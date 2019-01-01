После прогулки на кладбище

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:27

Сделано_в_СССР Просмотров: 17 Комментарии: 0 0 Сегодня, 16:27 by

Лет 10 назад, когда мне было 14, мы с другом любили целыми днями лазить по всему городу в поисках приключений. И если они нам не встречались – мы сами их себе создавали: обследовали стройки, старые здания, подвалы. Словом, таким как мы обычно старшие говорили: «Лучше б чем-то полезным занялись!».И вот однажды, не помню кому из нас двоих, в голову взбрела идея – пойти после захода солнца на кладбище. Просто так, ради любопытства. Ведь до этого мы ни разу не были на кладбище в тёмное время суток. И нам почему-то было интересно, каково это. Идти глубоко за полночь мы не могли, так как Гришу (моего друга) родители так поздно на улицу в то время не выпускали, потому решено было пойти туда вечером.Это были осенние каникулы, и темнело в то время уже достаточно рано, потому часов в 5 вечера мы уже находились там.. К сожалению, ничего интересного на тот момент нам не привиделось. Одинокие кресты, усыпанные жёлтой листвой могилы. Уже прохладный ветер. Мы посидели там около получаса за одним из столиков. Я даже тогда взял поллитровую бутылку пива на двоих, которую мы выпили ещё по пути на кладбище. В итоге мы замёрзли и пошли домой.В квартире у меня в тот вечер никого не было, родители ещё не вернулись с работы, и я решил принять душ, по привычке закрыв дверь в ванную на щеколду (как оказалось – не зря). Тут как раз всё и началось.Пока я стоял под душем, мне постоянно сквозь шум воды слышалось, будто по квартире кто-то ходит, но как только я уменьшал или перекрывал напор – шум прекращался, и за дверью была тишина. И так было несколько раз. Тогда списал на скрипучие полы у соседей. Но как только стал намыливаться – в коридоре, прямо за дверью, упала вешалка. Этот звук я уже точно ни с каким другим не перепутал и доносился он точно из этой квартиры.Я в тот момент замер в ужасе и в следующую секунду раздался громкий удар в дверь ванной комнаты. Полагаю, мне не стоит вам расписывать, что я тогда чувствовал. Этот дикий убийственный страх от беспомощности в той ситуации, смешанный с тошнотой и паникой. От последующих нескольких ударов я стал громко кричать на всю ванную. Я уже не помню что я орал, но такое ощущение, будто того, кто был по ту сторону, это ещё больше злило, и он лупил ещё сильнее.Внезапно всё утихло, но я всё равно не выходил до прихода родителей. Когда они вернулись – я ещё и получил нагоняй за опрокинутую вешалку. И за то, что все иконы с полки каким-то образом оказались разбросанными по полу.Автор - неизвестен.

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