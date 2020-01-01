Философский камень

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 15:58

Arhip Просмотров: 3 Комментарии: 0 0 Сегодня, 15:58 by

Полдень. Скучно. Ни одного посетителя за день. Хозяин кабинета устал от безделья.В дверь робко заглянул невысокий сухонький Старичок в фуфайке, валенках и еврейской шапочке-кипе.- Проходите, гражданин! Присаживайтесь, - следователь, развалившись в кресле, указал на стул.Старичок присел на самый краешек, по-девичьи сведя колени. Жилистые руки сдёрнули и нервно затеребили шапочку.- Итак, с чем пришли? - лениво и барственно процедил Следователь.- С повинной, - смиренно ответил посетитель. Следователь подобрался, достал лист бумаги, но отвлёкся на телефонный звонок, успев, то ли попросить, то ли приказать:- Представьте всё в письменном виде. По порядку, с подробностями.Через полчаса перед Следователем лежала «явка с повинной» на полстраницы, а Старичок покорно ждал приговора.Служитель закона просмотрел документ, помотал головой, словно отмахиваясь от наваждения.- Подождите, что вы тут написали? Вы утверждаете, что являетесь Леонардо да Винчи?Старичок гордо выпрямился и выпятил грудь колесом:- Это был расцвет моего творчества! Золотой век!- И в то же время вы - Иероним Босх?Посетитель сконфуженно развёл руками:- Период психологической депрессии.- И вы же - Сальвадор Дали?Старичок воинственно упёр руки в бока:- Ну поэкспериментировал немного! С кем не бывает!- Хорошо. Но вы ещё и Казимир Малевич!Старичок горестно вздохнул и бросил шапочку на пол:- Творческий кризис!Следователь расслабил узел галстука, махом, как водку, выпил стакан воды и зачитал вслух:- «Последние семьдесят лет прожил в шкуре Зураба Церетели»! Как это понимать?Дед язвительно изогнул бровь и процедил:- Конъюнктура, мать её!- Хорошо, но как же вас тогда зовут в действительности?- Известно как - Николас Фламель! Вы что, «Гарри Поттер и философский камень» не читали? Зря. Познавательная книжечка. Обо мне там, правда, маловато сказано.Следователь вытер платочком лоб, подозревая неладное, но продолжил чтение:- «В XVI веке изобрёл философский камень, который использовал в личных корыстных целях, скрываясь от инквизиции и НКВД». Как вам это удалось? Особенно от последней инстанции?Старичок, видя искренний интерес со стороны Следователя, охотно пояснил:- Ну с инквизицией, известное дело, было проще. Напишешь чей-нибудь портрет и ждешь, когда оригинал умрет. А потом объявляешься под видом эксперта и говоришь, что это автопортрет великого художника. Фотографию и дактилоскопию тогда ещё не изобрели, Интернета и баз данных не завели. Так что всё просто. Как знакомые начинают стареть, переселяешься в другой город под новым именем. Если кто из старых знакомых тебя и увидит, сделаешь каменное лицо: обознался, мол. Так и жил. А вот от НКВД-то пришлось побегать. Научился гримироваться. Потом, когда медицина дошла до пластических операций, снова полегчало. Хочешь - под грузина, хочешь - под испанца, а то и под араба обработают. Лишь бы здоровье позволило. Только на криминале каком-нибудь не засветись, и всё будет в порядке.Беседа вошла в мирное русло. Следователь немного успокоился, решив, что перед ним мирный сумасшедший.- А почему же вы не сообщили о своём изобретении в органы? Может, не пришлось бы скрываться? Гении нужны любой власти.Дедок скептически хмыкнул:- Как не сообщил? Сообщил! Потом еле ноги унёс. Один из опытных образцов так в инквизиции и остался. Только неправильно они его использовали. Не тем людям жизнь продляли.- Если ваши показания правдивы, назовите лиц, использовавших философский камень. Имена, адреса, явки, пароли. Судя по всему, речь идёт о разветвлённой тайной организации.- Ну почему же тайной? И не разветвлённая она вовсе! Один я остался!- Как же так? Если кто-то ещё пользовался камнем, он должен жить вечно. Ну или несколько столетий, и оставить след в истории.- Так они и оставили. А сами ушли. Судите сами. Александр Македонский...- Гражданин Македонский умер в древности, а камень вы синтезировали в шестнадцатом веке!- А я и не говорю, что он пользовался. Он и мечтать не мог о том, чего достиг Меншиков. Почитай, две Отечественные войны Россия на его плечах вынесла. Был Меншиков - бил шведов, стал Кутузов - бил французов, как Жуковым объявился, так немцам конец пришёл! А Малюта Скуратов, например, и в шкуре Берии столько жизней угробил, что и сосчитать страшно! Наполеон дослужился до Гитлера. А вы думаете, почему фюрер так подражал Бонапарту? Просто делал работу над ошибками. Тот же русский вариант, но в другом исполнении. Гитлер-то лучше был подготовлен.