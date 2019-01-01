Князь-оборотень

Князь-оборотеньВозвращались домой на машине в Россию через Беларусь после недельного отдыха в Дубровнике. Мы с Ленкой на заднем сидении уткнулись в айфоны, погрузившись во Всемирную паутину, а наши кавалеры прокладывали путь в родные пенаты. Неожиданно Ленкин локоть заехал мне в бок.
- Ай! Чего толкаешься?!
- Смотри! - подруга сунула мне под нос экран.
Я прочитала вслух: «Любителей мистики и развлечений приглашаем на праздник - «Купальская мистерия»! Ждём всех 6 июля с 20:00 на площадке у Дома культуры в г.п. Ветрино. Лесные русалки предложат каждому желающему выбрать ленточку судьбы и, загадав желание, повязать её на купальское «Древо чистой души». Водяной проведёт обряд «омовения водой». Баба Яга проверит ваши знания и выберет претендента на титул «Лесной знахарь». Вас ждут: купальское игрище с традиционном костром, поиск папараць-кветки, песни и хоровод. Дегустация крупников и многое другое. Дресс-код - самый интересный и яркий костюм, стилизованный под старину для участия в конкурсе «Купальский приговор».
- Давайте заедем туда, сегодня ведь шестое, - предложила Ленка.
Я не возражала, тем более, что у меня имелся как раз подходящий наряд для подобного мероприятия. Парням захотелось попробовать национальный белорусский напиток. Ехать оказалось всего ничего. По-быстрому переоделись с Ленкой в кустиках, а через двадцать минут оказались в нужном месте в нужное время. Народу собралось прилично. Много ряженных. На мою фигуру, облачённую в белую рубашку с короткими рукавами-фонариками, украшенных славянским орнаментом, и красный льняной сарафан с вышивкой, мужчины бросали заинтересованные взгляды, а женщины - завистливые. Те и другие одинаково грели душу. Накануне вымыла голову, а волосы в первый день после мытья наиболее пушистые. И теперь они свободно спускались пышными золотыми локонами по плечам и спине.
Подруга надела бледно-голубое атласное платье в пол. Не сказала бы, что ей вообще идёт голубой цвет, а этот слишком блеклый оттенок и вовсе делал её похожей на утопленницу. Если организаторы мистерии решат, что так и задумано, то первый приз Ленке обеспечен. Пыталась я подруге втолковать, но она упёрлась, и всё тут! Вбила себе в голову, что голубое платье идеально подходит девушкам, которые являются обладательницами голубого цвета глаз. Только глаза у Ленки разного цвета. Если в правом, после самовнушения и большого желания, можно отыскать голубизну, то левый - карий. Гетерохромию (разноглазие) называют привлекательным недостатком с прикрученным фитильком (потому что на самом деле это, скорее, не недостаток, а особенность). Считалось, что разноцветные глаза - признак темных сил, и человек с разными по цвету глазами может сглазить. Всё это глупые суеверия. Ленка вполне нормальная девушка. И вообще, я считаю, что люди с разными глазами приносят удачу.
Что приятно удивило, так это то, что народ не скапливался в одном месте. Терпеть не могу толпу! К счастью, аниматоры разделили любителей древних обрядов по интересам. Мужчин привлёк процесс варки крупника. Что такое? Не вдаваясь в подробности, травы, мёд и водка. Подругу заинтересовал процесс плетения венков. Я от такого счастья отказалась. У меня в детстве следы на руках от одуванчиков долго не сходили. Летом воспитатели организовывали ежедневные экскурсии в ближайший фруктовый сад. Там росло множество одуванчиков - живой жёлтый ковёр. Мы плели из них венки, а травинкой связывали концы. Сколько я этих венков наплела - на всю оставшуюся жизнь хватит. Поэтому, поручив подруге сплести венок и на меня, я пошла в разведку дальше.
В конкурсе «Лесной знахарь» не собиралась участвовать, так как в травах лечебных не разбираюсь. Желающие поглазеть, как и я, были, а вот поучаствовать никто в очередь не становился. Нацеленный, как лазер, кривой палец с длинным грязным ногтем выцелил двух жертв — весьма упитанной комплекции и далеко не первой молодости. Но кто сказал, что праздник Ивана Купалы только для молодых?
Радуясь, что пронесло мимо, - расслабилась. Зря обрадовалась. Баба Яга, хорошо загримированная под старуху артистка с молодыми глазами, неожиданно схватила меня за руку и потащила к пеньку, возле которого стояли две вышеупомянутые участницы. Они пытались запомнить травы, лежащие там, ища в них подсказку. Я заартачилась и попыталась вырваться, однако, хватка у ведьмы оказалась железной. Впору менять прозвище с Костяной ноги, на Железную лапу или — Стальной капкан. Так подневольно оказалась третьей участницей. По цвету волос, наверное, нас выбирали. Три блондинки. Правда, натуральной была только я.
