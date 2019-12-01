Я люблю гулять по кладбищу
Я люблю гулять по кладбищу, там спокойно и никто не мешает думать. В жаркий день прохладно под пышными кронами старых деревьев. Ветерок налетит из ниоткуда, дохнет теплотой, поиграет волосами, пошепчет в ушко… а фотографии на памятниках следят за каждым движением, за каждым взглядом. Бывает, смотришь на фото, и вся жизнь умершего перед глазами пронесется–вот малыш в ситцевом чепчике у мамы на руках, вот аккуратно стриженый мальчик в костюмчике с букетом астр в руках идет в первый класс. Первая сигарета, первая любовь, институт, работа, синяя машина, ночь, дождь, темная дорога, ДТП, треск, тишина… присматриваюсь: гроб с белой рюшечкой, холодное тело, растерянность и смятение, безысходность. Душа входит в тело рывком несколько раз, но переломанные кости не слушаются, смог только приоткрыть глаза. Семья в шоке: “Такой молодой, всего 23. Даже не женился.”
Духота и сырость могилы, далекие звуки наверху, шелест шин, смех детей, музыка. И много других теней, таких же, как он. На него никто не обращает внимания, все заняты своими обычными делами. Недоумение: почему люди так жестоки, почему не замечают его?
Ночная гроза, шум ливня и потоки воды между могил. С первой звездой к могиле подошла молодая девушка, зажгла свечу, долго молилась и что-то шептала. Добрая. Порчу снимала, просила помочь. Подошел к своей могиле, представился. Увидев дух, девушка побледнела и пошатнулась, но не упала. Отвернулась, завершила обряд. Когда догорела свечка, у могилы стало черным-черно. Не оглядываясь, устремилась к выходу. За ней сонм чертей, визжа и плача. Провожал до ворот, долго смотрел, пока не скрылась из виду. За ней не пошел, хотя очень хотелось.
Приходили еще люди, готы, сатанисты, рисовали звезды и какие-то знаки. Понял, что знающих мало, в основном понты. Научился читать мысли. Большинство реально трУсит, в голове каша, на кладбище приходит со скуки, чтобы казаться крУче и пивка попить. Так, мелочь. Пожрать их слетается много нечисти и нежити. Уходят они с тяжелой головой, нетвердой походкой: “Санек, ты опять перебрал.”–” Да не, я в форме. Устал только”.
На новой луне должен был открыться портал, душе пора идти на перерождение. Но что-то пошло не так, и ему сказали, что он пока остается. Вот и ходит он вокруг могилы, ждет, когда о нем вспомнят. На памятнике, пониже фотографии, имя и дата смерти.
Сергей Николаевич С.
23.03.94–14.04.2017
– Помолись за меня, - шепнул он мне на ушко, и я почувствовала его мертвое дыхание на шее.
– Конечно, - ответила я вслух. - я напомню о тебе. Все будет хорошо.
Я заказала заупокойную службу в церкви на его имя. Через неделю он прилетел попрощаться. Сидя вечером дома в кресле, я почувствовала душистый ветерок и легкий поцелуй на шее.
– Прощай, – прошелестело у окна.
– Доброго пути твоей душе, - ответила я.
Автор - Софья.
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Вчера, 17:31 by Сделано_в_СССРПросмотров: 79Комментарии: 0
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