Измерения

SurinS Просмотров: 29 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 08:56 by

Я никогда не посещал мое старое учебное заведение после выпуска, не навещал учителей, занося им цветы, не приходил посмотреть, как все там изменилось за годы моего отсутствия. Иногда выпускники на пару лет старше, с которыми я общался, приходили к нам, увидеть знакомые лица являлось приятным сюрпризом. Однако я сам так никогда не делал и никого своим визитом не радовал. Всему виной один случай, который произошел со мной как раз таки в школе.Я был обычным одиннaдцaтиклaccником. Первые серьезные отношения, друзья, сигареты и периодические тусовки. И курение как раз таки сыграло ключевую роль в том, что со мной случилось. В то время электронные сигареты набирали популярность, и для меня это была отличная альтернатива классическим сигаретам. Курение в школьном туалете стало для меня обычном делом, даже своеобразным ритуалом для начала дня. И вот уже под конец учебного года, весной я, отпросившись с очередного урока в туалет, отправился получать дозу никотина. К слову, на улице в тот день была солнечная погода, а ясное небо не давало никакой возможности укрыться от солнечных лучей выходя на улицу. Ну и я, уже в предвкушении, захожу в кабинку, начинаю курить, думая о чем-то своем, и копаться в телефоне. Прошло уже минут 5, когда неожиданно дверь в туалет с противным скрипом медленно отворилась. Такое для меня было обычным делом, поэтому я просто перестал курить, пока посетитель не уйдет, оставив меня наедине с электронной сигаретой. Однако тогда я неожиданно для себя почувствовал странное чувство дискомфорта и легкого нагнетающего волнения. Дверь не спешила закрываться, со скрипом она медленно ползла, также нагнетая на меня то самое чувство. Но самое странное было то, что посетитель уборной не издавал вообще никаких звуков. Ни шагов, ни вздохов, ни каких либо возможностей для меня определить, кто это вошел то?“Может, передумал заходить?” - подумал я. Однако совсем скоро эта мысль сменилась попытками рационально объяснить происходящее. Я мельком заметил странную тень сквозь щели в кабинке. Было такое чувство, будто что-то длинное размеренно тянется вдоль кабинок, не издавая при этом ни звука. Но в один момент в этих самых щелях я заметил, как заинтересовавший меня объект обретает видимые физические очертания. В той самой щели мелькнуло что-то напоминающее пасть с длинными игольчатыми зубами. Я тогда решил, что это плод моего воображения, однако сразу после этого над моей головой показалась конечность того, что было за дверью кабинки. Это напоминало гипертрофированную человеческую кисть с длинными когтями. Размером она была раза в 3 больше кисти обычного человека. Оно держалось за верхний край двери, довольно таки глубоко впиваясь когтями в фанеру. И кожа. Кожа была вся темно-черная, без каких либо волос, визуально казалась очень плотной и грубой. В тот самый момент я дышать не мог, вдруг оно меня заметит, что мне сейчас кажется, было проще простого. Прижимаясь спиной к стене, я старался медленно залезть с ногами на унитаз. Но вдруг посетитель резким движением рванул к выходу и вылетел из туалета. Я еще минут 10 сидел в той же позе, однако когда пришел в чувство обратил внимание на след, оставшийся от его когтей. Глубиной в примерно пол сантиметра, четыре линии тянулись к верхней части двери. Очевидно, что когти были чрезвычайно острыми, а резким движением существо полоснуло ими по двери. Осознание этого факта привело меня в еще больший ужас. Все, что я хотел сделать - это как можно скорее убраться из школы, задавая себе миллион вопросов я продумывал план действий. Почему-то я был уверен в том, что эта тварь сейчас ходит по коридорам. “Стоп, а что если оно также заглянет в какой-нибудь класс?” Эта мысль привела меня в замешательство больше, чем все, что происходило 15 минут назад. Вероятно, случись это, катастрофа будет не сравнима ни с какими расстрелами школ в США, где это происходит регулярно. Ужасные мысли закрадывались в голову, представляя, в какие кровавые бани могут превратиться классы, ворвись эта тварь внутрь, начав орудовать своими когтями. Я больше не верил в происходящее, это не могло происходить на самом деле, так я считал тогда. Однако это была реальность, и очень странная, как мне удалось потом понять.