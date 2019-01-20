Как в доброй сказке

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 18:53

Сделано_в_СССР Просмотров: 39 Комментарии: 1 +2 Вчера, 18:53 by

– Девушка, уберите собаку!«Сам ты собака», – подумала Настя, за ошейник оттаскивая Джока от приглянувшегося ему сугроба. Сугроб неожиданно сверкнул ярко-синими глазами, Настя смахнула с ресниц налипшие снежинки и обнаружила перед собой кошку – белую-белую, пушистую-пушистую. Ясно, почему Джок заинтересовался – он обожает заводить новые знакомства, причем биологический вид потенциального друга ему совершенно неважен. Кошка, ворона, соседский ребенок – какая разница, сенбернары ведь добрые и дружелюбные, все это знают.Кроме хозяина белой кошки.– Белка, ты цела? – он подхватил любимицу на руки, словно спасенную от дракона принцессу, бегло осмотрел и повернулся к Насте: – На собак, между прочим, положено надевать намордник, вы в курсе?Ага, и на некоторых людей тоже надо бы.Джок, уловив мысли хозяйки, фыркнул, потом вздохнул – кошка была хороша. Наверное, случайно выскочила из квартиры, вряд ли этот тип ее так выгуливает – в тапках на босу ногу, шортах и расстегнутой куртке.Тип тем временем добежал до подъезда, остановился перед дверью, охлопал карманы, шипяще выругался. Кошка, до тех пор наблюдавшая за Джоком через хозяйское плечо, с любопытством обернулась – что-что сказал?– Извини, Бель, – вздохнул тип, развернулся и лицом к лицу встретился с Настей и Джоком, которые как раз тоже дошли до двери. Снова вздохнул. Помялся, но решился: – Девушка, а вы… тут живете, да?Настя хмыкнула и вынула из кармана ключи. Соседей она более-менее знала в лицо, а этого парня видела впервые. Впрочем, загадка раскрылась сразу же – дверь на первом этаже оказалась открыта.– Стёп, ты куда ломанулся-то? – поинтересовалась немолодая женщина в цветастом халате, выглянувшая из квартиры. – О, Настюша, доброе утро!– Доброе утро, теть Лиз, – на ходу поздоровалась Настя. Соседка на той неделе упоминала о приезде племянника… ага.Парень молча нырнул в квартиру, где-то внутри хлопнула дверь.– Ишь ты, – хмыкнула тетя Лиза. – Не поверишь, Насть, так над этой кошкой трясется, словно она из золота у него. А она, зараза, шустрая такая, так и норовит выскочить, второй раз за утро ловит. И все ругается – ему какую-то работу закончить надо, весь день за компьютером сидит, а приходится бегать… Говорю: какая работа, тридцать первое число, – а он только отмахивается, деловой, – соседка укоризненно покачала головой.Джок шумно вздохнул и встряхнулся, во все стороны полетели мелкие капли и не успевшие растаять снежинки. Тетя Лиза ойкнула, рассмеялась, потрепала его по макушке и, попрощавшись, захлопнула дверь.Настя пожала плечами и выкинула странного типа вместе с его кошкой из головы. Тридцать первое, да. Дел сегодня еще куча.***Второй раз белая кошка попалась Насте днем. Девушка как раз возвращалась из магазина, когда над головой раздалось приветственное «мяу». Настя взглянула вверх и обнаружила, что часть снега на растущей у подъезда березе снегом вовсе не является.– И что ты там забыла? – укоризненно поинтересовалась девушка. – Слезай, кис-кис!Кошка фыркнула и одним невесомым прыжком соскочила с ветки. Легко взбежала по ступеням, остановилась, обернулась на Настю – что смотришь, открывай уже!– Я к тебе швейцаром не нанималась, – проворчала девушка, прижимая ключ-таблетку к замку. Кошка грациозным облачком вспорхнула вверх по лестнице, села на коврик у своей двери, снова обернулась. Синие глаза смотрели требовательно и, как показалось Насте, насмешливо. Девушка вздохнула и нажала на кнопку звонка. Дверь распахнулась.– Теть Лиз, тут… – начала она, подняла глаза и нос к носу столкнулась с новым соседом. – Ой.– Вы? – удивился парень.– Мяу, – сказала кошка.Сосед посмотрел вниз и издал мученический стон:– Бель, ну что такое?! Как ты…– Она на дереве сидела, – подсказала Настя. Кошка с независимым видом проскользнула в квартиру мимо хозяина.– Спасибо, – буркнул тот и захлопнул дверь. Из квартиры донеслось приглушенное: «Я же просил закрыть форточку!»– Пожалуйста, – сказала Настя закрытой двери и медленно пошла вверх по лестнице.Странная кошка.***– Да, мам, конечно, и елку нарядила, и салаты нарезала. Ну как, президента послушаю и спать лягу. Почему одна, Джок со мной. Ой, ну не начинай. Ага, хорошо. И тебя с наступающим.