Влюбиться может даже домовой - часть 4

Сделано_в_СССР Просмотров: 34 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 09:30 by

И снова наступила обыденная жизнь. Зек, поселившийся в летнем домике, несколько раз приглашал хозяина выпить, но, получив твердый отказ, наконец отвязался. Устроился работать на местную лесопилку, да еще и плотничал по дворам, но большую часть денег пропивал. Такое положение устраивало всех, кроме двоюродной сестры хозяина. Тетка сама хотела перебраться в пристройку и теперь злилась, что место занято другим жильцом. Бедный домовенок сбился с ног, стараясь сохранить мир в семье.- Уж не знаю, что делать, - пожаловался Филька баннику с овинником, - Тетка пакости постоянно делает.- Надо, чтобы хозяин ее выгнал, - авторитетно заявил банник.- Не получится, - вздохнул домовенок, - слишком он добрый.- А что хочет эта тетка? – поинтересовался рассудительный овинник.- Жить отдельно в летнем домике, но там сейчас живет зек. И другой домовой.- Зека выгоним, а с домовым пойдем договариваться, - принял решение банник.- Не торопитесь, - покачал кудлатой головой овинник, - мы не должны вредить людям.- А мы и не вредим, - неуверенно проговорил банник.- А зека ты на мороз выгнать собрался? – строго спросил овинник, - он ничего плохого не делает хозяевам, наоборот, многое починил у них в доме. Только пьет, но это не такой уж большой грех и отучить можно. Опыт у нас есть.- А с теткой что делать? – робко спросил Филька. - Ее тоже жалко на мороз выгонять. Она хоть и вредная, но благодаря ей хозяйская ферма процветает, и хозяева уже подумывают прикупить соседний участок для расширения.Овинник долго чесался, хотя в его чистой шерсти блохи давно не водились, а потом решил:- Завтра, после ухода хозяев, мы управимся по хозяйству и пойдем говорить с чужаком. В десять утра.Домовой с банником покорно кивнули.Ночь Филька спал беспокойно и едва дождался назначенного часа икс.Они с друзьями вошли в теплый домик, состоявший из одной комнатки и большой кухни. Было чисто, хоть и стояла в углу батарея бутылок от водки и самогона.- Эй, выходи! – позвал овинник, - мы на переговоры пришли.Тишина и только черный кот зырит с табурета.- Где хозяин? – грозно спросил кота домовенок.- А зачем он вам?- Дело есть и всем выгода будет.- А не обидите? – засомневался кот.- Ты сможешь других котов о нас поспрашивать, - вмешался в дискуссию овинник, - мы к войне редко прибегаем, предпочитаем дело миром решать.- Да слышал я о вас, - махнул хвостом кот, - идите в кладовку.К кладовке все трое шли, как на войну. Пришли и нашли там молодого домового, спрятавшегося за хламом.- Выходи, совет держать будем, - грозно потребовал банник.- И чего вы ко мне привязались, - заплакал тот, - я вам ничего плохого не сделала и за порядком стараюсь следить. А вы домик хламом завалили и еще привязываетесь.- Так ты – девочка? – удивился Филька.- Ну и что? Разве вы раньше домовушек не видели?- А чего пряталась? – не понял банник.- Я чумазая после пожара, а вы все против меня, и я боялась в баню попроситься, - всхлипнула она.- Пойдем, - домовенок галантно предложил даме руку, - в доме у хозяев ванна есть. Конечно, похуже бани, но помыться можно.Они удалились в сторону дома, и где-то через час довольная помывкой домовушка вышла из ванной.- Меня Филя зовут, - смущенно произнес домовой.- А я – Манюня.Домовенок засмущался и пригласил ее в гости под печку, гдехранилось немного конфет и осталось молоко, которое хозяева поставилисегодняшним утром.- Ой! – захлопала в ладоши Манюня, - как хочется сладенького!- Угощайся, - хозяйским жестом указал за свои запасы Филька.- Спасибо.За едой они немного обсудили своих хозяев.- Скажи, а та носатая худая тетка, она кто? – вдруг спросила домовушка.- Двоюродная сестра хозяина. Она не очень хорошая и я за ней приглядываю. А что?- Не знаю. Мне кажется, что она пакостит моему жильцу. Вчера, пока он был на работе, положила под его матрас бритву, мужской браслет и женские серьги. Мне кажется, что она хочет его обвинить в воровстве.Филька почесал кудлатую голову.- Наверное, ты права. Сегодня эта тетка распиналась, что не может найти свои серьги, а хозяин так и не нашел свою бритву.- И что будем делать?- Не знаю. Те вещи из-под матраса я положила в кладовку.- А может, выживем этого зека, он же пьет? – предложил Филька.- Жалко. Он, вообще-то добрый и кота любит. И идти ему некуда. Может, лучше тетку заставить уехать? – предложила Манюня.- Не получится. Некуда ей уезжать.- Тогда она его выживет из домика…- Выживет, - согласился домовенок. – Она сама хотела там поселится, да не успела. Надо нам что-то придумать.- А что?- Не знаю. Пойдем, поговорим с овинником и банником – это мои друзья.- С которыми ты ко мне пришел? – испугалась домовушка.- Ну да. Но ты не бойся, они хорошие. Мы ведь не знали, что ты девочка и хотели просто по-мужски поговорить с конкурентом. В одной усадьбе не может быть 2 домовых.- А теперь что изменилось? Я ведь домовой.- Ты домовушка, а домовой с домовушкой могут управлять хозяйством вместе.- А если бы я мальчиком оказалась, то вы бы меня выгнали на улицу?- Нет. У хозяев старшая дочка вышла замуж, и дом они себе построили, а домового у них нет. Мы хотели предложить тебе переселиться туда, ведь в дом без домового могут вселиться темные сущности, которые вредят благополучию хозяев.- Хорошее предложение. Если хочешь, то я пойду к ним.- А у нас тебе не нравится?- Нравится. И зека жалко, ведь его все равно рано или поздно прогонят отсюда.- Давай сначала посоветуемся с моими друзьями, - решил Филька.Они допили молоко и пошли к традиционному месту сборов в холодное время – к бане. Овинник и банник уже были там и привычно резались в карты.- Приветствую Вас, прекрасная женщина, – банник отбросил карты, подошел к Манюне и поцеловал ее ладошку.Домовушка зарделась от смущения.- Ловелас и мухлевщик, - сообщил с полка овинник.- Я не мухлевщик, - обиделся банник.- А кто? На шулера ты не тянешь; слишком явно карты передергиваешь.- Ребята, мы посоветоваться пришли, - жалобно сказал Филька, предупреждая привычную пикировку друзей.- Друзья всегда рады помочь, - пробормотал овинник.- Рассказывайте, - предложил банник.Филя и Манюня наперебой начали рассказывать про теткины козни и про пьющего зека, которого нельзя выгонять из дома.Потом друзья долго шумели, обсуждая, как не навредить людям и при этом, наконец, план был придуман.- А у нас получится? – с сомнением спросил Филька.- Должно получиться, - отрезал овинник.Автор - Ольга Копцева-Лихонина.

Ключевые слова: Домовой домовушка банник овинник

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