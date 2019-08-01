Расплата за бездействие

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:30

Сделано_в_СССР Просмотров: 15 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:30 by

У ромов жесткие законы, как бы странно это ни звучало. Особенно они строги в отношении девушек. Не дай бог девственность до свадьбы потерять - значит, нечистой стала, а это позор для всей семьи. Могут и из табора выгнать. А уж о браке с гажи (не цыганом) можно и не мечтать. Не разрешит отец, а его слово - закон.Но и это иногда нарушают. Так случилось и со мной. Цыганских девочек выдают замуж очень рано: пятнадцать лет - вполне приемлемый возраст. А сватают чуть ли не с рождения. Мой отец сговорился, что, когда табор его родственника в наш поселок прикочует, отдаст за дядьку своего, вдовца. Я же наслышана была, что Ефим - садист и негодяй, просила, умоляла не делать этого, но тщетно.Отец, нужно отдать ему должное, всех детей своих грамоте учил, в школу мы ходили. Там-то я и влюбилась в студента-практиканта. Ну и нарушила закон: согрешила с любимым. Вскоре поняла, что беременна.- Я вернусь за тобой! И мы сбежим! - пообещал Кирилл.Что делать? Куда бежать? За грех ой как наказывали непокорных!Затягивалась, сколько могла, но мать все же увидела. Что уж она наплела отцу, не знаю, но мы поехали якобы навестить ее родственников в другой город. Там и появился на свет Васенька. Роды принимала тетка матери.- Что с ним сделают? Убьют? - спросила я у нее.- Не говори глупостей. Под роддом подкину ночью. Пусть живет. А ты замуж пойдешь. И не перечь! Да и не рассказывай о том, что родила мальчика, никому.- Покажи мне сынишку, а? Ну хоть одним глазком на него посмотрю!- Крепкий мальчишка, и родинка в виде сердечка на плече - точь-в- точь, как у тебя!Это был первый и последний раз, когда я видела своего сына...Через месяц состоялась свадьба! Муж мой и правда оказался садистом. Поняла, что не могу с ним жить. В какой-то момент он так достал меня своими издевательствами, что я зарезала его. Но сделала это на глазах у людей, чтобы сразу милицию вызвали: лучше уж срок за это отсидеть, чем свои же камнями забьют.Мне дали десять лет... Освободилась, а идти куда? К родным дороги нет. Приехала в тот городок, где рожала, надеялась, а вдруг сына найду. Прибилась к одному мужику, хорошему, доброму, но пьющему. Так и жили мы с ним вместе.- Ты, Ксенька, главное не сдавайся! Ищи пацана своего! И так всю жизнь без матери мыкается! - говорил мне Михаил.- Захочет ли он меня видеть? Ведь он, наверное, брошенным себя считает...Все эти годы сын снился мне.На какие средства мы жили? Миша сапожным делом зарабатывал, а я? Что умеют делать цыгане? Конечно же, гадать. Вот я свои способности и применяла.Шло время. Сына я так и не нашла. Но каждый год в день его рождения я, снова и снова нарушая цыганские законы - у нас такое вообще не принято, - напивалась до бесчувствия, и в тот момент становилось немного легче.К нам частенько захаживали желающие узнать свою судьбу. Могу сказать, что гадала я хорошо, многим правильный путь указала, а некоторых даже от бед спасала. И с фотографиями работала, и с картами. Слава обо мне шла по всему поселку...- Мишка, сегодня моему Васильку исполнилось двадцать пять лет! Интересно, женат ли он? Есть ли у них детки? Знаешь, сколько бы я отдала, чтобы увидеть его? Всю жизнь! Но, видно, не суждено! - я наливала себе чарку за чаркой, опрокидывала их, не закусывая, но, на удивление, не пьянела.Вдруг забарабанили в ворота.- Пойди глянь, кого черти несут, - попросила мужа.- Девчонка прибежала, зареванная вся, просит помочь ей! Вон во двор ломится, не прогнать!- Ксения, - взмолилась девушка. - Помогите мне, прошу! Мой парень пропал! У него сегодня день рождения, мы договорились встретиться. А он со вчерашнего дня на связь не выходит!- Дык, видать, с дружками фестивалит. Сегодня я тоже праздную, а когда я праздную, то не гадаю! Завтра приходи, ладно?Я отключилась за столом. Проснулась на рассвете, адски болела голова, пошла попить воды и увидела на столе фотографию, оставленную девчонкой. Глянула: симпатичный чернявый парень. Провела по снимку рукой: живой он. Точно: просто загулял!Вскоре снова отрубилась. Вдруг услышала, как хлопнуло окно, какая-то тень отделилась от стены. Присмотрелась: тот парень. Но непонятно, мертвый или нет. Вроде и светится, как призрак, но он еще не на том свете.И какая-то сила повела меня. Недалеко от нашей улицы стоят заброшенные цеха завода. Ноги сами несли туда. Вдалеке на куче какого-то хлама увидела человека. Подбежала к нему. Кровь течет из-под рубашки.Я вызвала по мобильному скорую, а сама решила хоть чем-то перевязать беднягу. Расстегнула ворот и остолбенела: на плече у него родинка в форме сердечка. В этот момент парень глубоко вздохнул и умер. А я взвыла от ужаса! Словами этого не передать! Искать всю жизнь сына и найти... мертвого!- Сынок, сынок!.. - причитала я.А призрак появился снова:...Нашему с Мишей внуку Максиму уже три года. Юля живет с нами. Кажется, у нее появился парень. Что ж, я рада, ей нужно жить дальше. А мне - помнить и винить себя, ведь, если бы я тогда не отказала девушке, как знать, возможно, мой сын был бы жив... Это мой грех... моя расплата за бездействие.Автор - Ксения.

Ключевые слова: Умерший мистика цыганка расплата

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