Настя потерла уставшее от телефона ухо. До нового года оставалось полтора часа. За окном то и дело взрывались фейерверки, в доме напротив задорно перемигивались огоньками праздничные гирлянды. Мама, конечно, переживает – сама мысль о том, что дочь будет встречать новый год в одиночестве, едва не заставила ее бросить все и приехать – ну и что, что четыреста километров, это же семейный праздник! Еле удалось отговорить. Увы, работа под конец года навалилась не только на племянника тети Лизы и сама Настя приехать к родным не успевала никак.– Ну и ничего, отметим вдвоем, – пробормотала Настя, отставляя в сторону миску с салатом. Оливье Джок любил не меньше, чем она, а мандарины – даже больше. – Да, малыш?Тишина.– Джок?Настя обернулась, но на кухне, кроме нее, никого не было. Зато из коридора послышалось поскуливание и странное царапанье.– Эй, ты чего?Джок при виде хозяйки слегка приподнял голову и тут же снова уткнулся носом в порог.– Мяу, – донеслось из подъезда.Настя открыла дверь, уже зная, кого увидит. Белая кошка сидела на коврике и нахально щурилась.Джок немедленно высунул нос на лестничную площадку. Кошка с легкостью увернулась от приветственного обнюхивания и отскочила в сторону. Обернулась, призывно мяукнула; Джок восторженно тявкнул и, когда гостья легкими прыжками понеслась вниз по лестнице, рванул следом.– Джок!Настя, путаясь в тапочках, бросилась за ними. Ну вот ведь глупое животное, куда его понесло? А эта… провокаторша хвостатая, она сквозь стены ходит, что ли?! И когда уже хозяин научится за ней следи-и-и-ть!..На последних ступеньках она все-таки споткнулась, пальцы соскользнули с перил, и Настя с размаху впечаталась во что-то мягкое. Мягкое охнуло, поймало Настю за плечи, не давая упасть, и оказалось… Ну конечно, племянником тети Лизы.– Вы?! – ахнула Настя, выпрямляясь так резко, словно не она свалилась на бедного парня с лестницы, а он на нее набросился из-за угла. – Вы вообще за вашей кошкой следите? Я ее уже третий раз сегодня вижу, а если она вот так на улицу выскочит и под машину попадет?!– Вам-то что за дело до моей кошки? – возмутился парень. – Лучше на собаку намордник наденьте, и вообще…Что «вообще», Настя не узнала. Джок издал недовольное «ф-ф-ф-фр-р-р-р-р-р-р», сосед машинально шагнул назад, уткнулся спиной в дверь…Щелкнул замок.Парень замер, обернулся, безуспешно подергал ручку и так тоскливо вздохнул, что Насте стало его жалко.– Ну что, добегалась, дура ты пушистая? – обреченно спросил он, поворачиваясь к кошке.За спиной послышалось сухое шуршание, сосед удивленно округлил глаза, и Настя тоже обернулась.Джок лежал на ступенях и облизывался. Маскироваться он и не думал, наоборот, встопорщил спинной гребень, расправил крылья, вытянул хвост, чтобы ни у кого уж сомнений не возникало – перед ним настоящий, всамделишный дракон. Чешуйчатый, темно-зеленый, с кирпично-красной грудью и таким же гребнем. Длиной ровно от лестничной площадки до двери подъезда.В первую секунду Настя удивилась. Джок редко принимал истинное обличье, а чтоб при посторонних – так и вовсе впервые. Во вторую секунду она удивилась еще больше.Белая кошка пропала.Дракон цвета лунного камня вытянулся на лестничном пролете между первым и вторым этажами. Он, вернее, она была чуть поменьше Джока, но кроме цвета и размера особенной разницы между ними не было. И эти двое явно вознамерились познакомиться поближе.Зеленый дракон потянулся носом к новой знакомой, та фыркнула, но позволила себя обнюхать. После чего с кошачьей грацией развернулась, сжалась в комок и прыгнула. Настя рефлекторно съежилась, ожидая удара и звона стекла, но бывшая кошка, похоже, и впрямь умела ходить сквозь стены. Джок издал басовитое мурлыканье и прыгнул следом. За окном в свете фонаря мелькнул длинный хвост.– А тетя Лиза только утром придет, – отстраненно сообщил сосед, не отрывая взгляда от стены, сквозь которую удрали драконы. – Она к подруге на праздник пошла.– А у меня три килограмма мандаринов и тазик оливье пропадают, – тем же тоном отозвалась Настя. – Может, зайдешь?..– Ночью к незнакомой девушке?– Настя.– Степан.– И торт. Шоколадный.– Уговорила.***Они сидели у открытого окна и вглядывались в праздничную ночь. Погода была совершенно новогодней, метель закончилась, куранты отгремели, и народ высыпал на улицу запускать фейерверки, совершенно не догадываясь о том, что где-то над городом кружат два дракона.