свет. Сияли гирлянды и ёлки, быстро мелькали тени, колыхались занавески, по свежему снежку на дорожках к подъездам торопились люди.Обида комком подкатила к горлу. Он любил своё жильё, семью, с которой жил, радовался и огорчался вместе с ними, болел, когда нездоровилось кому-то из них. Молодые муж с женой и их маленькая дочка жили дружно, у них часто бывали гости, сияли глаза и румянились щёки, играла музыка и звенели хрустальные бокалы. Домовёнок улыбался шуткам и потихоньку скидывал колбасу со стола своему другу коту. Однажды он даже посодействовал началу романа подружки хозяйки с застенчивым молодым человеком, поглаживая руки то одного, то другого, что заставляло её отчаянно кокетничать, а его - краснеть.И зачем только накануне он поддался на уговоры кота забраться на чердак, где в окошко было обещано лунное затмение? Как раз в это время произошла ссора между хозяевами, в итоге жена вздыхала заперевшись в ванной, а хмурый хозяин непрерывно дымил сигаретами и кашлял на кухне. И вот уже целый день квартира пустовала, хозяева разъехались к родителям, наговорив на прощание сгоряча неприятных слов друг другу. Он потёр кулачками влажные глаза, шмыгнул носом.Подошедший кот разлёгся у тёплой батареи:- Не переживай. Это всё аура лунного затмения, шлейф событий тянется неделю, потом всё наладится и они помирятся. Глупость несусветная - ругаться родным людям. А спроси их из-за чего поссорились - причину не вспомнят. Сами же теперь и переживают.- Зачем нам неделя? Новый Год через два дня, а не через неделю. Я чувствую, как малышка плачет, уже сегодня вечером может заболеть. И нет у нас ни ёлки, ни пирогов.- Се ля ви, прими свершившийся факт и смирись... Вот только в животе урчит от голода, хозяева не позаботились о пропитании. Жалко, что мыши у нас не водятся, ужин был бы обеспечен.Свершившийся факт... Нет, ему не под силу отменить лунное затмение, даже могущественной тётке - лесной фее с этим не справиться. Но ведь учила же она его: зри в корень! А в корне что? Его отсутствие в квартире в момент ссоры! Это можно исправить! Для этого его силёнок должно хватить! Он быстро скользнул в самый тёмный угол, свернулся калачиком и забормотал:- Абракадабра...чур нас подагра, ссора и швабра... будь праздник завтра...У домовёнка искрились вихры, пальчики подрагивали, сам он раскачивался, повторяя заклинание. Кот встревожился, глядя на чудодейство, вскочил, выгнул спину, распушил хвост, грозно засверкал глазищами, но на всякий случай сиганул подальше.А домовёнок уже был во вчерашнем дне, отказался от предложения пойти на чердак, лихо пронёсся по квартире, свалил в ванной ковш с водой, погремел ключами в прихожей, подвигал стоящими на столе чашками, рассыпал кулёк с конфетами на кухне. Готовая разразиться ссора так и не началась, вместо этого хозяева вместе осторожно обошли квартиру, а потом посмеялись над своим испугом.Только тогда домовёнок успокоился, в доме снова стало тихо и темно. Он выбрался из угла и вскарабкался на подоконник. За окошком танцевали снежинки, посреди двора улыбался снеговичок с детским ведёрком набекрень. А по тротуару к подъезду его хозяева везли на санках ёлку. Они шутили, хозяин помахивал рукой с сумкой, рассказывая что-то, рядом с мамой подпрыгивала малышка. Устроившийся рядом на подоконнике кот удовлетворённо замурчал:- Вечно врут эти астрологи. Будут у нас пироги и ёлка. Как ты думаешь... не забыли колбасу купить?Автор - Елена Феева.

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