Князь-оборотень

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:41

Причина: Изменён раздел. Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 31 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 16:41 by

Возвращались домой на машине в Россию через Беларусь после недельного отдыха в Дубровнике. Мы с Ленкой на заднем сидении уткнулись в айфоны, погрузившись во Всемирную паутину, а наши кавалеры прокладывали путь в родные пенаты. Неожиданно Ленкин локоть заехал мне в бок.- Ай! Чего толкаешься?!- Смотри! - подруга сунула мне под нос экран.Я прочитала вслух: «Любителей мистики и развлечений приглашаем на праздник - «Купальская мистерия»! Ждём всех 6 июля с 20:00 на площадке у Дома культуры в г.п. Ветрино. Лесные русалки предложат каждому желающему выбрать ленточку судьбы и, загадав желание, повязать её на купальское «Древо чистой души». Водяной проведёт обряд «омовения водой». Баба Яга проверит ваши знания и выберет претендента на титул «Лесной знахарь». Вас ждут: купальское игрище с традиционном костром, поиск папараць-кветки, песни и хоровод. Дегустация крупников и многое другое. Дресс-код - самый интересный и яркий костюм, стилизованный под старину для участия в конкурсе «Купальский приговор».- Давайте заедем туда, сегодня ведь шестое, - предложила Ленка.Я не возражала, тем более, что у меня имелся как раз подходящий наряд для подобного мероприятия. Парням захотелось попробовать национальный белорусский напиток. Ехать оказалось всего ничего. По-быстрому переоделись с Ленкой в кустиках, а через двадцать минут оказались в нужном месте в нужное время. Народу собралось прилично. Много ряженных. На мою фигуру, облачённую в белую рубашку с короткими рукавами-фонариками, украшенных славянским орнаментом, и красный льняной сарафан с вышивкой, мужчины бросали заинтересованные взгляды, а женщины - завистливые. Те и другие одинаково грели душу. Накануне вымыла голову, а волосы в первый день после мытья наиболее пушистые. И теперь они свободно спускались пышными золотыми локонами по плечам и спине.Подруга надела бледно-голубое атласное платье в пол. Не сказала бы, что ей вообще идёт голубой цвет, а этот слишком блеклый оттенок и вовсе делал её похожей на утопленницу. Если организаторы мистерии решат, что так и задумано, то первый приз Ленке обеспечен. Пыталась я подруге втолковать, но она упёрлась, и всё тут! Вбила себе в голову, что голубое платье идеально подходит девушкам, которые являются обладательницами голубого цвета глаз. Только глаза у Ленки разного цвета. Если в правом, после самовнушения и большого желания, можно отыскать голубизну, то левый - карий. Гетерохромию (разноглазие) называют привлекательным недостатком с прикрученным фитильком (потому что на самом деле это, скорее, не недостаток, а особенность). Считалось, что разноцветные глаза - признак темных сил, и человек с разными по цвету глазами может сглазить. Всё это глупые суеверия. Ленка вполне нормальная девушка. И вообще, я считаю, что люди с разными глазами приносят удачу.Что приятно удивило, так это то, что народ не скапливался в одном месте. Терпеть не могу толпу! К счастью, аниматоры разделили любителей древних обрядов по интересам. Мужчин привлёк процесс варки крупника. Что такое? Не вдаваясь в подробности, травы, мёд и водка. Подругу заинтересовал процесс плетения венков. Я от такого счастья отказалась. У меня в детстве следы на руках от одуванчиков долго не сходили. Летом воспитатели организовывали ежедневные экскурсии в ближайший фруктовый сад. Там росло множество одуванчиков - живой жёлтый ковёр. Мы плели из них венки, а травинкой связывали концы. Сколько я этих венков наплела - на всю оставшуюся жизнь хватит. Поэтому, поручив подруге сплести венок и на меня, я пошла в разведку дальше.В конкурсе «Лесной знахарь» не собиралась участвовать, так как в травах лечебных не разбираюсь. Желающие поглазеть, как и я, были, а вот поучаствовать никто в очередь не становился. Нацеленный, как лазер, кривой палец с длинным грязным ногтем выцелил двух жертв — весьма упитанной комплекции и далеко не первой молодости. Но кто сказал, что праздник Ивана Купалы только для молодых?