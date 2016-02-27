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Творческие истории

Талион. Глава вторая

Супермаркет гудел, как потревоженный пчелиный улей. Первыми последствия ночного разгрома обнаружила утренняя смена работников кондитерского цеха. Прошел час, на работу вышли другие сотрудники и увидели, что за странное происшествие случилось здесь ночью.

О работе в тот день никто не думал. Люди собирались небольшими группами - обсуждали увиденное, высказывая невероятные догадки и предположения. Их сильно взволновал нанесенный магазину урон и отсутствие на месте охранника. Нет, Сергей не исчез. Он сбежал, струсив перед непонятным ему явлением, о чем вскоре станет известно.

Конец всеобщему безделью положило появление начальства.

Пока сотрудники расходились по местам, а уборщицы наводили порядок в торговом зале, Александр просматривал запись ночного погрома, сделанную камерами видеонаблюдения. На рябящей помехами записи было отчетливо видно, что разбивший аквариум стеллаж сдвинулся с места сам, и в разгроме секции с консервами виноват тоже не дежурный охранник.

Прокрутив запись трижды, Александр закрыл ноутбук и надолго погрузился в раздумья. Он еще не знал о самоубийстве Валерия Климова и не связал увиденное на записи с его смертью. Но Александр обладал врожденным чутьем, подсказывавшим ему, что дело тут нечисто. На задворках его сознания уже всплывали воспоминания об услышанных в детстве деревенских байках, и вертелось непривычное слово из чужого языка - полтергейст.

Обдумав все, Александр позвонил менеджеру по персоналу и начальнику охраны и вызвал обоих в комнату для переговоров.

Комната для переговоров была просторным помещением, отделанным светлым деревом. Когда Александр вошел туда, за длинным прямоугольным столом, окруженным стульями с прямыми спинками, уже сидела Валентина Петровна. Излишне пестрое одеяние делало ее похожей на попугая. Поздоровавшись с ней, управляющий занял привычное место - во главе стола. Несколькими минутами позже к ним присоединился грузный лысый мужчина с одутловатым лицом, бычьей шеей и маленькими пронзительными глазами.

- Прошу прощения за опоздание, Александр Григорьевич, - сказал он, с трудом втискивая крупное тело в кресло. - С этим инцидентом дел у меня невпроворот. Люди на нервах и задают неудобные вопросы.
- За последние полчаса, - сообщила Валентина Петровна, - ко мне обратились десять человек с вопросом о ночных событиях. Сотрудники хотят знать, пытались ли нас ограбить или тут замешаны конкуренты. Эта тема не сходит с языков, нагнетая ненужную панику. Мы должны как можно скорее успокоить коллектив.
- Потому я вас и собрал, - управляющий сцепил и расцепил худые руки, стряхивая нервное напряжение. - Предложить приемлемое решение. Павел Евгеньевич, кто из ваших подчиненных дежурил прошлой ночью?
- Сергей Кузьмин. Он новенький, только вчера приступил.
- В таком случае с сегодняшнего дня Кузьмин у нас не работает. Мы повесим на него совершенный разгром. Скажем, что он напился на смене, провел в магазин дружков-дебилов, и они решили пошутить.

Александра Венедиктова и Павла Евгеньевича Мельникова связывала многолетняя дружба. Они стояли у истоков торговой сети «Щедрая нива», начав этот бизнес с маленького продуктового магазинчика и развив его до трех крупнейших супермаркетов и двух десятков передвижных торговых контейнеров. Из всего окружения Александра Венедиктова только Павел Мельников мог говорить с ним по-свойски. Чем он и воспользовался.