- Задам три вопроса, - скрипучим голосом начала Бабка-Ёжка. - На кого волшебный боб укажет («боб» - пластиковый цилиндр синего цвета и утяжелённый с одной стороны), тот и отвечает. Его можно есть, но чаще прикладывают к ране для заживления. Как называется? - спросила Яга, шмыгая длинным носом. Простыла, что ли? Она крутанула импровизированный боб, и этот гад указал на меня, нахально задрав рыльце.
- Подорожник, - поспешила ответить, удивляясь простоте вопроса.
- Угадала! - ведущая взяла листик подорожника с пенька и показала его зрителям. Хотя, скорее, её жест стал сигналом для бурных и продолжительных аплодисментов. Коих мы не дождались. Всего лишь несколько жидких хлопков от людей чиновничьей внешности. Местная администрация?
- Его трудно не заметить. Листья вырастают до двух метров… Используют в народной медицине с древних времён.
Сложив дважды два, пришла к выводу, что, кроме одного известного мне растения, ничего другое не подходит под описание. Видимо, не одна такой умной оказалась. Когда боб опять указал на меня, блондинки в летах стали бросать косые взгляды в мой адрес, словно боб к себе специально примагничиваю.
- Не виноватая я, он сам ко мне пришёл, — демонстрируя на лице всю мировую скорбь, с надрывом произнесла.
Среди зрителей раздались смешки. Ладно, повеселились, и хватит. Надоел этот балаган.
- Баобаб, - с трудом сдерживая смех, ответила на второй вопрос.
- Чего?! - рот Бабы Яги открылся от удивления, продемонстрировав несколько кривых клыков.
Ух ты! Даже челюсть фальшивую надела, вживаясь в роль.
- Баобаб — лиственное дерево с ветками, похожими на корни. Эликсир здоровья практически от всех болезней. Начинает зацветать, когда ещё нет листьев. На скрюченных ветках появляются бутоны. К вечеру они распускаются в огромные белые цветы, которые цветут только одну ночь. Как папоротник, - пояснила я. Не стала говорить, что пахнут эти красавцы крайне омерзительно.
Мой стёб ей расплата за насильное принуждение к участию в конкурсе. Она явно не ожидала подобного ответа. Зато юмор оценила публика. Смешки перешли в откровенный хохот.
Тут я заметила, как Яга уставилась на кого-то за моей спиной, словно ожидает дальнейших указаний. Обернувшись, увидела незнакомца в чёрном плаще и надвинутым на глаза капюшоне, который выделялся среди остальных высоким ростом и осанкой. Он едва заметно кивнул. Баба Яга недовольно повела носом, однако, ослушаться не посмела. Их явный сговор настораживал.
- Пошутила над старенькой бабушкой. Ведь о лопухе думала, а молвила о другом. Ответ засчитан. Теперь последний вопрос, который определит победителя конкурса. И не вздумай более шутки шутить!
Мои соперницы решительно вышли вперёд, желая взять реванш. Пусть берут! Я же встала так, чтобы держать в поле зрения зрителей. Точнее, одного. Устремив пристальный взгляд на незнакомца, мысленно потребовала: «Гюльчатай, открой личико!»
Увы, внимание красивой девушки не польстило его мужскому самолюбию. Он стал уходить. Впору бежать за ним и требовать объяснений. И что я ему предъявлю?
Поэтому, когда вслед за ним покинула участников конкурса, то направилась в противоположную сторону от мужчины в чёрном. Как раз подошла очередь гадать на венках (если утонет — замуж не выйдешь, если поплывёт — суженый придёт). Мой венок куда-то уплыл, а Ленкин, к её великому огорчению, затонул, хотя оба венка сплела она сама.
- Может, это твой венок сейчас плывёт, ты просто их перепутала, - постаралась утешить её.
- Нет. Когда уже заканчивала для тебя плести, ленточку синюю ветер принёс. Наверное, с дерева желаний сорвал. Я завязала её, чтобы венок не распался. Да и ты сама венок на воду спускала.
- Лан! Ерунда это всё. Наши ребята сейчас напиваются. Забирай любого, коли замуж не терпится.
- Я суженного хочу, а не того, кто рядом, - возразила подруга.
Желая отвлечь Ленку, я затащила её в хоровод вокруг костра. В лицо так и пахнуло жаром. Невозможно глаз оторвать от танца огня. Мы — язычки пламени, как единое целое. Дух захватывает от чего-то глубинного, не подвластного сознанию.
