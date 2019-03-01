Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Челюсть

Михаил Иванович умирал тяжело. Он то засыпал, то просыпался и смотрел помутневшими от боли глазами на дочь, на зятя, на ходики, что монотонно отстукивали последние часы его жизни. Диван, на котором лежал больной, поскрипывая, впитывал в себя проступающий холод умирающего тела.

- Папа, папа… - плакала Антонина, присев на табуретку. Она гладила шершавую руку отца и понимала, что однажды, совсем скоро, эта рука не ответит на её тепло и не вздрогнет от прикосновения.

- Ладно, Тоня, что ж поделать-то… - успокаивал жену Алексей, зять Михаила Ивановича.

Они уходили на кухню, плотно прикрыв дверь, оставляя умирающего наедине со своей болезнью.

Но иногда он просил есть, и Антонина с радостью бежала в комнату с маленькой мисочкой сваренного куриного бульона. Тогда казалось, что отец выкарабкается, победит свой недуг, и дом снова наполнится его бесконечными замечаниями, кряхтением и долгим кашлем от выкуренной сигареты.
Михаил Иванович умер ночью. Когда зять зашёл в комнату, чтобы поправить тестю вечно сползающую подушку, тот уже не дышал. «Отмучился» - то ли с облегчением, то ли с жалостью мелькнула мысль.

Похороны, поминки пролетели в едином кадре какой-то чужой, совершенно не относящейся к ним ленты. Антонина и Алексей слушали дежурные речи сожалений, высказанные соседями, воспоминания о молодости Михаила Ивановича, рассказанные его сверстниками. Только им очень хотелось, чтобы это всё закончилось, чтобы все разошлись и, оставшись вдвоём, наконец, осознали, что одним человеком в их семье стало меньше.
А недели через две Михаил Иванович пришёл к Антонине во сне. Она в ужасе проснулась и стала трясти Алексея за плечо.

- Понимаешь, - дрожащими губами рассказывала она ничего не понимающему мужу, - стоит и мычит! Показывает мне что-то и плачет!

- Ну, что ты, дурёха! – Алексей, как мог, уговаривал жену, - Это же просто сон! Ты ведь думаешь о нём, вспоминаешь, вот и мысли твои в сон превращаются!

- Как живой стоит и рукой куда-то показывает, - не могла успокоиться Антонина. Она прижималась к мужниной груди и ещё долго вздрагивала от всякого постороннего шороха.

Через неделю отец пришёл второй раз. Антонина проснулась в слезах, понимая, что в этот раз уснуть не придётся.

- Лёша, он голодный там! – в истерике, размазывая по лицу слёзы, бегала она по комнате, - Ему есть нечем!

- О чём ты? – Алексей недоумённо смотрел на жену.

- Челюсть…

- Что, челюсть? Объясни, наконец!

- Он челюсть забыл! – Антонина подбежала к мужу, - Ну, конечно! У него челюсть вставная была, ты не помнишь?!

- Точно… - опустился на кровать Алексей, - Как же это мы так….

Они сидели, обняв друг друга, и пытались найти решение этого необычного вопроса.

- Где её искать-то, эту челюсть?

- Может, положил куда? – Алексей нахмурил лоб, - Хотя, он и не вставал последнее время. Стоп!

Ну, конечно, челюсть должна была быть именно там, куда мог положить её умирающий хозяин – на спинке дивана. А потом, среди похоронной суеты, её просто случайно столкнули на пол. Она закатилась к стенке, и о ней никто не вспомнил.

Челюсть нашлась, и Антонина аккуратно завернула её в тряпочку.

- А теперь что? – спросила она мужа.

- Не знаю, никогда с таким не встречался…. Слушай, а, может, с утра увезём её на кладбище да закопаем на могилке, а?

На том и порешили. Утром Алексей завёл машину, и они поехали выполнять последнюю просьбу Михаила Ивановича. Аккуратно выкопали ямку прямо у изголовья, Антонина дрожащими от волнения руками положила в неё завёрнутую челюсть, а Алексей ладонями присыпал и сравнял землю.

- Михаил Иванович, так? – почему-то спросил он, обращаясь к фотографии на памятнике, с которой смотрел на них улыбающейся тесть.

- Ты заметила, как он улыбался? – спросил Алексей у жены, когда они ехали обратно.

- Да ладно тебе, - Антонина погладила мужа по плечу, - показалось просто….

Прошло несколько дней. Отец больше не приходил к дочери. Казалось бы, слава богу, темы такой больше нет, но с каждым днём они всё отчетливей понимали, что необходимо съездить на могилу, посмотреть, как там!
Наконец, однажды, не выдержав, Алексей снова завёл автомобиль. Пока ехали, испортилась погода. Закапал мелкий дождик, и небо затянули враз налетевшие серые тучи.

- Неуютно… - пожаловалась Антонина мужу.

- Что поделаешь, не возвращаться же! – вздохнул тот.

Подходя к оградке, Алексей попридержал жену. Он кивком головы показал на тёмный комок, что лежал возле памятника. Комок вдруг поднялся и зарычал.

- Собака… - удивилась Антонина.

Пёс встряхнул свою чёрную шерсть, отчего брызги полетели в разные стороны, и замер, оскалив пасть. Страшные, налитые кровью глаза, озлобленно смотрели на невесть откуда взявшихся непрошеных гостей,
и по белым клыкам сбегали тонкой струйкой холодные капли затянувшегося дождя. Пёс не замечал этого и продолжал угрожающе рычать, не оставляя дальнейших сомнений на свои действия.

- Пошли! – Алексей тронул за плечо жену, - Нам здесь не рады.

Несколько месяцев они не решались приехать на отцовский погост. Прошла осень, отыгрались по косогорам да поселковым окраинам зимние вьюги, отшумели ручьи, вливаясь в весенние речки. Поговаривали, что на местном кладбище видели чёрную собаку, и протяжный вой её частенько доносился издалека, отчего в местном отделении правопорядка участились жалобы жителей на свою безопасность.

- У, злыдня! – поговаривали местные мужики, - Как теперь к своим-то ходить?

Милицейский рейд ничего не дал, поскольку с некоторых пор вой прекратился, и этого пса больше никто не видел.
В июне Алексей и Антонина решились приехать на кладбище. Они подправили отцовскую могилу, старательно выдёргивая сорняки. Алексей всё-таки не выдержал и попытался найти закапанную когда-то тряпицу с челюстью.

- Здесь ведь? – спросил он жену.

Та кивнула головой, но через минуту была понятна вся тщетность этих поисков – челюсти не было.
На немой вопрос жены Алексей только развёл руками:

- Ну не знаю я!

- Может, собака? - несмело предположила Антонина.

- Это вряд ли! Зачем она ей! - поднявшись, Алексей отряхнул колени, - Думаю, отец забрал. Просил же....

Сегодня, 01:29 by VolgskiПросмотров: 7Комментарии: 0
+1

Ключевые слова: Смерть кладбище сон челюсть авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.