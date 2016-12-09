Я Ведьма - 4. Пуповина

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 18:47

Причина: Стилистика автора сохранена.

Kamazok Просмотров: 26 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 18:47 by

17 января, в Красноярске, в одной семье родился мальчик. Крупный плод, 4,5 кг. чистого веса, ручки, ножки - всё на месте. Вот только родился он преждевременно, когда у беременной женщины украли сумочку, а в ней были все заработанные деньги мужа за этот месяц. И раз, начались схватки, скорая и роды."Защитить малыша, защитить малыша", - бредила мать перед родами.(...)Спустя семь лет, находясь на отдыхе, молодая семья с ребёнком обратилась, смеха ради, к одному астрологу, мол, сделайте прогноз на будущее ребёнка. Ни мать, ни, уж тем более, отец, не верили ни во что сверхъестественное. Они просто выиграли один бесплатный прогноз и пришли забрать свой приз. Ну, чес слово, не пропадать же добру."Время рождения ребёнка знаете?", - начал свою работу астролог.Мать, почесав тыковку, решила позвонить свекрови, у которой могла остаться бирка со временем, ведь она тогда присутствовала при родах."Да, конечно, знаю я время рождения Славки, хорошо запомнила. У моих двух, точно такое же время, 12:20, как и у Славы", - ответила ей бабушка, и родители сообщили его астрологу.Тот, открыл ноутбук и, забив нужные данные, стал анализировать натальную карту. Ему сильно не нравилось то, что он сейчас увидел. А поскольку ему всё равно ничего не заплатят за сеанс, то и утаивать суровую правду не было никакого смысла."Вашему ребёнку лучше переехать отдельно от вас обоих, и как можно скорее. Вы задушите его своей материнской любовью, и он не сможет никогда войти самостоятельно во взрослую жизнь", - и, как можно мягче, астролог дал свой не утешительный прогноз на будущее.Они ушли со скандалом. А многим людям не нравится, когда им говорят не то, чего они хотят от вас услышать.(...)Ещё через 7 лет всё сбылось, как и говорил астролог, мать грызла своего сына, якобы любовью, держа в ежовых рукавицах. А мальчик, будучи от рождения слабым и больным.В свои 14 лет мозгом он был не старше 10-летнего, прогуливал школу, проводя все дни возле компьютера, дома. В общем, деградировал как только мог, ведь сил жить у него уже не было.(...)Под вечер, когда глаза у Розы уже слипались, и пора было закрываться, и ехать домой, где её уже ждали дети, муж и другие семейные хлопоты, в её дверь постучались.Нехотя Роза открыла, она откровенно не была рада незваным гостям, которые заранее не были записаны по времени, но деньги никогда не бывают лишними. Особенно в наше-то не спокойное время.Молодо выглядящая женщина пришла с мужчиной лет 28-30, очевидно, её сыном. Кожа бледная, здоровье на нуле, он был толстый, и от него несло потом. Они вдвоём уселись на кресла перед Розой, и начался разговор. Говорила, конечно же, больше мать. Сын её только молчал и слушал."Роза, вы наша последняя надежда, помогите. Вас посоветовала мне подруга, которой вы помогли успешно забеременеть. Проблема в моём сыне, он постоянно жалуется, что у него нету сил. Не может найти работу, из института уже 3-ий раз отчисляется", - начала мать рассказывать, но Роза её прервала."А он с вами живёт, или отдельно?", - прозвучал вопрос, как удар молнии, бьющий в несколько раз в одно и то же место. И маман на мгновение скривила лицо, видно было, что Роза попала в точку. И Роза была не первой, кто говорил ей это."Ну послушайте, как же ваш сын будет развиваться, если вы ему все дороги в жизнь позакрывали! Наверно ещё и контролируете каждый его шаг? Дайте же ему свободы", - попробовала вразумить эту мать Роза, но всё было безуспешно.Разругавшись, она увела с собой своего великовозрастного дурачка и хлопнула напоследок дверью. А Роза, после этого разговора, была просто разбита и выжата досуха."Бывают же такие матери, сильнейшие экстрасенсы, да ещё и чудовищные вампиры, способные поймать на крючок и легко проглотить все жизненные силы оппонента. Если эта дьяволица так же ежедневно поступает и со своим сыном, то ничего удивительного, что он стал овощем. Никогда более не хочу с ней связываться", - думала про себя Роза, успокаиваясь.Следом Роза поставила программу на закрытие дорог этой мамашке, чтобы она больше никогда не приходила сюда, второго такого словесного поединка Роза бы не выдержала и, как маг, начала бы мстить.(...)Через пару дней к ней пришёл Славик, его состояние было ещё хуже, чем раньше. На этот раз всё чётко по записи.Славик осторожно присел на кресло и стал осматриваться вокруг, ведь его розовой надзирательницы рядом не было, и можно было вести себя чуть смелее."Простите за мою маму, она всегда так, когда речь заходит о том, что мне надо от неё переезжать", - попытался оправдать её Славик, но это было лишнее."Послушай, давай поговорим с тобой на чистоту, твоя мать та ещё ведьма! Она будет держать тебя рядом до самой старости, и никуда тебя не отпустит! Мать питается твоей молодостью, твоим счастьем, твоим здоровьем, и всё, что должно было быть у тебя, она забрала себе", - поставила точку в этом вопросе Роза."И что же мне делать?", - как акт отчаяния и беспомощности, прозвучал со стороны Славика."Тебе надо бежать от неё как можно скорее, и, чтобы ты это мог сделать, я:1. Разорву соединяющую тебя матерью пуповину, из-за этого ты от неё, по сути, зависим, как ребёнок.2. Оборву все её каналы вампиризма к тебе и поставлю на тебя защиту с помощью оберега.И смени номер телефона, и никогда больше не разговаривай ни с ней, ни с её знакомыми, и, уж тем более, не говори им, где сейчас находишься. Она ведь приедет, тебе такой ад устроит и насильно заберёт обратно.Славик долго думал, он не был готов на такие радикальные меры, но всё же заплатил как за консультацию, так и за мою дальнейшую работу.(...)Через неделю голова Розы трещала по швам, и, казалось, что она вот-вот расколется надвое, а в соцсетях атаковала эта мамаша, требовавшая вернуть ей её пропавшего сына, иначе она напишет заявление в полицию."Ох уж, сатаница, ты меня реально вывела, покажу я тебе, кто тут на самом деле владеет магией, а кто жалкая букашка под ногами", - и Роза провела ритуал призыва помощи к Тору, и всё сразу прекратилось, а все виновные понесли заслуженное наказание."А то, что Славик решился жить самостоятельно, это замечательно. Иначе бы сатана погубил ещё одну ни в чём неповинную жизнь, руками чужого человека", - подумала Роза и пригласила на приём следующего.

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