Песни, пляски, хороводы следовали друг за другом. Смельчаки прыгали через костёр, а некоторые даже ходили по тлеющим углям. Голова закружилась, а тут бросили клич искать цветок папоротника. Окончательно пришла в себя уже в лесу.
- Смотрите, луна взошла. Увидеть такую луну в день летнего солнцестояния - огромное везение! - воскликнул кто-то из организаторов.
Я так и не поняла, луна какая-то особенная или само явление. Искать то, чего не существует… Хотя пройтись освежиться после плясок не помешает.
Вначале все шли гурьбой, потом разбрелись в разные стороны. Подруга отстала, кокетничая с нашим проводником. Не стала ей мешать. Ноги сами несли вперёд по едва заметной тропке. Лунный свет освещал дорогу. Спохватившись, что могу заблудиться в незнакомом месте, остановилась.
И тут мимо меня с визгом, будто за ним волк гнался, пробежал поросёнок! Да не наш. Вьетнамскую свинью не спутаешь ни с одной другой породой: приплюснутая мордочка с маленькими стоячими ушками, приземистые коротенькие конечности и провисающий до земли живот. Потеряется ведь в лесу, погибнет. Надо его поймать. Далеко не убежал. Стоит, глазом на меня косит. Я к нему, а он, дождавшись, когда подойду, быстро удрал. Бегает «узкоглазый» шельмец по лесу и не подпускает к себе. Из-за него так далеко забралась, что голоса уже не доносилось. И поросёнок убежал. Хорошо, хоть тропку отыскала. Только перепутала, закружившись по лесу, пошла вперёд, а не назад.
Как цветёт "папараць-кветка", даже не представляла. Заметила, что из куста папоротника высунулся тонкий стебель. Ветерок его колышет. Из-за этого движения не сразу разглядела почку на конце стебля. Зато, когда она лопнула с звонким щелчком, я чуть не подпрыгнула. Замерла от восхищения при виде прекрасного мерцающего цветка.
"Сорви меня!" - прошелестело в тишине. Едва наклонилась, как чья-то четырёхпалая волосатая рука с издевательским хохотом протянулась к нему. И такая злость взяла, что, не раздумывая, схватила палку, лежащую на дороге, и ударила наглеца со словами:
- На чужой каравай рот не разевай!
Вор взвыл дурным голосом и исчез. Тут только заметила, что сжимаю не палку, а змею. Видимо, та, поражённая тем, как её использовали, впала в ступор. Содрогаясь от ужаса и отвращения, я отбросила змею. Несчастная рептилия поспешила уползти от чумовой бабы. Словно под гипнозом, сорвала "папараць-кветку". Кажется, я заблудилась. Поняла это окончательно через несколько часов хождения. Попыталась дозвониться до своих, благо айфон, мой верный товарищ, во внутреннем кармане сарафана лежал. Безуспешно. Меня пронял нервный смешок.
- Телефон не ловится, не растёт кокос, - запела, вспугивая тишину. И как-то сразу полегчало. Положила цветок в карман. Пусть полежит пока. Уже светало, когда увидела серебристую полосу воды, мелькнувшую за деревьями. Направилась прямиком туда.
Утренний туман, тёмная зеркальная гладь и плотно обступающий лес придавали озеру некую таинственность. Илистый берег, поросший камышом. И кувшинки золотой каймой опоясали остров на озере. Подойдя к самой кромке воды, разглядела подводную дорогу, выложенную из камней. Она вела прямо к острову. Приходилось слышать, что в Литве известны каменные тропинки - кулгринды, только проходят они через болота. А тут... Сняла обувь и осторожно вступила на тропу. Босые ноги немного скользили по мокрым валунам. И всё же благополучно добралась до твёрдой земли, ни разу не подскользнувшись. Когда выбралась на сушу, не удержалась и зачерпнула воду, чтобы смочить пересохший рот.
На острове послышались голоса и пение. Я пошла на звуки и увидела девочку лет десяти. Она пила воду прямо из озера, черпая её ладошками. Хотела спросить у неё, но девчушка протянула мне горсть красных ягод. Я не смотрела на них. Не могла взгляда отвести от её бирюзовых глаз. Таких ярких ещё никогда не приходилось видеть. В висках возникла резкая боль. И тут как обожгло. Жар шёл с кармана, где лежал цветок. Достала его. Лицо девочки сильно исказилось. Девочки?! Да эта старая горбунья что-то злобно бормочет себе под нос.
Я моргнула - никого! Видно, показалось. Боль тут же прошла. Сознание прояснилось. Лишь на траве остались лежать волчьи ягоды. Надо уходить отсюда. Поздно. Появилась стайка девушек. Нереально красивые. Стан их тонкий и гибкий, лица бледные, не загорелые совсем. Красавицы закружили меня в хороводе, увлекая за собой к воде. На цветок папоротника, который не успела спрятать, старались не смотреть. Случайно коснулась им одной из девушек, а та отскочила в сторону и зашипела. Цветок полыхнул ярким пламенем, освещая их прекрасные и неживые лица. Стал заметен след от креста между грудей. Утопленницы-русалки!
