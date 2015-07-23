Никогда не заслужить прощения

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:36

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 137 Комментарии: 5 +2 Вчера, 14:36 by

С Ириной мы начали встречаться на четвертом курсе института. Роман был скоротечный и страстный. Я уже строил планы на будущее, подрабатывая в свободное от учебы время, копил деньги на колечко с маленьким бриллиантом для того, чтобы сделать предложение руки и сердца... Наконец-то купил его! А на оставшуюся сумму приобрел подарок для своего лучшего друга - браслет, о котором тот мечтал.В тот день мы договорились встретиться в центре города, чтобы сходить в кафе. Я планировал предложить Ирине стать моей женой. Любимая опаздывала. Не знаю почему, но стал нервничать. Начал звонить ей. Сперва - длинные гудки в трубке, а потом в моем мобильнике села батарея. «Что за напасть такая?» - сердился я. Беспокойство нарастало, а так как до общежития, где жил мой лучший друг Антон, всего пять минут ходьбы, решил заскочить к нему и набрать с его телефона. В общаге стучать не принято - я толкнул дверь, она открылась. На диване сидел мой лучший друг: он обнимал мою любимую, они целовались. Земля ушла из-под ног. Несколько секунд молча смотрел на того человека, которого считал другом, и на девушку, которую считал своей невестой. Потом развернулся и вышел...Сказать, что чувствовал в тот момент? Боль, отчаяние, злость... Все эмоции перемешались. Брел по улице, не разбирая дороги. Проходя через парк, заметил на озере черного лебедя необыкновенной красоты. Приостановился, дрожащими руками закурил, а птица подплыла ближе, неотрывно глядя на меня. И я принял решение: купил бутылку коньяка, сигареты, залез на чердак своего дома, прихватив из квартиры веревку. И начал справлять поминки. По себе...Какой-то странный звук отвлек на мгновение от горьких размышлений о несбывшихся мечтах. На разбитом чердачном окне сидела большая ворона. Черная как смоль. Запустил в нее камнем, но она не улетала, пристально наблюдая за мной.- Ну и черт с тобой! Сиди! - хмыкнул я пьяно и снова сделал глоток спиртного.Понял, что жить без Ирины не смогу. Душила ярость, ненависть, стремление убить их или себя и, самое главное, жажда мести. Но я не борец по натуре, поэтому, взгромоздившись на какие-то ящики, привязал веревку к перекладине. После жуткого удушья наступила темнота...Очнулся от того, что на меня кто-то смотрит. Приоткрыл глаза: рядом на куче тряпья, на которое я упал, сидела молодая, красивая женщина с распущенными по плечам темными волосами. Одета она была в странный, непонятного цвета балахон из мешковины.Одно в ней было страшно: светлые, практически белые глаза.- Перед тобой сейчас открыты все три двери, - загадочно сказала незнакомка.- Какие? - удивился я.- Двери выхода из этой болезненной, непереносимой для тебя реальности. Один выход - безумие, второй - самоубийство, третий - отомстить предателям... Выбор за тобой! Знаю точно, что ты жаждешь мести. И я с тобой согласна. Обидчики обязательно должны быть наказаны!- И как это сделать? - задал ей вопрос.- Я научу! Это несложно, - на лице женщины появилась хищная улыбка.- Кто ты?- Имя мое Мета. Я богиня мести, кары и разрушений у твоих далеких предков. У меня есть и сестра-близнец, которую зовут Обида.Мое воплощение на земле - черная ворона, а у моей сестры - черный лебедь. Ты его видел на пруду, не правда ли? - она снова усмехнулась.- Мы приходим в этот мир, вызывая у людей черные мысли и порождая нестерпимые обиды. Ведь обижаясь, человек хочет мстить! Это именно то, что тебя утешит сейчас! - я задумался.- Стоит только сделать первый шаг... - соблазняла она.- Если я соглашусь мстить, ты их убьешь?Она уговорила меня.- У тебя с собой сейчас есть два предмета, которые предназначались твоим обидчикам. Нужно пойти на кладбище...