- Подождите, но о каждом, кроме Малюты и Меншикова, столько книг издано, биографии чуть ли не поминутно расписаны. Как же они так «перевоплощались», что у них в каждой эпохе находились друзья детства?Старичок посмотрел на Следователя как на слабоумного:- А как у тебя на каждое дело свидетели находятся? Вот так и у них находились. Кто перепутал, кто примазаться к славе захотел, а кого и вовсе журналисты придумали!- Ну хорошо, а почему же они всё-таки умерли?- Так все когда-то умирают. Камень продляет жизнь, но не даёт бессмертия. А от насильственной смерти никто не застрахован. Даже если всё время камень при себе иметь. Так кто ж им такое позволил бы. Передрались они из-за него. Ну и начали уничтожать соперников понемногу. Один я и остался, потому как у меня личный образец.- Почему же вы решили прийти ко мне с повинной? Вы - единственный человек, проживший пятьсот лет. Прямо Кощей Бессмертный какой-то!- Звали меня и так. Надоело мне прятаться. Жизнь хороша, пока молод. До такой степени надоело бездарные памятники ваять! А слышать дифирамбы в свой адрес и знать, что всё самое лучшее ты сделал более пятисот лет назад, думаете, легко? Я пережил свою славу! А каково жён, детей да внуков хоронить! - Старик всхлипнул. - Помер вчера сынок-то последний. Пора и мне уходить.- А камень зачем хотите сдать? Вы же говорите, что в первый раз его использовали бездарно. Такие ужасы рассказываете: Малюта Скуратов - Берия, Наполеон - Гитлер! Зло растёт в геометрической прогрессии! Ну, Меншиков - Кутузов - Жуков - куда ни шло! А другие положительные примеры были? Кто-то стал лучше?Старичок вздохнул:- Нет, не стал. Только хуже. Все начинали думать, что они - почти боги. Плохо от них людям было. Только Меншиков-то и исправился. Не знаю я, зачем принёс тебе камень. Наверное, хочу, чтобы ещё какое-то время про меня говорили, помнили. Пусть хоть проклинают, но помнят.Следователю показалось, что Старичок полез в карман за носовым платком, но тот положил на стол обломок кирпича. Служитель закона понял, что над ним открыто издеваются. Он был уже готов вызвать охрану, чтобы определить этого старого «шутника» на пятнадцать суток за хулиганство, но в дверь заглянул Доктор, знаками показывая, что хотел бы забрать своего пациента, но так, чтобы тот ничего не понял. Следователь кивнул.- Ну что ж. Вина ваша велика. Придётся немного посидеть у нас в КПЗ - до выяснения обстоятельств. Понимаете, мне нужно кое-что уточнить, проверить.Громко, чтобы слышно было в коридоре, Следователь скомандовал:- Уведите гражданина! Поместите его в камеру. Только без грубости. Раскрой-Харя, тебя это в первую очередь касается! Чтобы кулаки при себе придержал. А то постоянно оформляем арестантов в лазарет, после «несчастных случаев».Раскрой-Харя вместе с напарником «упаковали» Старичка в наручники и вывели в коридор. После непродолжительного шума за дверью в кабинет вошёл Доктор.Следователь приподнялся в кресле, здороваясь. Врач расшаркался перед хозяином кабинета.- Что, он действительно болен? - поинтересовался Следователь, предложив Доктору присесть.- Увы, безнадёжно! Достался мне в наследство от предшественника. Ума не приложу, как ему удаётся убегать от санитаров. Вы уже пятый представитель власти, к которому он обратился, - улыбнулся медик. - Подбирает где-то кирпичи и несёт сдавать. Пока он чиновникам голову морочит, мы успеваем его найти. Ну посудите сами, разве этот кирпич похож на философский камень?Доктор говорил мягко, улыбаясь. Весь он светился добродушием. Но когда рука медицинского работника протянулась, чтобы взять обломок кирпича, Следователь неожиданно для себя в последний момент выхватил его.- Извините, гражданин. Это - вещественное доказательство. Руками трогать не рекомендуется.Следователь встал и, повернувшись к гостю спиной, открыл сейф, намереваясь спрятать туда камень. Он не увидел, как Доктор достал шприц, и через несколько секунд отключился, получив приличную дозу снотворного в мягкое место.Доктор приоткрыл дверцу сейфа и осторожно взял с верхней полочки обломок кирпича.Выходя из кабинета, обернулся к лежащему на полу Следователю:- Извини, амиго! У меня не было другого выхода. Революция в опасности! Фиделю нужна новая жизнь.Автор - Марина Урусова.

Ключевые слова: Камень бессмертие следователь доктор

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