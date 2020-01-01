Вечно врут эти астрологи
В квартире густели сумерки, висела непривычная тишина, иногда нарушаемая мурчанием сонного кота. Домовёнок вскарабкался по дивану на подоконник и стал смотреть как в окнах дома напротив загорается свет. Сияли гирлянды и ёлки, быстро мелькали тени, колыхались занавески, по свежему снежку на дорожках к подъездам торопились люди.
Обида комком подкатила к горлу. Он любил своё жильё, семью, с которой жил, радовался и огорчался вместе с ними, болел, когда нездоровилось кому-то из них. Молодые муж с женой и их маленькая дочка жили дружно, у них часто бывали гости, сияли глаза и румянились щёки, играла музыка и звенели хрустальные бокалы. Домовёнок улыбался шуткам и потихоньку скидывал колбасу со стола своему другу коту. Однажды он даже посодействовал началу романа подружки хозяйки с застенчивым молодым человеком, поглаживая руки то одного, то другого, что заставляло её отчаянно кокетничать, а его - краснеть.
И зачем только накануне он поддался на уговоры кота забраться на чердак, где в окошко было обещано лунное затмение? Как раз в это время произошла ссора между хозяевами, в итоге жена вздыхала заперевшись в ванной, а хмурый хозяин непрерывно дымил сигаретами и кашлял на кухне. И вот уже целый день квартира пустовала, хозяева разъехались к родителям, наговорив на прощание сгоряча неприятных слов друг другу. Он потёр кулачками влажные глаза, шмыгнул носом.
Подошедший кот разлёгся у тёплой батареи:
- Не переживай. Это всё аура лунного затмения, шлейф событий тянется неделю, потом всё наладится и они помирятся. Глупость несусветная - ругаться родным людям. А спроси их из-за чего поссорились - причину не вспомнят. Сами же теперь и переживают.
- Зачем нам неделя? Новый Год через два дня, а не через неделю. Я чувствую, как малышка плачет, уже сегодня вечером может заболеть. И нет у нас ни ёлки, ни пирогов.
- Се ля ви, прими свершившийся факт и смирись... Вот только в животе урчит от голода, хозяева не позаботились о пропитании. Жалко, что мыши у нас не водятся, ужин был бы обеспечен.
Свершившийся факт... Нет, ему не под силу отменить лунное затмение, даже могущественной тётке - лесной фее с этим не справиться. Но ведь учила же она его: зри в корень! А в корне что? Его отсутствие в квартире в момент ссоры! Это можно исправить! Для этого его силёнок должно хватить! Он быстро скользнул в самый тёмный угол, свернулся калачиком и забормотал:
- Абракадабра...чур нас подагра, ссора и швабра... будь праздник завтра...
У домовёнка искрились вихры, пальчики подрагивали, сам он раскачивался, повторяя заклинание. Кот встревожился, глядя на чудодейство, вскочил, выгнул спину, распушил хвост, грозно засверкал глазищами, но на всякий случай сиганул подальше.
А домовёнок уже был во вчерашнем дне, отказался от предложения пойти на чердак, лихо пронёсся по квартире, свалил в ванной ковш с водой, погремел ключами в прихожей, подвигал стоящими на столе чашками, рассыпал кулёк с конфетами на кухне. Готовая разразиться ссора так и не началась, вместо этого хозяева вместе осторожно обошли квартиру, а потом посмеялись над своим испугом.
Только тогда домовёнок успокоился, в доме снова стало тихо и темно. Он выбрался из угла и вскарабкался на подоконник. За окошком танцевали снежинки, посреди двора улыбался снеговичок с детским ведёрком набекрень. А по тротуару к подъезду его хозяева везли на санках ёлку. Они шутили, хозяин помахивал рукой с сумкой, рассказывая что-то, рядом с мамой подпрыгивала малышка. Устроившийся рядом на подоконнике кот удовлетворённо замурчал:
- Вечно врут эти астрологи. Будут у нас пироги и ёлка. Как ты думаешь... не забыли колбасу купить?
Автор - Елена Феева.
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Сегодня, 18:05 by Сделано_в_СССРПросмотров: 61Комментарии: 0
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