Летопись смерти. Фрагмент четвёртый: И любви покорится смерть...

Луна свой жуткий свет плюёт в окно,

Он оскверняет нашу землю бледным ядом,

Но спи спокойно, ибо я давно

Встал на защиту, и всегда я буду рядом

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:08

AllexxiL. Просмотров: 47 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 13:08 by

У меня совсем мало времени, чтобы рассказать вам свою историю. Но я постараюсь успеть...Детство... Оно было у всех. Я смутно помню своих братьев и сестёр, тёплую заботу матери, её любовь. А потом холод. Страх.Отчаяние. Кстати, любовь... Вы, двуногие, слишком много вкладываете в это понятие. На самом деле всё проще. Есть чувство.И есть тот, ради кого ты готов отдать всё. Под словом "всё" я имею ввиду самое ценное. Самое. Ценное. Жизнь...Я был совсем маленький. Но уже тогда понял всю жестокость и несправедливость этого мира. Меня выкинули, как использованную салфетку.Страх. О да. Это первое, что чувствуешь, будучи выброшенным. И чувство, которое не описать словами двуногих. Неизвестность? Неизбежность?Покорность судьбе?А потом я помню руки. Эти тёплые руки, что подняли меня и согрели. А ещё голос. Её голос.- Бедный малыш...А потом наступило счастье. О, как я бы хотел чтобы оно не было так мимолётно.С этого всё и началось.Кстати, меня зовут Тим. Сокращение от Тимофей. Она меня так назвала. Я был не против.И да, я - кот.А мою спасительницу зовут Алина.Так я обрёл свой дом.Я рос спокойным котом, Алина даже удивлялась: у всех её знакомых что ни день - так либо набедокурят, либо убегут на неделю..Мне это всё было чуждо. Было... Грустное слово, но оно сейчас про меня.Вы, двуногие, слишком наивны. Верите в предсказания, в гороскопы, в какого-то Иисуса... И про нас говорите ерунду.Нет у нас девяти жизней, и не было. Есть одна.Но есть то, чего вы не знаете. То, что мы можем обменять свою жизнь в обмен на продолжение вашей.Кошки помнят и ценят доброту, равно как и зло. А от Алины я доброты получил на все жизни, все девять, если бы они у меня были.Предчувствие меня мучило с утра. Есть не хотелось, в сердце тёмным облаком зрела тревога.Алина с утра проснулась в плохом настроении. Машинально положила Тимке еды, сделала себе завтрак и стала собираться на работу. Сегодня предстоял второй день аудита в их фирме, а она знала - слабые места имеются, несмотря на все её служебные записки к руководству за последние два месяца. Негатива добавляла вчерашняя ссора с Сергеем. Закрыв квартиру и спустившись во двор, она завела машину. Город уже жил своей утренней жизнью, наполненный заботами будней и тревогами обывателей. Она выехала со двора и пристроилась за маршруткой. Очередной опостылевший ритуал дом-работа-дом снова запустил свой круг.Звонок её отвлёк.И потому она не видела, когда сбавила скорость......как со встречной полосы на её сторону вылетела фура.Уже потом она узнала, что у водителя остановилось сердце прямо за рулём.Но... Пока было здесь и сейчас.- Помните, я говорил, что у кошек нет девяти жизней?Конечно же помните... Но у нас есть одна тайна, которую вам, двуногим, не понять, не узнать и не постичь. Не просто так находят на обочинах дорог сбитых моих собратьев, не просто так мы пропадаем, не просто так...Впрочем, неважно. У меня нет столько слов и времени, чтобы всё рассказать.Если коротко - твоя жизнь в обмен за продолжение другой.С утра ему было плохо - снова давление, повышенное.Хотя - неудивительно.63 года всё же возраст.Конечно, таблетки, как и всегда, но доставку груза никто не отменял.Умылся, позавтракал, оплатил гостиницу и в путь.Даже после приёма лекарств самочувствие не улучшилось.А ехать ещё три сотни километров.Он думал, как бы добраться до ближайшей стоянки и передохнуть.Мысли путались.Отдых, нужен отдых!..И в этот его грудь пронзила боль.А потом наступила тьма.Как вы думаете, откуда я всё знаю вышесказанное?.Ладно, неважно.Важно лишь одно: у меня осталось время лишь на пару слов.Алина запомнила момент столкновения - ужас, панику, скрежет металла, тьму...Свет...Да, свет. Это утро было солнечным. Её машина стояла на обочине, в кювете.Опрокинутая фура перегородила шоссе. А перед ней лежало...Лежал...- Тимка!Она сама не заметила, как выкрикнула вслух имя."Как? Откуда он тут?! Почему?!"Умирать тяжело.Когда кровью захлёбываешься, когда сломанные ребра проткнули лёгкие, когда уже знаешь, что не спать ночью тебе у бока спасительницы, охраняя её сон, не почувствовать ласки её рук, не вдохнуть сладкого весеннего воздуха...Но, как я говорил, и повторю ещё раз: нет у нас девяти жизней. Но есть другое. Ради того, кто когда то дал тебе шанс жить, ты можешь отплатить тем же.Я прожил долгую жизнь. По нашим меркам. И мне не жаль. Прощайте. Этот мир был прекра...Хоронила Тимку она одна. Рядом с домом был лес, и все местные там предавали земле своих питомцев. До сих пор она вспоминала слова сотрудника ДПС:- Вам повезло, что вы успели вывернуть на обочину...Но она то помнила, что ничего она не успела. Да и не могла успеть. Успел Тимка.

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