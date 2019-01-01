Зов прошлого. Часть четвёртая: Выходной

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:36

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ведро с болтами Просмотров: 25 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:36 by

Я проснулся. Посмотрел на часы.19:47. Проспал весь день. Артёма всё ещё не было дома, а я начал думать, чем можно заняться. Включил телевизор, там показывали какой-то фильм. Я начал смотреть его, чтобы как-то скоротать время до прихода Тёмы.29-е декабря, 2049-й, 19:47.- Чёрт, и где его черти носят? - смотрел Данил в свои голографические часы и недоумевал, почему его друг не выходил с ним на связь. Он пытался звонить ему, но всё, что он слышал, это то, что номера "не существует". Он пытался так же писать ему во всех социальных сетях, в которых был зарегистрирован Дима, но ответа не последовало. Ровно, как и не менялась надпись над его фотографией в социальной сети, в которой Дима проводил большую часть времени. "Был в сети сегодня в 12:32."И тут звонок в дверь. Данил было уж обрадовался, подумал, что Дима наконец приехал. Он открыл дверь, за ней стояла Алиса. Общая подруга Димы и Данила.- Ну, что? Он так и не приехал? - удивлённо уставилась на Данила Алиса.- Нет. Вообще ничего от него не слышно. И самое странное - невозможно дозвониться. "Номера не существует". Ты проходи, кстати.Алиса зашла в квартиру. Спустя несколько минут они уже сидели на кухне, пили чай. Они пытались понять, куда мог пропасть Дима. Алиса предложила заявить о пропаже в полицию, если Дима так и не объявится до завтра.5-е Июня, 2017-й год.Артём вернулся домой. После чего мы стали думать, как искать зацепки.- Слушай. У меня есть идея, - сказал я. - Нам нужно поехать на место аварии.- Зачем?- Просто... Просто послушай меня, ладно? Когда у тебя есть время? Я не хочу тебя торопить, но чем быстрее, тем лучше.- Давай сейчас. Я, конечно, немного устал, но это не так уж и далеко.Через полчаса мы уже были на месте. Тут я и решил воспользоваться своей способностью.- Так... До сих пор остались следы шин, - бормотал про себя я.- Что? Какие следы? Я ничего не вижу, - удивлённо спросил Тёма.- Зато я вижу. Слушай, мне нужно, чтобы ты сейчас ехал туда, куда я буду тебе указывать.Мы поехали по следам. Я был уверен, что это следы именно этой фуры. Спустя ещё полчаса езды, мы приехали к заброшенному зданию. Артём заговорил.- И что это за место? Похоже на какой-то заброшенный склад.- Я и сам не знаю. Но следы шин обрываются именно здесь.Мы прошли внутрь. Вокруг стоял странный запах, кое-где проглядывала луна, а вокруг стоял бардак. Я начал внимательно изучать это место. Как оказалось, помимо улучшенного зрения и возможности видеть скрытые от обычного глаза вещи, я так же хорошо видел во тьме. Это очень выручало, так как у нас не было с собой фонариков. Я бродил вокруг да около, но ничего так и не нашел.Внезапно везде загорелись лампочки, я немного вздрогнул от внезапности.- Ха-ха-ха... Добро пожаловать, юный путешественник! - к нам вышел старик. Вместо руки у него был протез. Он явно из будущего, как и я сам.- Ты кто такой? - завёлся я.- Ну что же так грубо? - старик почесал бородку. - Я – причина, по которой вы здесь!- Так это из-за тебя я попал в прошлое?- Браво! - он похлопал. - Полагаю, тебе интересно, зачем я всё это устроил? Что, если я скажу тебе, что всё это для личной выгоды?Артём, который все это время молчал и недоумевал от происходящего, заговорил.- Ты что несёшь, старик? Для чего весь этот спектакль?- Как же для чего? Иначе, жить ведь совсем скучно, - старик немного подумал, после чего добавил, - преступник, которого так долго ищет полиция - это я! - засмеялся он.Тут Артём обратился ко мне.- Это тот преступник, про которого ведь тебе говорили в отделе, так? Если подумать... На протяжении уже долгого времени в городе постоянно происходит что-то странное...Артём снова погрузился в свои мысли, а я хотел было обратиться к старику, но он меня опередил.