Решив, что нужно забить на свои вещи в классе, я медленно вышел из туалета, очень стараясь не скрипеть дверью, вдруг оно меня услышит. Я направился в сторону выхода. Пожарные выходы, иронично, у нас открывались только во время учебных тревог, и вскоре закрывались, чтобы дети не бегали по лестницам. Поэтому мой путь состоял из нескольких коридоров и лестниц, в сторону главного выхода. Находился я на третьем этаже и выбраться из окна не представлялось возможным, только в крайнем случае, ценой переломанных ног я мог бы выбраться. Самое странное, что я заметил выйдя из туалета, это то, что по школе стояла сплошная тишина. Ни кричащих детей, ни шагов учителей. Я был уверен что оно уже должно было попасть в какой-то класс, должны были раздаться крики ужаса тех, к кому зашёл такой «Гость». Но тут же мой взгляд привлекло окно, точнее то, что было за ним. Выглянув в него я обомлел. Небо уже не было ясным, а солнце вообще отсутствовало. Небо покрывала пелена, серые тучи ,казалось, закрывали солнце, но самое невероятное было другое. За тучами горело пламя, постоянно передвигаясь и мерцая. Это не солнце, я был уверен, цвета переливались от ярко оранжевого, почти красного, до фиолетового. Происходило это быстро, и по всему небосводу как будто бы разгорелся пожар. Наши окна выходили на автостраду, легко можно было увидеть оживленный город, однако там не было ни души. Ни автомобилей, ни прохожих, даже птиц не было. И тут я совсем потерял самообладание, паника подступала и я быстро пошагал в сторону ближайшей аудитории. Медленно приоткрыв дверь кабинета химии, я не увидел никого внутри. Но ведь я знал, что у параллельного класса там как раз должен быть урок. Ко мне пришло осознание того, что я здесь совсем один, все куда-то в момент исчезли, паника только усиливалась после мыслей о том, что где-то рядом ходит та самая тварь.В порыве паники я начал заглядывать в каждый кабинет, пытаясь найти хотя бы кого-то. Нашел. Открыв дверь кабинета информатики, моему взору предстало то самое существо. Открывающаяся дверь издала довольно громкий звук, однако существо никак не отреагировало. Большое, худощавое тело покрыто черной кожей, оно сидело спиной ко мне и в чем-то копалось. Мне выпала возможность его рассмотреть. Оно было более двух метров ростом, на спине имело несколько отверстий, которыми, как я понял, оно дышало. Они расширялись и сужались, это сопровождалось характерным звуком, похожим на сильное сопение. Странно, что я не слышал это в туалете, подумал я. Вдруг отверстия на спине дернулись, оно медленно подняло голову, которая скрывалась за плечами существа. Медленно, развернувшись ко мне, тварь уставилась прямо на меня. Белые глаза с черными точками и рот… Рот, покрытый массой длинных зубов; я не увидел у него ушей и носа, только рот и глаза. Но далее произошло то, что заставляет меня вздрагивать, когда я это вспоминаю. Существо, приоткрыв рот, произнесло хриплым мерзким голосом: «Я ЧУЮ ЕГО» и начало вставать на ноги, готовясь разорвать меня на части. Я тут же почувствовал запах моей яблочной жидкости для электронки, вот как оно почуяло меня, по запаху. В один момент оно поднялось на ноги, но я тут же рванул по коридору. Сразу же за мной оно вылетело, с грохотом выбивая дверь. Этот звук в абсолютной тишине, казалось, раздавался по всему зданию. Оно уже гналось за мной, разрывая тишину своими воплями. Смесь безумного смеха, животного воя и неразборчивых слов. Я просто бежал вперед по коридору, а оно, как я слышал, сносило все на своем пути, размахивая длинными конечностями. Добежав до лестницы, я начал быстро спускаться вниз, тварь была уже близко, пытаясь ударить меня через перила, поэтому мне пришлось сбежать с лестницы на этаж и снова бежать по коридору. Я не знал, что делать, когда осознал, что передо мной тупик. Только окно в конце коридора и двери кабинетов по сторонам. У меня было буквально несколько секунд на то, чтобы принять решение, и я резко открыл дверь одного из кабинетов и влетел внутрь, закрывая после себя дверь.