– А как он у тебя появился? – спросил Степан, поправляя на плечах плед – за кошкой он опять выскочил в майке и шортах, даже тапочки забыл.– Обычно, – Настя пожала плечами. – Шла домой, подхожу к подъезду, слышу – скулит кто-то…Кто-то оказался щенком, грязным, тощим, с огромными грустными глазами. Январь, мороз, метель – ну разве можно было оставить его замерзать? Отмытый и накормленный, щенок перестал скулить, доверчиво уткнулся носом в ладони спасительницы, и та поняла, что выгнать это чудо не сможет.Щенка пришлось возить по ветеринарам, лечить от простуды, ставить прививки. Попытки найти прежних хозяев успехом так и не увенчались. Три месяца Настя возилась с найденышем, а однажды тот взял – и распахнул крылья…История Степана и Белки, вернее, Анабель, была в чем-то похожей. Приятель подарил девушке котенка, той подарок не понравился, зверюшку пришлось срочно пристраивать в добрые руки… и самыми добрыми оказались руки Стёпки.– Она уже три года со мной живет – и никогда не убегала, вот честно. А сегодня – не знаю, что на нее нашло… хотя теперь знаю, – парень смущенно хмыкнул. – Ты извини, что накричал утром, перепугался – вдруг и правда под машину… Умом-то понимаю, что скорее машина перевернется, но все-таки…Он улыбнулся, и Настя отметила, что улыбка у него приятная. И вообще, при близком рассмотрении сосед оказался вполне симпатичным. Настя улыбнулась в ответ, потом тревожно взглянула в окно.– Они ведь вернутся, правда?– Конечно. У Белки в прошлом году был… кавалер, тоже в новогоднюю ночь. Его хозяин много чего знает о них, интересный мужик. Он сказал, что драконы на самом деле очень сильные – и волшебные, даже детеныши. Такое материальное воплощение доброй сказки, – он усмехнулся. – Знаешь, они ведь только притворяются маленькими несчастными зверюшками, ищут людей… ну, вроде как с добрым сердцем. А когда находят своего человека, помогают ему, приносят счастье… – Степан вздохнул и облокотился на подоконник, вглядываясь в ночное небо. Грохнуло, свистнуло, рассыпались над домами алые искры. – Я никому не говорил, но… я тогда только из армии вернулся, а мне с порога новость – мол, девушка твоя замуж вышла. Ну, я психанул, собрал вещи и уехал из города. Если бы не Бель, спился бы, наверное, или еще чего хуже.Он умолк. Настя сочувственно покивала. Джок тоже появился в ее жизни очень вовремя – она пару месяцев как приехала в город, по работе перевели. Ни друзей, ни знакомых, хоть волком вой. Не спилась бы, конечно, но… девушка передернула плечами, и Степан, заметив это, поднялся.– Давай уже закроем, – предложил он и потянул Настю от окна. – Они и сквозь стену пройдут, а у тебя губы посинели.– Неправда.– Правда. Вот вернется твой дракон и съест глупого рыцаря за то, что не уберег его принцессу от простуды.Он картинно завернулся в плед, словно в плащ, и за неимением меча взмахнул чайной ложечкой. Настя рассмеялась и соскочила с подоконника.– Значит, нужно срочно напоить замерзшую принцессу горячим чаем.– Легко, если принцесса расскажет, где именно в ее замке найти чай.Чай нашелся, а к нему – торт, печенье, шоколад, бутерброды и традиционный тазик салата. Как раз тот запас еды, чтобы сидеть всю новогоднюю ночь возле мерцающей огоньками елки, болтать, смеяться, рассказывать истории и придуманные тут же сказки…***Насте показалось, что она всего на пару секунд прикрыла глаза, а когда открыла, за окном уже начало светать. Рядом в кресле сопело, положив голову ей на плечо, что-то большое и теплое.Лохматый бело-коричневый пес и пушистая белая кошка спали на ковре под елкой, свернувшись в один уютный клубок.Они приносят счастье, вспомнила Настя сквозь сон. Стёпка зашевелился, зевнул и накрыл ее краем пледа и своей рукой.– А в новогоднюю ночь рождается новый дракон, – сонно пробормотал он. – И отправляется на поиски…Настя глянула в окно. Значит, где-то там, на заснеженных улицах города, появился крошечный котенок. Или щенок. Юное, невероятно доброе и мудрое создание, которое ищет своего человека.А где-то ждет одинокий, несчастный, но добрый и заботливый человек. Которому жизненно необходим свой дракон. Или котенок. Или щенок. Скоро они встретятся и будут жить долго и счастливо. Как в доброй сказке.Настя улыбнулась и закрыла глаза.Автор - Мария Камардина.

Ключевые слова: Девушка собака дракон

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