- Саша, - без обиняков сказал Павел Евгеньевич. - Не пари горячку. Дай мне сначала поговорить с Сергеем. Мужик он нормальный, будет молчать.
- Не разрешаю, - Александр смотрел сквозь собеседника на декоративный аквариум и гоняющихся друг за дружкой маленьких синих рыбок. - Мне нужно не его молчание, а виновник, который за все ответит. Мы выгоним его, обвиним в порче нашего имущества и этим маневром снимем все вопросы.
- О чем мы вообще говорим? - не выдержала Валентина Петровна. - Разве вы не понимаете, с чем мы столкнулись? У нас завелось привидение, и увольнением от него не избавиться! Эту проблему надо решать!
- Привидений не существует! - прогремел управляющий. Его лицо побагровело от злости, гнева и подавляемого страха. - Выполняйте, что я приказал! Вышвырните Кузьмина вон, повесьте на него вину за беспорядок и больше ни слова о случившемся!
- Саша, - спокойно произнес Павел Евгеньевич. - Возьми себя в руки. Валя права. Вчерашний случай выходит за рамки нормального, мы должны заняться этим вплотную.
- Вон! - разъяренно рявкнул Александр. - Пошли оба вон!
- Вы спятили! - в порыве гнева заявила Валентина Петровна. Она вскочила, схватила со стола записную книжку и вылетела из переговорной, громко хлопнув дверью.

Павел Евгеньевич поднялся с кресла неторопливо, взглянул на друга, и укоризненно произнес:
- Неправильно ты поступаешь, Саш. Сам знаешь - вины на Сергее нет. Увольнять его не за что.
- Гони Кузьмина взашей! - процедил Александр сквозь стиснутые зубы. - Не уволишь - выгоню к чертовой матери!

Павел Евгеньевич нахмурился, но промолчал и ушел.

***

Начальница кондитерского цеха Карина Немова стояла у конвейера и наблюдала, как стройные ряды печенья ползут по ленте конвейера. Вокруг нее кипела работа: кондитеры сворачивали сладкие рулеты, готовили торты и заливали кремом пирожные. В печах, под неусыпным надзором пекарей, выпекались кексы и сдобные булочки. Загроможденный оборудованием цех наполняло громкое гудение промышленных холодильников и мощных миксеров, погруженных в чаны со сливочным кремом. На плитах булькали котлы с патокой и растопленным шоколадом.

Неожиданно конвейер громко заскрежетал и остановился. Следом смолкли промышленные холодильники и мощные миксеры, погруженные в чаны со сливочным кремом. Погас огонь в печах. Перестала гудеть вентиляция. В цехе наступила полная тишина, особо непривычная после недавнего шума. Продержалась тишина недолго. Отовсюду послышались удивленные возгласы, повара и кондитеры растерянно переглядывались друг с другом. Произошла катастрофа. На повторный запуск оборудования уйдет семь часов. Дневная смена отработает вхолостую. Супермаркет получит меньше прибыли, персонал получит меньше зарплаты.

- Успокойтесь все! - повысив голос, сказала Карина Немова. - Произошла внештатная ситуация, никто не оставит вас без денег! Сейчас я позвоню инженерам, и они разберутся, в чем проблема!

Карина вышла в душную, затхлую раздевалку, пропитавшуюся просачивающимся из цеха запахом сладостей. Небольшую комнату целиком занимали металлические шкафы, поставленные тремя рядами. Ответвляющийся влево от входа коридор уводил в маленькую душевую.

Набирая номер, Карина услышала сильный шум воды. «Кто может там мыться? - удивленно подумала женщина. - Рабочий день только начался, все мои подчиненные на месте. Странно. Надо проверить». Не отключая телефон, она подошла к двери душевой, открыла ее и заглянула внутрь. В душевой никого не было, все восемь кабинок оказались пусты. Из открытых кранов бежала горячая вода, от разлившегося по белому кафельному полу кипятка поднимался густой пар.

Внезапно в клубах пара проявился силуэт человека. Для Карины это выглядело так, будто пар огибал невидимку, неподвижно стоявшего посреди душевой. Карина оторопела. Логика и здравый рассудок подсказывали ей, что такого явления быть не может. Только окутанный паром человек-невидимка никуда не девался. Он висел в воздухе и будто ждал чего-то. Карина смотрела на него, не отводя взгляда. Она не слышала, как ее обеспокоенно окликают по телефону.