Радуясь, что пронесло мимо, - расслабилась. Зря обрадовалась. Баба Яга, хорошо загримированная под старуху артистка с молодыми глазами, неожиданно схватила меня за руку и потащила к пеньку, возле которого стояли две вышеупомянутые участницы. Они пытались запомнить травы, лежащие там, ища в них подсказку. Я заартачилась и попыталась вырваться, однако, хватка у ведьмы оказалась железной. Впору менять прозвище с Костяной ноги, на Железную лапу или — Стальной капкан. Так подневольно оказалась третьей участницей. По цвету волос, наверное, нас выбирали. Три блондинки. Правда, натуральной была только я.- Задам три вопроса, - скрипучим голосом начала Бабка-Ёжка. - На кого волшебный боб укажет («боб» - пластиковый цилиндр синего цвета и утяжелённый с одной стороны), тот и отвечает. Его можно есть, но чаще прикладывают к ране для заживления. Как называется? - спросила Яга, шмыгая длинным носом. Простыла, что ли? Она крутанула импровизированный боб, и этот гад указал на меня, нахально задрав рыльце.- Подорожник, - поспешила ответить, удивляясь простоте вопроса.- Угадала! - ведущая взяла листик подорожника с пенька и показала его зрителям. Хотя, скорее, её жест стал сигналом для бурных и продолжительных аплодисментов. Коих мы не дождались. Всего лишь несколько жидких хлопков от людей чиновничьей внешности. Местная администрация?- Его трудно не заметить. Листья вырастают до двух метров… Используют в народной медицине с древних времён.Сложив дважды два, пришла к выводу, что, кроме одного известного мне растения, ничего другое не подходит под описание. Видимо, не одна такой умной оказалась. Когда боб опять указал на меня, блондинки в летах стали бросать косые взгляды в мой адрес, словно боб к себе специально примагничиваю.- Не виноватая я, он сам ко мне пришёл, — демонстрируя на лице всю мировую скорбь, с надрывом произнесла.Среди зрителей раздались смешки. Ладно, повеселились, и хватит. Надоел этот балаган.- Баобаб, - с трудом сдерживая смех, ответила на второй вопрос.- Чего?! - рот Бабы Яги открылся от удивления, продемонстрировав несколько кривых клыков.Ух ты! Даже челюсть фальшивую надела, вживаясь в роль.- Баобаб — лиственное дерево с ветками, похожими на корни. Эликсир здоровья практически от всех болезней. Начинает зацветать, когда ещё нет листьев. На скрюченных ветках появляются бутоны. К вечеру они распускаются в огромные белые цветы, которые цветут только одну ночь. Как папоротник, - пояснила я. Не стала говорить, что пахнут эти красавцы крайне омерзительно.Мой стёб ей расплата за насильное принуждение к участию в конкурсе. Она явно не ожидала подобного ответа. Зато юмор оценила публика. Смешки перешли в откровенный хохот.Тут я заметила, как Яга уставилась на кого-то за моей спиной, словно ожидает дальнейших указаний. Обернувшись, увидела незнакомца в чёрном плаще и надвинутым на глаза капюшоне, который выделялся среди остальных высоким ростом и осанкой. Он едва заметно кивнул. Баба Яга недовольно повела носом, однако, ослушаться не посмела. Их явный сговор настораживал.- Пошутила над старенькой бабушкой. Ведь о лопухе думала, а молвила о другом. Ответ засчитан. Теперь последний вопрос, который определит победителя конкурса. И не вздумай более шутки шутить!Мои соперницы решительно вышли вперёд, желая взять реванш. Пусть берут! Я же встала так, чтобы держать в поле зрения зрителей. Точнее, одного. Устремив пристальный взгляд на незнакомца, мысленно потребовала: «Гюльчатай, открой личико!»Увы, внимание красивой девушки не польстило его мужскому самолюбию. Он стал уходить. Впору бежать за ним и требовать объяснений. И что я ему предъявлю?Поэтому, когда вслед за ним покинула участников конкурса, то направилась в противоположную сторону от мужчины в чёрном. Как раз подошла очередь гадать на венках (если утонет — замуж не выйдешь, если поплывёт — суженый придёт). Мой венок куда-то уплыл, а Ленкин, к её великому огорчению, затонул, хотя оба венка сплела она сама.- Может, это твой венок сейчас плывёт, ты просто их перепутала, - постаралась утешить её.- Нет. Когда уже заканчивала для тебя плести, ленточку синюю ветер принёс. Наверное, с дерева желаний сорвал. Я завязала её, чтобы венок не распался. Да и ты сама венок на воду спускала.- Лан! Ерунда это всё. Наши ребята сейчас напиваются. Забирай любого, коли замуж не терпится.- Я суженного хочу, а не того, кто рядом, - возразила подруга.