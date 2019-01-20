Летопись смерти. Фрагмент четвёртый: И любви покорится смерть...
Луна свой жуткий свет плюёт в окно,
Он оскверняет нашу землю бледным ядом,
Но спи спокойно, ибо я давно
Встал на защиту, и всегда я буду рядом
Он оскверняет нашу землю бледным ядом,
Но спи спокойно, ибо я давно
Встал на защиту, и всегда я буду рядом
У меня совсем мало времени, чтобы рассказать вам свою историю. Но я постараюсь успеть...
Тим
Детство... Оно было у всех. Я смутно помню своих братьев и сестёр, тёплую заботу матери, её любовь. А потом холод. Страх.
Отчаяние. Кстати, любовь... Вы, двуногие, слишком много вкладываете в это понятие. На самом деле всё проще. Есть чувство.
И есть тот, ради кого ты готов отдать всё. Под словом "всё" я имею ввиду самое ценное. Самое. Ценное. Жизнь...
Я был совсем маленький. Но уже тогда понял всю жестокость и несправедливость этого мира. Меня выкинули, как использованную салфетку.
Страх. О да. Это первое, что чувствуешь, будучи выброшенным. И чувство, которое не описать словами двуногих. Неизвестность? Неизбежность?
Покорность судьбе?
А потом я помню руки. Эти тёплые руки, что подняли меня и согрели. А ещё голос. Её голос.
- Бедный малыш...
А потом наступило счастье. О, как я бы хотел чтобы оно не было так мимолётно.
С этого всё и началось.
Кстати, меня зовут Тим. Сокращение от Тимофей. Она меня так назвала. Я был не против.
И да, я - кот.
А мою спасительницу зовут Алина.
Так я обрёл свой дом.
Я рос спокойным котом, Алина даже удивлялась: у всех её знакомых что ни день - так либо набедокурят, либо убегут на неделю..
Мне это всё было чуждо. Было... Грустное слово, но оно сейчас про меня.
Вы, двуногие, слишком наивны. Верите в предсказания, в гороскопы, в какого-то Иисуса... И про нас говорите ерунду.
Нет у нас девяти жизней, и не было. Есть одна.
Но есть то, чего вы не знаете. То, что мы можем обменять свою жизнь в обмен на продолжение вашей.
Кошки помнят и ценят доброту, равно как и зло. А от Алины я доброты получил на все жизни, все девять, если бы они у меня были.
Предчувствие меня мучило с утра. Есть не хотелось, в сердце тёмным облаком зрела тревога.
Алина
Алина с утра проснулась в плохом настроении. Машинально положила Тимке еды, сделала себе завтрак и стала собираться на работу. Сегодня предстоял второй день аудита в их фирме, а она знала - слабые места имеются, несмотря на все её служебные записки к руководству за последние два месяца. Негатива добавляла вчерашняя ссора с Сергеем. Закрыв квартиру и спустившись во двор, она завела машину. Город уже жил своей утренней жизнью, наполненный заботами будней и тревогами обывателей. Она выехала со двора и пристроилась за маршруткой. Очередной опостылевший ритуал дом-работа-дом снова запустил свой круг.
Звонок её отвлёк.
И потому она не видела, когда сбавила скорость...
...как со встречной полосы на её сторону вылетела фура.
Уже потом она узнала, что у водителя остановилось сердце прямо за рулём.
Но... Пока было здесь и сейчас.
Тим
- Помните, я говорил, что у кошек нет девяти жизней?
Конечно же помните... Но у нас есть одна тайна, которую вам, двуногим, не понять, не узнать и не постичь. Не просто так находят на обочинах дорог сбитых моих собратьев, не просто так мы пропадаем, не просто так...
Впрочем, неважно. У меня нет столько слов и времени, чтобы всё рассказать.
Если коротко - твоя жизнь в обмен за продолжение другой.
Игорь
С утра ему было плохо - снова давление, повышенное.
Хотя - неудивительно.
63 года всё же возраст.
Конечно, таблетки, как и всегда, но доставку груза никто не отменял.
Умылся, позавтракал, оплатил гостиницу и в путь.
Даже после приёма лекарств самочувствие не улучшилось.
А ехать ещё три сотни километров.
Он думал, как бы добраться до ближайшей стоянки и передохнуть.
Мысли путались.
Отдых, нужен отдых!..
И в этот его грудь пронзила боль.
А потом наступила тьма.
Тим
Как вы думаете, откуда я всё знаю вышесказанное?.
Ладно, неважно.
Важно лишь одно: у меня осталось время лишь на пару слов.
Алина
Алина запомнила момент столкновения - ужас, панику, скрежет металла, тьму...
Свет...
Да, свет. Это утро было солнечным. Её машина стояла на обочине, в кювете.
Опрокинутая фура перегородила шоссе. А перед ней лежало...
Лежал...
- Тимка!
Она сама не заметила, как выкрикнула вслух имя.
"Как? Откуда он тут?! Почему?!"
Тим
Умирать тяжело.
Когда кровью захлёбываешься, когда сломанные ребра проткнули лёгкие, когда уже знаешь, что не спать ночью тебе у бока спасительницы, охраняя её сон, не почувствовать ласки её рук, не вдохнуть сладкого весеннего воздуха...
Но, как я говорил, и повторю ещё раз: нет у нас девяти жизней. Но есть другое. Ради того, кто когда то дал тебе шанс жить, ты можешь отплатить тем же.
Я прожил долгую жизнь. По нашим меркам. И мне не жаль. Прощайте. Этот мир был прекра...
Алина
Хоронила Тимку она одна. Рядом с домом был лес, и все местные там предавали земле своих питомцев. До сих пор она вспоминала слова сотрудника ДПС:
- Вам повезло, что вы успели вывернуть на обочину...
Но она то помнила, что ничего она не успела. Да и не могла успеть. Успел Тимка.
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:08
Сегодня, 13:08 by AllexxiL.Просмотров: 47Комментарии: 3
Ключевые слова: Кот хозяйка авария авторская история