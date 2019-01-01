Влюбиться может даже домовой - часть 4

Влюбиться может даже домовой - часть 4И снова наступила обыденная жизнь. Зек, поселившийся в летнем домике, несколько раз приглашал хозяина выпить, но, получив твердый отказ, наконец отвязался. Устроился работать на местную лесопилку, да еще и плотничал по дворам, но большую часть денег пропивал. Такое положение устраивало всех, кроме двоюродной сестры хозяина. Тетка сама хотела перебраться в пристройку и теперь злилась, что место занято другим жильцом. Бедный домовенок сбился с ног, стараясь сохранить мир в семье.
- Уж не знаю, что делать, - пожаловался Филька баннику с овинником, - Тетка пакости постоянно делает.
- Надо, чтобы хозяин ее выгнал, - авторитетно заявил банник.
- Не получится, - вздохнул домовенок, - слишком он добрый.
- А что хочет эта тетка? – поинтересовался рассудительный овинник.
- Жить отдельно в летнем домике, но там сейчас живет зек. И другой домовой.
- Зека выгоним, а с домовым пойдем договариваться, - принял решение банник.
- Не торопитесь, - покачал кудлатой головой овинник, - мы не должны вредить людям.
- А мы и не вредим, - неуверенно проговорил банник.
- А зека ты на мороз выгнать собрался? – строго спросил овинник, - он ничего плохого не делает хозяевам, наоборот, многое починил у них в доме. Только пьет, но это не такой уж большой грех и отучить можно. Опыт у нас есть.
- А с теткой что делать? – робко спросил Филька. - Ее тоже жалко на мороз выгонять. Она хоть и вредная, но благодаря ей хозяйская ферма процветает, и хозяева уже подумывают прикупить соседний участок для расширения.
Овинник долго чесался, хотя в его чистой шерсти блохи давно не водились, а потом решил:
- Завтра, после ухода хозяев, мы управимся по хозяйству и пойдем говорить с чужаком. В десять утра.
Домовой с банником покорно кивнули.
Ночь Филька спал беспокойно и едва дождался назначенного часа икс.
Они с друзьями вошли в теплый домик, состоявший из одной комнатки и большой кухни. Было чисто, хоть и стояла в углу батарея бутылок от водки и самогона.
- Эй, выходи! – позвал овинник, - мы на переговоры пришли.
Тишина и только черный кот зырит с табурета.
- Где хозяин? – грозно спросил кота домовенок.
- А зачем он вам?
- Дело есть и всем выгода будет.
- А не обидите? – засомневался кот.
- Ты сможешь других котов о нас поспрашивать, - вмешался в дискуссию овинник, - мы к войне редко прибегаем, предпочитаем дело миром решать.
- Да слышал я о вас, - махнул хвостом кот, - идите в кладовку.
К кладовке все трое шли, как на войну. Пришли и нашли там молодого домового, спрятавшегося за хламом.
- Выходи, совет держать будем, - грозно потребовал банник.
- И чего вы ко мне привязались, - заплакал тот, - я вам ничего плохого не сделала и за порядком стараюсь следить. А вы домик хламом завалили и еще привязываетесь.
- Так ты – девочка? – удивился Филька.
- Ну и что? Разве вы раньше домовушек не видели?
- А чего пряталась? – не понял банник.
- Я чумазая после пожара, а вы все против меня, и я боялась в баню попроситься, - всхлипнула она.
- Пойдем, - домовенок галантно предложил даме руку, - в доме у хозяев ванна есть. Конечно, похуже бани, но помыться можно.
Они удалились в сторону дома, и где-то через час довольная помывкой домовушка вышла из ванной.
- Меня Филя зовут, - смущенно произнес домовой.
- А я – Манюня.
Домовенок засмущался и пригласил ее в гости под печку, где
хранилось немного конфет и осталось молоко, которое хозяева поставили
сегодняшним утром.
- Ой! – захлопала в ладоши Манюня, - как хочется сладенького!
- Угощайся, - хозяйским жестом указал за свои запасы Филька.
- Спасибо.
За едой они немного обсудили своих хозяев.
- Скажи, а та носатая худая тетка, она кто? – вдруг спросила домовушка.
- Двоюродная сестра хозяина. Она не очень хорошая и я за ней приглядываю. А что?
- Не знаю. Мне кажется, что она пакостит моему жильцу. Вчера, пока он был на работе, положила под его матрас бритву, мужской браслет и женские серьги. Мне кажется, что она хочет его обвинить в воровстве.
Филька почесал кудлатую голову.
- Наверное, ты права. Сегодня эта тетка распиналась, что не может найти свои серьги, а хозяин так и не нашел свою бритву.
- И что будем делать?
- Не знаю. Те вещи из-под матраса я положила в кладовку.
- А может, выживем этого зека, он же пьет? – предложил Филька.
- Жалко. Он, вообще-то добрый и кота любит. И идти ему некуда. Может, лучше тетку заставить уехать? – предложила Манюня.
- Не получится. Некуда ей уезжать.
- Тогда она его выживет из домика…
- Выживет, - согласился домовенок. – Она сама хотела там поселится, да не успела. Надо нам что-то придумать.
- А что?
- Не знаю. Пойдем, поговорим с овинником и банником – это мои друзья.
- С которыми ты ко мне пришел? – испугалась домовушка.
- Ну да. Но ты не бойся, они хорошие. Мы ведь не знали, что ты девочка и хотели просто по-мужски поговорить с конкурентом. В одной усадьбе не может быть 2 домовых.
- А теперь что изменилось? Я ведь домовой.
- Ты домовушка, а домовой с домовушкой могут управлять хозяйством вместе.
- А если бы я мальчиком оказалась, то вы бы меня выгнали на улицу?
- Нет. У хозяев старшая дочка вышла замуж, и дом они себе построили, а домового у них нет. Мы хотели предложить тебе переселиться туда, ведь в дом без домового могут вселиться темные сущности, которые вредят благополучию хозяев.
- Хорошее предложение. Если хочешь, то я пойду к ним.
- А у нас тебе не нравится?
- Нравится. И зека жалко, ведь его все равно рано или поздно прогонят отсюда.
- Давай сначала посоветуемся с моими друзьями, - решил Филька.
Они допили молоко и пошли к традиционному месту сборов в холодное время – к бане. Овинник и банник уже были там и привычно резались в карты.
- Приветствую Вас, прекрасная женщина, – банник отбросил карты, подошел к Манюне и поцеловал ее ладошку.
Домовушка зарделась от смущения.
- Ловелас и мухлевщик, - сообщил с полка овинник.
- Я не мухлевщик, - обиделся банник.
- А кто? На шулера ты не тянешь; слишком явно карты передергиваешь.
- Ребята, мы посоветоваться пришли, - жалобно сказал Филька, предупреждая привычную пикировку друзей.
- Друзья всегда рады помочь, - пробормотал овинник.
- Рассказывайте, - предложил банник.
Филя и Манюня наперебой начали рассказывать про теткины козни и про пьющего зека, которого нельзя выгонять из дома.
Потом друзья долго шумели, обсуждая, как не навредить людям и при этом, наконец, план был придуман.
- А у нас получится? – с сомнением спросил Филька.
- Должно получиться, - отрезал овинник.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Автор - Ольга Копцева-Лихонина.
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Сегодня, 09:30 by Сделано_в_СССРПросмотров: 34Комментарии: 0
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