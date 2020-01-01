Денежный дед

Летяга Просмотров: 43 Комментарии: 0 +2 Вчера, 22:41 by

К полуночи вдруг пошёл снег, делая мохнатыми ветки окрестных тополей и укрывая сверкающим в свете фонарей покрывалом крыши машин.За окном тепло, максимум два–три градуса мороза, ветра нет, и снежинки, плавно кружась, опускаются на спящий город. Казалось, ещё полчаса назад было видно звёзды, а тут на тебе, эта красота.Маша обожала такую погоду.- Жаль, погулять не с кем,- подумала она, глядя в окно. - Все спят давно. Даже окна окрестных домов не светятся. И Витька ещё не скоро приедет. Одной сходить, что ли?Сперва она только улыбнулась своей мимолётной мысли побродить ночью под снегопадом, но через пару минут, надев курточку и шапку, натянув на ноги лёгкие сапожки, а на руки варежки, закрыв квартиру, спускалась по лестнице к выходу из подъезда.На улице не было ни души. Снежинки приятно касались её тёплого лица. Маша прошлась до сквера, прогулялась там минут десять, пролагая по снежному полотну витиеватые тропинки из своих следов, а после отправилась домой. Девушка почти дошла до поворота, от которого оставалось метров двадцать до её подъезда, когда заметила пухленького мальчика лет десяти в чёрной курточке или коротком пальто, не разглядеть. Парнишка шёл перед ней, поэтому она видела лишь его спину. Расчищая ногой снег, ребёнок явно что-то искал.- Наверное, ключи потерял, - подумала девушка. – Но почему он один, ведь уже ночь.Она решила, что мальчику необходима её помощь. На улице никого нет, а что если пацан не найдёт ключи? Не оставаться же ему здесь одному. Раз не идёт домой, значит, там никого нет, и открыть двери ему никто не сможет. Она прибавила шаг.Внезапно, что-то сверкнуло у неё под ногами.Маша наклонилась и подняла припорошенную снегом монету. Она была размером с пятикопеечную времён СССР, только раза в два толще. Такую девушка никогда не видела, к слову сказать, денежка была очень тяжёлой для своего небольшого размера.Странные буквы украшали овальной рамкой портрет в центре. С изображения смотрел морщинистый старик с маленькими злыми глазками, тонкими губами и большим крючковатым носом.– Наверное, игрушечная, - подумала Маша. - Уж не её ли ищет мальчик?Внезапно резко подул ледяной ветер, швыряя охапками снежные хлопья девушке в лицо.Парнишка уже прошёл поворот к её дому и двигался дальше, расчищая дорогу и вглядываясь в темноту.- Мальчик, подожди, ты не это ищешь? - изо всех сил пытаясь не наглотаться залетающих в рот снежинок, прокричала Маша.Ребёнок резко остановился и, развернувшись, побежал к ней навстречу.Девушка снова посмотрела на монетку. Когда мальчик подбежал, она подняла глаза и, вскрикнув от ужаса, отшатнулась назад.Перед ней стоял старик, отчеканенный на деньгах.- Зачем ты её подняла? Не нужно трогать того, что тебе не принадлежит.- Простите, я не знала. Вот возьмите, - произнесла она, протягивая монетку старику.- Не могу, - дед, зло глянув исподлобья, убрал руки за спину. - Теперь я должен выполнять твоё желание. Брось её через плечо и скажи, вслух, чего ты хочешь.- Зачем? Я вам её и так отдам.- Ну, ты нормальный язык понимаешь или нет? Повторяю, не могу забрать просто так. Как же вы мне надоели. То машину вам подавай, то личный остров, то чтобы тёща померла, то чтобы дети родились... Как же я устал. Говори уже. У меня времени мало. Нужно все монетки собрать в этот горшочек до Нового года.Только сейчас Маша увидела в руках у странного старика горшочек, наполненный на треть такими же денежками, как у неё в руке.- Да, времени мало. Всего три дня осталось. А вы кто? Гном, да? То есть леприкон? Вы этот горшочек храните в том месте, где начинается радуга?- Девушка, - ещё сильнее рассердился её собеседник. – Ты с головой-то вообще дружишь? Сказок перечитала что ли? Где ты радугу увидела? Зима на дворе. Зови меня просто - Денежный дед. Загадывай уже.- А что загадывать-то?- Мне-то откуда знать. Что хочешь, то и загадывай.- А, давайте, я вам помогу найти остальные монетки? Погода испортилась. Как искать в такой ветер? Пальто у вас лёгкое такое. Простынете.- Глупая ты, как гусыня. Тут только одна была. Они по всему свету раскиданы. Давай уже скорее. Придумывай, чего хочешь. Некогда мне.Маше вдруг стало жалко этого маленького сморщенного старичка.Раз на деньгах его портрет, то это явно не прихоть Денежного деда, исполнять чужие желания. Ветер насквозь продувает даже её пуховик, а он совсем продрог в своём пальто. Она, конечно же, много чего хотела. Например, чтобы на праздники приехал Витька, они планировали встретить этот Новый год вместе, но он находился сейчас по работе в далёком чужом городе, устанавливал какое-то дорогое оборудование, и прилететь сможет только в середине января, и маленького щенка той–терьера хотелось, о нём мечтала уже несколько лет. Хотела, чтобы её приняли после праздников на работу в ту крутую компанию, куда она отнесла вчера резюме, да мало ли желаний у девушки перед Новым годом.Но она повернулась спиной к странному старику и, бросив через плечо монету, громко произнесла:- Хочу, чтобы Денежный дед отыскал сегодня все свои монетки.Когда она оглянулась, то позади неё никого не было. Ветер моментально утих, а с неба падали, кружась, большие красивые снежинки.Дома Маша выпила чаю с вареньем и легла спать, так до конца и не поняв, что же это было. Перед тем, как уснуть, сообразила, что ей всё это просто привиделось, так как была девушкой современной и не очень-то верила в сказки.Она уже смотрела десятый сон, когда в окно заглянуло морщинистое личико Денежного деда.Сейчас он выглядел иначе. Довольный старик держал в руках полный горшочек монет и, глядя на спящую Машу, улыбался.Проснулась девушка от настойчивого звонка в дверь.- Шесть утра, - подумала она, взглянув на часы. – Кто в такую рань?А через пару секунд её уже кружил в объятьях Витька, начальство решило, что остальное оборудование установят без него, и парень смог прилететь к своей возлюбленной.Потом он достал из сумки огромный букет цветов и малюсенького щенка, который помещался на его на ладошке.- Представляешь, я всю ночь летел. Думал без подарка приеду. И, вдруг, когда я цветы покупал, мне этого «огромного зверя» какой-то карликовый дед дал, велел моей любимой передать. Я даже сказать спасибо не успел. Повернулся, а его и след простыл. Наверное, перепутал меня с кем-то. А я помню, ты такого хотела. Вот же повезло. Просто чудо какое-то.Только сейчас девушка начала понимать, что всё, произошедшее вчера, ей не померещилось, и цепочка чудес на этом не кончается.Маша почему-то совершенно точно знала, что работу, о которой мечтала, она тоже получит в качестве подарка.Автор - Лана Лэнц.

Ключевые слова: Девушка старик монеты желание благодарность

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