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Творческие истории

Влюбиться может даже домовой - часть 4

И снова наступила обыденная жизнь. Зек, поселившийся в летнем домике, несколько раз приглашал хозяина выпить, но, получив твердый отказ, наконец отвязался. Устроился работать на местную лесопилку, да еще и плотничал по дворам, но большую часть денег пропивал. Такое положение устраивало всех, кроме двоюродной сестры хозяина. Тетка сама хотела перебраться в пристройку и теперь злилась, что место занято другим жильцом. Бедный домовенок сбился с ног, стараясь сохранить мир в семье.

- Уж не знаю, что делать, - пожаловался Филька баннику с овинником, - Тетка пакости постоянно делает.

- Надо, чтобы хозяин ее выгнал, - авторитетно заявил банник.

- Не получится, - вздохнул домовенок, - слишком он добрый.

- А что хочет эта тетка? – поинтересовался рассудительный овинник.

- Жить отдельно в летнем домике, но там сейчас живет зек. И другой домовой.

- Зека выгоним, а с домовым пойдем договариваться, - принял решение банник.

- Не торопитесь, - покачал кудлатой головой овинник, - мы не должны вредить людям.

- А мы и не вредим, - неуверенно проговорил банник.

- А зека ты на мороз выгнать собрался? – строго спросил овинник, - он ничего плохого не делает хозяевам, наоборот, многое починил у них в доме. Только пьет, но это не такой уж большой грех и отучить можно. Опыт у нас есть.

- А с теткой что делать? – робко спросил Филька. - Ее тоже жалко на мороз выгонять. Она хоть и вредная, но благодаря ей хозяйская ферма процветает, и хозяева уже подумывают прикупить соседний участок для расширения.

Овинник долго чесался, хотя в его чистой шерсти блохи давно не водились, а потом решил:

- Завтра, после ухода хозяев, мы управимся по хозяйству и пойдем говорить с чужаком. В десять утра.

Домовой с банником покорно кивнули.

Ночь Филька спал беспокойно и едва дождался назначенного часа икс.

Они с друзьями вошли в теплый домик, состоявший из одной комнатки и большой кухни. Было чисто, хоть и стояла в углу батарея бутылок от водки и самогона.

- Эй, выходи! – позвал овинник, - мы на переговоры пришли.

Тишина и только черный кот зырит с табурета.

- Где хозяин? – грозно спросил кота домовенок.

- А зачем он вам?

- Дело есть и всем выгода будет.

- А не обидите? – засомневался кот.

- Ты сможешь других котов о нас поспрашивать, - вмешался в дискуссию овинник, - мы к войне редко прибегаем, предпочитаем дело миром решать.

- Да слышал я о вас, - махнул хвостом кот, - идите в кладовку.

К кладовке все трое шли, как на войну. Пришли и нашли там молодого домового, спрятавшегося за хламом.

- Выходи, совет держать будем, - грозно потребовал банник.

- И чего вы ко мне привязались, - заплакал тот, - я вам ничего плохого не сделала и за порядком стараюсь следить. А вы домик хламом завалили и еще привязываетесь.

- Так ты – девочка? – удивился Филька.

- Ну и что? Разве вы раньше домовушек не видели?

- А чего пряталась? – не понял банник.

- Я чумазая после пожара, а вы все против меня, и я боялась в баню попроситься, - всхлипнула она.

- Пойдем, - домовенок галантно предложил даме руку, - в доме у хозяев ванна есть. Конечно, похуже бани, но помыться можно.

Они удалились в сторону дома, и где-то через час довольная помывкой домовушка вышла из ванной.

- Меня Филя зовут, - смущенно произнес домовой.

- А я – Манюня.

Влюбиться может даже домовой - часть 4

Домовенок засмущался и пригласил ее в гости под печку, где
хранилось немного конфет и осталось молоко, которое хозяева поставили
сегодняшним утром.

- Ой! – захлопала в ладоши Манюня, - как хочется сладенького!

- Угощайся, - хозяйским жестом указал за свои запасы Филька.

- Спасибо.

За едой они немного обсудили своих хозяев.

- Скажи, а та носатая худая тетка, она кто? – вдруг спросила домовушка.

- Двоюродная сестра хозяина. Она не очень хорошая и я за ней приглядываю. А что?

- Не знаю. Мне кажется, что она пакостит моему жильцу. Вчера, пока он был на работе, положила под его матрас бритву, мужской браслет и женские серьги. Мне кажется, что она хочет его обвинить в воровстве.

Филька почесал кудлатую голову.

- Наверное, ты права. Сегодня эта тетка распиналась, что не может найти свои серьги, а хозяин так и не нашел свою бритву.

- И что будем делать?

- Не знаю. Те вещи из-под матраса я положила в кладовку.

- А может, выживем этого зека, он же пьет? – предложил Филька.

- Жалко. Он, вообще-то добрый и кота любит. И идти ему некуда. Может, лучше тетку заставить уехать? – предложила Манюня.

- Не получится. Некуда ей уезжать.

- Тогда она его выживет из домика…

- Выживет, - согласился домовенок. – Она сама хотела там поселится, да не успела. Надо нам что-то придумать.

- А что?

- Не знаю. Пойдем, поговорим с овинником и банником – это мои друзья.

- С которыми ты ко мне пришел? – испугалась домовушка.

- Ну да. Но ты не бойся, они хорошие. Мы ведь не знали, что ты девочка и хотели просто по-мужски поговорить с конкурентом. В одной усадьбе не может быть 2 домовых.

- А теперь что изменилось? Я ведь домовой.

- Ты домовушка, а домовой с домовушкой могут управлять хозяйством вместе.

- А если бы я мальчиком оказалась, то вы бы меня выгнали на улицу?

- Нет. У хозяев старшая дочка вышла замуж, и дом они себе построили, а домового у них нет. Мы хотели предложить тебе переселиться туда, ведь в дом без домового могут вселиться темные сущности, которые вредят благополучию хозяев.

- Хорошее предложение. Если хочешь, то я пойду к ним.

- А у нас тебе не нравится?

- Нравится. И зека жалко, ведь его все равно рано или поздно прогонят отсюда.

- Давай сначала посоветуемся с моими друзьями, - решил Филька.

Они допили молоко и пошли к традиционному месту сборов в холодное время – к бане. Овинник и банник уже были там и привычно резались в карты.

- Приветствую Вас, прекрасная женщина, – банник отбросил карты, подошел к Манюне и поцеловал ее ладошку.

Домовушка зарделась от смущения.

- Ловелас и мухлевщик, - сообщил с полка овинник.

- Я не мухлевщик, - обиделся банник.

- А кто? На шулера ты не тянешь; слишком явно карты передергиваешь.

- Ребята, мы посоветоваться пришли, - жалобно сказал Филька, предупреждая привычную пикировку друзей.

- Друзья всегда рады помочь, - пробормотал овинник.

- Рассказывайте, - предложил банник.

Филя и Манюня наперебой начали рассказывать про теткины козни и про пьющего зека, которого нельзя выгонять из дома.

Потом друзья долго шумели, обсуждая, как не навредить людям и при этом, наконец, план был придуман.

- А у нас получится? – с сомнением спросил Филька.

- Должно получиться, - отрезал овинник.

Влюбиться может даже домовой - часть 4

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ


Автор - Ольга Копцева-Лихонина.
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Сегодня, 09:30 by Сделано_в_СССРПросмотров: 34Комментарии: 0
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Ключевые слова: Домовой домовушка банник овинник

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