«Что это? - думала Карина, растерянно присматриваясь к силуэту. - Галлюцинация?»

Невидимка стремительно рванул к ней. Вылетев из клубов пара, он исчез. Карина почувствовала, как сквозь нее прошло нечто недоброе, враждебная энергия или, возможно, сущность. От этого волоски у нее на коже встали дыбом.

Из кондитерского цеха донеслись встревоженные крики. Карина побежала туда. Ворвавшись в цех, она увидела суетящихся и мечущихся работников. Все оборудование сошло с ума. Миксеры взбивали крем на предельных оборотах, выплескивая его на пол. Лента конвейера резко дергалась взад-вперед, печенье летело на пол и тут же оказывалось затоптано бегающими по залу людьми. Полыхающий внутри печей огонь превращал сдобную выпечку в почерневшие, горелые угольки. Котлы были опрокинуты, патока и шоколад растекались по полу. Незримая и неосязаемая сила выбрасывала из распахнутых холодильников пакеты замороженного теста, швыряла на стены и разбивала вдребезги банки декогеля. Со столов сметало ложки, ножи и миски - к прочей утвари, раскиданной тут и там. Упакованные в коробки торты и пирожные посбрасывало с полок и расплющило, словно они попали под пресс.

Карина смотрела на творящийся вокруг разгром округлившимися от ужаса глазами. Она подумала о силуэте в душевой и своих ощущениях, когда он прошел сквозь нее. Вспомнила разбитый аквариум, сдвинутый стеллаж, раздавленные и разбитые консервные банки и все поняла.

В супермаркете «Щедрая нива» появился призрак.

***

День был хмурый. По небу проплывали рваные клочья туч. В воздухе пахло дождем и грозой.

Валентина Петровна курила на заднем дворе супермаркета. В перерывах между затяжками она нервно покусывала губы, на которых уже не осталось помады. Происшествие в кондитерском цехе напугало ее еще сильнее происшествия в торговом зале. Начальница цеха видела в душевой силуэт, похожий на человека. Валентина Петровна не сомневалась: этот силуэт - призрак Валерия Климова. О его самоубийстве написали во всех городских газетах, показали репортаж по телевидению и раструбили на весь Интернет. Валерий оставил предсмертную записку, обвинив в совершенном самоубийстве все руководство супермаркета «Щедрая нива» и лично Александра Венедиктова. Его родственники успели обратиться в полицию, прокуратуру и инспекцию по труду. Делом погибшего молодого человека заинтересовались в городской коллегии адвокатов. Неприятности надвигались со всех сторон. Покровители Венедиктова в ситуацию не вмешивались: замолчать инцидент с отрубленной рукой куда проще, чем преданное широкой огласке самоубийство.

Валентина Петровна бросила тлеющий окурок на землю, растоптала его каблуком и скрылась в здании. Она прошла по пустому, гулкому и длинному коридору, громко цокая туфлями. Войдя в женский туалет, Валентина Петровна умыла лицо холодной водой, подняла голову и пристально посмотрела на свое отражение в зеркале. Выражение ее лица было крайне напряженным, а взгляд - затравленным. Как у загнанной в ловушку жертвы, смотрящей на пистолет в руке убийцы. «Я выгляжу ужасно, - решила она. - Нужно отпроситься с работы, поехать домой, принять ванну, выпить успокоительное и выспаться».

Коротко мигнул свет. Валентина Петровна заперлась в туалетной кабинке. Сидя на унитазе, она почувствовала легкий холодок, тянущий из-под двери. В туалет больше никто не входил, не было слышно ни чьих-то шагов, ни чужого дыхания. «Откуда взялся сквозняк в запертом помещении?» - с некоторым удивлением подумала Валентина Петровна.

