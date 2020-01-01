Утро на том свете

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:40

Сделано_в_СССР Просмотров: 58 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 14:40 by

Панкрат проснулся оттого, что комнату озарял свет восходящего солнца. Открыв глаза, он понял, что наконец-то выспался, и, потянувшись, ощутил небывалую лёгкость в теле. Но самое главное, что совсем не было боли от физических перенапряжений последних дней.Протянув руку в сторону, Панкрат понял, что жены рядом нет. Мужчина повернул голову и увидел просто помятую подушку и пустую простыню. Встав с постели, Панкрат ещё раз потянулся и зевнул. И только сейчас понял, как свеж и чист воздух в комнате. Мужчина очень удивился и стал специально принюхиваться, но воздух правда был очень чистым и свежим.Всё так же принюхиваясь, Панкрат вышел на летнюю кухню. Окна летней кухни выходили ровно на восток. Поэтому лучи восходящего солнца не встречали препятствий в виде штор. Панкрат специально так расположил летнюю кухню своего дома, когда строил дом, чтобы любоваться рассветами, и не хотел, чтобы даже тюль висела на окнах.У окна стояла Галина, жена Панкрата, и смотрела в окно. Галина была на третьем месяце беременности, и Панкрат очень переживал за жену. Панкрат медленно подошёл к жене и обнял её за талию. Галина прижалась к нему спиной, взяв за обнявшие её руки. Панкрат прижался носом к волосам жены и принюхался. От жены исходил приятный запах роз. «Как раньше», - мелькнуло в его голове.- Как красиво, - произнесла Галина.- Да, - подтвердил всё ещё удивлённый Панкрат.- Почему так раньше не было?- Мы никогда не успевали на рассвет.- И такая мирная и тёплая тишина. Ты слышишь?- Да, - Панкрат только сейчас заметил, что нет привычного шума последних дней.- Интересно, что случилось? - спросила Галина.- Наверное, всё потушили, - не зная, что сказать, ответил Панкрат.Уже три недели деревня, где жили Панкрат и Галина, была затянута едким дымом лесных пожаров. Горела тайга. А деревня прилегала к лесу очень близко. Поначалу спасательные службы не тушили и не поливали лес, примыкающий к территории деревни, и никак не предупреждали местных жителей. Селяне сами кое-как добились выделения средств на спасение своей деревни. Но уезжать из деревни никто не хотел. Все ждали действий спасателей и при этом сами ограждали деревню полосой перекопанной земли, поливали водой ближайший лес.И три недели жители дышали едким дымом, завешивали окна и двери мокрыми тряпками, и наблюдали алое зарево над лесом, стоявшим рядом с деревней и простиравшимся до горизонта. И с каждым днём зарево становилось всё ярче. И каждый день был сумеречен из-за дыма, застилавшего солнечный свет. И каждая ночь была багряная от отблесков лесных пожаров за горизонтом.И вдруг такое утро. Свежее и спокойное. Солнце медленно вставало над лесом в чистом голубом небе. Лес стоял, как ни в чём не бывало. Воздух был прозрачен и чист. Панкрат дышал и никак не мог надышаться. Вдруг потянуло гарью. Панкрат открыл глаза и посмотрел в сторону, откуда пошёл запах. Но запах уже пропал, зато из дверей появился кот и, мяукнув, запрыгнул на подоконник. Галина почесала кота за ухом и тот замурлыкал. Панкрат снова закрыл глаза, крепче обнял жену и продолжил наслаждаться утром, слушая тихое мурлыканье кота.Вдруг Панкрат почувствовал лёгкую вибрацию и снова открыл глаза. Сначала он не понял, откуда идёт это ощущение. Но тут Галина повернулась к нему лицом, и он заметил в её глазах волнение. Только мужчина собрался произнести вопрос, как Галина стала светиться белым светом. Лучи стали выходить из её тела, и уже через секунду она превратилась во вспышку света и исчезла. Кот обернулся на Панкрата, и, мяукнув от недовольства, что его перестали гладить, спрыгнул на пол. Панкрат всё ещё стоял ошарашенный, и не мог понять, что происходит.Обойдя весь дом, но так и не найдя жены, Панкрат несколько раз ущипнул себя. Он всё ещё не верил в происходящее. И думал, что продолжает спать. Побродив по дому, Панкрат вышел во двор и пошёл к соседям. В соседях у Панкрата и Галины жили родители мужа. Родители Галины жили на другом конце деревни. Зайдя во двор к родителям, Панкрат сразу пошёл в дом. Иван Пантелеевич и Марфа Степановна сидели за столом и пили чай.- А вот и сын пожаловал, - сказал Иван Пантелеевич.- А Галина не с тобой? - почему-то с надеждой в голосе спросила Марфа Степановна.- Я думал она у вас.- А ты её утром видел, сынок? - спросил Иван Пантелеевич.- Ну, да. Только она засветилась вся и исчезла, - рассказал Панкрат.- Значит, обратно вернулась, - заключил Иван Пантелеевич.- Это её ребеночек спас! Значит, не оборвётся наш род, - улыбнулась Марфа Степановна.- Куда вернулась? – не понял Панкрат.- Ты присядь сынок, мы теперь на том свете, а она, значит, обратно вернулась, - сказал Иван Пантелеевич.- Как это? – спросил Панкрат, присаживаясь за стол.- Сгорела наша деревня, сынок, - ответила Марфа Степановна, наливая чай сыну, - а Галину, значит, откачали. Всё-таки не зря спасатели приехали накануне, - Марфа Степановна заплакала.- Ну ты чего? – начал успокаивать жену Иван Пантелеевич.- Да мы-то ладно! Вот их молодых жалко, за что? – вопрошала сквозь слёзы Марфа Степановна.Панкрат сидел и молча смотрел в окно, помешивая ложечкой чай. В голове всё ещё не укладывалось, что он умер и что жену он увидит очень не скоро. Жену, которую обнимал только сегодня утром. И даже не знал радоваться этому или нет. Всё-таки она жива и родит ему сына. А он будет ждать здесь. На том свете.Автор - неизвестен.

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