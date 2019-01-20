Баба Катя. Страх села Новое

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 06:05

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 101 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 06:05 by

В том селе я часто бывал. Спустя много лет после описываемых событий, о которых мне поведала баба Саша. Происходивших на её глазах, когда она ещё не была бабой Сашей, а была просто молодой бабой сельской.Я ей часто помогал картошку сажать. А вечерами слушал её рассказы...В том селе давным-давно проживала баба Катя. Боялись её очень, и было за что. Жила она в домике, покосившемся, на краю села, с великовозрастным сыном. Нелюдимый он был очень, бирюк-бирюком. А может, матушки своей стеснялся. Или боялся, как остальные... Отца своего Коля совсем не знал. И никто об отце гипотетическом не слыхивал.Баба Катя ходила по деревне всегда в чёрном, платок на голову так наверчен - лица не видать. Да и вряд ли кто желал бы в то лицо взглянуть. Согнутая, с палкой в руке (посох, наверное?), семенила по дорожкам. Кому навстречу попадётся - тот старался улепетнуть, холодея от ужаса. Пока дорогу не перешла черница непонятная.Потому что тем смельчакам, ни в Бога, ни в чёрта не верующим, кому дорожку перешла - плоховато становилось. У кого какая-то "рожа" на ноге выскочит, кто упадёт на ровном месте да руку сломает. А кто и вовсе потонет в озере местном, либо на речках, которых в округе было, что блох на собаке бездомной...Саша проживала с многочисленными домочадцами недалеко, через два дома от Кати. И та как-то повадилась к ней ходить чуть не каждый день: то соли ей дай, то пшена миску, то ещё чего. Александра, немея от ужаса, давала. Отказать страшно было. А в доме, всегда чистом, опрятном, ухоженном, гадости разные начали происходить. То змеи щелевые в подполе заведутся. То клопы, о которых сто лет уж не слыхивали, полчищами нападают. Крысы дохлые в банках с молоком... И разное другое. Сын - таксистом в городе работал - чуть не каждую неделю в аварии стал попадать. Беда, да и только...Терпение бабы Саши лопнуло, когда, выйдя утром к хлеву, обмерла: баба Катя лежала на земле у воротец хлева, смотря, не отрываясь, в щель на корову. Александра, хоть и захолодела вся, спросила всё же вежливо: "Катя, ты что здесь делаешь?" Катя, ни слова ни говоря, поднялась и молча удалилась...Баба Саша корову доить - куда там... Пусто... С неделю молока не давала Белянка...Александра к подружкам: так, мол, и так... Не ведаю, что и делать... Те научили: ты, шепчут, оглядываясь да вздрагивая, ровчик под калиткой прокопай, насуй туды стёклышек битых, гвоздей, а лучшее - игл стальных. Да остриём наружу из-под калитки чтоб торчали. Присыпь земелькой, молитовку прочти... Ни одна ведьма к тебе не сунется боле...Так и сделала Саша. Через пару дней смотрит в окно - Катя к её калитке идёт. Открыла - и будто наткнулась на что-то, даже отшатнулась... Мигом развернулась, метнув в сторону окошка злобный взгляд, да засеменила торопливо восвояси... Вроде всё затихло с той поры......Однажды, чёрной ночью, стук заполошный в окошко Сашиного дома. Та подхватилась, смотрит - под окошком сын Катин, Коля... Умоляюще, трясущимся голосом: "Александра, пусти переночевать... Невмоготу больше, боюсь..."Следующим днём только Коля рассказал: проснулся ночью от шебуршания какого-то, смотрит, а матушка его из печи вылазит... Да смеётся так звонко, заливисто - как девица молодая......Пришло время - всем оно приходит - занедужила Катя, слегла... Днём ходили соседки к ней, кто посмелее... Жалели - какая-никакая, а живая ж душа... Покормить, печь-плиту протопить, водицы подать испить. Ночью - ни-ни, никто не отваживался. И шёпотом рассказывали друг дружке - по ночам дом трясётся, как лихорадочный, внутри тени какие-то мечутся, вой слышится, хохот страшный. Коля, сын Катин, все дни те ночи у бабы Саши в доме проводил. Наотрез отказывался в дом трудно умирающей матери возвращаться.Померла Катя... Днём из трубы печной (а печка-то нетоплена...) дым чёрный повалил. Отлетела ведьмина душа...Не погребли её на кладбище сельском. За оградкой торопливо прикопали и креста на могилке ставить не стали... Так, бугорок, травкой поросший, горбился много лет, пока с землёй не сравнялся...Был я на том месте, где Катя, бабки указали местные, похоронена. И дом её, вернее, остатки его - сфотографировал. Фото моё, реальное, вот оно:Фотографий бабы Кати нет - не было в то время в селе ни фотоаппаратов, ни телефонов... Да и посмотрел бы я на "героя", который осмелился бы её сфотографировать...Автор - Канал-шоу-син.

Ключевые слова: Село баба Катя ведьма проказы заговор смерть могилка за оградкой

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