В тишине резко взвизгнула пила. Круглое зазубренное лезвие легко распилило тонкую деревянную дверь. Валентина Петровна взвизгнула от испуга. На нее посыпалась мелкая труха и щепки. Одна половинка двери упала на пол, вторая осталась болтаться на петлях. Валентина Петровна увидела, кто стоял за распиленной дверью. Валерий Климов. На нем была надета синяя униформа с эмблемой супермаркета, нашитой над левым нагрудным карманом, и кожаный фартук мясника.

- Ты же мертв! - в приступе паники закричала она. - Тебя здесь нет! Ты мне кажешься!

Резким рывком Валерий распахнул половину двери и загородил собой дверной проем. Его взгляд, угасший и неживой, пронзил Валентину Петровну, обжигая стылым холодом могилы. Страх парализовал ее, близкое присутствие и зловещее молчание мертвеца повергло в глубокий шок.

У Валентины Петровны перехватило дыхание. Крик ужаса, готовый сорваться с ее губ, комом застрял в горле. Не считая привычной одежды, Валерий мало походил на себя прежнего, живого. Его лицо было неестественно бледным и бескровным, пустые стеклянные глаза застилала мутная пелена. Изувеченная рука оканчивалась не ладонью, а дисковой пилой. Пила крепилась к руке металлическими штифтами. Внешний вид Валерия наводил на абсолютно абсурдную мысль: что после смерти он попал в лабораторию безумного гения-реаниматора. Там его плоть срастили со сталью, воскресили и послали совершить возмездие. Как чудовищного голема из древних преданий.

При взгляде на призрака у Валентины Петровны закололо в груди. Резко и остро. Она хрипло закашлялась. Боль в груди стремительно нарастала, отдаваясь в шее, лице и руках. В горле загорчило, приступы тошноты накатывали волнами. За считанные мгновения лицо Валентины Петровны побледнело и приобрело нездоровый землисто-серый оттенок. Внезапное головокружение подкосило ее, заставив потерять равновесие и упасть на пол.

«Помогите, - чуть слышно прошептала Валентина Петровна. - На помощь».

Никто не услышал ее мольбу и не пришел. Лежа на холодном полу, Валентина Петровна судорожно хватала ртом воздух. У нее началась сильная рвота, желудок выворачивало наизнанку. Грудь жгло невыносимой болью. На посеревшем лице выступили крупные капли пота.

Призрак Валерия маячил в дверном проеме. Его дело было сделано. Теперь он просто ждал, когда женщина умрет.

Непривычные ощущения вызвали у Валентины Петровны новый прилив страха и паники. Ее сознание угасало, четкость окружающего мира таяла в тумане. Она понимала, что никто не успеет ее найти и спасти. Придется умереть здесь.

«Неужели и правда конец? - в сознании Валентины Петровны мелькнула последняя ясная мысль. - Так нелепо и стыдно».

И она умерла.

Призрак Валерия растаял в воздухе.

***

Хлопотный день наконец-то закончился. Александр заперся в кабинете, достал бутылку коньяка и пообещал себе, что выпьет совсем немного - только для расслабления. Налив в бокал четвертый раз, он понял, что не сдержит обещания и все-таки напьется. Ну и наплевать. Ему это нужно. Снять напряжение. Забыться. Перестать думать о найденном в женском туалете трупе Валентины Петровны, визите полиции, перепуганных сотрудниках, напрасно потерянном времени и убытках от простоя супермаркета.

За окном кабинета свирепствовала гроза. Струи дождя хлестали по стеклу, гремели в водосточных трубах, шумно разбивались о крышу и бурлили грязными водоворотами на тротуарах. В небе сражались гром и молнии: глухие раскаты, от которых закладывало уши, затмевало ярким сверканием электрических разрядов в черных, как деготь, тучах. Ветер нещадно гнул деревья, грохотал жестяным покрытием крыш домов, выл диким зверем и свистел на зависть уличным хулиганам.