Не буду описывать весь ритуал, чтобы никто не последовал моему примеру. Черная птица сопровождала меня. Я уже начал копать могилу для своих бывших близких людей, предвкушая, как больно теперь будет им. Внезапно что-то кольнуло в сердце, дышать стало легче, я открыт глаза и услышал чей-то голос:- Ну, Петрович! Ты точно не врал, что когда-то был врачом на скорой! Откачал-таки парня!Надо мной склонился незнакомый мужик, по виду типичный бомж. Как оказалось, я решил покончить с собой на чердаке, который они облюбовали для себя. Бомжи спасли мне жизнь, хоть я и находился некоторое время без сознания, за гранью реальности.- «В этой жизни помереть не трудно. Сделать жизнь значительно трудней», - пробурчал второй бомж и добавил:- В. В. Маяковский. Живи, пацан! У тебя еще все впереди.» - пронеслось в голове.Поднялся, отряхнулся, потопал домой, но черная ворона продолжала наблюдать за мной. В какой- то момент мне послышался голос богини мести: «А ведь решение ты уже принял. Сделка заключена!» - и хриплый хохот вслед.Только дома я обнаружил, что браслет и кольцо исчезли. Посчитал, что их взяли бомжи. В институт больше не вернулся. Собрал вещи, свалил со съемной квартиры, уехал в родной город. Прошло некоторое время. До меня дошли слухи, что Антон и Ирина расписались, у них родился сын. Но мне было уже все равно: боль утихла, я женился на Алене, на свет появилась наша принцесса, наша красавица Мариночка.А через два года встретил случайно бывшую однокурсницу Олю, поинтересовался, что нового.- Ничего хорошего... Может, тебе это и неинтересно, но недавно Антон и Ирина разбились на машине. Их сына Игоря отправили в детский дом.Я опешил. Как бы там ни было, зла им уже не желал!- С тех пор как ты уехал, много всего случилось. Сперва умерла мать Ирины, потом погибли родители Антона. Никого из родных не осталось... Мне стало не по себе. Ведь я сам рос сиротой и знал, как страшно быть никому не нужным.Вечером долго не мог уснуть, а в полночь явилась богиня мести:- Доволен? Вот ты и отомщен! Сначала делала больно твоим обидчикам, а потом забрала их души...Захочешь снова мстить, позови, и я приду! Видение растворилось в темноте. Меня стал бить озноб, леденящий ужас сковал тело. Это я убил их всех. Я. И никто другой! Как же теперь жить с этим? Пусть они и поступили со мной подло, но их близкие ни в чем не виноваты, не говоря уже о маленьком сынишке. Что я наделал?!Спустя несколько дней жена с дочкой поехала к своим родителям, я был дома один и ушел в запой. Я очень боялся, что закон бумеранга неминуемо приведет смерть в мою семью. В пьяном бреду мне виделась Ирина, она плакала:- Что же теперь будет с моим малышом? Кому он нужен на этом свете? Какие нелюди распорядились так, чтобы мы сначала потеряли всех близких, а потом и сами ушли в мир иной?Я просыпался в холодном поту, снова напивался, но облегчения зеленый змий уже не приносил. Иногда в видениях мне являлся Антон. Он ничего не говорил, не проклинал, но я понимал, что он знает, кто стал причиной всех бед. Это был мой ад, который испепелил чужие судьбы. Больше всего я боялся, что сработает закон бумеранга. Черт с ней, с моей жизнью, не за себя страшно - за любимых и дорогих мне людей.Ненадолго протрезвев, поехал в город студенческой юности, разыскал их могилы на кладбище. Поминал и просил прощения. Вдруг издалека раздался звон церковных колоколов. Я понял, что нужно исповедаться. Пошел в храм, рассказал священнику обо всем. Он подсказал выход из ада: покаяние, причастие, молитвы и еще кое-что. Я послушался его... Теперь у нас есть приемный сын - Игорь Антонович. Очень надеюсь, что этим я искупил свой грех. Хотя как знать: высшие силы многого не прощают... И этого я боюсь больше всего.Автор - Кирилл.

Ключевые слова: Месть мистика проклятие смерть

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