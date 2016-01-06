Рассказ моего дедушки

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:37

Сделано_в_СССР Просмотров: 104 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 00:37 by

Эту историю рассказал мне мой дед, когда я был еще ребенком. Дед родился в небольшой деревне на Волге, как и все деревенские детишки, ходил в школу в соседнем райцентре, дорога только в одну сторону до которого занимала полтора часа. После школы дедушка поступил учиться в железнодорожное училище в Зеленодольске и, закончив его, получил специальность машиниста. Дедушка вернулся в родную деревню и некоторое время работал на станции, а потом сделал предложение девушке, с которой они вместе учились в школе. Свадьба прошла в канун святок. А в те годы были очень сильные метели и холодные зимы, температура держалась в среднем минус двадцать пять градусов, доходя иногда даже до сорока.Так вот, всего лишь через несколько дней после свадьбы дедушка был снова на работе и, хотя ему очень хотелось побыть подольше дома с молодой женой, но работа требовала его присутствия. Поэтому настроение в ту ночь у дедушки было не очень веселое, да и тащиться из дома в такие холода и метель – не самое приятное занятие. А предстояло ему с напарником вести товарный поезд в Самарскую область. Дедушка проверил колеса состава, осмотрел вагоны, наполнил ящики с песком, который был просто необходим при таком гололеде, как в ту ночь. И вот поезд тронулся. Метель была жуткая, снег бил гроздьями в окна кабины паровоза, вьюга крутила свои снежные кольца, и видимость была никакая. Хорошо, хоть в самом поезде было тепло.И вот дед ведет поезд. Периодически выглядывая в окно, для лучшей видимости. И вдруг видит, что справа от окна промелькнуло что-то белое. Дед вгляделся – нет ничего, просто снег. Ведет паровоз дальше и боковым зрением замечает, что параллельно окну что-то белое снова проплывает. Повернулся. А ничего не видно из-за бури. Тут дед начинает периодически поворачиваться в сторону окна и ему кажется, что какая-то фигура двигается вместе с поездом, но по воздуху. Дед испугался и хотел разбудить напарника, да остановился. Подумал, что тот его на смех поднимет, и вся деревня будет над ним потешаться. Решил дождаться утра. Да только видит, что белое пятно за окном увеличивается и вот уже приближается вплотную к стеклу, и, похоже, это женщина. Дед обмер. Не мог отвести взгляда от лица, оно было копией лица его молодой жены. И тут, вдруг за спиной дед услышал крик!Это проснулся его напарник и он тоже увидел женскую фигуру, летящую за поездом. Лицо женщины было очень печально, и она словно бы с сожалением смотрела на людей в поезде. Дедушка совсем потерял контроль, ему стало казаться, что с женой произошло что-то нехорошее, и ее призрак пытается его предупредить об этом. Через некоторое время женская фигура растворилась в снежной буре.Дедушка с напарником долго обсуждали увиденное и решили, что призрак наверняка нес плохие вести. Видимо, что-то произошло дома у деда или что-то может случиться с поездом. Но что они могли поделать? Поезд несся на полном ходу, а впереди приближался мост через реку Тойму, и машинисты начали готовиться к переправе. И тут, за несколько километров до моста, женщина, похожая на жену дедушки, появилась снова, но на этот раз она приблизилась вплотную к стеклу, и ее глаза были полными от ужаса, она стучала в стекло и словно хотела что-то сказать ему. Она то глядела на дедушку, то вперед и показывала куда-то рукой. Она то пропадала в вихре пара, то появлялась и вот, в один момент внезапно исчезла. Дедушка попытался всмотреться вперед, туда, указывала рука. Он пытался понять, о чем женщина пыталась предупредить его? Впереди горели зеленые сигнальные огни, путь был свободен, поезд был в полном порядке. И тут, вдруг зеленый сигнал светофора резко меняется на красный, практически перед мостом!!! Дед применил экстренное торможение, но поезд продолжал лететь вперед по скользким рельсам. Тогда его напарник включил задний ход, и оба начали использовать мешки с песком для торможения, параллельно надеясь, что судьба не предписала им умереть именно в ту холодную ночь. До реки оставались сотни метров, поезд замедлял свой ход, но все равно недостаточно быстро... и вот, последние секунды, поезд, скрежеща по рельсам, останавливается. Останавливается перед пропастью. Моста через Тойму больше не было, его ошметки разнесло по темной воде.Но не это было самое страшное. На семафоре горел зеленый свет, разрешающий движение сигнал! А в то время семафоры не были автоматическими и сигналы менялись вручную, что требовало значительное количество времени. Стоит ли говорить о том, что никого из людей около того светофора не было… Значит, скорее всего, и никакого красного сигнала на семафоре не было, а зеленый горел все время? Но тогда, что за сила тогда предупредила их и помогла остановить поезд?Как потом выяснилось, мост снесло снежным ураганом и водами Тоймы буквально за минуты до того, как по нему собирался пройти поезд, который вел мой дедушка. И железнодорожный работник, меняющий сигналы на семафоре, не успел даже подойти к нему, чтобы вывесить предупреждающий знак. Он только выбежал из сторожки и увидел, как мчащийся навстречу гибели товарный поезд внезапно стал резко тормозить и остановился, словно сам, каким-то шестым чувством, почувствовал опасность.Эту странную историю описывали в местной газете, а дедушку допрашивали следователи и железнодорожная милиция. Им с напарником никто не поверил, и все списали на переутомление в ночную смену. Когда дедушка вернулся домой, то увидел, что с его любимой женой все в порядке. В ту ночь она просто очень плохо спала и видела кошмары, но о чем – она не могла вспомнить.Автор - Mila.

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