Челюсть

Volgski Просмотров: 7 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 01:29 by

Михаил Иванович умирал тяжело. Он то засыпал, то просыпался и смотрел помутневшими от боли глазами на дочь, на зятя, на ходики, что монотонно отстукивали последние часы его жизни. Диван, на котором лежал больной, поскрипывая, впитывал в себя проступающий холод умирающего тела.- Папа, папа… - плакала Антонина, присев на табуретку. Она гладила шершавую руку отца и понимала, что однажды, совсем скоро, эта рука не ответит на её тепло и не вздрогнет от прикосновения.- Ладно, Тоня, что ж поделать-то… - успокаивал жену Алексей, зять Михаила Ивановича.Они уходили на кухню, плотно прикрыв дверь, оставляя умирающего наедине со своей болезнью.Но иногда он просил есть, и Антонина с радостью бежала в комнату с маленькой мисочкой сваренного куриного бульона. Тогда казалось, что отец выкарабкается, победит свой недуг, и дом снова наполнится его бесконечными замечаниями, кряхтением и долгим кашлем от выкуренной сигареты.Михаил Иванович умер ночью. Когда зять зашёл в комнату, чтобы поправить тестю вечно сползающую подушку, тот уже не дышал. «Отмучился» - то ли с облегчением, то ли с жалостью мелькнула мысль.Похороны, поминки пролетели в едином кадре какой-то чужой, совершенно не относящейся к ним ленты. Антонина и Алексей слушали дежурные речи сожалений, высказанные соседями, воспоминания о молодости Михаила Ивановича, рассказанные его сверстниками. Только им очень хотелось, чтобы это всё закончилось, чтобы все разошлись и, оставшись вдвоём, наконец, осознали, что одним человеком в их семье стало меньше.А недели через две Михаил Иванович пришёл к Антонине во сне. Она в ужасе проснулась и стала трясти Алексея за плечо.- Понимаешь, - дрожащими губами рассказывала она ничего не понимающему мужу, - стоит и мычит! Показывает мне что-то и плачет!- Ну, что ты, дурёха! – Алексей, как мог, уговаривал жену, - Это же просто сон! Ты ведь думаешь о нём, вспоминаешь, вот и мысли твои в сон превращаются!- Как живой стоит и рукой куда-то показывает, - не могла успокоиться Антонина. Она прижималась к мужниной груди и ещё долго вздрагивала от всякого постороннего шороха.Через неделю отец пришёл второй раз. Антонина проснулась в слезах, понимая, что в этот раз уснуть не придётся.- Лёша, он голодный там! – в истерике, размазывая по лицу слёзы, бегала она по комнате, - Ему есть нечем!- О чём ты? – Алексей недоумённо смотрел на жену.- Челюсть…- Что, челюсть? Объясни, наконец!- Он челюсть забыл! – Антонина подбежала к мужу, - Ну, конечно! У него челюсть вставная была, ты не помнишь?!- Точно… - опустился на кровать Алексей, - Как же это мы так….Они сидели, обняв друг друга, и пытались найти решение этого необычного вопроса.- Где её искать-то, эту челюсть?- Может, положил куда? – Алексей нахмурил лоб, - Хотя, он и не вставал последнее время. Стоп!Ну, конечно, челюсть должна была быть именно там, куда мог положить её умирающий хозяин – на спинке дивана. А потом, среди похоронной суеты, её просто случайно столкнули на пол. Она закатилась к стенке, и о ней никто не вспомнил.Челюсть нашлась, и Антонина аккуратно завернула её в тряпочку.- А теперь что? – спросила она мужа.- Не знаю, никогда с таким не встречался…. Слушай, а, может, с утра увезём её на кладбище да закопаем на могилке, а?На том и порешили. Утром Алексей завёл машину, и они поехали выполнять последнюю просьбу Михаила Ивановича. Аккуратно выкопали ямку прямо у изголовья, Антонина дрожащими от волнения руками положила в неё завёрнутую челюсть, а Алексей ладонями присыпал и сравнял землю.- Михаил Иванович, так? – почему-то спросил он, обращаясь к фотографии на памятнике, с которой смотрел на них улыбающейся тесть.- Ты заметила, как он улыбался? – спросил Алексей у жены, когда они ехали обратно.- Да ладно тебе, - Антонина погладила мужа по плечу, - показалось просто….Прошло несколько дней. Отец больше не приходил к дочери. Казалось бы, слава богу, темы такой больше нет, но с каждым днём они всё отчетливей понимали, что необходимо съездить на могилу, посмотреть, как там!Наконец, однажды, не выдержав, Алексей снова завёл автомобиль. Пока ехали, испортилась погода. Закапал мелкий дождик, и небо затянули враз налетевшие серые тучи.- Неуютно… - пожаловалась Антонина мужу.- Что поделаешь, не возвращаться же! – вздохнул тот.Подходя к оградке, Алексей попридержал жену. Он кивком головы показал на тёмный комок, что лежал возле памятника. Комок вдруг поднялся и зарычал.- Собака… - удивилась Антонина.Пёс встряхнул свою чёрную шерсть, отчего брызги полетели в разные стороны, и замер, оскалив пасть. Страшные, налитые кровью глаза, озлобленно смотрели на невесть откуда взявшихся непрошеных гостей,и по белым клыкам сбегали тонкой струйкой холодные капли затянувшегося дождя. Пёс не замечал этого и продолжал угрожающе рычать, не оставляя дальнейших сомнений на свои действия.- Пошли! – Алексей тронул за плечо жену, - Нам здесь не рады.Несколько месяцев они не решались приехать на отцовский погост. Прошла осень, отыгрались по косогорам да поселковым окраинам зимние вьюги, отшумели ручьи, вливаясь в весенние речки. Поговаривали, что на местном кладбище видели чёрную собаку, и протяжный вой её частенько доносился издалека, отчего в местном отделении правопорядка участились жалобы жителей на свою безопасность.- У, злыдня! – поговаривали местные мужики, - Как теперь к своим-то ходить?Милицейский рейд ничего не дал, поскольку с некоторых пор вой прекратился, и этого пса больше никто не видел.В июне Алексей и Антонина решились приехать на кладбище. Они подправили отцовскую могилу, старательно выдёргивая сорняки. Алексей всё-таки не выдержал и попытался найти закапанную когда-то тряпицу с челюстью.- Здесь ведь? – спросил он жену.Та кивнула головой, но через минуту была понятна вся тщетность этих поисков – челюсти не было.На немой вопрос жены Алексей только развёл руками:- Ну не знаю я!- Может, собака? - несмело предположила Антонина.- Это вряд ли! Зачем она ей! - поднявшись, Алексей отряхнул колени, - Думаю, отец забрал. Просил же....

Ключевые слова: Смерть кладбище сон челюсть авторская история

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