- Тебе, юноша, просто не повезло. Всё прошло не так, как я планировал. Изначально моей жертвой должен был стать совсем другой человек. Но раз уж и вы тут, я не могу вас оставить в живых.Он снова захохотал как сумасшедший.- Этот мир не так прост, - уже серьезно сказал старик, после чего... Он просто испарился! Будто и не было его тут.Внезапно все выходы из этого, казалось бы, заброшенного здания, закрылись. Свет погас.- Что за чёрт?! - Артём, как показалось мне, впал в панику. Да и мне сейчас было не легче.Вокруг нас стало доноситься рычание, будто нас окружила стая псов. Но это были не псы. Человеческие фигуры, и в то же время с головами волков. Их руки были огромные, а когти достигали невероятной длины. В глазах снова начало темнеть... Как же не вовремя! Я упал на землю. Последнее, что я услышал - крики Артёма.- Мы встретились снова, - совершенно спокойно сказал мне таинственный незнакомец, что называет себя "Другим мной".- Не вовремя. Ты чертовски не вовремя.- Ха-ха... Не волнуйся. Пока ты здесь, время в реальности, можно сказать, стоит на месте.Он встал из-за барной стойки, и я наконец смог разглядеть его лицо. Действительно, вылитый я. Только версия меня из своего времени.- Кажется, у тебя снова проблемы. Очень серьезные проблемы. Если бездействовать, то ты погибнешь. Ты ведь не хочешь этого? Я дам тебе новую способность. Она поможет тебе выбраться из этой непростой ситуации.Я почувствовал очень сильное жжение по всему телу. Я заорал от боли. Оно длилось всего секунд пять. Когда боль отошла, я быстро дышал, стараясь ухватить как можно больше воздуха.- Как же... Больно...- Можешь называть эту способность "рывком". Мне не нужно тебе ничего объяснять. Ты уже знаешь, как ей пользоваться, - казалось, что он вовсе не замечал ту боль, что я испытал несколько секунд назад, и говорил очень уверенно и спокойно. Впрочем, как и всегда.- Мы скоро встретимся снова, если ты, конечно же, выживешь.Я очнулся, и, как и говорил мне "другой я", мне не нужно было учиться этой способности. Я уже всё знал, будто эта способность была у меня с рождения. Я уверенно поднялся на ноги и мигом "пролетел" между оборотнями, оставляя за собой черный дым. Я схватил металлическую палку, благо вокруг было очень много разного хлама, после чего рванул к одному из оборотней и ударил ему палкой по голове изо всех сил. Действительно, полезная способность. Разобраться с остальными было довольно просто, потому что они никак не могли предугадать мои движения. А когда я пользовался "рывком", время для меня замедлялось. Благодаря этому я действовал очень уверенно.- Это... Это что такое только что было? - по Артёму было видно, что он очень шокирован.- Чёрт побери, как же это круто! - я завопил от радости.Прошло минут пять, Артём немного успокоился. Я объяснил ему, как получил такие способности. Также, благодаря этой способности, я с лёгкостью сумел отыскать выход.Вернувшись в машину, Артём откинул голову на спинку, прикрыл лицо руками и сказал:- В последнее время столько всего произошло... Такое ощущение, что у меня шизофрения, и теперь мне мерещится всякое. И как такое вообще возможно...- Я и сам не знаю. Мне нужно найти этого старика.- О, кстати, насчёт этого. Ты ведь все-таки спас меня. Спасибо. Если бы не ты... Даже представить страшно.- Да брось. Я тебя в это втянул.- Ничего. Мне тоже интересно, что тут происходит. По этому, если тебе вдруг нужна помощь - обращайся ко мне. Мы обязательно поймём, что же тут все-таки твориться.Вернувшись домой, мы ещё долго болтали о произошедшем. Мы посмеялись с абсурда, что происходил с нами.Было уже поздно, поэтому мы решили пойти спать.Утром меня разбудил Артём.- Как поспал? - спросил он меня.- Хорошо. Спасибо, что разрешил остаться, пока не вернусь в своё время.- Да без проблем. Кстати, вот возьми, - он протянул мне пятьсот рублей. - Еда кончилась, так что можешь пойти где-нибудь перекусить.Артём поехал на работу, а я решил пойти прогуляться. Ответы, конечно, искать нужно, но отдых тоже нужен.Пока я гулял собрались тучи, пошел дождь. Я забежал в ближайшую кафешку. Заказал кофе с булочкой, уселся у окна и погрузился в размышления.