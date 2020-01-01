Новичок

Сделано_в_СССР Просмотров: 55 Комментарии: 0 +3 Вчера, 22:18 by

– Вот что им неймется? Живут в своем уютном мире. Но нет же! Подавай мистики и острых ощущений.Над небольшой комнатой кружили три духа, наблюдая за приготовлениями компании ребят.- Так дети же, что с них взять, - отозвался второй дух, - что-то ты сегодня, Порфирий, разворчался.- Дак я что, я ничего. Надоели уже, ничего нового, одна скукота, – дух Порфирий тяжело вздохнул и завис под люстрой.Компания подростков уселась вокруг круглого столика, на котором стояли свечи, лежало перевернутое блюдце и лист бумаги с криво начерченными значками.- Никита, я боюсь, - прошептала одна из девочек, - Может не надо, вдруг мы что-то не так сделаем?- Нормально все будет, в интернете все описано от и до, осталось только решить, чей дух будем вызывать. - отозвался мальчик.- Может, Пушкина? – предложил один из ребят.- Да нет, банально, давайте Ивана Грозного!- Страшно, лучше Петра Первого или Маяковского.Ребята заспорили, один из духов тем временем лениво проплыл над столом.- Решали бы они уже быстрее! Нам вечность, что ли тут с ними сидеть? – У Порфирия определенно было сегодня плохое настроение.Второй дух по имени Игнатий, тем временем склонился над листом бумаги.- Это что за знаки такие диковинные? – с интересом спросил он.- Да леший их разберет, срисуют со своих экранов всякую ерунду, и верят, что это магические символы. - отозвался третий дух – Нестер. – Однако вроде они уже пришли к соглашению.Ребята тем временем закончили спорить, и положили руки на блюдце.- Кого они там хоть собрались вызывать? – спросил Порфирий.- Александра Македонского, – хмыкнул Нестер.Порфирий насмешливо фыркнул, и пламя свечей немного затрепетало. Подростки вздрогнули от легкого сквозняка.- Никита, давай не будем, - снова заканючила девочка.- Да тихо ты, - шикнул на нее мальчик, - Дух Александра Македонского, приди к нам! – И ребята замерли, глядя на блюдце.Игнатий тем временем склонился над блюдцем, и начал аккуратно его поворачивать.- Я здесь… - прочитал шепотом один из мальчиков.- Что бы им такого написать? – на миг задумался дух, - О, кажется, знаю!Но тут одна из девочек не выдержала, отдернула руку, завизжала, и включила свет.- Эх, не успел, огорчился Игнатий. - ладно, здесь мы больше не нужны, - можем возвращаться.Три духа облюбовали на окраине леса небольшую заброшенную избушку, которую гордо называли Домом. Причем Домом именно с большой буквы. Сюда они возвращались после трудов и забот. Дом состоял из одной комнаты с давно остывшей печью, вдоль стен стояли лавки, а по центру большой круглый стол. Иногда в избушку забредали охотники или уставшие путники, тогда печь начинала весело трещать дровами, а духи перебирались на чердак, не желая тревожить незваных гостей. Там они лежали на сухой прошлогодней траве и слушали веселые байки путников, а после охраняли их сон.За окном едва забрезжил рассвет, когда Нестер сел на лавке и многозначительно произнес:- У нас новенький. Надо обучить и пристроить к делу. Должен появиться с минуты на минуту.- Давненько у нас не было новеньких, неужели мы не справляемся, что нам подыскивают помощников. - проворчал Порфирий.Игнатий свесился с печи, нехотя оторвавшись от оставленной кем-то книги:- Скоро рождество, опять девицы будут гадать на суженых-ряженых, потом каникулы, выходные у людей, они нам еще зададут работы. Вспомни прошлый год! А с помощником попроще будет.