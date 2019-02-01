Ведьма

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:53

Причина: Стилистика автора сохранена.

White__Cat Просмотров: 71 Комментарии: 0 +2 Вчера, 17:53 by

Я сидела на ветке и задумчиво смотрела сквозь листву на огонь. Вокруг костра, который раньше был моим домом, собравшаяся толпа едва только хороводы не водила. Ну конечно, такое событие. Великое избавление от ведьмы, посланницы самого Князя Тьмы. Вот бы помянутый Князь сейчас повеселился, наверное. Поначалу, я даже подозревала, что это его рук дело. Извиниться перед нечистым, что ли?Почему такая несправедливость вообще? Приходим в мир мы с Темными одинаково. Только вот, их смертные любят, едва ли не боготворят. К Хранителю Мира приравнивают, а на нашу долю одни обвинения с проклятиями сыпятся, как из ведра.Предупреждаешь о несчастном случае? Жди, что тебя первую в нем обвинят. Пытаешься изгнать нечистого духа? Готовься к тому, что попробуют сорвать ритуал, абсолютно искренне считая, что ты наводишь порчу на хозяев. А уж если, не дайте Светлые Силы, заметят у тебя во дворе кого из лесовиков, все, ты точно сживаешь со свету село, что бы сделать из места Кровавое Капище.Знаете как говорят, было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Работать в подобных условиях невозможно. Вот и сейчас, они меня всей громадой убивать пришли. А за что? За то, что Темную Жрицу пинками с этой земли выгнала.Хвастаюсь, конечно. Сильная попалась зараза. Учитывая еще разницу в возрасте и, соответственно, опыте, эта тетенька меня бы по землице раскатала, аки тесто, если бы парочка водяников не подсобила в последний момент. И то, я две седьмицы пластом лежала. Даже подняться поесть не могла. Хорошо, Лунь вмешался. Ему, думается, тяжко было по хозяйству справляться, с его-то кошачьим телом, но ни разу не слышала от него ни полслова упрека, хотя это я должна о нем заботиться в физическом мире. Его работа - помощь за Гранью.Лунь меня и о готовящейся расправе предупредил. Сам чуть не попался, но выведал: кто, когда и с какими намерениями придет. Впрочем, намерения были очевидны. Убить ведьму, изгнавшую на все четыре стороны святую монахиню. Поди докажи глупцам, что их “святая” чуть из деревни всю жизнь не выпила. И была бы тут через луну пустошь проклятая, танцевали бы бесы на костях, и горело темное пламя. Ну, или как там, в былинах говорят?Накричались, теперь поздравляют друг друга. Избавились от ведьмы черной, теперь пойдет у них жизнь в полную силу, да такая хорошая, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Только мне что-то не верится. Если староста продолжит брать на лапу в таких же количествах, а мужики, вместо того, чтобы работать, горькую литрами распивать, им ни один Светлейший не поможет.Но и ни одна ведьма уже не напортит. Куда уж тут хуже-то?- Сидишь? - послышался знакомый голос из-за плеча.- Сижу, - вздохнула я, поворачиваясь к Наставнице. Сквозь полупрозрачный силуэт древней валькирии проступали контуры молоденькой сосны.- Не надоело? - с любопытством поинтересовалась воительница.Я упрямо поджала губы. Началось. Снова придется слушать нотации, как глупо защищать смертных. Только вот, на этот раз Наставница не ругалась. На ее прекрасном, несмотря на шрамы, лице отражались грусть и искренняя забота.- Девочка, ты ведь понимаешь, что им, как и всем разумным созданиям, нашим Высшим Отцом был дан выбор. То, что с ними происходит - результат их же поступков. Расплата за них.- Понимаю, - буркнула я, отворачиваясь. - Только все равно, так не честно. Они же не знают, что необдуманным решением разрушат не только свою судьбу, но и перековеркают Нити своих кровников!- Не знают наверняка, - спокойно ответила валькирия. И, не дав мне снова начать возмущаться, продолжила. - Да, не знают наверняка, но им дан разум, чтобы иметь возможность предугадать последствия, им даны чувства, чтобы иметь связь со своей душой, им дано сердце, чтобы обрести мудрость. А еще, в помощь даны самые важные дары. Вера, надежда и любовь, с помощью коих можно вынести тяжелейшие испытания. Так скажи, разве мало подсказок? Что еще нужно, чтобы выбрать верный путь?Я промолчала, глядя на затихающее уже пламя. Правда. Людям дано многое, но почему-то они часто отрекаются и от своей души и от своего разума, так никогда и не обретая истинную мудрость. Хотя могли бы. Могли…Когда я вновь обернулась к Наставнице, воительницы уже и след простыл. Ушла, как всегда, неожиданно. Вечно она так. Является из ниоткуда и исчезает в никуда. И, все же, всегда вовремя, неведомым образом улавливая те моменты, когда мне не просто нужен совет, но я готова его услышать и осмыслить.Сельчане уже расходились с пепелища, и мне тоже нужно в дорогу собираться. Жаль оставлять этот лес, с которым успела сродниться. Зайду перед уходом к деду-лешему. Попрощаюсь. Расстроится старый, да ничего не поделать. Жизни мне здесь больше не будет. Долгие годы еще станут поминать ведьму, и как ее убили. Место, верно, проклятым назовут. А оно и к лучшему. Лесным жителям приволье будет. Никто их здесь не тронет. Нарушивший границу умрет в страшных муках! Или еще что-то подобное. Придумаю. Песню сложить али сказку? Нет. На песню мне таланта не хватит. Божьей Искрой не обделена, только стихи, все же, не даются. Не мое. Значит, будет сказка. О ведьме, о храбром молодце, о битве такой, что земля гудела, кровью напиваясь, и о победе великой Света над Тьмой. Последнее обязательно, хотя бы из чистой природной вредности. Ведьма я, али как?

Ключевые слова: Ведьма легенда лес авторская история

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