Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Утро на том свете

Утро на том свете


Панкрат проснулся оттого, что комнату озарял свет восходящего солнца. Открыв глаза, он понял, что наконец-то выспался, и, потянувшись, ощутил небывалую лёгкость в теле. Но самое главное, что совсем не было боли от физических перенапряжений последних дней.

Протянув руку в сторону, Панкрат понял, что жены рядом нет. Мужчина повернул голову и увидел просто помятую подушку и пустую простыню. Встав с постели, Панкрат ещё раз потянулся и зевнул. И только сейчас понял, как свеж и чист воздух в комнате. Мужчина очень удивился и стал специально принюхиваться, но воздух правда был очень чистым и свежим.

Всё так же принюхиваясь, Панкрат вышел на летнюю кухню. Окна летней кухни выходили ровно на восток. Поэтому лучи восходящего солнца не встречали препятствий в виде штор. Панкрат специально так расположил летнюю кухню своего дома, когда строил дом, чтобы любоваться рассветами, и не хотел, чтобы даже тюль висела на окнах.

У окна стояла Галина, жена Панкрата, и смотрела в окно. Галина была на третьем месяце беременности, и Панкрат очень переживал за жену. Панкрат медленно подошёл к жене и обнял её за талию. Галина прижалась к нему спиной, взяв за обнявшие её руки. Панкрат прижался носом к волосам жены и принюхался. От жены исходил приятный запах роз. «Как раньше», - мелькнуло в его голове.

- Как красиво, - произнесла Галина.

- Да, - подтвердил всё ещё удивлённый Панкрат.

- Почему так раньше не было?

- Мы никогда не успевали на рассвет.

- И такая мирная и тёплая тишина. Ты слышишь?

- Да, - Панкрат только сейчас заметил, что нет привычного шума последних дней.

- Интересно, что случилось? - спросила Галина.

- Наверное, всё потушили, - не зная, что сказать, ответил Панкрат.

Уже три недели деревня, где жили Панкрат и Галина, была затянута едким дымом лесных пожаров. Горела тайга. А деревня прилегала к лесу очень близко. Поначалу спасательные службы не тушили и не поливали лес, примыкающий к территории деревни, и никак не предупреждали местных жителей. Селяне сами кое-как добились выделения средств на спасение своей деревни. Но уезжать из деревни никто не хотел. Все ждали действий спасателей и при этом сами ограждали деревню полосой перекопанной земли, поливали водой ближайший лес.

И три недели жители дышали едким дымом, завешивали окна и двери мокрыми тряпками, и наблюдали алое зарево над лесом, стоявшим рядом с деревней и простиравшимся до горизонта. И с каждым днём зарево становилось всё ярче. И каждый день был сумеречен из-за дыма, застилавшего солнечный свет. И каждая ночь была багряная от отблесков лесных пожаров за горизонтом.

И вдруг такое утро. Свежее и спокойное. Солнце медленно вставало над лесом в чистом голубом небе. Лес стоял, как ни в чём не бывало. Воздух был прозрачен и чист. Панкрат дышал и никак не мог надышаться. Вдруг потянуло гарью. Панкрат открыл глаза и посмотрел в сторону, откуда пошёл запах. Но запах уже пропал, зато из дверей появился кот и, мяукнув, запрыгнул на подоконник. Галина почесала кота за ухом и тот замурлыкал. Панкрат снова закрыл глаза, крепче обнял жену и продолжил наслаждаться утром, слушая тихое мурлыканье кота.

Вдруг Панкрат почувствовал лёгкую вибрацию и снова открыл глаза. Сначала он не понял, откуда идёт это ощущение. Но тут Галина повернулась к нему лицом, и он заметил в её глазах волнение. Только мужчина собрался произнести вопрос, как Галина стала светиться белым светом. Лучи стали выходить из её тела, и уже через секунду она превратилась во вспышку света и исчезла. Кот обернулся на Панкрата, и, мяукнув от недовольства, что его перестали гладить, спрыгнул на пол. Панкрат всё ещё стоял ошарашенный, и не мог понять, что происходит.

Обойдя весь дом, но так и не найдя жены, Панкрат несколько раз ущипнул себя. Он всё ещё не верил в происходящее. И думал, что продолжает спать. Побродив по дому, Панкрат вышел во двор и пошёл к соседям. В соседях у Панкрата и Галины жили родители мужа. Родители Галины жили на другом конце деревни. Зайдя во двор к родителям, Панкрат сразу пошёл в дом. Иван Пантелеевич и Марфа Степановна сидели за столом и пили чай.

- А вот и сын пожаловал, - сказал Иван Пантелеевич.

- А Галина не с тобой? - почему-то с надеждой в голосе спросила Марфа Степановна.

- Я думал она у вас.

- А ты её утром видел, сынок? - спросил Иван Пантелеевич.

- Ну, да. Только она засветилась вся и исчезла, - рассказал Панкрат.

- Значит, обратно вернулась, - заключил Иван Пантелеевич.

- Это её ребеночек спас! Значит, не оборвётся наш род, - улыбнулась Марфа Степановна.

- Куда вернулась? – не понял Панкрат.

- Ты присядь сынок, мы теперь на том свете, а она, значит, обратно вернулась, - сказал Иван Пантелеевич.

- Как это? – спросил Панкрат, присаживаясь за стол.

- Сгорела наша деревня, сынок, - ответила Марфа Степановна, наливая чай сыну, - а Галину, значит, откачали. Всё-таки не зря спасатели приехали накануне, - Марфа Степановна заплакала.

- Ну ты чего? – начал успокаивать жену Иван Пантелеевич.

- Да мы-то ладно! Вот их молодых жалко, за что? – вопрошала сквозь слёзы Марфа Степановна.

Панкрат сидел и молча смотрел в окно, помешивая ложечкой чай. В голове всё ещё не укладывалось, что он умер и что жену он увидит очень не скоро. Жену, которую обнимал только сегодня утром. И даже не знал радоваться этому или нет. Всё-таки она жива и родит ему сына. А он будет ждать здесь. На том свете.

Автор - неизвестен.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:40
Сегодня, 14:40 by Сделано_в_СССРПросмотров: 58Комментарии: 0
+1

Ключевые слова: Тайга пожар деревня родители свечение возвращение на том свете

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.