- Ты его еще обучи, этого помощника! Пришлют какого-нибудь разгильдяя, который и теории толком не знает! - Порфирий хотел еще поворчать, но вспомнил прошлый год, и умолк.- А вот, кажется, и он! – Нестер повернулся к центру комнаты, где из дымки появился новый дух. Это был молодой парень в круглых очках и с растрепанными волосами.- Здрасьте! – несмело поздоровался он, - я Сеня, ой, ну то есть Арсений.Видно было, что ему немного не по себе, поэтому Игнатий дружелюбно улыбнулся, и протянул ему руку:- Я Игнатий, а это Нестер и Порфирий, представил он своих друзей. Откуда ты будешь, и как к нам занесло?Арсений поправил очки, и немного замешкался, не зная с чего начать. Наконец, он взял себя в руки:- Ну, мне посоветовали отправиться к вам на обучение. Сказали, что дело ответственное, важное, и к нему надо подойти очень серьезно. Я не имею взысканий и порицаний, поэтому могу претендовать на должность вашего помощника.- А ты хоть знаешь, чем мы занимаемся, и в чем заключается дело? – иронично спросил Порфирий.- Нет, - грустно отозвался Арсений.- Да хватит тебе! - примирительно произнес Игнатий, - Все расскажем и всему научим.Нестер проплыл по комнате, и уселся на дубовый табурет у печи. Затем жестом пригласил остальных занять свои места на лавках.- Итак! – начал он. – Прежде чем приступить к практике, ты должен знать, чем мы занимаемся.Мы живем параллельно миру людей, и предпочли бы не вмешиваться в их жизнь, но вот, увы, они не могут не лезть к нам. Люди любят гадать, и устраивать всякие спиритические сеансы. В основном ими руководит желание порисоваться перед другими людьми и пощекотать себе нервы, соприкоснувшись с чем-то мистическим и загадочным. Конечно, способы для этого они выбирают самые глупые. Блюдца, свечи, зеркала и прочее.Мы отслеживаем их ритуалы, иногда даем ответы от имени тех, к кому они обращаются, если вопрос действительно серьезный. Ты должен понимать, что наши собратья не стали бы действительно посещать людей по первой просьбе, у них своих дел хватает.- Но разве нельзя просто не обращать внимания на их попытки? – заметил Арсений.- Нельзя. Не получая ответа, люди могут начать искать более сильные способы связи, и однажды освободят замурованных демонов. Такое было пару раз за их историю, и это привело к глобальным катастрофам в их и нашем мире. Мы просто поддерживаем с ними связь, чтобы они не лезли дальше.- Не думай, что нужно будет давать много ответов, чаще всего достаточно просто обозначить свое присутствие, чтобы они больше никогда не лезли к нам. Некоторым можно даже прямым текстом сказать. – усмехнулся Порфирий.- Мы поддерживаем веру людей в мистику, и держим границу, за которую им не стоит переступать раньше времени. - сказал Игнатий. – И на этом собственно теория заканчивается. Сегодня вечером отправишься с нами на сеанс, и сам все увидишь.Арсений серьезно кивнул.***На столе лежало блюдце. Компания, сосредоточившись, смотрела на буквы, которые показывала стрелка. Игнатий аккуратно вел рукой, стараясь не касаться ничьих пальцев, которые и так уже были белыми от напряжения. Однако никто не спешил прервать сеанс, хотя было видно, что ребятам очень страшно.Арсений внимательно наблюдал за его работой. У него в голове роились тысячи вопросов, но он понимал, что сейчас для них не время. Порфирий, скучая, рассматривал люстру, Нестер неслышно подсказывал, как лучше отвечать. Наконец сеанс был окончен. Ребята так же напряженно сидели за столом, когда духи отправились к Дому.- Это просто потрясающе! Невероятно! – у Арсения зашкаливали эмоции. Он провел уже несколько дней, наблюдая за гаданиями и спиритическими сеансами, и его восторгу не было предела. Работа казалась необычайно увлекательной, и ему не терпелось поскорее приступить к делу самому.