Желая отвлечь Ленку, я затащила её в хоровод вокруг костра. В лицо так и пахнуло жаром. Невозможно глаз оторвать от танца огня. Мы — язычки пламени, как единое целое. Дух захватывает от чего-то глубинного, не подвластного сознанию.Песни, пляски, хороводы следовали друг за другом. Смельчаки прыгали через костёр, а некоторые даже ходили по тлеющим углям. Голова закружилась, а тут бросили клич искать цветок папоротника. Окончательно пришла в себя уже в лесу.- Смотрите, луна взошла. Увидеть такую луну в день летнего солнцестояния - огромное везение! - воскликнул кто-то из организаторов.Я так и не поняла, луна какая-то особенная или само явление. Искать то, чего не существует… Хотя пройтись освежиться после плясок не помешает.Вначале все шли гурьбой, потом разбрелись в разные стороны. Подруга отстала, кокетничая с нашим проводником. Не стала ей мешать. Ноги сами несли вперёд по едва заметной тропке. Лунный свет освещал дорогу. Спохватившись, что могу заблудиться в незнакомом месте, остановилась.И тут мимо меня с визгом, будто за ним волк гнался, пробежал поросёнок! Да не наш. Вьетнамскую свинью не спутаешь ни с одной другой породой: приплюснутая мордочка с маленькими стоячими ушками, приземистые коротенькие конечности и провисающий до земли живот. Потеряется ведь в лесу, погибнет. Надо его поймать. Далеко не убежал. Стоит, глазом на меня косит. Я к нему, а он, дождавшись, когда подойду, быстро удрал. Бегает «узкоглазый» шельмец по лесу и не подпускает к себе. Из-за него так далеко забралась, что голоса уже не доносилось. И поросёнок убежал. Хорошо, хоть тропку отыскала. Только перепутала, закружившись по лесу, пошла вперёд, а не назад.Как цветёт "папараць-кветка", даже не представляла. Заметила, что из куста папоротника высунулся тонкий стебель. Ветерок его колышет. Из-за этого движения не сразу разглядела почку на конце стебля. Зато, когда она лопнула с звонким щелчком, я чуть не подпрыгнула. Замерла от восхищения при виде прекрасного мерцающего цветка."Сорви меня!" - прошелестело в тишине. Едва наклонилась, как чья-то четырёхпалая волосатая рука с издевательским хохотом протянулась к нему. И такая злость взяла, что, не раздумывая, схватила палку, лежащую на дороге, и ударила наглеца со словами:- На чужой каравай рот не разевай!Вор взвыл дурным голосом и исчез. Тут только заметила, что сжимаю не палку, а змею. Видимо, та, поражённая тем, как её использовали, впала в ступор. Содрогаясь от ужаса и отвращения, я отбросила змею. Несчастная рептилия поспешила уползти от чумовой бабы. Словно под гипнозом, сорвала "папараць-кветку". Кажется, я заблудилась. Поняла это окончательно через несколько часов хождения. Попыталась дозвониться до своих, благо айфон, мой верный товарищ, во внутреннем кармане сарафана лежал. Безуспешно. Меня пронял нервный смешок.- Телефон не ловится, не растёт кокос, - запела, вспугивая тишину. И как-то сразу полегчало. Положила цветок в карман. Пусть полежит пока. Уже светало, когда увидела серебристую полосу воды, мелькнувшую за деревьями. Направилась прямиком туда.Утренний туман, тёмная зеркальная гладь и плотно обступающий лес придавали озеру некую таинственность. Илистый берег, поросший камышом. И кувшинки золотой каймой опоясали остров на озере. Подойдя к самой кромке воды, разглядела подводную дорогу, выложенную из камней. Она вела прямо к острову. Приходилось слышать, что в Литве известны каменные тропинки - кулгринды, только проходят они через болота. А тут... Сняла обувь и осторожно вступила на тропу. Босые ноги немного скользили по мокрым валунам. И всё же благополучно добралась до твёрдой земли, ни разу не подскользнувшись. Когда выбралась на сушу, не удержалась и зачерпнула воду, чтобы смочить пересохший рот.На острове послышались голоса и пение. Я пошла на звуки и увидела девочку лет десяти. Она пила воду прямо из озера, черпая её ладошками. Хотела спросить у неё, но девчушка протянула мне горсть красных ягод. Я не смотрела на них. Не могла взгляда отвести от её бирюзовых глаз. Таких ярких ещё никогда не приходилось видеть. В висках возникла резкая боль. И тут как обожгло. Жар шёл с кармана, где лежал цветок. Достала его. Лицо девочки сильно исказилось. Девочки?! Да эта старая горбунья что-то злобно бормочет себе под нос.