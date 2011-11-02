"Суженый"

Сделано_в_СССР Просмотров: 64 Комментарии: 2 0 Вчера, 05:59 by

Эта история случилась пару лет назад, когда я была еще студенткой. Наверное, как и всем, мне нравилось все мистическое и потайное, то, что невозможно объяснить наукой.Летели дни, подруги обзавелись парнями, а некоторые и семьи создали, одна я всё была одинокая. И симпатичная, и с фигурой все в порядке, а все одна да одна. Родители все говорили: "Где там наш зять?" Иногда меня просто выбешивал этот вопрос. И вот однажды я решила узнать свое будущее. Спасибо Google за множество советов, из которых я выбрала один, как мне показалось, верный и безобидный. Как жаль, что я так ошибалась...Решила сделать ритуал, когда никого не будет. И вот вечер, я дома одна. Большие зеркала я поставила параллельно друг другу. Между ними зажгла две свечи. Отражения в них сделали тропу из маленьких огоньков. Была почти полночь, а суженый не торопился ко мне идти. "О, Боже, какая я наивная дура, что поверила в эту чушь", - пролетела мысль в голове. Только для таких дураков и пишут всякий бред. Хватит с меня, и так сижу долго, а толку ноль. Только хотела включить свет, как в одном зеркале я увидела силуэт. Я стала в вглядываться в него, но не могла разобрать, чей он. А "суженый" шел размеренным шагом и был совсем близко. Я стала еще внимательнее присматриваться. И тут резко он скакнул до края. Лицо желтое, не сильно мохнатое, глаза козьи, налитые кровью, красные и ужасная улыбка растянулась с ухмылкой. От увиденного ужаса я оцепенела, в голове резкая боль и ... очнулась я на полу. Одно зеркало было разбито вдребезги, а свечи не горели. Рядом никого. Фу-у-у-ух пронесло.Утро началось как обычно, и я начала понемногу забывать случай ночью.Прошла неделя. Все было хорошо до сегодняшней ночи. Уснула я быстро, так как была очень уставшая. Ночью меня разбудил зловещий хохот. У окна, за шторкой, я увидела... глаза. Красные глаза из зеркала! По стене побежал мрак, и цокот копыт приближался ко мне. Явная ухмылка сущности не сходила с лица. И хохот. Страх пробрал меня до костей. В ужасе я билась в двери, кричала о помощи. Сущность сказала: "Я твой суженый, или ты не рада? Ты будешь моя, а твою душонку я сейчас заберу". Полуживая, синими губами я шептала молитву "Отче наш" и потеряла сознание. Утром меня разбудила мама и была очень удивлена и напугана моим видом. Пижама в крови, избитые руки, поломанные ногти и синие круги под глазами. А на зеркале трюмо алой кровью написано послание: "Ты умрешь". Ночью повторилось все опять. Я начала бояться ночей, пугаться любого шороха в доме. А внешность осунулась.Мама забрала меня к своей хорошей знакомой, чтоб та прояснила ситуацию со мной, ведь помогла она за свой век многим. Едва я переступила порог, Магдалена (так ее звали) пришла в ужас. "Ира, что ты наделала? Ты же дьявола к себе привязала! Он всегда с тобой, и днем, и ночью. Изводит тебя, ест твою силу". Горькие слезы потекли по моим худощавым скулам. Упав на колени, я начала рыдать: "Помогите мне, я хочу жить, я еще молодая. Я не знаю, что мне делать ".Знахарка молча начала собирать разные травы, свиные копыта принесла, соль, зеркала и свечи.- Делай портал, - сказала она мне. - Только быстро, иначе он ускользнет, и тебе больше никто не поможет.Маму она выставила за дверь, объясняя, что так нужно. Трясущимися руками я ставила зеркала и свечи, как и дома, когда в то время Магдалена что-то читала, сыпала солью на свиные ноги, окуривала травами всю комнату. Едкий взгляд вонзался мне в спину. Да, это был он! Жуткий крик заставил быстрее читать знахарку. "Мы будем вместе. Вместе-е-е-е. Ты моя!!!" Сровнявшись с зеркалами, дьявол шел ко мне и тянул свою жуткую руку. Магдалена что-то крикнула и ударила свиной ногой по зеркалу, свечи потухли, а сущность попала в зеркало. Последней моей миссией было выбросить ногу и зеркала в заброшенный водоем, да побыстрее...После этих событий я сплю только со светом, а дома нет ни одного зеркала. Никогда, слышите, никогда не проводите сами подобный ритуал. Неизвестно, чем он может закончиться.Автор - неизвестен.

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