От выпитого алкоголя в Александре проснулась злость. “Поганый ублюдок! - с ненавистью подумал он, открывая ноутбук. - При жизни не давал покоя, и после смерти от тебя не отделаешься! Ничего, найдется управа и на привидение!” Александр загрузил браузер, впечатал в Google: “Как избавиться от призрака” и пошел шерстить сайты оккультно-эзотерической тематики. Советы давались разные и ничего дельного, что можно провернуть на скорую руку. Во всех статьях давалась рекомендация найти опытного мага, который сумеет провести энергетическую чистку места обитания призрака и изгнать его обратно на тонкий план.

Снаружи ярко сверкнула молния и взорвался раскат грома. Свет в кабинете погас. Негромко пикнул ноутбук, возвестив о переходе на электропитание от встроенной батареи. Александр оказался окружен кромешной темнотой, разрываемой молниями, что не приносило ему никакого облегчения. Он подумал о льющем на улице дожде, о призраке, бродящим тенью в безлюдных цехах, и о том, что остался один в огромном здании ночью. Не будь Александр пьян, он бы, вернее всего, испугался, а так отнесся к опасности безрассудно. “Ничего мне привидение не сделает, - подумал он. - Я останусь здесь, дождусь включения света и уберусь отсюда”. Александр полез в сейф, достал пистолет, положил его на стол и сразу же почувствовал себя уверенней.

- Мне нечего бояться! - произнес он вслух. - Привидение не объявится!

Александр не был бы так уверен в сказанном, если бы мог заглянуть в пустой и темный разделочный цех и увидеть, как заходили ходуном железные столы и стеллажи. При отсутствии электричества и разряженном аккумуляторе включилась ручная пила, которой Валерий Климов разделывал туши. В унисон назойливому жужжанию пилы загудела мясорубка, сделавшая Валерия инвалидом. Из открывшихся кранов в раковины и ванны хлынула вода. Ведущие в цех двери захлопали, как при сильном сквозняке.

В кабинете Александр выпил еще полстакана коньяка. Потянувшись к бутылке, он услышал тихие шаги в коридоре, схватил со стола пистолет и направил его на дверь. Напрасная надежда. Рука Александра дрожала, трезвым он мог бы попасть в цель, но пьяным - исключено совершенно. За дверью коротко взвизгнула пила. Затрещало распиливаемое дерево. Александр передернул затвор, загоняя патрон в патронник.

- Давай! - заплетающимся языком выпалил он. - Меня не запугаешь!

Пила с визгом резала дерево. Прорезь в двери расширялась и удлинялась. Бледные всполохи молний освещали эту сюрреалистичную картину: мужчина с пистолетом в руке напряженно целился в непроглядную темноту за дверью, скрывающую призрака с мстительными намерениями.

От двери кабинета со стуком отвалилась одна половина. Внутрь вплыл призрак Валерия. Сюда он явился в том же виде, что и раньше Валентине Петровне. Призрак пощадил ее, просто напугав внезапным появлением, и оставил умирать от сердечного приступа. Александра, главного его обидчика, ожидала иная участь. Резким движением призрак вскинул оканчивающуюся пилой руку. Зазубренное лезвие завертелось, издавая назойливое жужжание.

Александр навел на призрака пистолет и выстрелил.

Автор: A.Norton.
Первоисточник поста - здесь.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:55
Вчера, 15:55 by Леонид 79Просмотров: 42Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Призрак явление нападение смерть возмездие

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Комментарии

#1 написал: ARTEMIDA
Вчера, 16:27
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Вторая часть не менее интересна и интригующая, нежели первая. Не забудьте опубликовать и третью часть, я точно знаю, что у автора их три. Плюсую многократно!
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#2 написал: Сделано_в_СССР
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Замечательно! Хорошая творческая зарисовка! Плюс! +++
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