Я моргнула - никого! Видно, показалось. Боль тут же прошла. Сознание прояснилось. Лишь на траве остались лежать волчьи ягоды. Надо уходить отсюда. Поздно. Появилась стайка девушек. Нереально красивые. Стан их тонкий и гибкий, лица бледные, не загорелые совсем. Красавицы закружили меня в хороводе, увлекая за собой к воде. На цветок папоротника, который не успела спрятать, старались не смотреть. Случайно коснулась им одной из девушек, а та отскочила в сторону и зашипела. Цветок полыхнул ярким пламенем, освещая их прекрасные и неживые лица. Стал заметен след от креста между грудей. Утопленницы-русалки!- Пошли прочь! - отгоняя их, взмахнула цветком, как факелом. Разомкнув круг, я вырвалась и побежала в глубь острова. Аллилуйя! Можно перевести дух. Спаслась. Это ведь нечисть и нечисть опасная. Защекочут и утопят.Через несколько шагов наткнулась на неказистое и заброшенное строение. Однако внутри сводчатый потолок выложен красным кирпичом. Зашла и замерла на месте. За столом, лицом ко мне, сидел мужчина в очень знакомом чёрном плаще. Только капюшон на этот раз откинут, что позволяло рассмотреть красивое и мужественное лицо. Тёмные кудри падали на широкие плечи. Хорош собой.- Ну, здравствуй, суженная! - пылко сказал он, вставая. Статный, высокий.- Я не ваша суженная. Вы ошиблись, - стала я возражать и одновременно отступала к выходу.- Это я выловил твой венок, значит, отныне ты моя невеста.Действительно, на столе лежал злополучный венок с памятной синей ленточкой.- Да не бойся, красавица! Что я, упырь какой, чтобы деву силком брать. Как полюбишь меня - свадьбу сыграем. Только лучшего жениха тебе во всём свете не найти. Богат и знатен я. Все знают и чтут князя Друцкого - Рогволда.- Ты - колдун! Колдовством заманил на этот остров.- Всего лишь указал путь на Велижье, вспугнув порося. Показал цветок, ставший для тебя оберегом. Оберегал в лесу, следуя за тобой серой тенью. Ведь я князь и волкодлак - человек-оборотень, волхв и воин, обладающий способностью обращаться в волка. Единственный из сыновей князя Полоцкого - Всеслава, кто унаследовал его дар. Да и ты не простая девица. Как увидел тебя там, понял, что скрыта в тебе богиня Мокошь.Я не захотела дальше слушать этот бред. С меня довольно.- Забирай! - бросила ему цветок и выбежала на свободу.По камушкам перелетела, словно птица, оставляя позади за собой остров. Буквально сразу за деревьями наткнулась на друзей. Ленка, ребята меня обступили.- Где ты бродила?! Час тебя уже ищем. Пошли, сейчас поздравлять будут тётку, что аленький цветочек, то есть, цветок папоротника нашла.Я огляделась по сторонам - ночь, полная луна в небе. Неужели мне привиделся потусторонний, опасный и вместе с тем манящий мир?! Вроде не пила. Лишь воды из озера хлебнула.Без интереса наблюдала, как отыскавшая горшок с красным цветком, по замыслу организаторов, олицетворяющий кветку, принимает поздравления. Кстати, это оказалась одна из моих соперниц по конкурсу травников. Наконец настал её звёздный час.Не испытывая энтузиазм, приняла известие, что победила в конкурсе нарядов.- Кого вы изображали? - спросил ведущий.Хотела ответить, что себя, но вместо этого произнесла:- Я та, кто милует и награждает лишь сильных духом, не прекращающих борьбу до конца, помогает выходить из самых безнадёжных ситуаций, когда человек идёт из последних сил, но не изменяет себе и мечте. Я - Мокошь.Что на меня нашло, сама не знаю. Видимо, запали в душу слова князя-оборотня.- Ну, ты даёшь! Так сказала, что даже я поверила, - призналась Ленка, когда мы уже ехали в машине.По возвращении отыскала информацию про остров Велижье, что стоит посреди острова Черствятское. С островом связана легенда, будто сам Люцифер утопил в озере церковь. Ещё странность - вода озера обладает необычным эффектом..."Галлюциногенным", - мрачно подумала я, пролистывая страницы текста.Узнала, что, по словам старожилов, от берега к острову ведёт подводная дорога, выложенная из камней. Только не всякий может её отыскать.Про цветок папоротника же сказано, что тот, кто его найдёт, станет понимать язык птиц, зверей и деревьев. Нашла сведения и про Всеслава - князь, чародей и оборотень. А вот о сыне его Рогволде лишь скупые строчки. Княжил в Друцке. Постаралась забыть его. Только он не забыл.- Здравствуй, лЮбая! - слышу знакомый бархатистый голос.Оборачиваюсь. Это он.Автор - Светлана Енгалычева.

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