В своём времени я не часто выходил из дома. Обычно, если только по делам. Ещё реже - выходил просто погулять. Да и обычно такие прогулки были скучными, поэтому я возвращался домой и продолжал пялиться в монитор, зависая в соцсети, играл в игры, ну и подрабатывал фрилансом. И на жизнь хватало, а большего мне было и не надо.Я бы так и сидел, размышляя о своей жизни, как вдруг ко мне обратились. Голос был очень знакомым.- Ты... - меня окликнула Анна, девушка из участка.- Добрый день, Анна.Она присела за столик.- Ты же тот парень из участка!- Да, это я. А что вы делаете здесь? Разве вам не нужно на работу? - поинтересовался я.- Сегодня не нужно. Взяла отгул. В последнее время я очень часто задерживаюсь на работе. Я так устала... Кстати, меня заинтересовал твой случай. Расскажи мне подробнее.- И снова допрос...- Ха-ха, нет, ты не подумай. Мне просто, правда, стало интересно.- Но я же написал на том листке, что вы дали мне в участке. Да и следователю уже всё рассказал.- Понимаешь... Меня обычно не посвящают в свои дела на работе.- Погоди-ка... - я задумался.Я вспомнил, как она говорила со следователем за окном комнаты для допросов. Но вот же она, сидит прямо передо мной и говорит, что её "не посвящают в свои дела на работе"! Это очень странно... Разве стала бы она наблюдать за мной за окном, если бы её и правда не посвящали в эти дела? Мне почему-то так не кажется.- Что-то не так? - спросила она меня, просверлив удивлённым взглядом.- Да нет, ничего особенного. Анна, прошу прощения, - я допил кофе.- Я забежал сюда быстро выпить кофе, и сейчас мне нужно спешить. Извините, до свидания.Я вылетел из кафе и быстрым шагом направился подальше.Хватит прохлаждаться! Буду искать ответы! Но... С чего же начинать? Нужно найти того старика, но где его искать? Я не имею ни малейшего понятия.Само перемещение во времени - уже слишком! А тут ещё этот старик испарился прямо на глазах! И оборотни эти окружили. Артёму явно надо было взять отгул после такого. Хмм, надо будет у него спросить, кем же он работает. И где. Так, на всякий случай. Ладно, ответы то искать нужно, но я даже не знаю с чего начинать. Думаю, сегодня лучше просто отдохнуть. Ведь столько всего вчера произошло. Я побежал домой. Дождь был не сильный, но перспектива промокнуть с ног до головы не радовала. Тем не менее, на улице было очень приятно, воздух такой свежий и прохладный. А запах то, запах то какой!Уже будучи дома, я включил телевизор и начал смотреть. Делать больше всё равно нечего.30-е декабря, 2049-й, 13:15.- Он так и не объявился, - грустно объявила Алиса.- Да... Похоже, всё-таки придется сообщать о пропаже в полицию. Нам больше ничего не остаётся, - ответил Данил. - Я тогда напишу заявление через их сайт.- Ты что, дурной? У нас нет на это времени. Пойдём сразу в участок.- Ладно, понял.В участке стояла суматоха, пришлось немало подождать, чтобы наконец заявить о пропаже.- Дмитрий значит, - сказал пухлый мужичок лет сорока.- Да. Пропал. 29-го числа последний раз был в сети. Несколько раз пытались звонить. Никакого результата, номера не существует, - ответила Алиса.- Послушайте. Мы сделаем всё, что в наших силах. Но вы должны понимать... - он приподнял очки. - Сейчас всё-таки канун нового года, заявлений очень много. Мы не можем ничего гарантировать.- Что значит, не можете?В участке начался настоящий скандал. Данил еле успокоил Алису. Они вернулись домой к Данилу. Тот достал две банки пива.Алиса начала плакать.- Ты чего это? - спросил её Данил.- Он пропал, ты понимаешь? - Алиса перешла на крик.- Но ты ведь с ним всего пару раз виделась.- И что? Я с ним очень хорошо общалась! И я с ним очень часто переписываюсь! Я... Я очень за него переживаю!- Ты что, любишь его что ли?- Что с того, если это так? Вообще, это не твоё дело! - Алиса угрожающе посмотрела на Данила, после чего убежала.- Вот и поговорили...30-е декабря, 2049-й, 14:40.В дверь позвонили. Я подошёл, открыл. За ней стоял парень, на вид ему было лет двадцать.- День добрый. А вы кто? Где Артём? - спросил он.- А я друг его. Сам Артём на работе, а я в Питер погостить приехал.Я получше рассмотрел паренька. Еле заметный шрам на переносице, обе руки забинтованы.