Нестер занял свое место у окна, и ушел в себя.Порфирий, как обычно ворчал, осуждая глупость людей и их самих. Игнатий, не найдя книги или хотя бы газеты, кружил по комнате.- А может, наш ученик уже сам попробует? Специфику он вроде понял, а мы, если что, подскажем и направим, - предложил он.У Арсения загорелись глаза.- Рано ему еще! - возразил Порфирий, пусть пока наблюдает.- Согласен, общаться ему еще рано, – отозвался Нестер, - однако он может начать с чего-нибудь попроще.Поникнувший было дух взбодрился и с надеждой посмотрел на старца.Игнатий загадочно улыбнулся:- С гаданий, что ли?- А почему бы и нет, работа несложная. - отозвался Нестер. – Послезавтра две девицы собрались гадать на суженых через зеркала, надо всего лишь показаться в зеркальном коридоре, а потом задуть свечи, справишься?- Конечно! – счастью Арсения не было предела. – Делов-то!***- Давай, ставь вот так. Теперь свечи. – Девушка закрыла одно из зеркал тканью, так как ей было очень неуютно перед зеркальным коридором.- Наташ, неужели ты совсем не боишься? – Вторая девушка принесла свечи, и растеряно крутила в руках спичечный коробок. – Мне бабушка говорила, что нельзя гадать с зеркалами, это опасно, мало ли что мы можем там увидеть…- Какая у нее, однако, здравомыслящая бабушка. - иронично произнес Порфирий, - Жаль только, что внучка не следует ее советам.Арсений тем временем перемещался по комнате, пытаясь скрыть свое волнение,- Посчитать до тридцати, мелькнуть в коридоре, задуть свечу. Посчитать, мелькнуть, задуть. Посчитать… - шепотом повторял он про себя.- Да ладно, зря так волнуешься. Вторая даже не решится, дел на пару минут. – Порфирий провел пальцем по люстре, - Пыльно, однако.- Только не задень ничего на столе, и не коснись девушки, напугаешь. – Серьезно предупредил Игнатий.Нестер воздержался от советов, и только многозначительно взглянул на юношу.Наташа посмотрела на часы. До полуночи оставалось несколько минут.- Пора! – решилась она. И, немного подумав, предложила подруге, - Давай ты у двери постоишь, что-то мне не по себе. Главное стой тихо, как будто тебя нет здесь.- Интересно, кого они пытаются этим одурачить? – Порфирий занял удобное место под потолком, - Ну, нет, так нет, сделаем вид, что мы ее не видим.Игнатий вопросительно посмотрел на него, и тоже махнул рукой, - Ладно, не в первый раз, пусть стоит. Готов? - обратился он к Арсению. Тот только сдавленно кивнул.Девушка тем временем распустила волосы, сняла покрывало со второго зеркала, и зажгла свечи. Затем села на стул, и напряженно замерла, вглядываясь в зеркальный коридор.- Один, два… двадцать восемь, двадцать девять, тридцать. Пора!Когда он возник между зеркалами, за спиной девушки, та подскочила от неожиданности. Испугавшись реакции, Арсений взмахнул рукой, и одна из свечей начала падать. Он успел подхватить ее, и поставить на место.- Теперь задуть свечи – произнес он про себя, набрал воздух и… - Наташа накинула покрывало на зеркало, как раз в тот момент, когда Арсений хотел задуть свечу. Он попытался увернуться, но не успел. Пытаясь скинуть с себя ткань, дух заметался по комнате, роняя предметы, девушки истошно визжали, кидая в него все, что попадется под руку. Наконец в ситуацию вмешались старшие духи. Игнатий скинул с Арсения покрывало, и открыл окно, а Порфирий с Нестером подхватили его и они все исчезли.***Арсений сидел на крыльце Дома в подавленном состоянии и невидящим взглядом смотрел перед собой.