Я влетел в класс, полный людей. Чуть не упав на сидящего прямо перед дверью парня, я поднялся, взглянул на дверь и осмотрелся. Не сразу осознал, что нахожусь на уроке математики восьмого класса. Мое появление сопровождалось испуганными вскрикиваниями и недоумевающими взглядами, которым я был рад, как никогда в жизни. Даже крики учительницы и ее попытки вывести меня из класса вселяли в меня дикую радость, радость снова видеть нормальных людей. На эмоциях от испытанного я почти не осознавал того, что происходило, не пытался разобраться и найти всему рационального объяснения, в приливе адреналина просто пытался выжить.Опущу детали о походе к директору из-за моего врывания в класс и срыва урока, для меня это было обыденностью. Все же, когда осознание случившегося начало приходить ко мне, догадки начали всплывать. По моему, я побывал в какой нибудь параллельной реальности, мире или вселенной, извините, не фанат всей этой потусторонней чуши. Однако случившееся все же заставило меня перерыть кучу сайтов подобной тематики, пытаясь отыскать упоминания случаев, похожих на мой. К моему удивлению, на очередном форуме по паранормальщине, расположившемся примерно на седьмой странице поиска в гугле, я отыскал упоминание о похожем случае. Какой-то мужик, как я позже выяснил, обычный работяга с завода, описывал, как на этом же предприятии у него также пропали все, небо горело, а по заводу бродили несколько тварей, по описанию очень похожими на тех, что видел я сам. Связавшись с ним в личных сообщениях, мы на протяжении месяца делились опытом пребывания в “параллельных мирах”. К слову, мой рассказ о том, что мне удалось удрать от того существа, шокировал его, с его слов: “Я даже представить не могу, каково это, лапищи у них такие, что думать страшно, одним взмахом разорвет пополам.”Месяц нашего общения представлял из себя попытки объяснить, разобраться, даже описать строение тех высоких тварей. Сошлись мы на том, что, вероятно, некоторые, а может и все, здания имеют “входы” и “выходы” в подобные места, называли мы их измерениями. Судя по всему, для меня входом стал туалет, а выходом тот самый кабинет, в который я ворвался. Мой собеседник в свою очередь попал туда через раздевалку в конце рабочего дня, а вышел через дверь в кабинет своего начальника, рассказывал, как пришлось потом объяснять цель своего визита в таком испуганном виде. К моему удивлению, он также сказал, что провел там примерно 12 часов, течение времени в измерениях никак не отличалось от нашего. Так вот, по нашим догадкам, существа те полностью глухие, однако зрение и обоняние у них все таки присутствует, и логично предположить очень, обостренное. Так как всего лишь по запаху той самой жижки оно почуяло меня и чуть было не прикончило. Как я сказал, примерно месяц длилось наше общение, но неожиданно мой собеседник пропал. На сообщения не отвечает, а других контактов нет, имени даже не знаю, как и он моего, ограничивались никнеймами на форуме. Любопытно все это, хоть и не менее страшно. Вдруг он как обычно открыл дверь, а за ней его та самая тварь ждет. Прошло с момента его исчезновения уже более двух лет, я отошел от всего произошедшего. Однако в ту самую школу я возвращаться не собираюсь, как раз недавно дошли вести о том, что якобы там ребенок пропал, и не нашли никаких следов. Судя по всему, здание моей школы - это проводник в то измерение. Если вы когда нибудь увидите горящее, заплывшее тучами небо после вхождения в какую нибудь комнату, ищите выход и молитесь, чтобы они вас не учуяли.

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