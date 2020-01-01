Домовой

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:10

Сделано_в_СССР Просмотров: 55 Комментарии: 0 0 Сегодня, 00:10 by

"Мама! Там кто-то бегает! Я боюсь спать!" - каждый раз перед сном, маленькая Маша кричала маме."Маша, ты уже большая, это соседи топают, дома бояться нечего! Ложись спать, завтра в садик не встанешь!" - поцеловав дочку, сказала Анна."Опять она выдумывает, наверное, много разрешаю смотреть мультиков, вот и мерещится всякое", - подумала Анна. Маша застонала и спряталась под одеяло с головой. Эх, ладно, лягу сегодня с дочкой.Анна обняла Машу, и она тут же засопела своим маленьким носиком. Сон начал подступать уже и к ней самой, и тут послышалось "топ-топ… топ-топ-топ... топ" как будто и в правду кто-то бегал. "Наверное, мерещится уже", - подумала Аня и провалилась в сон.Ночью она проснулась, с ужасом понимая - на ней сидит кто-то маленький и смотрит! Анна хотела закричать, но не смогла вымолвить и слова! Через долю секунды маленькое существо исчезло. Дрожащая Анна включила ночник, проверила дочку и побежала к мужу в спальню."Антон! Антон! Просыпайся! На мне кто-то сидел и смотрел!" - будила мужа Анна."Господи, вы что, сговорились! Мне завтра на работу! Кто на тебя может смотреть! Ладно, Маша маленькая, но ты-то куда?!" - не поверил ей муж.Анна походила еще по квартире, поняв, что все вроде тихо и спокойно, легла обратно к сопящей дочке. Заснуть было ужасно страшно, но организм взял свое, и под утро она сдалась.Встав на завтрак, Анна чувствовала себя разбитой. Вся ночь в страхе, а ведь Машуля права, или же правда померещилось. Антон подшучивал над своими девчонками, собираясь на работу. Анна же собрала Машу в садик и отправила её с мужем, пусть по пути завезет, на прогулки сегодня она не в состоянии.Подремав еще пару часиков, Анна приготовила кофе и позвонила матери."Алло! Мама! Привет! Ох, ну и ночка сегодня была! Почудится же такое!" - рассказала подробно о случившемся, Анна."Знаешь, а ведь это не просто так! Есть такое поверье, если приходит домовой, его надо задобрить, и как появится - спросить "к худу или добру"... что ответит, того и ожидать стоит", - посоветовала мама Анне."Ничего себе! Его еще и спросить его надо! Кошмар. Не знаешь что лучше, думать, что мерещится или еще и спросить! Ужас! А если ответит... клиника какая-то..." - размышляла Анна.Вечером, перед сном, Анна решила, спать она будет опять с дочкой. Так и Маше спокойней, и она проверит, показалось или нет.Перед тем как лечь спать, Анна налила в блюдце молока и положила рядом пару конфет "для домового". Почитав на ночь добрую сказку, девочки заснули.Ночью Анна проснулась от звонкого смеха. Она уж опять хотела закричать, но горло как сковало! Вспомнив совет матери, она мысленно спросила: "К худу или добру?" Смех залился еще громче, и послышалось эхом: "К добру!"После этого домовой перестал являться и беспокоить семью. Какое-то время Анна боялась засыпать и оставлять Машу одну, но потом все нормализовалось, и она успокоилась.А еще через некоторое время муж Анны получил в наследство от дальней родственницы квартиру. Совпадение или нет, они не знают, муж до сих пор думает, что Анне все померещилось.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Дочка Маша топот маленькое существо домовой наследство квартира

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