- Поговори с ним, - обратился Нестер к Игнатию, - У всех случаются неудачи.- Три часа как сидит, – грустно произнес Порфирий, - Слишком серьезно все воспринял. Растерялся, запаниковал. Так молодо-зелено, наберется еще опыта.Игнатий опустился на крыльцо рядом с поникшим духом.- Зря паниковал. Надо было просто растаять и пройти сквозь эту несчастную тряпку.Арсений не ответил, продолжая смотреть в несуществующую точку.- Не принимай все так близко. Все начинали с неудач. – Игнатий задумался на миг, и продолжил. – Мы ведь тоже не сразу со всем разобрались. Случались и ошибки, и провалы.- Причем провалы грандиозные! – Порфирий выплыл из Дома, и сел рядом. – Я, помню, однажды хотел сделать сеанс связи более таинственным, и потушить на люстре пару ламп, а в итоге уронил ее на стол. Здоровенная, хорошая люстра была, умели же делать пару столетий назад. Делать умели… а вот крепить качественно нет.- А что с людьми стало? – повернулся к нему Арсений.- Не помню уже, вроде все живы были, тогда. А люди сказали, что их бог наказал.- Люди умеют объяснить самое необъяснимое явление. Они ценят свое спокойствие, и могут объяснить все что угодно, кроме того – зачем ввязываются туда, куда не просят. – Нестер тоже присоединился к компании. – Завтра ты в этом убедишься, мы еще раз посетим их, и сам все поймешь.- Я думал, что после такого провала уже недостоин быть вашим учеником.- Провалы бывают у всех, без них не будет опыта. – мудро заметил Игнатий.***- Покрывало металось по комнате, как приведение, разбрасывая вещи, а потом оно вдруг успокоилось, и легло на кровать. – взволновано рассказывала Наташа за завтраком родителям.- Когда я вошел в комнату, вещи разбрасывали только вы, а несчастное покрывало трепетало от сквозняка. Оно с удовольствием улетело бы, если могло, вы же такой бедлам устроили, переполошили весь дом! – отец Наташи намазал бутерброд, и протянул дочке. – Вместо того, чтобы ерундой заниматься, лучше бы учили уроки.Четыре духа сидели на антресолях, наблюдая за семьей.- Пап, ты не понимаешь, окно сначала было закрыто. Оно само открылось! А еще свеча начала падать со стола, но потом передумала и вернулась на место. И ведь даже не погасла!- Я свечи забыл потушить! – прошептал Арсений. Остальные духи только усмехнулись.- Мам ты хоть мне веришь? – Наташа повернулась к матери, но та лишь неопределенно пожала плечами, и посмотрела на мужа.Тот кашлянул, и ненадолго задумался, потом его лицо просветлело.- Кажется, я понял, что произошло на самом деле! У окна видимо сломалась ручка, после завтрака посмотрю, что с ним можно сделать. Когда на улице поднялся ветер, оно открылось, а ты в этот миг взмахнула покрывалом. Его подхватило сквозняком, и начало носить по комнате, вы же с Лизой перепугались, и вместо того, чтобы закрыть окно, начали крушить комнату.- А свеча?- Если бы свеча начала падать – она бы упала, или потухла. У тебя просто расшалились нервы, и мозг выкинул такую шутку.- Я думаю, отец прав, вряд ли в вашей комнате вчера заблудился какой-нибудь дух, который решил попугать вас от скуки. – примирительно завершила мама. – Лучше пей чай, пока не остыл.- То есть все так просто завершилось? – недоуменно спросил Арсений. – Они вот так легко для себя все объяснили?- Осталась одна маленькая деталь. – Игнатий загадочно взглянул на Порфирия, и тот в свою очередь понимающе кивнул.- Можем возвращаться Домой. Только ручку на окне надо открутить.- Зачем? – удивился Арсений.- Пусть думают, что были правы.Автор - Властилина Усанова.

Ключевые слова: Комната духи лес избушка гадания стажировка

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