- Боевыми искусствами увлекаешься? - спросил я.- А, это? - он посмотрел на свои руки. - Нет, просто травмы.Он показался мне довольно зажатым.- Ладно, я пойду. Передайте, что Дима заходил, - попросил меня он.- И меня Дима зовут, - улыбнулся я.Он улыбнулся в ответ, кивнул и ушёл.Дима, значит. Интересно, что ему нужно от Артёма? Ладно, это у Артёма спрашивать надо.Ну и денёк сегодня. Хотя бы не скучно, по сравнению с тем, что было в моём времени. Нет, будущее - не такое уж и плохое. Просто, это во мне дело. Я закрылся от внешнего мира, проводя вечера за компьютером.Делать больше мне было нечего, на улицу выходить не хотелось. Хотелось заварить чаю, накинуть на себя плед и сесть у окна наблюдая за дождем, который за это время усилился.- Ну и лето... - тихо сказал я.Вместо пледа с чаем у окна, я лёг спать.- Проснись и пой, вечер на дворе! - разбудил меня Тёма.- Который час? - потянулся я.- Сейчас то? Уже девятнадцать часов, восемь минут. Чем занимался сегодня? Неужто весь день спал?- Нет. Ходил сегодня в кафе, там встретил девушку из отдела.- Влюбился? - улыбнулся он.- Ха-ха... Не могу отрицать, что она симпатичная. Но знаешь, странная она. Сказала, что её в отделе не посвящают в свои дела, но когда я там был, я видел несколько другую картину. Она что-то явно обсуждала со следователем и постоянно поглядывала на меня. Она думала, что я её не вижу, наверное.- Да, странно немного.- Кстати, сегодня парень какой-то приходил, Димой себя назвал.- Знаю такого. Давний знакомый мой. У нас с ним тоже довольно забавное знакомство вышло, может, как-нибудь расскажу. Так чего он хотел-то?- Да он мне не сказал. Тебя искал.- Вот оно как. Ладно, надо ему позвонить. Может, случилось что. Он, обычно, перед тем как придти, всегда пишет.Артём ушёл на кухню и начал звонить. А я уткнулся в телевизор.Показывали какой-то сериал.Артём закончил говорить по телефону, после чего подошёл ко мне.- Не занят завтра? - спросил он.- А чем я могу быть занят? - вопросом я ответил на вопрос.- Ну не знаю. Мало ли. Короче, слушай. Дима хочет прийти завтра. А так как мне завтра не нужно на работу, можно будет посидеть, выпить. Ты как? Не против?- Нет. Вообще я хотел поискать ответы. Но я даже не знаю с чего начинать. Да я ещё не до конца даже отошёл от того, что мы видели на том заброшенном складе. Думаю, отвлечься будет полезно.- Я тоже так считаю. Ладно, пойду что ли чайник поставлю...Тёма снова пошёл на кухню, а я выглянул в окно. После дождя на улице было очень хорошо. Я даже решил выйти во двор. Достал сигарету, закурил. В глазах снова начало мутнеть... Надо было бросать курить.- Даже покурить не дал спокойно... - раздражённо произнёс я, снова находясь в баре.- Снова здравствуй, - сказал мне "Другой я". - Как тебе твои новые способности?- Вполне, вполне. Мне нравятся. Особенно "рывок". Вот это вообще круто!- Ты получишь больше способностей, но чуть позже. Я вызвал тебя сюда, чтобы сообщить тебе кое-что. Твои друзья...- Кстати, точно! Там ведь Данил меня ждёт! Мне надо вернуться в своё время!- Не только Данил. Обеспокоена и та девушка... Как её там... Алиса? Точно, Алиса.- Откуда ты знаешь?- Я непременно расскажу тебе об этом, но чуть позже. Итак. Данил и Алиса. Насчёт Алисы, я хотел бы поговорить о ней. Совсем скоро она окажется в этом времени.- А почему она то? И опять же, откуда ты это знаешь? Ты ведь говорил при нашей первой встрече, что ты знаешь не больше меня!- Говорил, да. На самом деле в тот момент я не хотел забивать твою голову этим. По правде говоря, и сейчас не лучшее время для этого. Я расскажу тебе об этом при нашей следующей встрече. Итак, слушай внимательно, это касается твоего тёзки, парня Димы, которого ты встретил сегодня днём. Он может показаться тебе обычным пареньком, слегка зажатым. Но важно, чтоб ты всегда был начеку. Запомни это очень хорошо. Так, ладно, не смею больше тебя задерживать. До встречи.Я очнулся, мимо проходила бабулька, странно поглядывая на меня.- О, ещё не истлела! - посмотрел я на сигарету, которая лежала возле скамьи.Я постоял ещё десять минут и решил возвращаться домой. Нужно выспаться.

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