- Пошли прочь! - отгоняя их, взмахнула цветком, как факелом. Разомкнув круг, я вырвалась и побежала в глубь острова. Аллилуйя! Можно перевести дух. Спаслась. Это ведь нечисть и нечисть опасная. Защекочут и утопят.
Через несколько шагов наткнулась на неказистое и заброшенное строение. Однако внутри сводчатый потолок выложен красным кирпичом. Зашла и замерла на месте. За столом, лицом ко мне, сидел мужчина в очень знакомом чёрном плаще. Только капюшон на этот раз откинут, что позволяло рассмотреть красивое и мужественное лицо. Тёмные кудри падали на широкие плечи. Хорош собой.
- Ну, здравствуй, суженная! - пылко сказал он, вставая. Статный, высокий.
- Я не ваша суженная. Вы ошиблись, - стала я возражать и одновременно отступала к выходу.
- Это я выловил твой венок, значит, отныне ты моя невеста.
Действительно, на столе лежал злополучный венок с памятной синей ленточкой.
- Да не бойся, красавица! Что я, упырь какой, чтобы деву силком брать. Как полюбишь меня - свадьбу сыграем. Только лучшего жениха тебе во всём свете не найти. Богат и знатен я. Все знают и чтут князя Друцкого - Рогволда.
- Ты - колдун! Колдовством заманил на этот остров.
- Всего лишь указал путь на Велижье, вспугнув порося. Показал цветок, ставший для тебя оберегом. Оберегал в лесу, следуя за тобой серой тенью. Ведь я князь и волкодлак - человек-оборотень, волхв и воин, обладающий способностью обращаться в волка. Единственный из сыновей князя Полоцкого - Всеслава, кто унаследовал его дар. Да и ты не простая девица. Как увидел тебя там, понял, что скрыта в тебе богиня Мокошь.
Я не захотела дальше слушать этот бред. С меня довольно.
- Забирай! - бросила ему цветок и выбежала на свободу.
По камушкам перелетела, словно птица, оставляя позади за собой остров. Буквально сразу за деревьями наткнулась на друзей. Ленка, ребята меня обступили.
- Где ты бродила?! Час тебя уже ищем. Пошли, сейчас поздравлять будут тётку, что аленький цветочек, то есть, цветок папоротника нашла.
Я огляделась по сторонам - ночь, полная луна в небе. Неужели мне привиделся потусторонний, опасный и вместе с тем манящий мир?! Вроде не пила. Лишь воды из озера хлебнула.
Без интереса наблюдала, как отыскавшая горшок с красным цветком, по замыслу организаторов, олицетворяющий кветку, принимает поздравления. Кстати, это оказалась одна из моих соперниц по конкурсу травников. Наконец настал её звёздный час.
Не испытывая энтузиазм, приняла известие, что победила в конкурсе нарядов.
- Кого вы изображали? - спросил ведущий.
Хотела ответить, что себя, но вместо этого произнесла:
- Я та, кто милует и награждает лишь сильных духом, не прекращающих борьбу до конца, помогает выходить из самых безнадёжных ситуаций, когда человек идёт из последних сил, но не изменяет себе и мечте. Я - Мокошь.
Что на меня нашло, сама не знаю. Видимо, запали в душу слова князя-оборотня.
- Ну, ты даёшь! Так сказала, что даже я поверила, - призналась Ленка, когда мы уже ехали в машине.
По возвращении отыскала информацию про остров Велижье, что стоит посреди острова Черствятское. С островом связана легенда, будто сам Люцифер утопил в озере церковь. Ещё странность - вода озера обладает необычным эффектом...
"Галлюциногенным", - мрачно подумала я, пролистывая страницы текста.
Узнала, что, по словам старожилов, от берега к острову ведёт подводная дорога, выложенная из камней. Только не всякий может её отыскать.
Про цветок папоротника же сказано, что тот, кто его найдёт, станет понимать язык птиц, зверей и деревьев. Нашла сведения и про Всеслава - князь, чародей и оборотень. А вот о сыне его Рогволде лишь скупые строчки. Княжил в Друцке. Постаралась забыть его. Только он не забыл.
- Здравствуй, лЮбая! - слышу знакомый бархатистый голос.
Оборачиваюсь. Это он.
Автор - Светлана Енгалычева.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:41
Причина: Изменён раздел. Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 16:41 by Сделано_в_СССРПросмотров: 31Комментарии: 0
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